Как сделать подвеску мягче? Развенчиваем мифы

Часто от владельцев автомобилей различного класса, можно услышать, что подвеска их железного коня – жесткая, кто-то говорит дубовая. Чувствуется буквально каждая мелкая неровность (кочка или ямка). Комфорт в салоне такого авто снижен, и постоянно в голове летает такая мысль – как сделать ее мягче? Чтобы как говорится — позвоночник не осыпался на сидение. И вот тут в интернете появляется огромное количество советов, которые иногда просто поражают своей неграмотностью. Сегодня завинчиваем мифы, а также подумаем над реальными способами сделать подвеску комфортнее …

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Что только в интернете не пишут, это и подрезать пружины, и поставить другие «мягкие амортизаторы», кататься чуть ли не на зимней резине (в летний период) и т.д. Предлагаю обсудить каждый пункт отдельно, но в начале подумать, почему же подвеска может быть жесткой

Что такое жесткая и мягкая подвеска?

НА подвеску влияет большое количество факторов:

Это масса кузова

Форма кузова, высокие или наоборот приземистые

Размеры, колесная база

Скоростные и мощностные характеристики

Настройка

Немного теории, начнем с частоты колебания. Ведь даже при ходьбе, она присутствует, и человек в жизненном цикле привыкает к определенным показателям.

Привычная частота колебания человека при ходьбе, примерно 1 Гц (Герц). Если применить это к машине: частота выше — то будет жестко, а если ниже — то может укачивать.

У автомобиля, также есть этот параметр, только это частота колебания кузова с грузом и пассажирами на подвеске.

Достижение этого параметра обеспечивается жесткостью упругого элемента, приходящей на него массе кузова с грузом и пассажирами.

Простыми словами, чем больше кузов весит, тем мощнее и соответственно жёстче должны быть пружины.

Однако одна величина остается практически неизменной — статический прогиб упругого элемента (пружины или рессоры) в 25 см. Это разница величин свободной пружины и сжатой на подвеске (с пассажирами и грузом). При в приведенным к колесу виде, ведь в одних подвесках пружины работают напрямую, а в других через рычаг. Соответственно рычаг нужно брать во внимание.

Это в идеале!

Однако сейчас на современных автомобилях подвеска делается немного жестче, чем хотелось бы, давайте по пунктам:

При низкой жесткости сложно добиться высокой энергоемкости. Чтобы мягкую подвеску не пробивало препятствие, нужно делать большой ход сжатия. НО здесь есть две проблемы, нельзя сделать большой ход из-за ограничения по компоновки кузова (банально не позволят лонжероны или крылья). И ограничение по самой кинематики подвески. Подвеска работает по радиусу и при большом ходе сжатия увеличиваются нежелательные смешения рычагов, что снижает управляемость и увеличивает нагрузку на элементы.

Буферы сжатия. Наверное, все слышали такое понятие работа подвески «на отбой». Некоторые производители в угоду потребителю могут ставить мягкие пружины и амортизаторы с «большим сжатием», но как правило такие подвески легко пробиваются на резких неровностях. Поэтому ставят так называемые буферы сжатия, резиновые элементы которые ограничивают ход. Они есть как у пружин, так и у рессор. НО если подвеска пробьется до «буфера» комфортность ее теряется в разы.

Чем меньше, выше и легче легковой автомобиль. Тем сложнее добиться в нем плавности хода, а соответственно и мягкой подвески. Ведь требуются мягкие пружины, чтобы они давали комфортную частоту колебания. НО здесь есть еще одна проблема, загрузка автомобиля. Ведь если такую машинку сильно загрузить, то просадка будет сильной. Также стоит учитывать и кинематику подвески, ведь у малого авто радиусы работы будут меньше. А ведь загрузить машину иногда нужно также сильно (например, 4 человека + груз). Поэтому малолитражные машины зачастую самые жесткие, особенно настроенные на высокие скорости.

Стабилизатор поперечной устойчивости . Нужен, для увеличения угловой жесткости подвески, противостоит кренам кузова при поворотах. Помогает в кинематике, не выходить за предельно допустимые точки радиусного смешения подвески. Также помогает в управлении автомобилем.

. Нужен, для увеличения угловой жесткости подвески, противостоит кренам кузова при поворотах. Помогает в кинематике, не выходить за предельно допустимые точки радиусного смешения подвески. Также помогает в управлении автомобилем. Пневматическая подвеска. При ее установке, практически любую машину можно сделать комфортной и мягкой (с точки зрения водителя), однако стоимость системы запредельная. И на бюджетные марки ее не устанавливают

Хочется подвести небольшой итог. НА больших машинах сделать подвеску комфортной проще. Ибо масса кузова больше, колесная база больше, места для работы подвески предостаточно, настройки идут на высокие нагрузки и скорости. НА большой машине даже огромные пружины будут работать лучше.

