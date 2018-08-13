Не так давно на Российские рынки вышла очередная новинка от компании TOYOTA, маленький паркетник, модель С-HR. И сразу многие «продажные блоггеры» начали петь этой машине дифирамбы — какая она крутая — да стильная — да просто нужно бежать и брать. Прямо вот сейчас! Не смотрите на цены, не смотрите на комплектации, не смотрите на техническую составляющую, ведь это же ТОЙОТА! НО я человек скептический, решил посмотреть ее со своей точки зрения и оставить свой НЕЗАВИСИМЫЙ (и НЕПРОПЛАЧЕННЫЙ) отзыв. В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

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Вначале, я хочу пару слов сказать о тех, кто «ЧЕСТНО» тестирует автомобили компании ТОЙОТА. В общем, смысл такой — если вы берете автомобиль у «пресс-парка», то вы не должны сильно ругать авто. Сказать пару мелких типа недостатков (типа двери не так широко открываются) — ну а потом идет полная лесть! Если будете говорить правду, то с вами TOYOTA больше работать не будет. Это у них такая маркетинговая «политика партии». Информация не 100%, можно сказать это мое оценочное суждение (но ее слышал и не однократно, от тех блоггеров которые так работают). Ладно, собрались сейчас мы по-другому поводу, а именно будем разбирать модель C-HR.

Как она позиционируется?

Лично мое мнение – TOYOTA C-HR позиционируется как конкурент в первую очередь NISSAN JUKE. Якобы типа «ДОСТУПНЫЙ», молодежный, яркий и рассчитанный в первую очередь для девушек.

НО она не может никак конкурировать с такими лидерами рынка как Hyundai Creta, Renault KAPTIR (DUSTER) и т.д. Хотя бы потому что салон у нее действительно маленький и все же прямой конкурент это в первую очередь JUKE. НО ценник здесь не детский, я бы даже сказал от немецких авто (но про это чуть ниже)

КУЗОВ

C-HR действительно может притянуть к себе взгляд, кузов не обычный и выделяющийся из толпы. Однако когда подходишь к нему понимаешь, насколько он маленький. Лично мне сидеть в нем тесно, а задний ряд вообще сделан ради галочки. Багажник — забудьте о нем.

Думаешь бюджетный авто — ну блин должен стоять от 700 – 800 000 рублей, должен быть с нормальной начинкой, тогда у него может быть хоть какое-то будущее. НО опять же не все так просто

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Это самое интересное в моем отзыве. Я уже много раз писал что – ТОЙОТА уже не та! И она стоит на старых разработках, именно поэтому ее и покупают. НО она не умеет делать что-то новое, шаг вправо шаг влево всегда проигрыши (вспомните хотя бы робот в ее исполнении, он был худший во все времена, всех производителей, даже FIAT делал роботы лучше).

К чему я это все веду – многие ТОЙОТОВОДЫ всегда ржали над немцами. Основные причины не любви были такие — «да вы посмотрите на их авто»:

Малообъемные турбированные моторы (например 1,2 – 1,4 TSI или TFSI)

Вариатор или робот (в качестве автоматической трансмиссии)

Ну и высокие цены

И что мы видим сейчас TOYOTA C-HR — основной мотор, который идет в базе малообъемный (1,2 литра) с турбиной. Дай бог проходит без проблем 100 000 км, хотя я в это не верю

Вариатор в качестве автоматической коробки (а почему не поставить обычную гидротрасформаторную АКПП). К вариатору также есть вопросы, из-за его надежности (хотя он однозначно лучше, чем робот). Потому как там либо ремень, либо цепь между двух шкивов. Многие пишут на форумах – «что зима сильно изнашивает его», потому как после пуска масло густое, нет нужного давления — ремень может проскальзывать (между конусов), это ведет к задирам и быстрому износу. Зачем это делает ТОЙОТА? Почему нет АКПП? Вопрос риторический …

НУ и запредельная цена (это на сладкое и чуть ниже).

Так чем этот автомобиль надежнее, чем современные немцы? Объясните мне, я не понимаю?

Только одно сочетание – 1,2 ТУРБО + вариатор, должно отпугнуть человека от покупки этого авто! Даже не зная его цены.

Причем по многим отзывам можно понять, что эта связка работает ОЧЕНЬ плохо — с 1,2 автомобиль не едет от слова вообще, разгон 11,4 секунды! И это не смотря на то что C-HR имеет не большую массу.

Справедливости ради, есть средняя комплектация с мотором 2,0 литра (обычный атмосферный), также с вариатором, к нему претензий нет. НО ценник с ним уже выходит за приличные рамки.

В общем, по надежности новый TOYOTA C-HR, это полное дно! Это мой оценочный отзыв

ЦЕНЫ

Тут видно как компания ОЧЕНЬ сильно любит деньги. Начинаются машины от 1 299 000 рублей, за самую бедную комплектацию! Это как вообще нормально???

Для примера обновленный NISSAN JUKE в максимальной комплектации стоит – 1 415 000 рублей (пусть и без полного привода), но для такого клопа (как C-HR) ОН НУЖЕН? Вы что будете покорять «грязь покалено» на этом авто?

Причем зная ТОЙОТА я уверен, что даже если вы захотите купить машину за 1 299 000 рублей, то вам еще навяжут (под различными предлогами), допов на 50 000, плюс окраска «металик» — 17 000, да и сама компания на своем сайте выставляет высокие цены (на всякие защиты, видеорегистраторы и прочее). Так что нужно ориентироваться не на 1 299 000, а примерно на 1 350 – 1 370 000р. И это «ОТ»!!!

Вторая комплектация (обычный атмо 2,0 и вариатор) от 1 670 000 рублей! Нормально за такой клоп? Опять же допы, всякие окраски, нужно ориентироваться на 1 720 – 1 730 000р.

Третья (максимальная комплектация) от 2 083 000 рублей! ДВА ЛЯМА С ЛИШНЕМ — ЗА ЧТО?! Вообще что-ли с ума сошли? Плюс допы, примерно нужно ориентироваться на 2 130 000 рублей.

Так для примера AUDI Q2 (прямой конкурент) начинается от 1 600 000 (а это премиум). ДА она у нас не продается, но для сравнения. BMW X1 от 1 980 000 (но она уже больше). NISSAN JUKE – от 1 200 000.

Читал и смеялся – на некоторых форумах TOYOTA C-HR называют убийцей Hyundai Creta. Так вот я считаю в своем отзыве, если кого она и может убить — так только сама себя (разогнавшись и ударившись об стену).

Hyundai Creta – цены начинаются от 879 900, а максимальная цена (со всеми допами) – 1 253 900! И это обычные моторы 1,6 или 2,0 литра + обычная АКПП (6 передач).

Сейчас смотрим видео

Если подвести итог. Лично я хотел донести в своем отзыве, что TOYOTA C-HR использует ломучие связки 1,2 ТУРБО + вариатор (которые будут ходить не больше 100 000 км, а дальше поломка – но ведь уже не важно, там закончится гарантия). А также стоит как «каменный мост» в максималке больше 2 миллионов.

Если вы фанат именно ТОЙОТЫ, то смотрите лучше в сторону RAV4, но не этой «поделки». А так за 2 с лишнем «ляма» можно купить другие, более лучшие и САМОЕ ВАЖНОЕ НАДЕЖНЫЕ автомобили.

НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР