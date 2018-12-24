Лично я считаю, что жидкостное охлаждение двигателя намного лучше и прогрессивнее чем воздушное (об этом говорят факты, сейчас 99,5% автомобилей им оснащаются). Но антифриз или ТОСОЛ не вечны и через определенный интервал их банально нужно менять (обычно 3 – 4 года). И вот тогда у вас может возникнуть вопрос, а сколько литров этой жидкости в системе охлаждения? И знаете что (пока писал эту статью), возник еще один вопрос – а почему именно такой объем, как говорится не больше и не меньше? В общем, статья и как обычно видео в конце будут интересными, так что читаем – смотрим …

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Знаю, сейчас опять многие начнут писать — а что лучше ТОСОЛ или антифриз, про это я уже писал в своих предыдущих статьях, можете перейти и почитать. Если кратко, то некоторые варианты антифриза (G12 – G13), превосходят показатели ТОСОЛА, поэтому первый обладает улучшенными характеристиками. А вообще перейдите по ссылке там все разложено.

Зачем вообще менять антифриз?

Все дело в том, что антифриз или собственно ТОСОЛ (это Российское, а точнее еще Советское изобретение) со временем приходит в негодность, и если не хотите чтобы ваши радиаторы, патрубки или шланги разъело – менять обязательно!

Что и как разъедает? Буквально пару слов для понимания – смотрите охлаждающая жидкость состоит из трех основных компонентов:

Этиленгликоль или пропиленгликоль (менее токсичный и используется в поколении G13). Это простые двухатомные спирты, очень активные и при длительном воздействии могут разрушать металлы, резину и т.д.

(менее токсичный и используется в поколении G13). Это простые двухатомные спирты, очень активные и при длительном воздействии могут разрушать металлы, резину и т.д. Дистиллированная вода

Присадки. Они нужны в основном только для того, чтобы нивелировать отрицательные действия от этиленгликоля и пропиленгликоля (если сказать простыми словами, они не дают им разъедать все и вся)

Ну и последнее это краситель

НУ и собственно, почему нужно менять? ДА просто через 3 – 5 лет присадки изнашиваются и перестают работать, то есть жидкость, что залита внутри, становится ОЧЕНЬ активной.

Сколько литров в системе?

НУ а теперь самое интересное, сколько же антифриза нужно. Разбивку предоставлю по нескольким популярным маркам и моделям:

ВАЗ. В старых версиях (2101 — 2107) было около – 8,6 литра. Свежие переднеприводные версии (ПРИОРА, КАЛИНА, ГРАНТА 2109 — 2115) – 7,8 литра

РЕНО. В частности ЛОГАН (САНДЕРО) – 5,5 – 6 л.

KIA (Hyundai). В частности поговорим о РИО (Солярис). Здесь все зависит от объема двигателя: 1.4 – 5,5л; 1.6 – 5.8л

ДЭУ. В частности НЕКСИЯ. Двигатель 1,5 (8 клапанов) – 6,2 литра, 1,5-1,6 (16 клапанов) – 6,7л.

Если взять среднее арифметическое, по различным брендам и маркам, двигатели объемом 1,4-1,6 то получается от 5,5 до 8 литров. В любом случае нужно покупать две канистры по 5л. Останется еще на доливку (да и систему немного промоете)

НО вот что мне стало интересно, я думаю и вам также будет. А почему именно столько антифриза или ТОСОЛА, то есть скажем 7л, а не 3 или 10л? Почему такой объем? И этому есть вполне разумное объяснение

Тонкости охлаждения

Чтобы понять инженеру сколько нужно антифриза в системе охлаждения, нужно рассчитать много различных параметров. Решается несколько задач:

Чтобы мотор не перегревался, охлаждающая жидкость не закипела во всем диапазоне нагрузок (и при холостом ходе и при максимальных оборотах). Эффективный отвод тепловой энергии от мотора (чтобы его не заклинило)

Нужно чтобы жидкость прогревалась относительно быстро, важно для зимы, чтобы вы в авто не замерзли. Также в авто подогреваются различные узлы, для более стабильной работы (например дроссель)

Поэтому антифриза в системе охлаждения должно быть не много и не мало, а достаточно.

