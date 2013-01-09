Все мы с вами знаем прекрасный препарат WD-40. Это аэрозольный препарат, который отталкивает воду, предотвращает коррозию, имеет смазывающие и очищающие свойства, самое главное (как мне кажется) имеет очень хорошие проникающие возможности (если им обработать ржавое резьбовое соединение, которое «не поддается», затем его легко можно открутить), всех достоинств и не перечесть. Этот препарат разработан американской компанией и продается почти во всех странах мира, любой механик просто не представляет своего существования без него! Все бы хорошо, но вот цена его сейчас немного «высоковата», а если пользуешься им каждый день и расходуется он достаточно быстро, что делать? Ведь хочется сэкономить! Спокойно, можно сделать почти полный аналог, своими руками. Сегодня мой фирменный рецепт, которым пользуюсь уже несколько лет (плюс будет видео в конце) …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Конечно, цены на WD-40 сейчас поднялись вслед за курсовыми колебаниями. Только вдуматься маленькая баночка в 100 мл, стоит примерно 150 — 200 рублей, а вот большая 400 мл от 350 до 400 рублей. НЕДЕШЕВО!

Конечно, если вы пользуетесь не каждый день, а скажем раз в месяц или несколько месяцев, то просто купили и что говорится – «забыли». А вот если у вас работа от этого зависит (мастер на СТО) и вы расходуете ее «литрами»! То хочется немного сэкономить, причем если сделать своими руками достойный аналог, он обойдется почти в 10 раз дешевле.

Состав оригинального WD-40

Что хочется отметить — точной формулы продукта до сих пор НЕТ! Производитель не запатентовал формулу, чтобы избежать утечек технологии изготовления. Однако для каждого продукта в Америке обязателен так называемый «паспорт безопасности», именно он может немного приоткрыть тайну этого состава. Итак, самый главный ингредиент это УАЙТ-СПИРИТ, его до половины в составе, далее обязательно имеется минеральное масло, а также летучие углеводороды, они придают низкую вязкость продукту и он может легко распыляться в виде аэрозоля. Процентное соотношение примерно такое:

УАЙТ-СПИРИТ – 50%

Двуокись углерода, летучие углеводороды – 25%

Минеральное масло – 15%

Инертные секретные ингредиенты – 10%

Стоит отметить что WD-40, это сороковая попытка создать продукт, то есть до этой формулы существовало еще 39. Если расшифровать WD – Water Displacement (Вытеснение воды), собственно это и была основная задача, все побочные действия являются приятным дополнением.

Летучие (легкие) углеводороды

Если с остальными ингредиентами все более-менее понятно, я сейчас про масло и УЙАТ-СПИРИТ, да и найти их не так-то сложно!

То вот с летучими углеводородами не все ясно, что это такое и где их взять.

Начинаем вспоминать, что это такое. Если верить «Википедии» то летучими (или легкими) называются легкие фракции нефти, а самыми «легко-летучими» являются «ГАЗОЛИН» или газовый бензин. Если не томить вас долго, то можно взять обычный нефтяной эфир или тот же бензин.

Однако обычный бензин «летуч», но не так сильно, поэтому ищем специальный. И кстати такой есть – это бензин «ГАЛОША».

Если верить составу, то там легкие углеводороды!

Его берут для бензиновых зажигалок, каталитических обогревателей, для разбавления масляных, битумных и лакокрасочных составов.

Рецепт для изготовления своими руками

НУ что вроде бы все подобралось, причем все можно найти или купить в ближайшем магазине. Хочу сказать пару слов про масло, я беру обычно «моторное», причем в «паспорте безопасности» указано — нужно брать минеральное! Но тут стоит поиграться, работает и минеральное и синтетическое одинаково хорошо. Лично я брал 5W-30 и 5W-40, подходят идеально.

НУ что же мой рецепт WD-40, поехали по пунктам:

Покупаем УАЙТ-СПИРИТ – для эксперимента я взял 0,5 литра, стоимость в 46 рублей

БЕНЗИН «ГАЛОША» — также 0,5 литра, стоимость 53 рубля

Масло. Лично я не покупал, есть практически у каждого владельца авто, остается на подливку при смене. Так что считай бесплатно, если у вас нет, попросите соседа на авто, хватит 0,1 литра (100 мл)

Немного парафина. Реально немного, нам его нужно растопить и добавить в УАЙТ-СПИРИТ.

НУ и тара, идеально подойдет баночка с «прыскалкой», остается от освежителя воздуха, всяких лосьонов для тела, а также после лекарств. ДА и для 1,5 литровой бутылки такую можно купить.

Собственно сейчас немного пояснений. Четвертый пункт иногда не нужен, в общем если вам нужна WD-40 только для автомобиля (скажем чтобы ржавый болт открутить), то четвертый пункт пропускаем. А вот если вы используете «ВДШКУ» для обработки уличных петель, замков и прочего, то немного парафина не помешает, он будет отталкивать воду и образует небольшую пленку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ – перед тем как делать аналог своими руками, стоит помнить, что все составляющие здесь легко воспламеняемые (как и сама оригинальная WD-40), поэтому не стоит производить работы рядом с открытыми источника огня, также с мощными лампами (которые сильно греются) и обогревателями (где есть открытые элементы). Вся процедура проходит в строго проветриваемом помещении.

ИТАК – нам нужно 4 массовых доли УАЙТ-СПИРИТА + 3 массовых доли БЕНЗИНА «ГАЛОША» + 1 массовая доля моторного масла. Идеальные пропорции если смешивать шприцом.

Если делаете для улицы петель или замков, можно добавить немного парафина или попросту свечки (добавляем реально немного, лично я беру чуть-чуть от свечки, буквально несколько капель, в итоге получаем легкий налет воска или парафина, на обрабатываемом участке). Добавляем его в УАЙТ-СПИРИТ, он там легко растворяется. Много брать не стоит, состав на морозе может быть вязким.

Собственно это все! Нам остается перелить состав в специальную баночку, которую мы подготовили, пользоваться по назначению.

ПО ЦЕНЕ — лично у меня, на почти литр (чуть больше) готового состава, ушло всего 99 рублей (это «уайт-спирит» и бензин «галоша»). Масло у меня есть всегда на подливку, думаю и вам найти не проблема, баночку взял от закончившегося освежителя воздуха.

Если взять литр магазинного WD-40, то цена будет примерно 1200 – 1500 рублей, А ЗДЕСЬ ВСЕГО 99рублей! Делать своими руками выгодно, даже очень!

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, инструкция была для вас полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.