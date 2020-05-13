Можно ли заливать воду вместо антифриза: зимой – летом

Достаточно часто задают мне вопросы касательно охлаждающей системы автомобиля. Один из самых распространенных – можно ли туда заливать обычную или дистиллированную воду? ДА еще не в древний автомобиль, а современные иномарки. Лично для меня не совсем понятно, зачем это делать (ведь экономия копеечная, что говорится на спичках), но есть вопрос — будет и ответ. Постараюсь разложить все по полочкам. Как обычно будет текст + видео версия …

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Если копнуть в прошлое (примерно лет так 30 назад), все машины ездили на воде и относительно хорошо себя чувствовали, потом появились незамерзающие жидкости (антифриз и ТОСОЛ) и после этого вода ушла из радиаторов и системы охлаждения в целом. И как я считаю, это правильно и реально увеличивает срок эксплуатации автомобиля.

Однако, если ответить коротко на вопрос, можно ли залить воду вместо антифриза или ТОСОЛА – ответ – ДА, МОЖНО! Но на короткий срок, в крайней ситуации. Во всех остальных случаях лучше лить специальные жидкости.

Почему раньше заливали воду и зимой и летом?

ДА все просто, раньше незамерзающей жидкости просто не было. Точнее она была в ограниченных количествах на северах, но на большую территорию нашей страны не была распространена.

Поэтому лили обычную, редко дистиллированную воду. Зимой (как рассказывал мне дед, он тогда работала на грузовом ЗИЛЕ), утром заливали кипяток в двигатель (перед сменой), а после работы эту воду сливали (чтобы она банально не замерзла)

После того как на западе появились первые антифризы, в ответ, в СССР появились первые ТОСОЛЫ. После этого был пройден большой путь, сейчас антифризы уже подразделяются на различные группы G11, G12, G13, они заточены под различные системы автомобилей (алюминиевые радиаторы или скажем медные-латунные). НО сейчас суть не в этом, про это я уже рассказывал вот в этой статье, почитайте полезно.

Система охлаждения и вода

Давайте немного напомню, а зачем нам нужна система охлаждения? Какую основную функцию она несет?

ДА все просто – она удаляет излишнее тепло от двигателя, чтобы он не перегрелся, и его не заклинило. С жидкостной системой, ресурс мотора вырос в разы.

Чтобы охлаждающая жидкость не застаивалась в одном месте и не закипела там, ее нужно прокачивать по системе – это выполняет помпа (специальный насос, на ременном приводе от коленвала). НУ и излишнее тепло нужно как-то рассеивать, этим занимаются радиаторы автомобиля, основной и печки (в салоне, благодаря ему мы отапливаемся зимой).

И вот какая штука — автомобилю совершенно безразлично, какая жидкость будет отводить тепло от мотора, главное чтобы система была по максимуму эффективная.

Скажу больше — теплоемкость антифриза около 3,5 кДж/(кг·град), а у воды около 4,2 кДж/(кг·град), то есть гипотетически вода куда больше подходит для отвода тепла. Но есть и минусы (про них чуть ниже).

Что будет если залить воду в иномарку?

Если на короткое время (скажем на день, два или максимум на неделю) — не будет абсолютно ничего! Главное воду потом слить и залить нормальный (который рекомендовал производитель – антифриз, по допускам). НУ и стоит помнить про температурный режим окружающего воздуха, если на улице минусовая температура, банально вода замерзнет.

Сразу стоит оговориться, что в современных иномарках, зачастую есть датчики, которые могут мерить плотность охлаждающей жидкости, и если залита обычная вода. Мотор просто не запустится

Таким образом, если вам на короткое время нужно перекантоваться, ну например вы в дороге, а магазинов в округе нет, а радиатор потек, то лейте воду — главное чтобы она была чистая, без грязи. Ничего страшного не произойдет!

НО если вы хотите ездить на постоянной основе, лично я вам этого не советую.

Почему не стоит лить воду на постоянной основе?

Вода, особенно если она из под крана, начинает быстрый процесс коррозии, а вся внутренняя система двигателя и в целом системы охлаждения состоит из металлов (причем не всегда они цветные).

Достаточно быстро начнет выпадать ржавчина, она забьет все каналы и проходы (особенно сильно страдают радиаторы), крыльчатку помпы быстро «съест» (прокачка не будет такой эффективной). В общем, система начнет течь из всех мест, откуда только можно, а также будет постоянно перегреваться (машина будет кипеть). В зимней период времени вообще возможно замерзание (даже при минус одном градусе Цельсия), разорвет все патрубки и шланги, вам придется сливать ее каждый вечер.

А почему же антифризы лучше? Про это я уже рассказывал, но здесь повторюсь:

Первое — это зима, они не замерзают даже при сильных морозах.

Второе – все антифризы призваны бороться с коррозией, поэтому они можно сказать блокируют ржавчину, и даже создают защитную пленку на металлических стенках (для этого у них в составе есть специальные присадки). ТО есть их можно использовать ОЧЕНЬ долго (но не бесконечно), все же присадок есть определенный срок службы.

Третье – некоторые антифризы сделаны так, что они не кипят даже при высоких температурах, могут держать до +110, +115 градусов Цельсия.

НУ и четвертое – сейчас цена на них не такая высокая, канистру (5 литров) можно купить за 500 – 700 рублей.

Ответьте себе на вопрос – стоит ли забитая система, а иногда и замена радиаторов, патрубков и шлангов, съеденная ржавчиной помпа – 500 рулей за два года? Вопрос как говорится – риторический.

Еще один миф о воде

Многие думают — что вода не способна нормально охлаждать систему, и она буквально сразу закипит (как мы все знаем при +100 Цельсия), а многие моторы сейчас высокотемпературные, работают при +110 градусах! Так что их вода противопоказана.

Смысл в этом есть. НО, люди кто это высказывают – плохо учились в школе. Смотрите кипение воды в различных условиях, происходит по-разному. Если повысить давление, то она будет кипеть и при +110 и +120 градусах.

А зачастую система охлаждения автомобиля – замкнутая, и там реально есть давление.

Так очень часто оно примерно 1,2 – 1,4 АТМ, а при давлении 1,5 АТМ, закипание происходит при 110 градусах.

Так что водяное охлаждение подойдет даже для самых горячих моторов.

Дистиллированная вода в двигатель

Да в ней практически нет примесей, если ее сравнить с водопроводной, нет солей и различных металлов, она если можно так выразится — чистая и нейтральная. И вроде бы как она должна эффективно работать в моторе (но опять же летом, ибо зимой она также может замерзнуть).

НО! После того как вы ее добавите в ДВС, она очень быстро вступит в реакцию с металлами стенок и патрубков, да банально грязи и отложений в себя напитает — быстро превратится в обычную.

Так что это также не панацея, да и канистра с дистиллятом стоит также не мало, уж лучше смотреть в сторону антифриза или ТОСОЛА.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

НА этом я заканчиваю, в заключении хочу сказать, иногда мне пишут что вот — течет радиатор, денег пока делать нет, поэтому заливаю воду (катаюсь уже месяцами), машина в последнее время начинает греться и кипеть. Я всегда отвечаю, что нельзя это делать, вы «водой» экономите на «потеках», но калечите всю остальную систему. Потом куча чего нужно будет менять, и промывать. Мораль – не экономьте, если течет радиатор, меняйте или паяйте, заливайте антифриз, это самое правильное решение.

НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР