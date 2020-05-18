Как проверить антифриз на качество в домашних условиях: подробно + видео

Очень частый вопрос ко мне на сайт – как проверить антифриз или ТОСОЛ на качество? Поддельный он или нет, соответствует он заявленным характеристикам или лучше его не заливать в свой автомобиль? Причем сам процесс желательно сделать в домашних условиях не прибегая каким-то сложным процессам. У меня для вас есть ответ + полезная видео версия внизу (можно сказать лайфхак). Не будем затягивать давайте начинать …

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Антифриз или ТОСОЛ, сделаны, практически по одинаковому принципу, почитайте вот эту мою статью. Они могут отличаться различными присадками, но база практически всегда одна, это Этиленгликоль или Пропиленгликоль (простейшие спирты) + дистиллированная вода. НО всегда есть нерадивые производители или просто откровенный контрафакт, который ничего хорошего для вашего автомобиля (а именно системы охлаждения не принесет)

Проверка нагреванием

Проверить антифриз на качество можно его нагреванием. Нормальные производители заявляют, что их состав выдержит + 105, +110 градусов и не закипит.

Вам понадобится плитка, емкость (либо стеклянная, либо металлическая), ну и градусник (который может выдерживать высокие температуры).

Далее нагреваем жидкость и смотрим, когда она закипает.

Если процесс начался в + 80, + 95 градусов Цельсия это очень плохо! Хороший результат начинается от + 105 градусов

Когда антифриз или ТОСОЛ кипит при низких значениях, это может говорить о некачественном спирте в составе, или вообще не спирте, но про это чуть позже.

МИНУС такого теста, в том, что его не желательно делать в домашних условиях, чтобы не надышаться испарениями.

Проверка огнем

После того как антифриз или ТОСОЛ начали кипеть, стоит проверить их на возгорание. Обычной зажигалкой лучше не проверять, нужен открытый источник огня, желательно различного рода горелки

Все дело в том, что некачественные продукты (а точнее их пары), могут воспламеняться. Если вы подносите огонь над испарением (когда жидкость на «плитке») и они загораются, от покупки лучше отказаться

Скорее всего, использована некачественная база, не те компоненты, которые заложены в исходной формуле.

Из минусов, опять же лучше не делать в домашних условиях (недолго и квартиру спалить).

Проверка холодом

Самая банальная проверка антифриза на качество – это его заморозить. Берем бутылку и просто оставляем ее в морозилке. Если у вас большая канистра, налейте в малую емкость (не нужно морозить все 5 литров).

Жидкость не должна замерзнуть, обычно на упаковке написано до какой температуры она работает.

Что немаловажно, она и не должна загустеть, бывает, что она не замерзает полностью, а в ней начинают образовываться кристаллы, даже не при слишком низких значениях. ОТ такого антифриза также стоит отказаться

МИНУСОМ такого варианта проверки является то, что не все холодильники имеют морозилки с показаниями в -30 градусов. А как правило многие охлаждающие жидкости могут работать и до – 30, -35 гр.

Проверка антифриза содой

Это старый, но рабочий метод, мне его еще рассказывали на СТО (когда я там работал). Кстати так можно и ТОСОЛ проверить, ибо как я писал сверху – база у них одна.

В чем собственно суть? Смотрите, как правило «паленые жидкости» делают на базе кислот, а не простейших спиртов.

Если правильно разбавить кислоту с водой, то такой состав также не будет замерзать при крайне низких значениях, и до – 30, будет работать запросто. Нужно только добавить краситель, для того чтобы замаскировать под нормальный антифриз

НО зачем так делают? Все просто, дело в выгоде – этиленгликоль и тем более пропиленгликоль стоят дорого, кислота имеет цены в 3 – 4 раза ниже, вот вам и выгода. Причем очень часто могут подделывать не дешевые жидкости, а скажем брендовые (привязанные к марки авто).

ТАКОЙ АНТИФРИЗ (ТОСОЛ) – очень негативно скажется на системе охлаждения в целом, он просто начнет разъедать все внутри, начиная от блока, головки блока, прокладки между ними, то радиаторов, патрубков, «помпы» в конце концов.

Именно для этого и существует проверка содой – как мы с вами знаем, она вступает в реакцию с кислотой. Налейте немного тестируемой жидкости (скажем в пластиковый стаканчик), бросьте туда немного соды.

Если ничего не происходит (реакции нет), и она упала на дно — значит в базе спирты. А вот если реакция бурная, выделяется пена с шипением, и осадка на дне НЕТ! Отказываемся от такого антифриза, перед вами просто контрафакт.

Такой тест в домашних условиях сможет сделать буквально каждый, и не нужно сложных нагреваний и замораживаний. Как правило, если жидкость пенится, то она и кипеть будет с меньшими температурами.

Я показывал в своем видео как проверить содой, всем рекомендую посмотреть.

На этом я заканчиваю, проверяйте охлаждающую жидкость перед заливкой, чтобы потом не было мучительно больно за загубленную систему охлаждения. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР