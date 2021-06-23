Может ли антифриз испаряться: сам по себе из расширительного бачка?

В предыдущей статье про замену охлаждающей жидкости (через какой пробег), можете посмотреть ее здесь. Под видео, мне задали такой вопрос – «у меня периодически падает уровень антифриза в расширительном бачке, причем ничего нигде не течет, все исправно (проверяли на СТО). Но периодически я добавляю антифриз до уровня?» Это нормально или нет? Может ли он испаряться? Как это происходит, ведь система вроде бы герметична? Это очень частые вопросы, которые вводят особенно новичков в ступор, ведь если жидкость упадет ниже определенного уровня, тут и перегреть мотор можно. Сегодня я раскрою эти вопросы, ну и конечно же видео версия внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале мне хочется сказать — что у меня есть уже статья, про поломки в системе охлаждения, когда антифриз не испаряется, а уходит! Скажем через патрубки, соединения, шланги, радиаторы и т.д. Почитайте ее перед этим материалом, возможно у вас есть утечки. Сегодня же мы будем говорить именно об испарении, и на каких автомобилях это актуально

Состав антифриза (ТОСОЛА)

Я уже про это писал много раз, но здесь стоит повторить для понимания:

Самый большой компонент это дистиллированная вода, затем идет этиленгликоль или пропиленгликоль (в современных охлаждающих жидкостях может быть и глицерин) + присадки и красители (их меньше всего)

Как мы с вами понимаем, что основной компонент это вода, а как мы знаем из физики, она банально испаряется. Утром была лужа (солнце посветило), через пару часов лужи нет

Так и из антифриза, вода может испаряться, соответственно уровень падает, причем, чем жарче и суше погода, тем больше уходит уровень. Никаких чудес просто физика

НО это если оставить антифриз открытым, скажем на солнце.

Закрытый расширительный бачок

Еще один не понятный вопрос — как антифриз испаряется, ведь расширительный бачок – закрыт? Нет, конечно до системы охлаждения есть доступ, есть специальная крышка. Но мы же ее не откручиваем когда ездим?

И тут все достаточно просто. Зачастую крышка, имеет два клапана – низкого и высокого давления.

Когда машина прогревается, то охлаждающая жидкость также разогревается, объем ее растет. Чтобы систему не разорвало, производители делают клапан высокого давления (обычно он встроен в крышку), при показателях скажем в 1,1 – 1,4 АТМ (у различных производителей по-разному), он открывается и сбрасывает излишнее давление. Система приходит в стабильность

Именно с этим «открытием» — выходит часть воды. Пусть небольшая, но крышка может открываться помногу раз.

Конечно затем, скажем ночью, когда мотор остынет, давление в системе также начинает падать, причем теперь в другую сторону, оно становится крайне низким, шланги начинают сужаться. Опять же чтобы не получить повреждения, крышка-клапан открывается, только уже начинает подсасывать воздух из окружающей среды.

Кстати если он влажный, то уровень антифриза в охлаждающей системе, может даже расти.

Разные двигатели

Также мне хочется рассказать про различные моторы, не у всех автомобилей охлаждение одинаково, это зависит от некоторых параметров:

От материала блока. У кого-то используется чугун, у кого-то алюминий. Все это будет сильно влиять на охлаждение мотора и испарения антифриза. Например, алюминиевый блок прогревается быстрее, давление в системе из-за этого может быть и 1,1 и 1,4 АТМ, чаще открывается клапан высокого давления. У чугунного блока, прогрев медленнее, параметры могут быть 0,9 – 1,0 АТМ, в идеале он медленнее теряет жидкость

Система каналов. Также сильно зависит, как будет прогреваться мотор, сколько температуры он отводит.

Также сильно зависит, как будет прогреваться мотор, сколько температуры он отводит. Количество антифриза. У кого-то оно больше, у кого-то меньше. Чем меньше, тем больше прогрев, больше давление и открытий клапана

У кого-то оно больше, у кого-то меньше. Чем меньше, тем больше прогрев, больше давление и открытий клапана Радиаторы. Опять же современные имеют малый объем, они не так эффективно рассеивают тепло.

Опять же современные имеют малый объем, они не так эффективно рассеивают тепло. Термостат. Есть так называемые холодные и горячие. У них различное открытие, горячие «ждут» пока температура прогреется для больших показателей, чем холодные. От этого также зависит испарение антифриза, хотя и косвенно

Так что нельзя сравнивать различные автомобили, например у одного испаряется больше, у другого вообще не падает уровень, нужно смотреть на устройство конкретного варианта

Разные жидкости

Сейчас это указывают многие производители. Дело в том, что охлаждающие жидкости не стоят на месте, а развиваются. Если это применить к VOLKSWAGEN эволюция шла от G11 до G13.

Так вот, есть информация, что более совершенные антифризы испаряются меньше, ибо в них добавлены специальные присадки. Кстати они и кипят при более высоких температурах.

Так что если у вас залит G11, ну или наш ТОСОЛ, есть большая вероятность что уходить они будут больше, чем фиолетовый G13.

Как правильно добавлять антифриз?

Если уровень у вас упал, то его нужно восполнить. И вроде бы элементарный вопрос – купил такой же и налил. Но многие начинают из этого делать трагедию и пишут — что нельзя наливать антифриз, а нужно лить только дистиллированную воду! НО так ли это?

Я бы лить дистиллированную воду не стал бы!

Если у вас жаркая страна, тогда разбавлять водой можно . Но вот если у вас холодная страна, вы понижаете нижний порог. Банально он у вас замерзнет в – 20, -25 градусов. А вот если добавите такой же антифриз, просто порог замерзания останется на этом же уровне

. Но вот если у вас холодная страна, вы понижаете нижний порог. Банально он у вас замерзнет в – 20, -25 градусов. А вот если добавите такой же антифриз, просто порог замерзания останется на этом же уровне Вы понижаете и верхний порог . Многие готовые антифризы, при атмосферном давлении могут кипеть при + 105, +110 градусах. Когда добавите воду, эти значения упадут

. Многие готовые антифризы, при атмосферном давлении могут кипеть при + 105, +110 градусах. Когда добавите воду, эти значения упадут Снижаете защитные свойства присадок . Таким образом, будет быстрее разрушаться система охлаждения (включая помпы, термостаты и т.д.)

. Таким образом, будет быстрее разрушаться система охлаждения (включая помпы, термостаты и т.д.) Смазка. Как ни крути, антифриз немного маслянистый, таким образом, пусть немного, но смазывает помпу, термостат и другие части системы. Если разбавляете водой, эти свойства банально упадут

Так что лейте туже марку антифриза, что вам указывает производитель, ну или ту который вы сами заливали при замене.

Сейчас видео версия, смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, мои материалы вам понравились. Переходите и читайте другие на моем сайте, а я заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР