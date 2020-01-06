Незамерзайка синяя или зеленая? Что лучше и чем она отличается?

НА дорогах нашей страны зачастую можно увидеть незамерзайку (для тех, кто не знает незамерзающую жидкость). Она бывает многих цветов, но самые распространенные это синий и зеленый (в нашем регионе найти других цветов — сложно). Многие водители уверены, что цвет влияет на характеристики этой жидкости, что скажем синяя, лучше зеленой или наоборот. Про это сегодня и поговорим, есть ли какие-то отличия и какую все же брать. Внизу статьи как обычно интересное видео …

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Мы сегодня не будем говорить про легальность незамерзайки, которая продается в магазинах или на обочинах. Нам важно понять — какая из них лучше, и какую все же брать

Из чего состоит незамерзайка?

Если взять состав практически любой жидкости, она делается по примерно одинаковой технологии, ингредиентов всего пять:

Спирт — будь то метиловый, этиловый, изопропиловый, в последнее время начинают добавлять пропиленгликоль . В общем, могут добавлять любой доступный спит. Обычно на 5 литровую канистру добавляют около 1 литра, такой состав не замерзнет до – 25, — 30 градусов Цельсия

— будь то метиловый, этиловый, изопропиловый, в последнее время начинают добавлять . В общем, могут добавлять любой доступный спит. Обычно на 5 литровую канистру добавляют около 1 литра, такой состав не замерзнет до – 25, — 30 градусов Цельсия Дистиллированная вода . Ее в составе около 3,7 литра

. Ее в составе около 3,7 литра Отдушка . По сути это ароматизатор который перебивает запах спирта, его добавляют примерно 100 мл (0,1 литра)

. По сути это ароматизатор который перебивает запах спирта, его добавляют примерно 100 мл (0,1 литра) Краситель . Он то, как раз и может окрашивать конечный состав (про это чуть позже), его также около 100 мл

. Он то, как раз и может окрашивать конечный состав (про это чуть позже), его также около 100 мл Присадки. В некоторые незамерзайки могут добавлять еще различные защитные и моющие составы. Их также около 100 мл

Как видите все очень даже просто. НО основными ингредиентами являются все же спирт и вода.

На что влияет цвет незамерзайки?

Если простыми словами – НИ НА ЧТО! Цвет это абсолютно вторичная характеристика. Как я писал сверху могут положить одного красителя и цвет будет скажем – синий, а могут положить другого – и цвет будет зеленый. Справедливости ради они могут быть и красного, желтого, коричневого и т.д.

Простыми словами, какой краситель есть под рукой на производстве, такой и положат

Как мне кажется, путаница с цветом идет от ТОСОЛА. Все дело в том, что синий в СССР был до – 40 градусов, а вот уже красный ТОСОЛ был до – 65 градусов.

Пару слов, про спирт

Многие говорят, что на обочинах продается поддельная незамерзайка, которая может навредить вашему здоровью, ведь зачастую в составе у нее метиловый спирт.

Друзья, метиловый спирт у нас в России, в составе незамерзающей жидкости, запретили в 2000 году. И то только из-за того, что его пили БОМЖЫ, они просто его выделяли из омывайки и пили.

НО если применять метиловую жидкость по назначению, для мытья окон, то она не несет никакого вреда здоровью. А вот плюсов у нее намного больше – она стоит дешевле (причем значительно дешевле), не пахнет (как скажем изопропиловая жидкость), да и температуры она может держать крайне-отрицательные.

Про это у меня есть видео, посмотрите полезно

Таким образом, вы можете выбирать любого цвета, будь то синяя – зеленая ну или красная – желтая. Главное смотреть на характеристики на фляге, температурный режим до – 5, — 10, — 20 и т.д. Именно это самый главный параметр.

НА этом все, думаю моя легкая статья была для вас полезна. Читайте мой блог, подписывайтесь на канал.