Гидроусилитель руля или попросту ГУР достаточно прочная конструкция она может ходить в среднем по 150 и даже больше тысяч километров. Конечно, если вовремя за ним ухаживать менять специальную жидкость (с которой он работает), следить за пыльниками, то работать он будет еще дольше. Встречал людей, которые уверяли, что ходил по 250 000 км, проверить правоту у меня не было возможности, но и доверять им также не было причин. Но бывает такое вроде бы нормальный усилитель руля, никогда не беспокоил и вдруг начал шуметь или гудеть, причем может проявляться как на холодном двигателе, так и на прогретом! Почему такое происходит и что с этим делать, давайте разбираться …

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Причин здесь не то чтобы много, но все они стоят, чтобы про них рассказали. Кстати ГУР может не только гудеть, но и просто шуметь, некоторые говорят – хрипеть, но суть остается одной! Да и страшновато с таким ездить или нет?

Можно ли ездить, если ГУР гудит?

Многие спрашивают — а можно ли ездить, если вдруг загудел (зашумел) или даже потек гидроусилитель руля? Друзья, да конечно можно, а почему нельзя то! Ведь ГУР не блокирует работу руля, он просто делает ее намного комфортабельнее и легче.

Если появился шум или даже пошла течь, ЕЗДИТЬ МОЖНО! Просто руль станет намного тяжелее, и поворачивать его будет в разы сложнее. По сути конструкция, это продолжение обычной рейки без всяких усилителей, там есть два вала, если утрировать — один от руля, второй до колес. Они зацеплены друг с другом червячной передачей. Если масло вытечет или даже встанет насос, то это зацепление не разорвется, управление над авто останется.

НУ что же с этим разобрались, теперь нужно пробежаться по основной теме, ведь зачастую рейка не течет, а ГУДИТ! Почему блин?

Ушла жидкость

Самое, пожалуй простое – это когда жидкость уходит из бачка ГУРА, то есть падает нормальный ее уровень. Всем напомню, что заливается специальная ATF жидкость, такая же, как заливается в автоматические трансмиссии (АКПП). Если жидкость уходит, то насос работает в воздушном пространстве от этого и гудит.

Нужно срочно добавить ATF и разбираться, почему она ушла, банально можно угробить насос.

Воздух в системе

Кстати бывает такое сплошь и рядом, система откуда-либо подсасывает воздух. Кстати зачастую сопровождается даже не сильной течью. Например «сопливится» трубка, шланг, или бывает даже датчик. Воздух поступает не сильно но поступает, вот и начинает гудешь – хрипеть и прочее. Справедливости ради может гудеть и без течи, просто «хапнет» немного воздуха и все.

Выгоняем воздух из системы. Обычно нужно что называется — прокачать ГУР. Повернуть, пять раз, вправо и влево руль до упора, при открытой крышке бачка гидроусилителя. Воздух выходит и работоспособность восстанавливается, и не повторяется. Однако это только тогда, когда нет течи. Иначе на следующий день все повторится снова.

Некачественная ATF жидкость

Если она не менялась несколько сотен тысяч километров, если она черного или кране темного цвета, если она к тому же пахнет «горелым». Такую жидкость нужно срочно менять. От больших нагрузок, от множества кругов по системе ГУРА, она загрязняется, разбавляется, сгорает в общем превращается в не пойми что. Она уже не может нормально работать в системе, смазывать насос, сальники и прочие элементы, поэтому и проявляются шумы.

Качество проверяется банально на глаз, открутите крышку и посмотрите в бачок, жидкость должна быть светло красного цвета, ну или на крайний случай темно красного. Если она черного и в ней есть вкрапления волокон (такая типа микро крошка), срочно нужно менять – гудит из-за нее.

Вообще возьмите себе за правило менять при пробеге в 80 – 100000 километров. Если условия сложные, тогда примерно через 70000км.

Приводной ремень

Сразу оговорюсь не на всех авто, но на некоторых может гудеть из-за приводного ремня насоса. Этот ремень идет от шкива коленчатого вала и до шкива насоса. Если он ослабевает – начинается гул, если рвется – то перестает вообще работать.

Здесь все просто, лезем и проверяем натяжение, при необходимости меняем его на новый.

Сам насос ГУРА

Это очень обидная поломка, потому как она дорогостоящая и очень сложно устранимая, нужно будет разбирать всю систему целиком и покупать новый насос или ремонтировать старый.

Что выходит из строя:

Подшипники ГУРА

Крыльчатка насоса

Могут рваться сальники

Зачастую когда выходит из строя насос, плюс начинает гудеть, руль станет тяжелым и повернуть его будет сложно. ТО есть насос перестает выполнять свои функции.

Отремонтировать можно, но если сами ни разу не делали, будет проблематично. Однако и ремонт и тем более покупка нового, бьет по карману.

Как продлить срок службы

Собственно сейчас несколько полезных правил, которые помогут вам продлить срок службы вашего гидроусилителя.

Следите за уровнем жидкость в бачке ГУРА

Регулярно ее меняйте

Не держите долго руль (более 10 секунд) в крайних положениях, дает большую нагрузку на насос

Следите за пыльниками рулевой рейки. ПЫЛЬНИКИ – это наше все !

! НА стоянке старайтесь выровнять колеса, тогда после пуска не будет нагрузки на реку

Если гидроусилитель начал гудеть, выть, хрипеть и прочее. Лучше съездить на СТО и проверить, а не ждать пока умрет окончательно.

Сейчас ОЧЕНЬ полезное видео, смотрим

НА этом заканчиваю, думаю моя статья и видео, были вам полезные. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.