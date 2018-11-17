Современный автопром диктует свои правила в технической составляющей, если раньше какой-то узел был практически «незаметным» (незначительным). То сейчас, от него может зависеть чуть ли не работоспособность всего силового агрегата в целом. Спросите – «а что это, за незначительная часть?» ДА хотя бы пробка расширительного бачка. Причем на горячих моторах, она может быть причиной его «клина». И что самое важное ее нужно правильно проверять! Однако все по порядку (от простого к сложному), ну и конечно же, видео версия в конце …

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Я сейчас подробно не буду рассказывать, как работает пробка расширительного бачка, у меня про это уже есть целая подробная статья. В этом материале я постараюсь рассказать, как ее правильно проверить.

Старые моторы и пробка

Пару слов хочется сказать о старых моторах, и почему НЕ крышка расширительного бачка. Просто раньше она была на радиаторе (не на бачке) — носила номинальный характер (то есть от нее мало что зависело). Зачастую моторы работали при атмосферном давлении, то есть система охлаждения двигателя (СОД), не нуждалась ни в каком давлении и герметизации (нет, может быть давление и было, но не такое большое), да и заливали раньше в систему зачастую воду, а не антифриз или ТОСОЛ.

Происходило это потому что, силовые агрегаты раньше были с толстыми стенками (зачастую чугунными), работали при относительно небольших оборотах, да и если при каком-то подъеме (скажем в горах) у вас начинал парить радиатор, то можно было просто остановиться подождать пока машина остынет и двигаться дальше. Запас прочности был огромным.

Новые движки и крышка

Сейчас все совершенно по-другому, как я уже писал (ссылка сверху), пробка сейчас это клапан высокого давления. Который работает примерно от 1,1 до 1,4 АТМ (все зависит от производителя).

Как это работает? Да все просто. Пробка расширительного бачка, закрывает охлаждающую систему, делая ее герметичной. Когда охлаждающая жидкость разогревается, то по законам физики она расширяется, соответственно растет давление, а так как система замкнутая, вот вам и 1,1 — 1,4 АТМ. Но если нагнетание продолжится, крышка должна открыться! ЭТО ВАЖНО.

Для чего это делается, в смысле нагнетать давление? Опять все просто – для того чтобы охлаждающая жидкость закипали как можно при больших температурах.

Сейчас современные антифризы итак могут кипеть при 105 – 110 градусах Цельсия, а если их запереть при 1,4 АТМ, закипят при 120 – 130 градусах!

НО ЗАЧЕМ ТАК МНОГО? И тут простое объяснение — зачастую современные моторы, например CHEVROLET, OPEL, BMW, MERCEDES, VOLKSWAGEN и т.д., работают при высоких температурах. Зачастую при 110 градусах Цельсия (у CHEVROLET даже нет шкалы температуры на приборной панели, чтобы вас не шокировать)!

Их называют – «горячими двигателями», этому способствует как конструкция (например — увеличение степени сжатия, увеличение оборотов, сейчас не редкость даже на АТМО – 6 – 7000), так и установка ТУРБИН. И чтобы их не перегреть — их нужно эффективно охлаждать (это вам не древняя СОД), иначе они быстро придут в негодность.

Сейчас силовые агрегаты тонкостенные (срезают металл, откуда это только можно), ТУРБИРОВАННЫЕ, с увеличенной степенью сжатия. И если их перегреть может повести головку блока, либо сам блок (возможно даже заклинит поршни), либо «выдует» прокладку головки блока

НУ и что получается в конце. ДА то, что пробка расширительного бачка, сейчас часть этой сложной системы. Она должна контролировать как низкое давление, так и высокое (чтобы оно не росло излишне), немного подробнее

Пробка как регулятор

Есть всего два типа неисправности пробки расширительного бачка:

Нет давления. В современном (горячем моторе), крышка ПРОСТО ОБЯЗАНА способствовать нагнетанию атмосфер (от 1,1 до 1,4). Иначе закипим! Сами подумайте — мотор работает при 110 градусах, а пробка не держит, и создает в системе атмосферное давление, антифриз очень быстро закипит, его может — как минимум, выкинуть из бачка. Как максимум перегреете мотор, со всеми вытекающими.

Излишнее давление. Когда пробка держит больше 1,4 АТМ, например 2,0 или даже выше! Это также опасно, у вас может скинуть шланги и патрубки с системы охлаждения, разорвать радиаторы (а они сейчас сделаны с пластиковыми стенками). Это опять может привести к разгерметизации системы и ее перегреву.

Поэтому очень важно, особенно на современных моторах проверять пробку расширительного бачка.

Способы проверки

Сейчас я не буду лезть в дебри, и рассказывать вам, как можно проверить на СТО. Будем использовать только народные методы:

Проверка состояния . От больших пробегов, от залитой в СОД воды, пробка может выходить из строя (да банально гниет – ржавеет клапан). Перво-наперво, вам нужно открутить пробку и посмотреть ее состояние визуально. ВАЖНО! Делается это на холодном двигателе, ибо в горячем есть давление в системе, и вы банально рискуете облиться горячим антифризом. Если пробка — не работает, ее «клинит» от ржавчины, то лучше ее заменить.

. От больших пробегов, от залитой в СОД воды, пробка может выходить из строя (да банально гниет – ржавеет клапан). Перво-наперво, вам нужно открутить пробку и посмотреть ее состояние визуально. Делается это на холодном двигателе, ибо в горячем есть давление в системе, и вы банально рискуете облиться горячим антифризом. Если пробка — не работает, ее «клинит» от ржавчины, то лучше ее заменить. Не смешиваете антифризы . Особенно те которые не смешиваются. Например, G13 смешивается только к себе подобными (пусть и разных компаний). А вот с G11 и G12 он вообще не сменивается, у них разные присадки и основа (у одних пропиленгликоль, у других этиленгликоль ). При смешивании пусть не сразу, но может выпасть осадок. Забьете не только пробку расширительного бачка, но и СОД.

. Особенно те которые не смешиваются. Например, G13 смешивается только к себе подобными (пусть и разных компаний). А вот с G11 и G12 он вообще не сменивается, у них разные присадки и основа (у одних ). При смешивании пусть не сразу, но может выпасть осадок. Забьете не только пробку расширительного бачка, но и СОД. Не используйте герметики для устранения течи. Уже доказано, что они плохо помогают, а вот забивают систему СИЛЬНО!

НУ И САМАЯ ТОЧНАЯ ПРОВЕРКА. Это сделать стенд. Когда я работал на СТО, у нас часто приезжали наши ВАЗ, особенно КАЛИНА, ВАЗ 2114, 2110 и т.д. У них часто текли печки, и зачастую дело было именно в пробке расширительного бачка (повышенное давление).

Так вот, делали мы простой, но очень эффективный стенд, снимали расширительный бачок с машины. В нем есть три входа. Два глушили, а в третий подавали давление, от насоса с манометром (обычного для шин).

Закручивали пробку на место. Включали насос и создавали давление в бачке. Если она вообще не держит никакого давления, ОНА НЕ РАБОЧАЯ, можно выкидывать. Если держит выше 1,3 – 1,4АТМ, скажем 2,0АТМ то также не рабочая!

А вот если насос начинает качать, доходит до 1,4АТМ дальше открывается клапан и скидывается излишнее давление, проявляется шипение (но 1,3-1,4АТМ держится, даже после того как вы выключили насос) – то она рабочая можно ставить на машину. ЭТО 100% ПРОВЕРКА!

Сейчас видео версия, смотрим

А на этом я заканчиваю, думаю мои материалы вам помогли. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР