Печка дует то холодным, то горячим воздухом. Подробно + видео версия

Всем доброго времени суток. НА некоторых автомобилях зимой печка, особенно на холостых оборотах плохо справляется со своими обязанностями (банально дует холодным воздухом). И дело тут не в поломках, это просто такая специфика работы. Например, у вас малолитражный автомобиль (скажем 1.4 – 1.6 литра) или же ГАЗЕЛЬ, где кабина большая тем более (маршрутное такси). Когда вы едите вроде все хорошо (идет горячий), но вот встаете на нейтральную, обороты падают, и из «отопителя» идет еле-еле теплый «веторок». Почему такое происходит и что с этим делать, рассказываю на пальцах, также подскажу способ решения такой проблемы. Как обычно текстовая версия + видео в конце …

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Чем меньше двигатель у автомобиля, тем меньше топлива в нем сгорает, а соответственно разогрев не такой интенсивный. Бывает, греешь-греешь двигатель в мороз, а все равно идет недостаточно горячий воздух из печки. Страдают этим, в основном, как я говорил выше, малообъемные моторы, 1.0 – 1.2 – 1.4 – 1.6, турбированные агрегаты сюда же. Например, у владельцев наших ВАЗ 2110 – 2115, а также (КАЛИН и ГРАНТ), зачастую печки не хватало. Замерзали и владельцы ГАЗЕЛЕЙ (либо турбированных ФОЛЬКСВЕГЕН, да и не только они).

И еще в этой статье я не буду говорить о неисправностях системы, про это у меня уже есть статья, читайте познавательно.

Система охлаждения — разогрева

Для начала, почему такое происходит? В целом все банально и просто – не хватает циркуляции охлаждающей жидкости, точнее — скорости ее прокачки.

Для чего у нас вообще нужна охлаждающая жидкость (антифриз или ТОСОЛ), банально охлаждать мотор, для того чтобы его не заклинило (ибо большая часть сгоревшего топлива идет на нагрев, КПД двигателя внутреннего сгорания крайне мал).

Для этого есть система: из патрубков, помпы, термостата и двух радиаторов (основного и печки).

Когда мотор нагревается – то лишнее тепло отводится антифризом и ТОСОЛОМ, через радиаторы.

Летом мы этого почти не замечаем, но вот зимой. Иногда печка даже на исправном автомобиле, дует холодным и дело тут не в длительных прогревах мотора (по 10 – 15 минут), а немного в другом

После того как мотор набирает заданную температуру, скажем в 90 градусов (у разных авто по-разному), то из печки идет теплый (или горячий) воздух. И когда вы передвигаетесь, активно «педалируя», то отопления вам хватает.

НО вот встали вы на длительном светофоре или просто около магазина, машина работает на холостых, и из сопел «отопителя» идет почти холодный воздух. В чем причина?

ДА ПРОСТО — штатной помпы банально не хватает, на низких оборотах скажем в 700 – 800, она прокачивает малый объем охлаждающей жидкости. Стоит отметить что зачастую старые моторы имеют чугунный блок, для него не нужно сверхмощных насосов для охлаждения (ибо он мало подвержен термической деформации). Малый корпус и малая крыльчатка — вполне достаточно. НО! В сильный мороз, такая малопроизводительная система, несет мало тепла до радиатора отопителя, соответственно — идет холодный воздух.

Для охлаждения мотора этого вполне достаточно, но вот для отопления салона нет. Еще раз, около двигателя — 90 градусов, но пока помпа с малыми оборотами все это прокачивает в радиатор печки, то жидкость приходит не такой горячей, особенно если на машине стоит чугунный блок, он обладает высокой термической инерцией. Стоит подкинуть оборотов, скажем до 2000 и о чудо, воздух идет горячее. Просто банально помпа начала больше прокачивать жидкости около мотора.

В моторах с алюминиевыми блоками, разогрев гораздо больше (собственно и сами блоки намного тоньше), и чтобы они не деформировались от разогрева, ставят более производительные помпы (примерно в 2 — 3 раза), отсюда лучшая циркуляция, а также более высокая температура в салоне

Что делать?

Существует много различных способов, кто-то закрывает одеялом двигатель, кто-то еще и радиатор снаружи, это немного помогает, но не сильно.

Есть один реально рабочий метод – это поставить электрическую помпу. Это обычный насос, который гоняет антифриз с высокими оборотами, даже если вы стоите на нейтральной передаче. Кстати такие «агрегаты» очень популярны в северных регионах.

Компаний, которые их производят огромное количество, как именитых так и не таких распространенных. Кстати на некоторые турбированные немецкие автомобили они устанавливаются штатно.

Что дает этот электрический насос? ДА все просто — даже на нейтральной передачи, прокачка антифриза или ТОСОЛА, в 3-4 раза больше чем штатной. Отсюда — горячая жидкость успевает добежать до радиатора печки и в салон отдать больше тепла (из сопел идет горячий воздух). Все банально и просто.

Эффективность отопления салона вырастает примерно на 20%. То есть если раньше температура от печки на холостом ходу была +40, +45 градусов Цельсия. То сейчас она +50, +60 градусов

Как правильно установить?

Для начала нужно определиться с местом установки под капотом. Ставят ее в разрыв шланга охлаждения печки. Всего их два, один подает жидкость в радиатор, по-другому она уходит обратно в двигатель. Я советую после, чтобы электрическая помпа как бы «высасывала» жидкость из радиатора, а не заталкивала в него. Так он банально проработает дольше.

У самого электрического насоса есть стрелки, в каком направлении циркулирует жидкость, как вы догадались их нужно совмещать с движением жидкости в контуре охлаждения вашего авто (не перепутайте это важно).

Питание. По сути это просто электромотор, стоит подать на него энергию и он заработает.

НА мой взгляд, есть три рабочих способа:

Подключить к существующей печке . То есть когда включаете обогрев салона, подключается и помпа (пошел горячий воздух). Выключили «отопитель», вся электрика отключилась

. То есть когда включаете обогрев салона, подключается и помпа (пошел горячий воздух). Выключили «отопитель», вся электрика отключилась Посадить на отдельную клавишу. Тут как говорится — когда нужно включили, когда нужно выключили. Самое главное, чтобы при выключении зажигания, она также останавливалась, иначе высадит вам аккумулятор (делается это через замок зажигания)

Через термостат. Более сложный способ, но можно сказать автоматический. Привязывается электрический датчик, который замеряет температуру в салоне, то есть если она менее скажем 24 градусов, то помпа работает, если более отключается. Также нужно сажать через замок зажигания, машину заглушили, вся циркуляция остановилась

Лично мне приходилось ставить такую на ГАЗЕЛЬ, там также печка дула холодным. После установки электрического насоса (ставили через кнопку), в салоне ТАШКЕНТ. Денег потраченных было не жалко, цена около 1500 рублей (хотя сейчас цены разные).

В итоге, если мучаетесь с обогревом салона, и вам ничего не помогает (никакие одеяла), можете рассмотреть как вариант, ставится недолго, работает эффективно.

Сейчас видео версия, смотрим

НА этом заканчиваю свои материалы, думаю, они было вам полезны, подписывайтесь на канал в ЮТУБ, пишите свои комментарии. А у меня на этом все, искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.

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