Тема охлаждающей жидкости стоит всегда очень остро, особенно зимой и летом, это два экстремальных для двигателя сезона (в одном слишком холодно, в другом слишком жарко). Поэтому «охлаждайка» всегда должна соответствовать вашему автомобилю, чтобы не навредить ему! Многие владельцы отечественных машин зачастую льют ТОСОЛ, но сейчас все больше переходит на АНТИФРИЗ, третьи же пытаются смешать эти два состава, чтобы якобы улучшить характеристики, но так ли это на самом деле? Можно ли это делать и не будет ли плачевных последствий, давайте разбираться, будет и видео версия в конце …

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Как мне кажется – многие из нас не будут смешивать ТОСОЛ и АНТИФРИЗ (все же не зачем), ну если только в крайних ситуациях, например на трассе, произошла поломка радиатора или порвались патрубки вытекла охлаждающая жидкость и вам просто нужно дотянуть до СТО, а вот рядом в магазинах не было нужного состава! Тогда — ДА, смысл может и есть, но по приезду на СТО все же я вам рекомендую все слить, промыть систему дистиллированной водой и залить то, что рекомендует производитель – НЕ НУЖНО У СЕБЯ ПОД КАПОТОМ РАЗВОДИТЬ КОКТЕЙЛИ!!!

Про составы

Начну, пожалуй с составов, не смотря на различные названия, эти две жидкости все же являются очень похожими внутри (не со всеми подвидами, но все же)

ТОСОЛ – создан в СССР как ответ на зарубежную формулу. Изначально был двух видов — синий который держит -40 градусов и красный -65 градусов. Базируется на этиленгликоле + дистиллированная вода + пакет присадок.

АНТИФРИЗ – тут куча подвидов есть как минимум три основных класса G11 (зачастую зеленый), G12 (красный), G13 (фиолетовый или желтый). Все они различаются не только по составам, но и применению. G11, G12 – также основаны на этиленгликоле + дистиллированная вода + различные пакеты присадок. А вот G13 – имеет базу уже из пропиленгликоля + вода + присадки. ЭТО НЕ ОДНО И ТОЖЕ. И зачастую мешать их даже между собой не рекомендуется, так G13 смешивается только с себе подобными (подробнее писал в этой статье почитайте)

И вот тут повисает вопрос – вроде ТОСОЛ и G11, G12 – очень похожи, получается можно их смешивать? А вот не совсем.

Отличия присадок

Присадки в свою очередь делятся на защитные, антикоррозионные и гибридные, это не одно и тоже:

Защитные – как становится понятно, они защищают, просто образовывая пленку внутри патрубков, шлангов, радиаторов и прочего. Нужно отметить, что они основаны на химических элементах. Характерны для G11

– как становится понятно, они защищают, просто образовывая пленку внутри патрубков, шлангов, радиаторов и прочего. Нужно отметить, что они основаны на химических элементах. Характерны для G11 Антикоррозионные – эти составы борются уже с очагами коррозии внутри, здесь пленки нет, они просто блокируют очаги ржавчины и прочих отложений. Нужно отметить, что они основаны на органических веществах. Характерны для G12

– эти составы борются уже с очагами коррозии внутри, здесь пленки нет, они просто блокируют очаги ржавчины и прочих отложений. Нужно отметить, что они основаны на органических веществах. Характерны для G12 Гибридная – здесь как ы уже догадались, применяются сразу два вида, защита + «антикоррозия» в основном такие присадки используются в G13

А как же ТОСОЛЫ? В них используются абсолютно такие же присадки, как скажем в антифризе G11, вообще они очень сильно с ним похожи.

Так можно ли смешивать?

Гипотетически смешивать – МОЖНО (но не все и не всегда, разберем по подгруппам)! Для начала поймите — зачем вам это нужно. Еще раз повторяюсь, в любом случае такое смешение может привести к неправильному функционированию охлаждающей системе автомобиля. ЭТО НУЖНО ПОНИМАТЬ! Ну а теперь подробнее:

ТОСОЛ и G11 – одинаковая база, одинаковые присадки, можно смешивать не боясь. Будут работать одинаково при любой нагрузке и температуре

ТОСОЛ с G12 – одинаковая база, различные присадки. Смешивание возможно, но не желательно. Все дело в том, что G12 работает немного по-другому, он не обволакивает стенки внутри защитной пленкой, а борется с очагами (как я писал сверху). В итоге в таком коктейле у вас получается два вида присадок, защитные и антикоррозионные, как они будут работать вместе – не совсем понятно. Однако исходя из своего опыта могу сказать, что навряд ли выпадет осадок

ТОСОЛ и G13 – смешивать вообще не рекомендуется. Во-первых, G13 очень дорогая жидкость (если берете оригинальную, скажем производства VOLKSWAGEN, может доходить до 300 – 400 рублей литр, а не та «бадяга», которая производится не пойми где, и не пойми как, обычно желтого цвета) и лить в нее ТОСОЛ (или наоборот) это просто преступление, вы понижаете класс многократно. Во-вторых, у G13 вместо этиленгликоля используется пропиленгликоль (вроде и тот и другой одноатомные спирты), но как они будут друг с другом взаимодействовать, да еще при высоких температурах – НЕПОНЯТНО! Третье – присадки здесь различаются, G13 имеет гибридный пакет и антикоррозионных и защитных присадок, а вот ТОСОЛЫ только защитные, в итоге тоже что получится не понятно. В такой смеси как раз и есть большой вариант, что выпадет осадок и упадут характеристики этого коктейли в целом (особенно температурные), а это уже плохо могут забиться все патрубки и каналы, да и закипание может быть уже при температурах меньше 100 градусов, что реально чревато перегревами.

Вот вам и ответ, смешивать можно, НО НЕ ВСЕ И НЕ ВСЕГДА!

Пару слов про цвета

Друзья многие смешивают жидкости исходя из цвета, но это не совсем правильно, а точнее не правильно вообще. ПОЧЕМУ? Да потому что сейчас нет жесткого регулирования (стандартов) жидкости по цветам. То есть антифриз G11 могут покрасить не только в зеленый цвет, но и в красный, желтый, да хоть в «серо-бурмалиновый», так же как и G12 и G13. C ТОСОЛАМИ сейчас все же более-менее стандартно, либо голубой (синий), либо красный.

Поэтому смешивать нужно исходя из характеристик, а не из цвета! ВАМ НУЖНО ЭТО ЗАПОМНИТЬ!

Сейчас смотрим видео версию, быстро и подробно.

НУ и в конце хочу вам сказать — ВСЕ ЖЕ НЕ СТОИТ СМЕШИВАТЬ ЖИДКОСТИ ТАК РАДИ ЭКСПЕРИМЕНТА, лить стоит только то, что вам советует производитель! Зачастую такие манипуляции могут привести к ухудшению температурных характеристик, либо выпадению осадка. Если хотите полностью сменить ТОСОЛ на АНТИФРИЗ в своем автомобиле (скажем в ВАЗ), рассмотрите тогда G13, причем нормального производителя, ДА ДОРОГО, но зато есть все гарантии что будет работать качественно и долго.

НА этом заканчиваю ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.