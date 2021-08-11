Что такое МУЛЬТИФРИЗ? И причем тут СИНТЕК

Как вы знаете антифриз в машине нужно менять, причем делать это нужно в зависимости от марки, которая у вас залита (ведь есть серьезные ограничения по пробегу). НО еще одна проблема автомобилистов — это какой заливать? Ведь бывает что машина старая, что залито не понятно, какой брать свежий опять же большой вопрос! Но сейчас на рынке появляются так называемые «МУЛЬТИФРИЗЫ» (Multifreeze), как заверяет производитель его можно добавлять в охлаждающую систему любого автомобиля. Что это такое, и прав ли производитель, давайте разбираться …

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В самом начале мне хочется сказать, что сейчас современные технологии не стоят на месте, появляются новые охлаждающие жидкости, которые действительно могут подходить на большинство современных автомобилей

Не все моторы одинаковы

Нужно понимать — что моторы современных автомобилей сильно отличаются от своих старых собратьев, которые выпускались, еще 10 – 20 лет назад.

Раньше в составе блока все чаще можно было встретить чугун, сейчас в 80% автомобилей идет алюминий.

Еще один момент это температуры, раньше часто моторы работали с +90, +95 градусов. Сейчас же можно встретить системы которые работают при + 110 и даже более градусов (как пример ECOTEC 2 от Chevrolet)

Соответственно чтобы охлаждать старый чугунный агрегат, не нужно было какой-то сверх жидкости, прекрасно справлялись ТОСОЛ или антифриз G11 (хотя классификацию именно по G – позже ввел концерн VOLKSWAGEN).

А вот чтобы, охлаждать новый современный ДВС, с алюминиевым блоком, высокими температурами, да и зачастую с меньшим объемом охлаждающей жидкости, нужны были другие антифризы, например G12

Далее начали появляться ТУРБОВЫЕ моторы, которые еще более нагружены, антифриз может охлаждать не только мотор, но и скажем ТУРБИНУ, и тут появляются самые совершенные G12 ++, G13.

Разные металлы систем охлаждения

Еще один момент скрывался в металлах, которые применялись в радиаторах, например в современных автомобилях все чаще применяют дешевый алюминий. А вот старые радиаторы изготавливались из латуни, очень редко из меди.

Соответственно менялись и антифризы. Как мы знаем, что в составе любой охлаждающей жидкости на 85 — 90% идет этиленгликоль (или пропиленгликоль) + дистиллированная вода. И только в оставшиеся 10 – 15% включаются присадки и красители. Если кратко — то присадки нужны только для того чтобы защитить систему от воздействия этиленгликоля или пропиленгликоля, ведь они очень активны и могут банально разъесть систему.

Но разъедать латунный радиатор + чугунный мотор, в защиту нужны одни присадки – это были так называемые химические (сейчас в этом не суть)

А вот для защиты алюминиевого радиатора + алюминиевого мотора, нужны другие присадки – это были органические (если хотите в этом разобраться почитайте вот эту статью)

Но как я писал выше в высоко нагруженных системах (с турбо моторами), желательно иметь и те и другие присадки, то есть получается как бы гибрид или мультифриз

МУЛЬТИФРИЗЫ

По сути это самые совершенные охлаждающие жидкости (по классификации VOLKSWAGEN), они имеют аббревиатуру – G12++, G13.

В них используются сразу два типа присадок — химические и органические. Работать такие составы могут долго, как заверяют некоторые производители весь срок службы автомобиля (это сейчас примерно 200 — 250 000 км).

Мультифриз (Multifreeze) – только потому что, его можно использовать для любого типа ДВС, как для старого, как для нового, а также для нагруженных ТУРБО. Он хорошо работает везде.

На Российском рынке, одним из первых производителей таких мульфризов был «Sintec». Хотя как я считаю, что ничего сверхъестественного они не сделали, просто выдали G12++ или G13, за супер уникальный состав. Хотя возможно какие-то свои добавки у них там есть, но это в корне не меняет картины.

Так что, если у вас нет информации, что было залито в ваш старый автомобиль, но вы через определенный пробег меняете жидкость, то лить МУЛЬТИФРИЗ – МОЖНО! Ничего страшного с вашей системой не произойдет, даже скажу больше – пробег до следующей замены увеличится (потому как жидкость более современная). ТО есть минимум пробег – 150 000 км (при условии, если ваша система не загажена и в исправном состоянии)

Сейчас полезное видео по антифризам, смотрим

НА этом заканчиваю, думаю теперь все страхи у вас отпали, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.