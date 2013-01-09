Со временем в расширительном бачке вашего автомобиля вместо привычного синего, зеленого, красного (иногда желтого) цвета вдруг образуется непонятная темная жижа. Обычно либо черного, либо темно-коричневого оттенка. Причем такое иногда бывает после замены охлаждающей жидкости. Так почему такое происходит? Почему со временем или сразу (через пару недель) антифриз становится темным? Можно ли ездить или нужно сразу же менять – разбираем основные причины …

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Для начала хочется сказать что антифриз или тосол залит не на весь срок службы вашего автомобиля, через определенный пробег его однозначно нужно менять и пренебрегать этими рекомендациями не стоит. У любого производителя это написано в инструкции по эксплуатации обычно это около 40 – 60 000км, редко может быть через 90 – 100 000км. Такой разбег охарактеризован различными присадками и составом охлаждающих жидкостей (сейчас есть классы G11, G12, G13). Соответственно G13 будет ходить всех дольше.

Что будет если не менять?

Вопрос как говорится риторический. Любая даже самая совершенная «охлаждайка» со временем теряет свои свойства и уже не может работать на все 100%.

Если ее не сменить, тогда вполне вероятен перегрев системы (особенно летом в пробках) что может повлечь за собой перегрев двигателя. А это мягко сказать не хорошо, его либо заклинит, либо маслосъемные и компрессионные кольца подсядут – потеряется мощность и будет большой расход моторного масла. В любом случае рано или поздно такой силовой агрегат придется капиталить.

Причины потемнения

Их не так много, но они все отображают важные проблемы. Причем бывает иногда антифриз коричневый, иногда черный (бывает с хлопьями), а вот иногда он еще и пенится.

Вышел срок . Как я уже писал сверху, темнеет от того что просто перестают работать присадки (база). Может образовываться налет и осадок внутри

. Как я уже писал сверху, темнеет от того что просто перестают работать присадки (база). Может образовываться налет и осадок внутри Окисление стенок внутри. Исходя из первого пункта, можно понять, что защита металлических частей уже не происходит так как нужно, стенки начинают окисляться. Появляется ржавчина вот вам и коричневый цвет

Резиновые части. Опять же смотрим на пункт «1», антифризы (тосолы) это активные вещества, если в них нет присадок (которые сдерживают их пыл), тогда они могут разрушать стенки шлангов, патрубков и прочего. Причем в этом процессе образуется черноватый оттенок

Закипание. От того что присадки перестали работать, возможно закипание внутри системы, конечно же все это может выходить в расширительный бачок. Все дело в том, что нормально работающий антифриз может выдерживать температуру в 120 градусов, а уже у изношенного при 90 начнут образовываться пузырьки. Это отрицательно сказывается на жидкости в целом (в том числе на ее цвете) и на состоянии мотора

От того что присадки перестали работать, возможно закипание внутри системы, конечно же все это может выходить в расширительный бачок. Все дело в том, что нормально работающий антифриз может выдерживать температуру в 120 градусов, а уже у изношенного при 90 начнут образовываться пузырьки. Это отрицательно сказывается на жидкости в целом (в том числе на ее цвете) и на состоянии мотора Вода из крана. В дальней дороги бывает такое что система дает течь, например — прорвало шланг. Вы ее устраняете, но нужной вам «охлаждайки» рядом нет (чтобы дополнить уровень)! Вы наливаете обычную воду из под крана, либо из бутылки с минералкой. Но это вода не предназначена для системы, она будет оставлять накипь на стенках. Опять же возможно образование бурого оттенка.

В дальней дороги бывает такое что система дает течь, например — прорвало шланг. Вы ее устраняете, но нужной вам «охлаждайки» рядом нет (чтобы дополнить уровень)! Вы наливаете обычную воду из под крана, либо из бутылки с минералкой. Но это вода не предназначена для системы, она будет оставлять накипь на стенках. Опять же возможно образование бурого оттенка. Моторное масло. Иногда масло попадает в систему охлаждения, либо через теплообменники, либо через прокладку головки блока. Оно придает темный окрас

Присадки. Добавка всяких чудо средств в радиатор (например для устранения течи). Кто бы что не говорил, но они также не пойми как реагируют на антифриз или «ТОСОЛ», цвет после их применения, скорее всего изменится.

Добавка всяких чудо средств в радиатор (например для устранения течи). Кто бы что не говорил, но они также не пойми как реагируют на антифриз или «ТОСОЛ», цвет после их применения, скорее всего изменится. Белый налет (хлопья эмульсия) на крышке или стенках расширительного бачка. НУ и последнее бывает образуется белый налет (хотя сама жидкость нормального оттенка), иногда в виде хлопьев, иногда просто в виде пленки. Это попадание моторного масла в систему, либо при ремонте, либо пробита прокладка головки блока. Тянуть с ремонтом нельзя, нужно устранять

В любом случае если окраска поменялась, то вам нужно принимать срочные меры – ЗАПОМНИТЕ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО.

Что делать?

Для начала по серьезным неисправностям — если есть белая эмульсия, либо в бачке есть моторное масло обычно в виде капель или сгустков, то тут нужно смотреть в сторону прокладки – при необходимости менять ее. Скажу так, бывает когда «половинится» двигатель (снимается головка) в каналы охлаждения может попасть моторное масло, и тогда будет возникать эмульсия. Тут просто стоит промыть систему и заменить ТОСОЛ или антифриз, если симптомы повторяться не будут, то это просто занесли при разборе и волноваться не стоит. На некоторых моторах может проходить через прокладку теплообменника (например — двигатели ECOTEC), ее также нужно поменять.

Если у вас антифриз потемнел только из-за времени (потерял свои свойства), тогда просто стоит его заменить.

Однако важно помнить – систему НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО промывать! Причем если есть коричневые отложения – промывать несколько раз. Пока не пойдет чистая вода. Для этого процесса используется дистиллированная вода, а также специальные средства, например «ТРИЛОН Б», либо просто «лимонная кислота».

После этого система чистая и готовая к нормальной работе.

Заменил через пару недель опять темный

Такое тоже бывает, вроде слил старую жидкость и залил новую чистую, но прошло пару недель и она опять темная. ПОЧЕМУ? ДА все просто. Вы не промыли систему, ЭТО ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА!

Когда антифриз новый он начинает смывать весь старый налет со стенок и патрубков внутри. Именно из-за этого даже новая жидкость быстро превратиться обратно в коричневую.

Поэтому запоминаем – промывать обязательно.

Сейчас видео версия смотрим.

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.