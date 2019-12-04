Как выбрать незамерзайку для автомобиля? Дешево и без запаха

Про ошибки при покупке зимней резины мы с вами уже поговорили. НО какая зима, особенно в мегаполисах, (где реагенты создают кашу на дорогах даже при – 10 градусах), обойдется без незамерзайки? Для тех, кто не знает — это незамерзающая жидкость, которая добавляется в бачок омывателя. И вроде бы вопрос простой пошел да купил и залил! НО оказывается все не так просто и есть просто куча мифов и ошибок при ее покупке, сегодня будем их развенчивать, и покупать эту жидкость правильно. НУ что не будем затягивать, давайте начнем …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Также хочется отметить, что все нижесказанное это лично мое мнение, и я никому его не навязываю.

#5 Цвет

Знаете, я с удивлением узнал, что многие выбирают незамерзайку исключительно по цвету, скажем — только красного, зеленого или синего цвета. Якобы остальные это неправильно, и они обладают не теми характеристиками замерзания какие нужно.

НО по сути это БОЛЬШАЯ ОШИБКА! Никакой зависимости качества незамерзайки от цвета — НЕТ, нужно смотреть только на ее характеристики, которые нанесены на тару. И красная, и зеленая, и синяя, могут быть как до – 10 градусов, так и до – 30. Тут все зависит, сколько производитель добавил в нее спирта. И это никак законодательно не регламентируется.

Многие, скорее всего, путают ее с ТОСОЛОМ, где есть градация по цветам в зависимости от уровня замерзания. Так например, Синий ТОСОЛ (в СССР) работал до – 40 градусов, а скажем красный до – 65 и использовался на крайнем севере.

#4 Дорогая или дешевая

Еще одна распространенная ошибка, связанная с ценой. Скажем, если она стоит дорого, например 300 – 500 рублей за 5 литров, то она качественная. А вот если ее продают на трассе за 100 — 150 рублей за 5 литров, то она не качественная и поддельная, брать ее нельзя, можно отравиться, ослепнуть и т.д.

Начнем с того, что и дорогая, и дешевая незамерзайка делается по одному принципу. Если разобрать состав 5 литров до – 30 градусов, то мы получим – примерно 1 литр спирта, неважно какого — метилового, этилового, изопропилового и т.д. (просто некоторые виды спиртов для незамерзайки сейчас в нашей стране запрещены, про это чуть ниже). Далее добавляется примерно 3,8 – 3,9 литра дистиллированной воды + 100 – 200 мл красителей, присадок и отдушки (по сути ароматизатор), чтобы она приятно пахла.

И все, никакого больше секрета тут нет!

Однако цена и кроется в спирте, например в дешевую могут лить запрещенный метиловый, а в дорогую разрешенный изопропиловый. Нужно отметить, что изопропиловый спирт в 3 – 4 раза дороже, чем метиловый. Также с «разрешенным вариантом» есть накрутка за бренд, канистру, доставку, ну и прибыль сетей. Вот вам и 300 — 500 рублей за 5 литров.

Варианты, за 100 рублей на дорогах, содержат зачастую метиловый спирт, который ОЧЕНЬ дешевый. Тут нет больших накруток, да и канистра зачастую используется самая недорогая.

Вы мне скажите, ведь метанол это и есть контрафакт, не спешите, тут не все так однозначно, И КАК Я СЧИТАЮ, МОЖНО БРАТЬ ДЕШЕВУЮ, читаем до конца, и все поймете.

Отдельно хочется сказать про концентраты, это такие составы которые разбавляются водой, и мы также получаем те же 3 – 5 литров незамерзайки. Так вот в них просто спирт, краситель и различная отдушка. Остальное, а именно дистиллированную воду, вы должны добавить сами! Опять же никакого чуда здесь нет, хотя маркетологи вбивают в голову, что это прям круто и нужно брать концентраты, по неприличным деньгам! Вопрос только – зачем?

