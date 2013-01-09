Сейчас многие дилеры, да и владельцы после покупки ставят так называемые – «защитные сетки» на решетки радиатора. Для защиты от камней, пуха, грязи, мусора и прочего, вроде идея не плохая. Есть и другие владельцы, которые говорят — что они не нужны, а только способствуют перегреву мотора в пробках, при больших нагрузках (скажем — когда машина буксует в грязи) и т.д. В общем есть два больших лагеря. Но все же стоит ставить или нет? Необходимость или вздор, давайте разбираться, будет и видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Когда я покупал свой новый автомобиль, дилер мне предлагал такой «ДОП» причем за какие-то не приличные деньги, чуть ли не в 5 – 7000 рублей. А когда я отказался, слова были примерно такими – «как же так, вы сразу же угробите свой автомобиль, камушки пробьют ваш радиатор!» НА что я ответил – «а он что пластилиновый что-ли?» В общем менеджер был послан, а решил конкретно разобраться в этом вопросе.

Из чего делается?

Сейчас есть два вида таких сеток на решетку:

Заводские – уже под ваш автомобиль

Самодельные — которые делают сами владельцы

И те и другие делают очень часто из металлической сетки (только размер ячейки отличается), либо из прочных пластиков, которых сложно разрушить даже на морозе. Самые распространенные сейчас делаются из алюминия, собственно самому сделать очень даже легко и быстро, но про это чуть позже.

Какие бывают?

Здесь опять же двух видов:

Которые жестко крепятся на декоративную часть автомобиля. Например, болтами или стяжками

Съемные, можно в любой момент снять и прочистить.

Лично я сторонник жестко «закрепленных», потому как они не дребезжат, не оторвутся, НИЧЕГО не натирают (это очень важно), а будут сидеть жестко.

Положительные моменты

Здоровое зерно в таком усовершенствовании автомобиля есть, особенно если вы летом часто передвигаетесь по трассе, из одного города в другой. Все дело в том, что у современных автомобилей большие радиаторы (которые могут уходить далеко вниз) и двойные решетки которые их должны защищать. Одну крепят между фарами, а вот вторую сейчас многие производители встраивают в нижнюю часть бампера.

Решетки должны защищать — но не защищают! А почему? Все потому что сейчас они зачастую несут чисто дизайнерские решения, есть крупная ячейка, куда пролетит не то что муха, а реально большой камень из под колес впереди идущего автомобиля.

Все это реально может нанести урон поверхности радиатора, пробить конечно сложно, но забить мухами или пухом – запросто. И тут решение закрепить защитную сетку очень даже обосновано, ведь все насекомые пух и прочая прелесть наших дорог будет оседать именно на ней. И вы легко все это сможете смыть на ближайшей мойки.

Отрицательные моменты

Не всегда такие сетки нужны для автомобиля, штатные решетки сделаны так, что они уберегают от различного мусора и насекомых (например, такая стоит на моей KIA OPTIMA сверху). Они перенаправляют потоки воздуха, и эффективно защищают радиатор. Поэтому ставить у дилера это просто дополнительная трата денег.

Зачем защищать то, что уже и так хорошо защищено? Собственно это скорее всего один из основных минусов этого усовершенствования.

Сетка которая вытаскивается, обычно она не жестко крепится между радиатором и его решеткой, она может «люфтить-дребезжать» что можете реально раздражать. А также если она не правильно установлена, может протереть часть поверхности, крепления или даже патрубки

МИФЫ

Также противники могут сказать, что такие сетки не только не полезны, но они еще и способствуют перегреву мотора. Якобы если взять самую тонкую ячейку, то она:

Во-первых, будет плохо продуваться воздухом, плохо отводя тепло

Во-вторых, она очень быстро забьется, вообще закупорив эту сетку

В-третьих, мотор будет перегреваться в пробках

Но друзья это не так, радиатор сам по себе сделан из алюминия, он даже без обдува очень хорошо рассеивает тепло, ведь он специально сделан ребристым (чтобы каждое ребрышко) рассеивало как можно больше.

Опять же даже самая тонкая ячейка, будет достаточно хорошо пропускать набегающий воздух (препятствие будет, но оно не значительное). Про перегрев мотора в пробках, решетка да и сетка почти никакого значения не имеют, здесь большая нагрузка ложится на вентилятор, который включается при достижении критической температуры.

Скажу даже больше, есть автомобили (штатные, не тюнинговые) у которых в угоду красоте вообще закрывали переднюю часть полностью. И ничего перегрева не случалось, просто штатный вентилятор чаще включался и охлаждал автомобиль.

Можно ли сделать своими руками

ДА конечно можно. И это будет в разы дешевле, чем покупать у дилера. Для этого нам нужно в ближайшем магазине купить либо металлическую сетку (как я писал сверху, самая лучшая – алюминиевая, потому как с ней легко работать). Либо взять пластиковую, желательно из стекловолокна, но которая легко гнется.

Насчет ширины ячейки. Как я считаю самая оптимальная — от 5 мм до 1 см. меньше брать не стоит она действительно будет забиваться всякой мелочью, больше также нет смысла, потому как все будет пролетать легко, и не останавливаясь.

Дальше просто снимаем решетку радиатора (либо две, верхнюю и нижнюю, если такие имеются), вырезаем по размеру защитную сетку и крепим ее на саморезы и стяжки. Хочется отметить, что на многих машинах решетку нужно снимать вместе с бамперами, ибо никак не подлезешь.

Для тех, кто не хочет крепить жестко, а хочет сделать съемную, нужно изготовить рамку, на которую натягиваем полотно сетки (для этого подойдет, жесткий провод, либо можно использовать ПВХ трубу). И затем вставить ее между бампером и охладительным элементом. Еще раз повторюсь – ГЛАВНО ЧТОБЫ НИГДЕ НЕ НАТИРАЛА.

Стоимость и того и другого элемента будут около 300 – 500 рублей, плюс ваше время.

Сейчас видео версия смотрим

НА этом заканчиваю, думаю было полезно. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР