В осенне-весенний, да и в зимний период времени очень часто автомобильные стекла потеют (даже в новых и исправных) автомобилях. Причин этому масса и не всегда спасает печка или кондиционер. Поэтому сейчас на рынок автокосметики «выбросили» очень много различных «антизапотевателей», которые помогают бороться с этим явлением. НО не все они стоят адекватно, а также некоторые банально не работают. Сегодня я вам расскажу рецепт такого состава своими руками, причем за сущие копейки …

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Все ниже приведенные средства испытаны мной лично и реально работают. Применять их можно не только в автомобиле, но и для очков плавания или окон дома. Однако какие-то работают лучше, какие-то хуже.

ИТАК, начнем:

Обычное мыло

Если кто не верит, попробуйте нанести на окна. Это еще старый дедовский метод который работает уже годами (кстати, им солдаты обрабатывали стекла в противогазах, чтобы они не потели).

Принцип применения прост. Нужно нанести «сетку» куском мыла на автомобильные стекла и затем хорошо это дело растереть. Состав работает уверенно, эффективность ВЫСОКАЯ.

Есть и минусы – делать можно только в теплое время, потому как растереть в холод такую сетку ОЧЕНЬ сложно

WD-40

Как ни странно здесь эта смесь тоже работает (читайте, как сделать ее своими руками), она и смазка, и «разъедайка», и ОКАЗЫВАЕТСЯ антизапотеватель! Все в одном.

Просто распыляем на обрабатываемую поверхность и растираем досуха. Влага не будет собираться на стеклах. Эффект средний, но работает

Минусы – запах в салоне, а также не желательно, чтобы она попадала на пластиковую панель.

Глицерин

Продается в аптеке, стоит реально сущие копейки (у нас это примерно 11 рублей, за маленький «бутылек»). Тоже состав на все случаи жизни. НА его основе я уже готовил — чернитель для шин.

Способ нанесения – просто пропитывает тряпку и растираем им поверхность стекол насухо. Все состав работает. Эффективность средняя

Минусы – хватает ненадолго. Нужно часто обрабатывать поверхность. Жирный и к стеклу изнутри может прилипать много пыли.

Пена или гель для бритья

Лично я сам пользуюсь таким методом и как я считаю — что это самый лучший антизапотеватель своими руками, за вменяемые деньги. А самое главное, что и то и другое есть практически в каждом доме и не нужно специально дополнительно тратить деньги.

Метод нанесения – вам понадобятся бумажные полотенца (лучше работает гель, не намного, но все же). Немного выдавливаем и растираем стекла. Далее берем сухое полотенце и до прозрачности обрабатываем поверхность.

Эффективность самая высокая. Минусов почти нет

Сейчас видео версия посмотрите

В заключении хочется сказать, эти рецепты антизапотевателей, конечно же вам помогут, однако если у вас на ковриках и тем более под ними сыро, аж выжимать можно, то вам нужно для начала просушить салон и уже после обрабатывать, иначе эффект будет намного хуже.

Также можно посоветовать положить немного кошачьего наполнителя в маленьком мешочке скажем под сиденье, он будет впитывать излишнюю влагу и держать ее в себе. Менять его нужно примерно раз в неделю – две (он просто разбухнет).

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Подписываемся на канал, читаем АВТОБЛОГ.