НА малых, да еще и на высоких авто. Зачастую сделать мягкую и комфортную подвеску тяжелее. Например, у меня был FORD FUSION, он был реально дубовым (из-за того что короткая база и высокий кузов). Разгуляться в таком автомобиле производителю негде. Поэтому делают такие машины чуть жестче. Это не прихоть производителя, а необходимость.

Теперь я хочу поговорить над мифами, которые хотя по интернету

Подрезать или поставить другие пружины

Подрезать это вообще, какая-то дичь!

Во-первых, нет 25 см, в снаряженном автомобиле, нужных для комфортной работы. Во-вторых, работа подвески будет наоборот рванной, да пружина станет чуть мягче, ей банально не будет хватать витков, нормально держать кузов. Центр тяжести кузова смешается, что крайне негативно влияет на управляемость. Если срезать больше витков, будете биться дном о дорогу, потому как опять не хватает пружине (скажем так мощности) чтобы держать кузов. ДА банально пружина может слететь со своего места.

Поставить другие пружины. Гипотетически это можно, однако их подбирают вместе с амортизаторами (про это чуть ниже). Вот только если поставите мощнее, машина станет жестче, а нам нужен комфорт. А если поставить мягче, чем у вас были, то банально кузов держаться не будет, постоянно будут пробои.

Поставить другие амортизаторы

Несмотря на их схожесть внешне, амортизаторы категорически различаются, они могут быть масляными, газо-масляными, однотрубными, двухтрубными и т.д., подробнее можете почитать здесь.

НО у них разная степень сжатия, простыми словами – разный рабочий ход. Ведь внутри можно установить различные перепускные клапана, от работы которых напрямую зависят характеристики. Будет амортизатор мягче или жестче.

Если вы на штатные пружины, поставите жесткие «стойки», то опять же никакого толку от этого не будет, машина станет жестче

Если поставите мягкие амортизаторы, тогда кузов будет болтаться на малейшей неровности. Банально амортизатор не будет держать кузов.

Еще раз повторюсь, поставить другие амортизаторы и пружины можно, но это не так просто как кажется, их нужно подбирать по характеристикам вашего авто.

А слушать знатоков в интернете, которые говорят – «поставь мягкие пружины и амортизаторы и будет тебе счастье», нужно гнать метлой. С такими советами на резких поворотах можно уйти в кювет.

Шины с высоким протектором

Это более верный способ сделать подвеску чуть мягче. Например, если у вас стоит низкий протектор, 35 – 40 – 45. ТО машина будет немного жестче.

Можно взять диск меньше диаметром, но с большим протектором в 55 – 60.

Из-за того что резиновый корд стал больше, энергоемкость немного увеличится, но как показывает практика не намного. Если сильно утрировать, то к плавности можно будет прибавить всего 5 – 7% если замерять уровень шума в ДБ.

Также можно поставить менее шумные шины, про это писал здесь.

Легкие диски

Тут также есть немного истины. С дисками, как и с резиной можно поработать. Опять же снизить диаметр диска (если вы ставите покрышки больше профилем).

А также можно снизить вес диска, а соответственно можно снизить подрессоренную массу, как правильно это благоприятно сказывается на комфорте, не критично, но все же.

Например вместо тяжелого штампованного колеса, можно поставить легкое кованный диск. Бывает и литье легче, но его нужно искать, некоторые литые диски наоборот тяжелее.

С таким подходом мягкости немного прибавится, но опять же не стоит ждать чудес.

Пневматическая подвеска

По сути это полностью переработанная, иногда даже работающая по другим принципам подвеска автомобиля. Здесь могут добавляться пневматические упругие баллоны, которые могут отлично работать как дополнительный демпфер. Вообще строений огромное количество, сейчас не об этом.

НО тут есть две проблемы:

Не на все машины они есть. Особенно на малолитражки

Стоимость, обычно дорого. Полный комплект, если брать отечественный автомобиль, не брать Китай, начинается от 100 000 рублей

НО с таким решением, можно добиться мягкости и комфорта.

Народное решение

Как решается комфортность подвески в гаражных условиях. Все элементарно, кладется в багажник один или два мешка песка. И о чудо, козлик, который скакал по неровностям, становится намного мягче. НО почему?

Да все просто, изначально подвеску рассчитывали на массу с загрузкой, банально чтобы она держала этот вес (особенно на автомобилях с короткой базой). Как я и писал сверху, без загрузки она будет жестковатой, но стоит ее нагрузить, масса меняется, и подвеска начинает работать по-другому, как правило, она становится мягче.

Сейчас видео версия смотрим

На этом заканчиваю. В заключении хочется сказать производители далеко не дураки, у них нет задачи делать «зубодробильные» автомобили. Если у вашего авто подвеска жесткая, то скорее всего это зачем то делалось, либо из-за того, что у вас малый авто, высокий, у него короткая колесная база. Либо он динамичный, имеет мощный мотор (входит в повороты под 100 км/ч и имеет максимальную скорость в 250 — 300 км/ч) и т.д. И бездумно изменять характеристики, это банально опасно, подумайте над этим.