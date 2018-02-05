Проблема частая, причем чем севернее ты живешь, тем больше она усиливается – дворники могут не только примерзать к лобовому стеклу, но на них может намерзать целые кучи льда и снега (особенно когда снег идет достаточно сильно). Можно ли как-то избавиться от этой напасти, скажем сделать антилед своими руками. Сегодня простая инструкция что делать и как обычно видео версия в конце …

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В этом видео я не буду рассказывать про специальные, магазинные средства типа «АНТИЛЕД», «АНТИСНЕГ» и прочее, все же они зачастую стоят необоснованно дорого, нам нужно дешевое и легкодоступное средство, для борьбы с вот таким вот обледенением.

Зимние дворники

Конечно, можно поступить радикально — просто установить зимние варианты дворников. Они имеют другую конструкцию резинки (профиль выше и без большого количества прорезей), да и сама смесь намного мягче (про них у меня обязательно будет видео). НО стоят они мягко сказать не дешево, да и производят их не так много компаний.

Некоторые пишут что он них эффект не такой как ожидалось и что примерзание зачастую все равно остается. Так что этот способ имеет место быть, но не решает проблему на 100%

Как уменьшить примерзание?

Все просто – нужно обработать поверхность специальным водоотталкивающим составом. В сети ходят несколько рецептов, и они все имеют право на существование:

Обработка маслом (в том числе и машинным). Сомнительная затея — почему? ДА все просто, во-первых масло очень негативно влияет на резину (просто разрушая ее со временем), во-вторых оно очень липкое и будет притягивать к себе весь мусор

(в том числе и машинным). Сомнительная затея — почему? ДА все просто, во-первых масло очень негативно влияет на резину (просто разрушая ее со временем), во-вторых оно очень липкое и будет притягивать к себе весь мусор Глицерин. Практически те же проблемы, он очень жирный (таким образом, грязь будет держаться еще лучше, а не смываться), да и опять-таки резина будет разрушаться, желтеть от такой обработки

Силиконовое масло. Да это пожалуй самый лучший вариант, но и здесь есть несколько нюансов.

От себя скажу — что силикон применяется во многих магазинных составах в виде спреев.

Можно ли обработать дворники силиконовой смазкой?

Как я сказал — будем говорить про силикон. Почему именно он на дворниках? ДА потому что он не вредит резинкам (они не разрушатся от его воздействия, он не меняет их цвет). Он не притягивает грязь и прочую пыль, а также он ОЧЕНЬ эффективно отталкивает воду! Это значит, что она не будет замерзать на поверхности, не будет образовывать льда в прорезях, что очень благотворно скажется на работе. Еще хочется добавить, что силикон зачастую не замерзает при крайне низких температурах.

НО сейчас мне могут возразить много моих читателей – постой, а ведь после обработки может оставаться белый налет на лобовом стекле, который в ночное время ухудшает видимость.

Друзья просто нужно правильно обрабатывать дворники, и покупать силикон специальной марки. Обычно я его беру в магазине радиочастей, и тогда никакого белого налета у вас не будет. Вы наоборот почувствуете положительный эффект.

ПМС 100 – ПМС 1000

В «радиоделе» силиконовая смазка (а точнее масло), носит очень забавное название «ПМС» (многие острые на язык парни связывают это с женским организмом), но корни здесь не в этом. Полное название состава – «полиметилсилоксан» (выговорить сложно), вот и сократили, сделав ПМС.

Это масло различается по параметрам, начинаясь от ПМС-5, заканчивая ПМС-1000. Самое последнее масло, очень вязкое и «жирное» его брать не стоит (иначе потом «фиг» ототрете, не только дворники, но и лобовое стекло), здесь действительно могут оставаться жирные разводы.

Я вам советую взять марку ПМС-100, это самый нормальный вариант (все же ПМС-5, слабоват и очень легко смывается). Самое «вкусное» что стоит он 45 рублей, и хватает его надолго.

Как правильно обработать?

Вот и подошли к самому интересному, собственно здесь никакого большого секрета нет. Нужно очистить стеклоочиститель ото льда и снега (особенно поверхность резинки). Далее наносим небольшое количество смазки на резину, реально не большое (лить не стоит). Обычно я на большой дворник (водительский) наношу примерно 5 капель, а на малый (пассажирский) 3-4.

После нужно все это дело растереть тряпочкой по поверхности, особенно втирая в прорези. Тряпочка способствует равномерному распределению силикона (образуя защитную пленку), а также уберет излишки. В итоге, у вас на стекле не будет белых разводов, а к резинке не пристанет лед и снег. Вот такой вот АНТИЛЕД своими руками, как видите все просто

ИТОГ

После обработки, я ездил примерно 10 дней — 4 дня шел сильный снег, 5 дней не было, на 10 опять пошел.

Что можно сказать – МЕТОД рабочий, после обработки пристает действительно меньше (но это не 100% метод). Дворник стал мягче и меньше скребет стекло, даже после ночи. НА 10 день как мне кажется эффект немного ухудшился, можно обработать по новой, главное не переборщить с количеством силикона на поверхность дворника.

Сейчас видео версия смотрим

НА этом заканчиваю, думаю мой опыт был вам полезен. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.