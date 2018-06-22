Модный сейчас состав для вашего автомобиля, лет так 15 – 20 назад с таким никто не мудрил, но сейчас просто куча производителей, которые продают его везде и всюду. Антидождь действительно помогает лучше контролировать дорогу (то есть безопасность улучшается), а также уберегает дворники (стеклоочистители), да и само лобовое стекло от лишнего износа (их банально меньше нужно включать). Однако в магазинах этот состав будет стоять не дешево, от 200 до 500 рублей, зависит от производителя. НО есть один буквально копеечный рецепт, который доступен всем, то есть можно сделать своими руками. Как обычно текстовый обзор + видео версия в конце, так что читаем смотрим …

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Лично для меня (когда я купил дорогой автомобиль) антидождь очень полезен. Поясню почему – просто у меня стоит 4 камеры по кругу, и если идет какой-то маломальский дождь, то передняя и задние камеры очень быстро пачкаются (прям буквально «на глазах» оседает грязь) и при парковке в них ничего не видно, а это напрягает (к хорошему быстро привыкаешь).

Но вот если вы обработаете их антидождем, тогда они пачкаются в несколько раз медленнее (реально спасение). Причем я никогда не покупаю фирменный состав, а пользуюсь самодельным.

Немного про ресурс и безопасность

Камеры это конечно хорошо, но этот состав создавался для того чтобы продлить срок службы стеклоочистителей, а также из-за соображений безопасности

РЕСУРС – спросите меня – «как он продлевается»? Очень просто, вам нужно реже включать стеклоочистители (капельки итак сами стекают, особенно на скорости), поэтому износ как резинок так лобового стекла уменьшается (а «лобовуха» также может протираться от времени). Также пленка которая образуется, уменьшает физическое воздействие, резины на стекло.

Безопасность – как я писал выше, со временем лобовое стекло автомобиля изнашивается, появляются мелкие царапинки (особенно после скребка зимой), да и сама поверхность становится шероховатой. Вода и грязь на такой поверхности держатся намного лучше, чем на аналогичной новой. Соответственно все это ухудшает обзор и видимость (особенно по бокам стекла), опять же антидождь создает пленку, которая не позволяет грязи излишне оседать, косвенно очищая поверхность

Как вы понимаете — штука полезная, да и зачастую безвредная как для ЛКП (лакокрасочного покрытия), так и для пластика и стекла. Причем она действительно работает

Два типа антидождя своими руками

Как мы уже поняли, нам не интересны магазинные варианты, мы будем делать все сами. Сейчас (как я считаю) есть всего два рабочих рецепта антидождя своими руками, первый — основанный на воске (или парафине), второй – на силиконе. И тот и другой имеет место быть, однако раздерем се подробнее:

Воск (парафин) – как известно очень хорошо отталкивает воду, образуя пленку. Большой минус, что они твердые. Рецепт создания состава с этой формулой прост – берут свечку (либо какой-то другой кусок воска или парафина), мелко его натирают на терке или режут. Далее засыпают в УАЙТ-СПИРИТ, растворитель и т.д. – все что сможет его растворить. Получается мутная жидкость, которую наносят на тряпочку и позже растирают по обрабатываемой поверхности (уже сухой ветошью). Но лично я, не за такой способ, ибо отрицательных моментов больше.

МИНУСЫ: Во-первых, воск может оставлять разводы на поверхности стекла, а ночью они будут очень хорошо видны (причем будут разноцветные ореолы), что наоборот ухудшит восприятие дороги! НУ и если растворители ничего плохого не сделают с лобовым и прочими стеклами автомобиля. То вот на ЛКП или пластик (тем более на камеры кругового вида), уплотнительные резинки – Я БЫ ОДНОЗНАЧНО НАНОСИТЬ НЕ СТАЛ! Поэтому это не наш метод!

Силикон – вот тут то и кроется наш вариант. Силиконовое масло — абсолютно безвредно как для пластика, стекла, резинок, так и для ЛКП (именно его используют большая часть производителей в своих средствах). Держится очень долго! Причем пленка, которая образуется, по эффективности ничем не хуже (а я думаю — может быть лучше, чем у воска). Где купить и сколько стоит. Продается в радиодеталях, стоимость 15 мл, примерно 30 — 45 рублей! Хочется отметить, что это концентрированный состав (у производителей в их средствах он идет сильно разведенный), поэтому наших 15 мл, хватит намного дольше.

КАК НАНОСИТЬ? Очень просто, если хотите обработать лобовое стекло, то просто берем несколько капель и наносим на резинки дворников, растираем небольшим кусочком тряпочки, дальше включаем стеклоочистители, они сами размажут его по поверхности.

НА камеру, фары, ЛКП – можно по-разному, несколько капель на поверхность далее растереть тряпочкой. НУ или для начала на тряпочку, а потом протереть обрабатываемую поверхность.

Лично я так обрабатываю камеры, они намного чище, вода с них скатывается

Кстати этот силикон работает и зимой как антилед для дворников, почитайте интересно.

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ? Смотрите, силиконового масла есть очень много, начиная от марки ПМС – 5 (самое слабое), заканчивая ПМС – 1000 (самое сильное и густое). Есть и промежуточные ПМС-100 и ПМС-200. НО что самое интересное, стоят они почти все одинаково.

Так вот слабое не даст эффект его брать не стоит! Сильное даст слишком мощный эффект, похожий на воск, то есть ночью могут быть разводы и ухудшение видимости (но ПМС-1000 держится НУ ОЧЕНЬ ДОЛГО). Используйте ПМС-100 или ПМС-200, это самый оптимальный вариант.

Лично сам пользуюсь (маркой 100) уже на второй машине. Все работает ПРЕКРАСНО! И никакой магазинный антидождь не нужен, можно сделать своими руками

Сейчас небольшое видео смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю мой совет (лайфхак) был вам полезен. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР