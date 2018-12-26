Итак — на улице зима, может показаться, что грязи быть и не должно (она банально замерзает и скрывается под снегом). НО коварные коммунальщики, не дают нам расслабляться и посыпают дороги песчано-солевой смесью, а зачастую и другими реагентами поливают. Из-за этого на дорогах просто каша, наши стекла, я уже молчу об авто в целом просто в слое грязи! Нужно все это дело очищать, если летом это работает легко и просто (зафигачил в бачок омывателя воды), зимой этот фокус не пройдет. Банально замерзнет – нужна «незамерзайка». Конечно же ее можно купить, но «жабка» душит, хочется взять дешевле. И тут народ предлагает различные методы своими руками (прям вот за копейки), которые работают на все 100%, и они легко могут заменить покупную жидкость для стекол. А все ли они хороши и безопасны, давайте разбираться. Как обычно будет и видео версия …

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Друзья в этой статье мне хочется подумать, а есть сейчас вообще смысл делать незамерзайку своими руками? Вы, наверное, сейчас подумали – «да мне рецепт нужен, о чем он»? А вот информация будет полезной, почитайте.

Что такое незамерзайка?

Полное название — незамерзающая жидкость. Составы ее могут разниться (про него я писал здесь), если в двух словах, там:

Спирт около 1 литра (причем реально любого, от этилового до нашатырного)

Вода около 4 литров

Отдушка и краситель

Таким образом, у вас получится около 5 л. незамерзающей жидкости, до -30 градусов по Цельсию.

НО суть остается одной – она наливается в бачок омывателя автомобиля, и служит именно в зимний период времени. Особенно до – 10 градусов, все же в -20, -30 она нужна не так сильно, ибо водяной след от нее может замерзнуть на стекле (спирт банально быстро испарится)

Про цены и целесообразность

Я думаю, со мной многие согласятся – делать такую жидкость своими руками, стоит лишь тогда, когда:

Это дешевле покупных вариантов (иногда в два раза)

Безопасно для авто, используются другие вещества

Доступно, можно купить компоненты в любом магазине

Только тогда, незамерзайку стоит производить самому, в остальном идем в магазин (ну или на обочине) покупаем. Зачастую это целесообразнее.

И тут у нас проявляются несколько вариантов – спирты, кислоты, растворители, ну и химия из магазина. Разберем каждую отдельно, спирты оставлю самыми последними

КИСЛОТЫ

Начинаем с самого интересного бреда, который мне недавно прислал один из моих читателей – зрителей. В общем, смысл какой — на три литра воды, добавляет литр уксуса и «вуаля» – получается четыре литра ДЕШЕВОЙ незамерзайки — ну не чудо ли средство?

Ребят, вот честно, вы серьезно? Уксус – он же уксусная кислота, это все же кислота!!! (Вы бы еще серную залили, кстати в аккумуляторах есть электролит и он не мерзнет до – 60 градусов)

И вот такой раствор, вы хотите лить себе на авто? Вы серьезно сейчас?

НУ да, сэкономил таким способом 500 рублей за зиму, а весной нужно красить машину, потому как такая незамерзайка всю краску повредит, да и есть вариант, что резинки разъест

Фигней не занимайтесь, такие составы своими руками даже не вздумайте применять! Для автомобиля это вредно

РАСТВОРИТЕЛИ

Сейчас их просто навалом – «УАЙТ-СПИРИТ», «Растворитель», «Ацетон», «Бензин-галоша» и т.д. Назамерзаек своими руками на их основе, также навалом на YOUTUBE и ведь находится народ, кто это делает.

ДА в пропорции 1 к 4, все будет работать хорошо, то есть у вас получиться, опять 5л. зимней «омывайки».

Но как и в варианте с первым претендентом, растворители (а они почти все такими являются), пострадает краска, резинки и т.д. А оно вам нужно?

ХИМИЯ ИЗ МАГАЗИНА

Вот многие делают такой эксперимент, берут 4 литр воды и 300 грамм средства для мытья посуды (типа ФЕЙРИ и других похожих), и вот вам незамерзайка легко и просто до – 20 градусов!

НО толи они в школе не учились, толи что-то пошло не так …

В таких составах, я допускаю, есть немного кислот, щелочей, ну и даже спирта. Я даже допускаю, что она будет работать до -3, -5. НО уже при -10, замерзает само это средство, я уже молчу с водой!

ДА и если налить эту «бадягу» в бачок омывателя, вы потом замучаетесь с пеной на лобовом стекле, ее просто девать будет не куда. Она забьет все каналы и трубочки, которые ведут до сопла. Промывать замучаетесь – ЭТО ВООБЩЕ НЕ НАШ ВАРИАНТ!

СПИРТЫ

Как я писал сверху, это самый здравый вариант (собственно на этом варианте и основываются все официальные производители), однако тут также есть куча неразберихи и нелепых мифов. Какие спирты у нас сейчас доступны:

Этиловый, он же медицинский

Метиловый

Изопропиловый

Муравьиный

Нашатырный

Можно даже сюда отнести пропиленгликоль и этиленгликоль (используются для производства антифриза или тосола)

ЗДРАВЫЕ ВАРИАНТЫ. Это этиловый – метиловый — изопропиловый. Все они относительно доступны, но например этиловый получается дорого (в интернете от 200 рублей литр, а так доходит до 500). Изопропиловый применяется повсеместно (но опять же если его покупать в магазинах он стоит до 350 р./л.)

НО отдельно хочется сказать про применение метилового спирта. Вот сейчас многие пишут яд – яд, нельзя вдыхать, прям вот сразу рвота и головокружение! И то что, продают на дорогах это как раз из метилового, это подделка.

Друзья, скажу так и метиловый и изопропиловый — что тот, что другой оба ядовиты ОДИНАКОГО (уж пить их точно НЕЛЬЗЯ). А вот если применять в незамерзайке, оба подходят, лично мне нравится метиловый (да и стоит он дешевле), он не так воняет как изопропиловый. И если его применять именно для зимней «омывайки», он лучше!

«Так погоди, но нам же говорят его лить нельзя, сразу отравишься, и ведь его сняли с производства». Про то, что он токсичен читай сверху, не более чем применяемый сейчас оппонент. А вот сняли его, потому что «алкаши» выделяли из такой незамерзайки этот спирт и пили его! Ведь «метиловый», пахнет также как этиловый, не отличишь, никакой дикой вони нет.

Муравьиный и Нашатырный. Первый найти можно, но сложно стоит он дорого (где-то видел от 500 р./л.), поэтому отпадает.

Нашатырный – да — стоит дешево, купить можно легко (примерно 80 р./л.). Но чтобы сделать из него незамерзайку своими руками, это нужно суметь! Потому как при первом же распылении на лобовое стекло, у вас из глаз потекут слезы и дышать будет не возможно. ОН отпадает

Пропиленгликоль и Этиленгликоль. Гипотетически применять можно, купить также возможно но стоимость около 300 р/0,5л. Очень дорого.

«ВОДКА». Раньше это прокатывало (примерно 3 – 4 года назад), водка стояла 90 рублей за 0,5, а незамерзайка около 200 – 300 за 5 литров. Покупаем две бутылки и 4л. воды — вот вам 5л. до -20 градусов. НО сейчас зимняя омывайка стоит от 100р. за 5л., а водка от 200р. за 0,5 – смысл теряется.

САМОГОН. Единственное что действительно дешево и работает, это самогон. Если у вас есть аппарат, если из чего гнать, тогда вперед. Литр самого (особенно «первака»), на 4 литра воды. Себестоимость примерно 5-10 рублей (за электричество или газ).

ЧТО В ИТОГЕ?

ДА все просто, своими руками делать стоит, если есть самогонный аппарат (ну или выход к любому из спиртов, например медики могут отлить медицинский). В остальном — покупаем «незамерзайку» на обочине, в авто магазине, в магазинах стройматериалов и т.д. разбег цен примерно от 100 до 150р – 5л. И не нужно колхозить.

Есть еще один совет, как купить незамерзайку за 37р/5л, но он в видео, почти в конце. Так что всем советую посмотреть

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Думайте головой, прежде чем «бадяжить». Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР