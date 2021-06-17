Через сколько менять антифриз (ТОСОЛ) в машине? Плюс видео и калькулятор

Антифриз в двигателе автомобиля, как много в этом слове. Вроде бы жидкость, которая просто облегчает жизнь автовладельцам, она почти беспроблемная, она уберегает мотор от перегрева и замерзания, и служит … А вот тут повисает длинный вопрос – «а какой у нее ресурс, простыми словами когда менять?» Нужно ли это делать вообще? В интернете, в том числе на YOUTUBE, просто огромное количество всякого бреда, кто-то пишет — что не нужно менять вообще, другие — что замена через 20 – 30 000 км, а где же правда, от чего зависит интервал? Давайте разбираться …

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Друзья я для вас создал калькулятор, по замене антифриза или ТОСОЛА в вашем автомобиле, учитывает срок, а также пробег. Его рекомендательная система со временем будет дорабатываться, так что пользуйтесь. Советую посмотреть видео внизу, там разложено все на пальцах

Калькулятор замены G11 и ТОСОЛА Выбери марку антифриза ТОСОЛ G11 Выберите пробег после замены 0-10 т.км. 10-20 т.км. 20-30 т.км. 30-40 т.км. 40-50 т.км. 50-60 т.км. Сколько лет прошло после замены 1 год 2 года 3 года

В самом начале мне хочется сказать, что многие вообще не понимают зависимости пробега и замены антифриза. Как, зачем и почему. У меня есть подробный материал — про антифризы красный, зеленый и синий, я вам советую почитать (там очень подробно). Здесь же облегченный материал, именно для понятия зависимости пробега, времени — замены жидкости

Из чего состоит антифриз?

Может быть, я кого удивлю — антифриз и «ТОСОЛ» (по сути, это Советское название) имеют одинаковую составляющую.

Основа это этиленгликоль (или пропиленгликоль в более современных моторах) + дистиллированная вода, вот вам и 80 – 85% состава.

Далее идут ОЧЕНЬ важные присадки (про них чуть позже) ну и краситель, который сейчас добавляют для различия. НА этом все! Производители бьются именно над присадками, они хранятся в строжайшем секрете, ибо у каждого своя формула, а вот база, у всех одинаковая, она уже давно известна (ее никто не скрывает).

Про присадки

Как я писал выше — в них кроется секретная формула, а также из-за них, как раз и нужно менять антифриз или ТОСОЛ через определенный пробег.

Если оставить в составе только этиленгликоль (пропиленгликоль) + дистиллированную воду. Такой состав, работать будет – но он крайне агрессивный. То есть через малый пробег, начнет разъедать вам патрубки, радиаторы, помпу, термостат, да даже блок двигателя (прекрасно разъедает алюминий, а также различные прокладки).

Чтобы этого не происходило, производители начали добавлять в состав присадки. Они, если так можно выразиться — нейтрализуют «агрессивный нрав» охлаждающей жидкости.

А вот присадки (если не лезть сильно внутрь, различаются «конкретно»), всего их бывает три типа:

Неорганические присадки – обычно это фосфары, бораты, силикаты, нитриты, многие другие

– обычно это фосфары, бораты, силикаты, нитриты, многие другие Органические присадки – обычно используют карбоновую кислоту, отсюда название «карбоксилатные»

– обычно используют карбоновую кислоту, отсюда название «карбоксилатные» Гибридные – самый совершенный тип, здесь используются сразу два вида: — органические и небольшая часть неорганических веществ. Простыми словами нашли формулу, которая будет объединять два вида в одном сразу.

Так вот менять антифриз или ТОСОЛ, нужно как раз из-за того, какие присадки используются в вашем составе. Все они работают, различный период времени

Когда менять антифриз G11 или ТОСОЛ?

Я беру классификацию компании Volkswagen, именно они первый раз постарались привести антифризы к какому-то стандарту.

Также их можете знать по названиям — Traditional coolants, Conventional coolants, IAT (Inorganic Acid Technology)

Первое поколение, которое было на неорганических присадках, получило название G11, также примерно одинаковая формула у нашего ТОСОЛА. Так что можно сказать это одно и тоже.

Менять их стоит примерно через 3 года или 50 – 60 000 км пробега, лучше чаще, будет полезнее для вашего мотора.

Почему именно три года или 50 – 60 000 км? Да просто потому что, неорганические присадки просто перестают работать, причем неважно ездили вы на авто или нет. Зависимость от окружающей среды здесь также огромная.

Если не хотите через пару-тройку лет менять помпу, термостат, прокладки, радиаторы. Просто замените антифриз или ТОСОЛ, причем мутная и коричневая жидкость, как раз говорит о том, что он перестал работать. Выпал в осадок, тут и до перегрева мотора не далеко

Как часто менять антифриз G12?

Здесь все немного веселее, карбоновая кислота ходит дольше, ее хватает примерно на 5 лет эксплуатации.

Названия, которые не относятся к Volkswagen — Carboxilate coolants, OAT (Organic Acid Technology)

Менять антифриз G12 нужно примерно через 80 – 100 000 км пробега или через 5 лет

Здесь все проще, эти составы работают по-другому, по сути (если прям, сильно утрировать), здесь тратится кислота из состава на локализацию различных очагов коррозии которые появляются в системе охлаждения. Таким образом, с годами ее становится меньше, новые очаги коррозии никто уже не локализирует, система разрушается.

НО если через 5 лет вы все это восстанавливаете, меняете охлаждающую жидкость, тогда работоспособность возобновляется

Через сколько менять G12+, G12++ и G13

Как я писал выше — все эти составы являются гибридами, то есть у них помимо неорганических соединений, есть органическая карбоновая кислота.

Только G12+ и G12 ++ имеют в составе этиленгликоль

А вот G13 имеет безопасный для природы пропиленгликоль или глицерин.

Также их называют лобридные антифризы, зачастую на упаковке можно увидеть — Lobrid coolants, SOAT coolants

НО присадки здесь сразу двух типов, хотя отличаются в количестве.

Менять антифризы G12+, нужно через 5-7 лет и около 150 000 км пробега, а вот G12 ++ и G13, можно заменить уже при 250 000 км и при 10 лет эксплуатации

Почему такие большие пробеги? ДА все просто, работаю сразу два типа присадок, они создают и тонкий защитный слой на патрубках внутри, а если все же образуются очаги коррозии (которых будет априори меньше из-за защитного слоя), все локализируется карбоновой кислотой.

G12+ по сути это переходная формула, которая сейчас используется не на многих автомобилях

А вот G12++, а также G13 – это самые совершенные составы на данный момент, по сути, они могут ходить практически весь ресурс современного двигателя, ведь он редко когда будет больше 250 000 км. Только G12++ будет стоить меньше, потому что основа у него дешевле

Купил машину из-за границы

Еще один распространенный вопрос – купил машину с пробегом из-за границы, например Японии, Кореи, Европы и т.д. Что делать с антифризом, через сколько менять, какой лить?

Первое – менять все жидкости нужно сразу, особенно если у вас там большой пробег

Второе – жидкости, которые залиты в других странах, могут отличаться характеристиками от наших реалий, что я имею в виду:

Например — купили вы машину с Европы, скажем с Испании, там никогда нет зимы (всегда плюс), зачем производителю лить антифриз который будет переносить, скажем -35, -40 градусов? Банально можете разморозить свой автомобиль.

Также с жаркими влажными странами, Таиланд, даже Япония, Корея, как правило, у них концентрации кислот выше, потому как влажность воздуха больше, а при открытии на крышке расширительного бачка клапана, влага может попадать внутрь и разбавлять состав.

У вас же влаги меньше, поэтому такой состав не подойдет! Меняйте на нужный, для вашей температурной зоны.

Сейчас видео версия статьи, смотрим

В итоге я хочу сказать всем сказочникам, которые советуют посмотреть антифриз на просвет, понюхать, оценить цвет (вы бы его еще выпили) – ребята не занимайтесь фигней! Даже если у вас прозрачный состав, без всяких вкраплений и грязи, например G11 – зеленого цвета, но он проходил у вас 3 года или более 60 000 км его лучше заменить! Ибо его свойства уже закончились, если не сейчас, то через 10 – 20 000 км он начнет разрушать мотор изнутри. На этом все, искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.