В современных автомобилях в системе охлаждения, сейчас, используется либо антифриз, либо ТОСОЛ (про это у меня уже есть куча статей). Все знают, что эти жидкости держат достаточно низкие температуры, когда она свежая! Но что произойдет, скажем, через 3 или 5 лет? Есть предположения что старая «охлаждайка» теряет свои свойства и чуть ли не в -20, — 25 градусов замерзает. Но так ли это на самом деле, как обычно будет подробная текстовая версия + видео …

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Поводом написать этот материал последовал вопрос от моего читателя. У него недавно при крайне-отрицательной температуре, разорвало радиатор (банально начал течь в местах соединения металла и пластика). НУ и на СТО ему сказали — что это просто из-за старого антифриза (с ТОСОЛОМ типа такая же картина), типа потерял свои свойства, ну и вообще сам виноват.

Но как мне кажется, такие работники СТО, ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ далеки от истины, объясняю почему.

Состав антифриза или ТОСОЛА

Из чего они состоят, у меня уже есть статья, но здесь я немного повторюсь, всего три основных компонента:

Этиленгликоль или пропиленгликоль (про них у меня есть подробная статья, почитайте). По сути это практически одно и тоже, просто один токсичен, а второй безвреден, как для человека, так и для окружающей среды. НО оба они двухатомные спирты, имеют очень высокую температуру кипения (около +170, +180 градусов Цельсия), ПЛОХО испаряются (но испаряются), гигроскопичны (прекрасно поглощают влагу), и при температурах до 200 градусов плохо воспламеняются. Стоит отметить, что они еще ОЧЕНЬ активны, особенно с металлами, простыми словами — если залить чистые в радиатор, они его достаточно быстро разрушат

(про них у меня есть подробная статья, почитайте). По сути это практически одно и тоже, просто один токсичен, а второй безвреден, как для человека, так и для окружающей среды. НО оба они двухатомные спирты, имеют очень высокую температуру кипения (около +170, +180 градусов Цельсия), ПЛОХО испаряются (но испаряются), гигроскопичны (прекрасно поглощают влагу), и при температурах до 200 градусов плохо воспламеняются. Стоит отметить, что они еще ОЧЕНЬ активны, особенно с металлами, простыми словами — если залить чистые в радиатор, они его достаточно быстро разрушат Еще одна составляющая это дистиллированная вода. Добавляют, чтобы готовый состав вышел на нужный температурный режим. Обычно разбавляют антифриз-концентрат с водой. Например, если состав будет «50% на 50%», тогда будет держаться нижний предел около -40, — 45 и верхний +130, +140 градусов Цельсия.

Вода нужна обязательно! Ведь чистый пропиленгликоль или этиленгликоль замерзают уже при – 13 градусах. НО стоит добавить немного «дистиллята», температурный порог вырастает в разы! Вот такой парадокс

Присадки. В основном добавляются для того, чтобы усмирить пыл наших «двухатомных спиртов», бывают органические, и химические. НО суть одна, они не дают коррозировать и разрушать систему охлаждения (радиаторы, патрубки, шланги) изнутри.

Как видите достаточно простая жидкость, но имеющая свои стандарты, например G11, G12, G13 (отличия в базе и присадках), у разных авто разные радиаторы и моторы, у одних больше одного металла, у других больше другого. Также различимы температурные режимы (есть высокотемпературные движки).

Причем тут пробка расширительного бачка?

Чтобы понизить температурные характеристики в антифриз или ТОСОЛ, нужно добавить больше воды. Тогда скажем, будет держать уже не — 40, а -15, -20 градусов, а дальше замерзать. И якобы, именно это происходит со старой «охлаждайкой». НО постойте! А как же вода проникает в систему охлаждения?

(КАК ЗАВЕРЯЮТ НА СТО) Дело в пробке расширительного бачка (я уже про нее рассказывал). По сути это клапан высокого и низкого давления. Как все это работает:

Когда система разогревается – внутри повышается давление, чтобы не разорвало патрубки, шланги и радиаторы, срабатывает так называемый «паровой клапан», который сбрасывает излишнее давление в окружающую среду. И внутри системы всегда остается 1,1 – 1,4 АТМ (в зависимости какой у вас авто)

Когда система охлаждается – антифриз (тосол) также уменьшаются в объеме. Внутри давление уже становится отрицательным, то есть радиаторы, шланги и т.д., сжимаются. Чтобы их опять же не повредило, нужно немного закачать воздуха с улицы, тут открывается «воздушный клапан» и приводит систему в баланс

ТО есть нужно понимать что пробка, это клапан высокого и низкого давления. Который регулируется автоматически

И вот именно когда воздух закачивается с улицы, он может нести влагу (особенно если на улице повышенная влажность). А так как жидкость гигроскопична, то влага там растет и растет … И через 3 – 5 лет (когда она становится старой), воды там просто немеряно, что намного ухудшает характеристики (прямо вот с -40, до — 20)!

Так правда ли старый антифриз опасен? И зачем его менять?

НО такие утверждения не выдерживают никакой критики. Разбираем подробно:

Первое и логическое . Если бы вода накапливалось в антифризе или ТОСОЛЕ, тогда бы уровень в расширительном бачке постоянно бы рос! НО такого же не происходит, а летом вообще, он может падать

. Если бы вода накапливалось в антифризе или ТОСОЛЕ, тогда бы уровень в расширительном бачке постоянно бы рос! НО такого же не происходит, а летом вообще, он может падать Пропиленгликоль и этиленгликоль, слабо испаряются . Они начинают «парить» уже за +190 градусов. А вода, которая есть в составе, испаряется уже при + 100 градусах. Таким образом, при разогреве мотора и повышении давления, из системы (через крышку) выходит именно водяной пар (а не этилен-пропиленгликоль), что наоборот увеличивает температурный порог!

. Они начинают «парить» уже за +190 градусов. А вода, которая есть в составе, испаряется уже при + 100 градусах. Таким образом, при разогреве мотора и повышении давления, из системы (через крышку) выходит именно водяной пар (а не этилен-пропиленгликоль), что наоборот увеличивает температурный порог! Если следовать логики первого и второго пункта. Получается, сколько воды испарилось — столько затем и восполнилось из окружающей среды (при условии влажного воздуха, а если воздух сухой, тогда уровень наоборот может упасть).

Именно поэтому, старая охлаждающая жидкость, будет держать отрицательные температуры (какой в нее заложен порог) и не будет замерзать. НО это только при условии исправной системы охлаждения.

НО почему нужно менять антифриз или ТОСОЛ через 3 – 5 лет?

Справедливый вопрос – а менять то тогда зачем? Если она держит отрицательные показатели долго и даже старая?

Опять же все просто – менять нужно только из-за того, что со временем присадки изнашиваются и они начинают плохо защищать стенки патрубков, радиаторов и даже стенки шлангов, от негативного воздействия пропилен-этиленгликоля. Идет интенсивный процесс разрушения.

Наверное, замечали — что антифриз был прозрачный красный (зеленый, желтый), а через 3 – 5 лет он начинает мутнеть, становится коричневого цвета. Это съедаются внутренние стенки блока, радиаторов и т.д.

Именно поэтому нужно менять через определенный промежуток времени – ОБЯЗАТЕЛЬНО! В зависимости от того какой у вас залит. Если G11 – 3 года, G12 (G12+) – 3-4 года, G13 (только настоящий) – около 5 лет

Сейчас видео версия смотрим

НА этом я заканчиваю. Старый антифриз – не замерзнет, но менять его нужно. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР