Сейчас практически не найти машину которая не оснащена тем или иным усилителем руля. Однако сейчас есть два больших класса, это гидравлическая система если сокращенно, то — «ГУР» и электрическая система – «ЭУР». Они могут одинаково устанавливаться на одну и ту же модель! Но какая из лучше? Какие есть преимущества одной перед другой? И что же выбрать, чтобы ходила очень долго и не ломалась. Будем сегодня разбираться. Плюс видео версия и голосование в конце, так что будет интересно …

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В этой статье я не буду подробно рассказывать, как работает та или иная система, все же у меня уже уйма статей про это. МЫ с вами подумаем, какой вариант на данный момент проще, лучше, точнее и долговечнее.

ГУР (гидравлическая система)

Именно с этого варианта стоит начать, потому как, она первая появилась на автомобилях и до сих пор не потеряла актуальности.

Принцип работы: Очень прост, здесь основным рабочим телом является специальная жидкость зачастую это ATF которая заливается в АКПП автомобиля. Сама рулевая рейка представляет из себя полый цилиндр, в который ходит поршень, присоединенный к рулевому валу (если утрировать очень похоже на аптечный шприц). Специальный насос нагнетает давление масла в одну или другую сторону, и этот поршень начинает отклоняться в ту или другую сторону, соответственно помогая вам крутить руль. Масла в системе примерно около 0,5 – 1 литра, его нагнетает гоняет насос, который приводится в движение от коленчатого вала двигателя, то есть они соединены ременной передачей. Конечно же в системе присутствуют металлические и резиновые трубки, по которым собственно и качается рабочая жидкость.

Из-за жесткого соединения мощность мотора снижается, потому как часть просто съедается насосом!

Пару слов про ЭГУР. Поэтому сейчас начинают появляться электрические гидроусилители руля. Что это значит? Отличий мало, но они существенные — здесь вместо ременного насоса используется электрический двигатель, то есть банально подается электричество и он качает масло в системе. Таким образом, отбирая намного меньше мощности и экономя до 0,5 – 0,7 литра на 100 км. НУ что же теперь пришло подумать над плюсами и минусами этого устройства

Плюсы ГУРА

Управляемость. Водитель имеет хорошую обратную связь с дорогой, по точности реагирования и отклику именно ГУР стоит на первом месте

Большие усилия. Такие усилители ставятся на многие ТЯЖЕЛЫЕ грузовые автомобили, все электро системы пока до этого не совсем адаптированы

Комфортно управлять, как при низкой, так и при высокой скорости движения

Сейчас появились устройства нового поколения, с электрическими насосами, которые не используют ременную передачу и экономят топливо

Нет сложных электронных датчиков, можно назвать эту систему аналоговой (исключение ЭГУР)

Надежность на достаточно высоком уровне, если следить и вовремя менять масло в системе, то может проходить очень долго

В целом претензий на эту систему не так и много, работает она до сих пор стабильно, точно и что немаловажно может «крутить» тяжелые рейки грузовиков. Однако отрицательных моментов также хватает

Минусы ГУРА

Занимает довольно много места под капотом (трубки, насос, сама рейка) все это довольно таки громоздко

Имеет специальное масло, которое нужно менять через определенное количество километров, иначе возможна поломка. Потому как сальники могут быстрее изнашиваться

Если модель старая (ременная), то увеличивает расход топлива, до 10% (если сравнить с оппонентом). Потому что дополнительно создает нагрузку на двигатель (давление нагнетается благодаря, ременной передачи, которая идет от коленчатого вала, соответственно часть энергии двигателя расходуется на гидроусилитель). Даже на холостых оборотах

При низких температурах, нужно использовать аккуратнее, желательно его прогревать вместе с мотором

Если потек, масло вытекло, то эксплуатировать автомобиль нельзя! Или очень ограниченный километраж. Иначе может сломаться сам насос, который нагнетает масло

Ремонт иногда, очень дорогой. Хотя делают практически все СТО, ничего особо сложного здесь нет

Как видите минусы этой системы также существенные, особенно отбор мощности и расход топлива. Ведь если у вас стоит малообъемный мотор – он и так «дохлый», а тут еще и гидроусилитель отбирает.

ЭУР (электроусилитель руля)

Он создавался как более совершенная и более простая система (и совершенствуется до сих пор). Разновидностей у него масса, почитайте хотя бы вот эту статью.

Принцип работы: Опять же в двух словах – все просто берется электрический двигатель, подсоединяется к валу (на котором есть специальные борозды, либо винт, либо просто шлицы) и этот электромотор толкает вправо или влево этот вал.

Разница электрических усилителей лишь только в том, что электромотор может крепится в разные части рулевого механизма:

На рулевую колонку

На сам вал рейки (использую шлицевое соединение)

Параллельно валу рулевой колонки (двух вальные системы)

Используя шариковую гайку

Спросите почему так много различных механизмов — да все потому что пока не добились нормального усилия и точности «рулежки» как у оппонента. Хотя последний тип с шариковой гайкой, очень сильно приблизился к этому.

Конечно же у ЭУРА нет никакой жидкости, нет шлангов и трубок, нет насоса – он очень компактный, что зачастую позволяет его крепить даже на рулевой колонке.

Однако отрицательной стороной здесь является наличие различных датчиков и прочей электроники, однако все по порядку

Положительные моменты электроусилителя

Водитель имеет достаточное усилие и контакт с дорогой

Имеет два положения. Город и трасса. В режиме «город» руль легче, что способствует комфортному вождению. В режиме «трасса» — отключается уже при 40 – 60 км/ч, что сделано специально, при высокой скорости усилитель не нужен. Поэтому обратная связь увеличена.

Экономия топлива. Нет дополнительной нагрузки на двигатель, потому что не имеет ременных передач, питается от генератора (аккумулятора) электричеством. Если автомобиль стоит на месте и руль не поворачивается – не работает. Активируется только при повороте. Позволяет экономить до 10% топлива

Под капотом и в салоне занимает мало места. Так как технически устроен проще (и компактнее), чем ГУР

Не имеет жидкости, а соответственно, является практически не обслуживаемым

Имеет большой температурный диапазон использования. Например, в зимний период греть его не нужно. Даже несколько секунд

Если сломался то можно свободно перемещаться, только вот руль станет тяжелее, по крайней мере, вы всегда доедите до СТО

Многие электронные системы автопилота (автопарковки), работают только с ЭУР

НА данный момент – НАДЕЖЕН, не уступает по качеству исполнения гидроусилителю

Как видите положительных моментов реально много, некоторые и не знаю что у них есть электроусилитель пока он не накроется в 150 – 200 000 км, ведь под капотом никаких баночек и прочих частей просто нет. Мне нравится что в последнее время, его достаточно точно настраивают, то есть он начинает быть похожем по точности «рулежки» именно на своего оппонента. Однако ему до него пока далеко, все же здесь минусов также очень много

Отрицательные моменты ЭУРА

Ремонт дорогой, сложно диагностируемый. Обычные СТО зачастую просто не знают, что сломалось, бывают банально окислы на контактах и такой усилитель уже глючит. Нужно специальные диагностические приспособления чтобы прочитать ошибки. Также блоки здесь зачастую не ремонтируются, а меняются в сборе. Если накрылся мотор, зачастую он литой либо с рулевой рейкой, либо с колонкой, их меняют вместе. А ЭТО ДОРОГО!

Если под защитные кожухи попала влага, может глючить

Так как использует электричество, требуется установка более мощного генератора и сложной проводки

Первые модели иногда «глючили» поворачивали не туда куда нужно, работали не внятно. Правда, это встречалось только на наших ВАЗ

ИТОГ

Как мне кажется, прогресс неумолимо стремится к электрическим вариантам усилителя, это неизбежно. Хотя бы потому что все современные системы, такие как «подруливание» и удержание машины в полосе, автопарковка, да и прочие автопилоты не могут работать с гидравлическим вариантом, в нем просто нет электрического двигателя которым они могут управлять! Также ЭУР более экономичен, топливо расходуется меньше, что очень важно для экологии. Надежность его такая же, то есть и тот и другой вариант могут ходить долго. Именно поэтому сейчас многие производители, не только Европейские, но и Японские и Корейские переходят именно на электро агрегаты на легковых авто.

Хотя нужно решить две важных задачи, это точность управления (на ГУРЕ она выше), и установка на грузовые тяжелые автомобили. Сейчас это практически не возможно, потому как электрические моторы, монтируемые в рейку получаются тяжелыми и прожорливыми по энергии.

Если берете сейчас для рядового недорого автомобиля в городе, да еще малолитражки, (передвигаетесь с невысокими скоростями) то смотрите в сторону ЭУР. Если машина классом выше, скорости больше, вам нужна точность управления, то можно рассмотреть и ГУР.

Сейчас видео версия смотрим

Проголосуйте, пожалуйста, что вы считаете лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля.





На этом заканчиваю свой материал, думаю, он был вам полезен. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на наш канал.