Справедливости ради стоит отметить вариант на этиловом спирте, но в нашей стране это скорее исключение из правил, да и стоить она будет в 2 – 3 раза дороже, варианта на изопропиловом спирте, так что ее производство экономически не выгодно.

#3 Покупать на дорогах

Когда начинается холодный период, на дороги в городе, рынки, мойки, ларьки, бутики (даже на строительные), да и на трассы, выходят много продавцов незамерзайки. Обычно это выглядит так – в ларьках, бутиках, мойках — стоит пару бутылок и цена, на трассах стоит машина, а рядом с ней куча пятилитровых бутылок, либо просто гора и рядом с ней продавец.

И почему то многие владельцы автомобилей расценивают такую, как разлитую самими в гараже, за соседней баней

НО опять же, зачастую это ошибка. НА дорогах продают вполне себе оформленные продавцы, это либо ИП, которое человек оформил на себя, и продает ее от своего ИП. Либо просто наемный рабочий (продавец со своим авто), который работает на такое ИП.

И в любом случае у них есть все документы и сертификаты, да и незамерзайку они сами не производят, а покупают у крупных производителей, либо торгуют от них.

ДА и сами подумайте, сколько минут нелегально можно торговать незамерзающей жидкостью в городе? К вам минут через 15, поедет экипаж и проверит ваши документы.

НА канистрах написано, что она основана на изопропиловом спирте, однако, она без запаха и проверить ее самому это никак нельзя! НО так ли страшна незамерзайка на метаноле? Скоро будет развязка …

Лично я считаю, что покупать на дорогах можно и ничего страшного в этом нет!

На дорогах, кстати вы сразу можете проверить ее качество, если на улице – 20, — 25, а она стоит и не замерзает, значит хорошая можно брать! Так же можете открыть и проверить на запах, чтобы сильно не воняла.

А то ведь бывает и так, написано до – 30, вы покупаете ее в теплом магазине, а она замерзает уже при – 15 градусов, просто спирта в нее добавили мало!

#2 Поддельная, ЯД и ЗАПАХ

НУ и наконец, развязка. Пункт большой, но до вас я хочу донести один посыл. Смотрите сейчас в России, законодательно запрещена незамерзайка на основе метилового спирта (если ее кто-то производит, она является контрафактной – поддельной, хотя ЧЕСТНО, контроль в этой сфере не такой жесткий). Якобы даже просто ее пары, которые вы нечаянно вдохнете, могут вас отравить и как минимум вызвать у вас рвоту. И вообще это ЯД! А если почитать интернет, там столько написано про это — что пары от этого спирта накаливаются в организме в течение 20 — 30 лет, и далее могут ухудшать зрение, как будто оно само не сядет от возраста и смартфонов! Страшилок просто огромное количество.

НУ и поэтому наш бывший главный санитарный врач, Онищенко Геннадий Григорьевич, запретил ее продажи с 2000 года, хотя до этого она нормально продавалась.

Постановление номер 4, от 23 мая 2000 года.

НО в этом постановлении есть интересные строчки, я зачитаю:

«Использование стеклоомывающих жидкостей по назначению, не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране»

Вот это поворот, значит все сказочники страшилок, которые пишут в интернете, идут лесом! И метанол в незамерзайке на стекла – это безопасно …

Так почему же тогда запретили?

В этом постановлении также написано:

«Вместе с тем, учитывая низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения, пренебрежение к факторам, наносящим вред здоровью, и соблюдению санитарных требований в области гигиены труда, увеличение в последние время «социальных сниженных лиц» без определенного места жительства … и так далее по тексту»

Запрещается незамерзающая жидкость на метиловом спирте!

То есть простыми словами, 19 лет назад, запретили только из-за того, что ее пили бомжи, что приводило к летальным исходам! И только из-за этого! И никакого другого обоснования НЕТ! Как бы вас не пугали сказочники «венского леса»

НО постойте, сейчас Россия другая, пить мы стали намного меньше, даже меньше многих Европейских стран, уровень жизни подрос, да и бомжей поубавилось! А те, кто хочет выпить незамерзайки или еще какой-то другой дряни, так его и так не остановить!

Так может ее уже разрешить?

ВЕДЬ! Метиловый спирт — не имеет запаха практически вообще, на уровне с этиловым, то есть легкий запах спирта и все, если сделать незамерзайку на таком спирте, то вонять она не будет, а если добавить отдушку, то будет еще и приятно пахнуть. ДА и цена в разы меньше конкурентов. Чтобы вам ей отравится, это нужно сидеть в закрытой машине с печкой и открытой канистрой около носа.

Изопропиловый спирт – воняет просто дико, даже если его разбавить 3 — 4 литрами воды и добавить в него отдушки, ситуацию это спасет мало! Вонять все равно будет. Иногда так, что аж слезы из глаз! Особенно сильно если состав до – 30 градусов, ведь там спирта больше.

И еще такая ситуация — если брать импортные дорогие составы, то зачастую они делаются именно на метиловом спирте (метаноле), и они практически не имеют запаха. И да, метиловый спирт в составе у них разрешен! Это в Европейских то странах, где за здоровьем следят ОЧЕНЬ пристально, ибо медицина у них дорогая. В общем — ПАРАДОКС

Так что если вы боитесь, что вам на обочине продадут «ДЕШЕВУЮ НЕЗАМЕРЗАЙКУ» на метиловом спирте – НЕ БОЙТЕСЬ! Наоборот она будет более приятна (в плане запаха), чем на изопропиловом. И она безопасна (если ее не пить), это подтверждает — постановление правительства от 2000 – го года, да и зарубежные производители.

#1 Самому сделать легче и дешевле

Если забить в интернете, «незамерзайка своими руками», то выйдет просто огромное количество всевозможных рецептов и прочей муры!

Некоторые люди вообще без головы и видно не учились в школе, например – предлагают ее делать на уксусной кислоте или например на ФЕЙРИ или прочих омывающих жидкостях. ДРУЗЬЯ, кислота вам разъест всю краску, а с омывающей жидкостью, замерзнет уже при – 2, — 3 градусах, да и если прыснуть такой состав на стекло, потом замучаетесь пену отмывать.

НО можно ли дешево сделать самому? Сейчас, практически — нет. Все из-за того что промышленная незамерзайка стоит ниже плинтуса. Повторюсь состав незамерзающей жидкости, это 1 литр спирта + около 4 литров воды. Именно такие пропорции не нанесут вред лакокрасочному покрытию автомобиля и различным резинкам. Спирт можно использовать различный, этиловый, метиловый, изопропиловый и т.д.

Вот только купить его, не так просто и дешево. Например, этиловый почти не достать, через аптеку только по рецепту, через интернет, если брать большие объемы можно найти за 250 – 300 рублей литр. Изопропиловый будет стоить 120 – 250 за литр. Метиловый, сейчас найти сложно. Это я сейчас не беру частные случаи, например когда вы работаете химиком или медиком и у вас халявного спирта просто завались …

В итоге, получится минимум 150 рублей за 5 литров, и это если не считать, что нужно добавить отдушку и краситель.

А на обочинах можно взять за 100 рублей уже готовую! Так зачем же так заморачиваться.

ДА и сейчас на АВИТО полно объявлений от производителей незамерзайки, где оптом вы можете ее купить от 30 рублей за бутылку 5 литров, правда нужно брать от 100 – 200 штук минимум, но если скинутся с мужиками по гаражам или друзьями, то получается очень выгодно и хватит на долго!

Единственный вариант сделать своими руками, если вы гоните, скажем, самогон сами – тогда получается примерно 5 рублей за 5 литров, это если учесть траты на газ или электричество, смотря на чем гоните.

Сейчас видео версия, смотрим

Вот такие мифы и ошибки существуют, я думаю, я открыл вам на них глаза. Напишите пожалуйста комментарий под этим видео где и какую незамерзайку вы покупаете, поставьте лайк и подпишитесь на канал, ведь будет еще очень много полезных видео. А у меня на этом все, искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.