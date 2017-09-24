Тема охлаждающей жидкости стоит всегда очень остро, особенно зимой и летом, это два экстремальных для двигателя сезона (в одном слишком холодно, в другом слишком жарко). Поэтому «охлаждайка» всегда должна соответствовать вашему автомобилю, чтобы не навредить ему! Многие владельцы отечественных машин зачастую льют ТОСОЛ, но сейчас все больше переходит на АНТИФРИЗ, третьи же пытаются смешать эти два состава, чтобы якобы улучшить характеристики, но так ли это на самом деле? Можно ли это делать и не будет ли плачевных последствий, давайте разбираться, будет и видео версия в конце …
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Как мне кажется – многие из нас не будут смешивать ТОСОЛ и АНТИФРИЗ (все же не зачем), ну если только в крайних ситуациях, например на трассе, произошла поломка радиатора или порвались патрубки вытекла охлаждающая жидкость и вам просто нужно дотянуть до СТО, а вот рядом в магазинах не было нужного состава! Тогда — ДА, смысл может и есть, но по приезду на СТО все же я вам рекомендую все слить, промыть систему дистиллированной водой и залить то, что рекомендует производитель – НЕ НУЖНО У СЕБЯ ПОД КАПОТОМ РАЗВОДИТЬ КОКТЕЙЛИ!!!
Про составы
Начну, пожалуй с составов, не смотря на различные названия, эти две жидкости все же являются очень похожими внутри (не со всеми подвидами, но все же)
ТОСОЛ – создан в СССР как ответ на зарубежную формулу. Изначально был двух видов — синий который держит -40 градусов и красный -65 градусов. Базируется на этиленгликоле + дистиллированная вода + пакет присадок.
АНТИФРИЗ – тут куча подвидов есть как минимум три основных класса G11 (зачастую зеленый), G12 (красный), G13 (фиолетовый или желтый). Все они различаются не только по составам, но и применению. G11, G12 – также основаны на этиленгликоле + дистиллированная вода + различные пакеты присадок. А вот G13 – имеет базу уже из пропиленгликоля + вода + присадки. ЭТО НЕ ОДНО И ТОЖЕ. И зачастую мешать их даже между собой не рекомендуется, так G13 смешивается только с себе подобными (подробнее писал в этой статье почитайте)
И вот тут повисает вопрос – вроде ТОСОЛ и G11, G12 – очень похожи, получается можно их смешивать? А вот не совсем.
Отличия присадок
Присадки в свою очередь делятся на защитные, антикоррозионные и гибридные, это не одно и тоже:
- Защитные – как становится понятно, они защищают, просто образовывая пленку внутри патрубков, шлангов, радиаторов и прочего. Нужно отметить, что они основаны на химических элементах. Характерны для G11
- Антикоррозионные – эти составы борются уже с очагами коррозии внутри, здесь пленки нет, они просто блокируют очаги ржавчины и прочих отложений. Нужно отметить, что они основаны на органических веществах. Характерны для G12
- Гибридная – здесь как ы уже догадались, применяются сразу два вида, защита + «антикоррозия» в основном такие присадки используются в G13
А как же ТОСОЛЫ? В них используются абсолютно такие же присадки, как скажем в антифризе G11, вообще они очень сильно с ним похожи.
Так можно ли смешивать?
Гипотетически смешивать – МОЖНО (но не все и не всегда, разберем по подгруппам)! Для начала поймите — зачем вам это нужно. Еще раз повторяюсь, в любом случае такое смешение может привести к неправильному функционированию охлаждающей системе автомобиля. ЭТО НУЖНО ПОНИМАТЬ! Ну а теперь подробнее:
- ТОСОЛ и G11 – одинаковая база, одинаковые присадки, можно смешивать не боясь. Будут работать одинаково при любой нагрузке и температуре
- ТОСОЛ с G12 – одинаковая база, различные присадки. Смешивание возможно, но не желательно. Все дело в том, что G12 работает немного по-другому, он не обволакивает стенки внутри защитной пленкой, а борется с очагами (как я писал сверху). В итоге в таком коктейле у вас получается два вида присадок, защитные и антикоррозионные, как они будут работать вместе – не совсем понятно. Однако исходя из своего опыта могу сказать, что навряд ли выпадет осадок
- ТОСОЛ и G13 – смешивать вообще не рекомендуется. Во-первых, G13 очень дорогая жидкость (если берете оригинальную, скажем производства VOLKSWAGEN, может доходить до 300 – 400 рублей литр, а не та «бадяга», которая производится не пойми где, и не пойми как, обычно желтого цвета) и лить в нее ТОСОЛ (или наоборот) это просто преступление, вы понижаете класс многократно. Во-вторых, у G13 вместо этиленгликоля используется пропиленгликоль (вроде и тот и другой одноатомные спирты), но как они будут друг с другом взаимодействовать, да еще при высоких температурах – НЕПОНЯТНО! Третье – присадки здесь различаются, G13 имеет гибридный пакет и антикоррозионных и защитных присадок, а вот ТОСОЛЫ только защитные, в итоге тоже что получится не понятно. В такой смеси как раз и есть большой вариант, что выпадет осадок и упадут характеристики этого коктейли в целом (особенно температурные), а это уже плохо могут забиться все патрубки и каналы, да и закипание может быть уже при температурах меньше 100 градусов, что реально чревато перегревами.
Вот вам и ответ, смешивать можно, НО НЕ ВСЕ И НЕ ВСЕГДА!
Пару слов про цвета
Друзья многие смешивают жидкости исходя из цвета, но это не совсем правильно, а точнее не правильно вообще. ПОЧЕМУ? Да потому что сейчас нет жесткого регулирования (стандартов) жидкости по цветам. То есть антифриз G11 могут покрасить не только в зеленый цвет, но и в красный, желтый, да хоть в «серо-бурмалиновый», так же как и G12 и G13. C ТОСОЛАМИ сейчас все же более-менее стандартно, либо голубой (синий), либо красный.
Поэтому смешивать нужно исходя из характеристик, а не из цвета! ВАМ НУЖНО ЭТО ЗАПОМНИТЬ!
Сейчас смотрим видео версию, быстро и подробно.
НУ и в конце хочу вам сказать — ВСЕ ЖЕ НЕ СТОИТ СМЕШИВАТЬ ЖИДКОСТИ ТАК РАДИ ЭКСПЕРИМЕНТА, лить стоит только то, что вам советует производитель! Зачастую такие манипуляции могут привести к ухудшению температурных характеристик, либо выпадению осадка. Если хотите полностью сменить ТОСОЛ на АНТИФРИЗ в своем автомобиле (скажем в ВАЗ), рассмотрите тогда G13, причем нормального производителя, ДА ДОРОГО, но зато есть все гарантии что будет работать качественно и долго.
НА этом заканчиваю ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.
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Смешал тосол с антифризом пополам и разогрел на плите до кипения,ничего не произошло,для ДВС (каминс)
В двигателе есть много другого металла, который и даст реакцию, и при таком раскладе может выпасть осадок. Не рекомендуется смешивать тосол и антифриз
Машина ваз-2112, в расширительном бачке налита красная жидкость. Как можно определить что это: тосол 65 или антифриз?
А вам добавить надо? Или вы полностью менять хотите?
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Если у вас автомобиль довольно свежий, у вас первые руки, то почитайте нотацию, тех.книжку к автомобилю, там все жидкости описаны, если книжка утеряна, то информацию можно найти в интернете. Если вы не первый владелец, то фиг знает что в машину лили, но во всяком случае старый хозяин навряд ли лил антифриз когда написано тосол. Но во всяком случае очень сложно по виду отличить тосол и антифриз. Тогда лучше менять полностью, тогда будете на 100 % уверенны что там залито.
можно ли использовать тосол в иномарке и какое время если он уже залит.
Я же писал, что лучше не заливать тосол в иномарку.
Смешиваю 6 лет, ни че не забилось, ни че не закипело и не свернулось
Спасибо за статью, а на вопрос, «Да и что за надобность такая смешивать по сути разные жидкости Тосол и Антифриз». После владением ВАЗа остался тосол, а в подержанной иномарке антифриз опустился к делению мин. вот и возникает вопрос, а не долить бы….
У меня в TOYOTе залит тосол и уже 10 лет на ней езжу.Проблем по части охлаждения нет.
какие жесткие госты для тосола. Автор ты о чем? 80% тосола — подделка. Чтобы снизить его стоимость зачастую «забывают» добавить ингибитор коррозии поэтому голубой тосол частенько становится буроватым. Поэтому только антифриз. Кто со мной не согласен напишите и подскажите добросовестного произволдителя тосола буду премного благодарен.
можно ли разбавить водой антифриз?
Читайте в этой статье —
http://avto-blogger.ru/poleznoe/mozhno-li-smeshivat-antifriz-s-vodoj.html
Спасиба!!!!
В системе охлаждения (на ваз2112) был тосол по незнанию долил антифриз ездил месяца три потом решил слить получившуюся жижу и промыть водой. Поезздил с неделю на воде и началось, поменял помпу и термостат , залил тосол думал молодец теперь протёк радиатор на печке . Подскажите как теперь быть ,что бы еще чего не натворить?
Александр промывайте систему, а затем заливайте нормальную — свежую жидкость. А вот помпа слабое место наших ВАЗ, да и печке может уже срок пришел!
всё это враньё что антифриз быстро нагреваеца и держит температуру особенно на вазах его хрен разогрееш а чуть быстрей поедеш температуру вообще падает и в машине дубак
Санек, скорее всего у вас не работает термостат, если даже на ходу машине не греется!
в моей машине ВАЗ 2107 на бочке наклейка cool stream standard 40 бочок пустой что там залито не известно бывший хозяин не сказал (сам забыл) а я уже купил 5л тосола чтоб долить. теперь не зная что делать лить или не лить тосол!? подскажите?
Александр, в наших ВАЗ, особенно в заднеприводных (классических) всегда применяли тосол. Если хотите перестраховаться почитайте книжку, с техническими показателями для вашего авто, должна идти с машиной, там указано что и сколько лить. А так лейте тосол!
Практики говорят, что тосол похож на подсолнечное масло, жирный и медленно высыхает. Антифриз больше похож на воду.
Я замечал,что антифриз 40 даже в минус 45 не замерзает ,а тосол да
Долил около литра антифриза.Потом обнаружил пустую канистру от тросов.Что может быть?!Надеюсь ничего страшного не будет от одного литра антифриза
А если парни я в бачек не глядя чуток плеснул где то стакан пожет пол стакана тосола а там больше минимума антифриза,а после до максимума долил антифриз.Будет ли что нить от этого стакана тосола?
Илья, какой антифриз? Зеленый, красный?
Зеленый.
Avto-blogger,антифриз зеленый.
Илья, можешь вообще не запариваться тогда! Они очень похожи тосол и антифриз!
http://avto-blogger.ru/ozh/antifriz-ili-tosol-chto-luchshe.html
Вот —
Обязательно почитай и видео посмотри, все встанет на свои места в голове!
Avto-blogger,спасибо.
Илья, да пожалуйста, пользуйся
А как прочистить всю систему????
Виталя, а задача какая? Перегревается авто что ли?
Добрый день или вечер… при помене воды на тосол осталась вода в системе…. залился тосол литра 4. Живу в краснодаре. Что мне делать лучше в этой ситуации? Вода была обычная, просто в дороге была поломка…
У меня ВАЗ 2109 — 89 г.р. , в течении лета доливал дистиллированную воду в тосол , около 1,5-2 л. , сильно-ли я изменил состав , живу на юге , зимой -5 ,нашёл в гараже литруху антифриза можно-ли долить
олег, смотря какой объем у вас в системе. если мне не изменяет память там около 5 литров. 1,5 — 2 литра, снизили предел замерзания примерно до — 8, — 10 градусов. если антифриз зеленый можно долить! Красный не рекомендуется!
Виктор, в идеале перед заливкой ТОСОЛА, нужно было взять дисциплинированной воды 5 литров и прогнать в системе. Чтобы обычная вода ушла! Затем залить ТОСОЛ! Обычная вода страшна только накипью на трубках внутри, типа как в чайнике.
в Калине 2011 года на бачке написано Cool Stream Standard 40 а бачек пуст но написано не смешивать а я долил Тосол — что будет ?
Виталий, выясните что у вас залито и купите такой же! Скорее всего у вас красный антифриз!
на мицыкк как то пришлось смешать на следущий день каша получилачь на вазе смешывал все норс возможно зависит от движка
Спасибо
родя, пожалуйста