Для того чтобы правильно рассчитать, нужно для начала взять такой важный параметр как КПД двигателя внутреннего сгорания, и мы поймем что это не такой большой процент всего 20 – 25%

А остальное уходит на механические и тепловые потери (именно они нам и интересны).

НА нагрев теряется примерно 30% энергии. Это очень много!

Будем их считать от мощности мотора. Обычно она указывается в пике (то есть при максимальных оборотах, скажем в 4000 – 6000, у различных производителей по-разному). Зачастую вы просто видите мощность в 100 – 120 – 150 – 200 и т.д. лошадиных сил

Для удобства возьмем мотор в 100 л.с. и переведем мощность в КИЛОВАТТЫ. Для этого 100/1,36= 73,55кВт (1кВт = 1,36л.с.). Еще раз нужно понимать, что эта мощность при максимальных оборотах

В итоге 73,55 Х 30% (именно столько расходуется на тепловые потери) = 22,065 кВт, округлим до 22,1

Вы просто вдумайтесь 22,1 кВт, тратится на нагрев, и его просто нужно куда-то девать. Кстати из этого показателя можно смело вычесть около 9кВт (40%) которые вылетают в трубу, с отработанными газами.

Рассчитываем дальше. Для примера возьмем, что наш мотор из алюминия, весит — 100 кг. Для того чтобы нагреть алюминий, нам нужно приложить 3,9 Х 105 = 390000Дж на килограмм. Если перевести все это в кВт, то получается 0,1 кВт на кг, умножаем на 100 = 10

Таким образом, чтобы нагреть мотор весом в 100 кг, нам нужно тепловой энергии в 10 кВт.

Стандартный радиатор автомобиля рассеивает около 2 кВт тепла в спокойном состоянии, и около 3-4 с обдувом. При крайне отрицательных температурах, рассеиванием увеличивается. Стоит отметить, что в автомобиле есть еще радиатор печки (патрубки и т.д.), в спокойном состоянии рассеивает около 0,5 кВт, при обдуве он может давать в салон от 1 до 2 кВт тепла.

Так что же в итоге. 22,1 кВт (максимальное тепло). Вычитаем 10кВт чтобы прогреть двигатель, 9кВт улетают в выхлопную трубу, около 2 кВт основной радиатор + 0,5 кВт радиатор печки. 10 + 9 + 2 + 0,5 = 21,5 кВт.

Нам нужно убрать еще около 0,6 кВт, также нужно задействовать радиатор, ведь без жидкости он работать не будет.

Удельная теплоемкость антифриза – 4 кДж/кг, будет учитывать, что он у нас прогревается почти до 100 градусов (высокотемпературные моторы). В итоге 4,0 Х 100 = 400 кДж (или 0,11 кВт/ч)

А нам нужно рассеять 0,6 кВт. 0,6/0,11 = 5,45 кг (в литрах это примерно столько же). Это номинал, но нам нужно добавить немного запаса в расширительный бачок, пусть около полу литра. В итоге получает около 6 литров антифриза или ТОСОЛА

Меньше нельзя – банально закипит при максимальных оборотах. Больше также нет смысла, греть мотор будут очень долго.

Также хочется сказать, что жидкостная рубашка блока цилиндров намного меньшего объема.

Конечно такие показатели только при максимальных оборотах, то есть когда двигатель работает с самыми максимальными оборотами, идет максимальный объем сгорания топлива в цилиндрах (иногда в 8 – 10 раз больший, чем при холостых оборотах).

При холостом ходу, хватит даже самого минимального объема антифриза. Потому как тратится очень мало энергии при сжигании топлива (примерно 1 литр в час). Если перевести их на киловатты (или джоули), то получается 42 мДж, это 95, 98-й бензин, что равно 11,1кВт. Ни о каких 73 или 100 или 150 кВт на холостых оборотах речи не идет.

Сейчас видео версия статьи, смотрим

На этом заканчиваю, думаю, этот материал действительно был вам полезен. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.