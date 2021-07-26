Что будет если не менять антифриз? Последствия для машины

Почему-то многие водителю думают, что антифриз в машине менять не нужно! Можно кататься долго скажем и 10 лет. А что, ведь он прозрачный не помутнел, а это значит, что он работает. Но так это или не так? Что будет если его не менять и почему это зачастую приводит к очень дорогостоящему ремонту. Давайте разбираться. Как обычно будет текстовая версия + видео в конце …

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ЗАПОМНИТЕ — Любая жидкость, которая залита в автомобиль (и антифриз тут не исключение) имеет свой срок службы. Вам просто нужно понять — что она работает, а значит изнашивается. И ее через определенное время просто нужно менять

Как работает антифриз?

Про это у меня есть уже куча статей, почитайте хотя бы вот эту. Но здесь бегло напомню для понимания процесса

Вначале вам нужно знать, что основная составляющая, будь это антифриз или ТОСОЛ, это этиленгликоль или пропиленгликоль (редко глицерин) + дистиллированная вода. По сути это 80 – 85% любых жидкостей.

Можно ли их оставить в моторе? ДА конечно можно (причем они будут прекрасно работать, не замерзать зимой и охлаждать летом), но есть одна проблема, такая жидкость крайне агрессивная, она даже алюминий может разрушать, я уже молчу о стальных или чугунных поверхностях

Чтобы усмирить этот «разъедающий нрав», начали добавлять специальные присадки, это либо химические, либо органические, либо обе сразу — получили гибридные. По сути, от этого зависит поколения антифризов – G11, G12, G13 (это классификация VOLKSWAGEN)

Таким образом — пока работают присадки, внутренние части охлаждающей системы надежно защищены. Запомните это важно!

Разные сроки замены

Опять же антифризы нужно менять через различные пробеги, как вы поняли, эти жидкости не одинаковы и у них есть различные поколения.

Например:

G11 – служит три года или 60 000 км пробега, далее его присадки вырабатывают свой ресурс

G12 – 5 лет и примерно 80 – 100 000 км пробега

G12++, G13 – от 5 до 10 лет, от 150 до 250 000 км пробега, нужно смотреть на рекомендации производителя

В этом пункте вам стоит запомнить другую истину – чем совершеннее жидкость, тем она дольше и лучше работает

Что будет если не менять?

С этого пункта, начинается самое интересное. Если не менять антифриз, то банально он начнет разрушать вашу систему внутри.

Как это происходит? Присадки, которые рассчитаны на определенный пробег и срок, перестали защищать систему.

Далее пропиленгликоль (этиленгликоль) + дистиллированная вода, начнут разъедать все металлические части внутри.

Первыми обычно страдают помпа, термостат, блок (если он из чугуна), также радиаторы двигателя и печки. Банально их начинает разъедать коррозия. Да это может идти не быстро, но факт остается фактом.

Через определенный срок, охлаждающая жидкость окрасится в коричневый или даже почти черный цвет, это говорит что коррозия внутри – прогрессирует. И скорее всего, ваш мотор, уже начинает перегреваться

Жидкость светлая, значит работает?

Еще одна большая ошибка, от «типа экспертов» — советуют (в сети) оценивать антифриз именно по цвету. То есть — если он чистый и прозрачный, значит, он еще работает, даже если пробег на машине очень большой. А вот когда потемнел это самое время менять!

Такого бреда еще поискать нужно! Простой пример, допустим — у вас автомобиль на G11 антифризе, его нужно менять раз в 60 000 км. Именно тогда он теряет свои свойства и примерно в 70 000 км, медленно начнет разрушать систему изнутри.

Так вот в 60 000 км, он также будет чистый и прозрачный, как новый. НО это не говорит, что он работает. Вы же на глаз не можете оценить количество присадок, и как они работают

И тут нет взаимосвязи чистый или грязный антифриз, скажу так — если в машине в расширительном бачке, непонятная черно-коричневая жидкость, значит — система запущена. И чтобы ее восстановить нужно будет поменять много чего (про это чуть ниже)

Так что если не менять антифриз по интервалу, который вам указал производитель автомобиля (обычно у дилеров висит таблица) — будет очень плохо

Промою, да и все

«Типа эксперты» могут не успокаиваться – да я просто промою систему охлаждения, скажем дистиллированной водой и лимонной кислотой, да все! Она опять станет чистой, а антифриз в бачке, прозрачным.

Скорее всего, у вас это не получится. Почему? ДА просто потому что, если у вас в бачке была коричневая жидкость, это значит что разрушения внутри фатальные (возможно крыльчатку помпы разъело так — что там просто дыры от коррозии). И вымыть такое практически не возможно.

В сильно запущенных случаях – на дне бачка вы даже можете увидеть осадок из кусочков металла

Да, свежая охлаждающая жидкость будет иметь свежие присадки, да они частично запакуют ржавчину, но полностью локализовать ее не смогут.

После первого раза, примерно через неделю опять в бачке увидите коричневатый окрас, так и будете бесконечно промывать

Сейчас полезное видео, посмотрите

Хочется подвести итог. Не слушайте никаких «типа экспертов» в интернете, у любого антифриза есть свой предельный срок использования (это зависит от многих факторов), и даже если он еще прозрачный это не говорит, что он правильно работает. Не будете менять – тогда рано или поздно увидите коричневую субстанцию в расширительном бачке, попадете на всю систему охлаждения двигателя, а может и на сам мотор. На этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР