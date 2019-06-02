НЕ так давно ко мне в руки попал новый NISSAN QASHQAI 2019 модельного года, катался я на нем несколько дней и у меня есть, что про него рассказать и показать (будет видео отзыв в конце). Машину популярная, я бы даже сказал культовая. Лично у меня, была у нескольких знакомых и друзей (некоторые сейчас катаются). Так как эта машина притягивает к себе внимание, я решил написать подробный обзор. В общем будет интересно, так что читаем – смотрим …

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НИССАН КАШКАЙ, продается в России с 2008 года, и знаете он сразу завоевал рынок, оказался надежным и не прихотливым, пробеги в 150 и даже 200 000 км для него совсем не страшно. А что же сейчас?

КУЗОВ

Начнем с кузова. Знаете меня посещает мысль, в обзоре, сколько рейсталингов и смены поколений не было, но кузов остается всегда узнаваемым. Компания NISSAN удерживается концепцию кроссовера, вот и сейчас кардинально линий никаких не поменялось, все узнаваемо и привычно.

Однако есть и новые стремительные линии. КАШКАЙ стал моложе и немного агрессивнее. Особенно эффектно смотрится обновленная решетка, массивная решетка в стиле МУРАНО.

Появились новые светодиодные фары, с поворотными линзами (реагируют на поворот руля, в видео отзыве подробнее). Поворотные огни также светодиодные, как и задние фары. Однако в задних фонарях поворотные огни – обычные лампы.

В целом по кузову у меня нареканий НЕТ! Все смотрится органично, еще раз узнаваемо и модно.

ПО МИНУСАМ. Производитель позиционирует свой автомобиль как паркетник С-КЛАССА, то есть он должен конкурировать по размерам с оппонентами, например, такими как KIA SPORTAGE, TOYOTA RAV4 и т.д. Однако по размерам он немного не дотягивает!

Размеры КАШКАЯ:

Ширина – 1836 мм

Длина – 4379

Высота – 1590

Размеры СПОРТАЖА:

Ширина – 1855 мм

Длина – 4485 (в GT версии 4495)

Высота – 1655

ТО есть СПОРТАЖ шире (пусть и на пару сантиметров), длиннее почти на 12 см, и выше на 5см. Если взять других оппонентов, то ситуация почти такая же. ТО есть получается что QASHQAI, немного не С-КЛАСС, но уже и не «B», что-то посередине.

ПАРУ СЛОВ, ПРО КЛИРЕНС. Вот чем можно похвалить КАШКАЯ, так тем, что у него 200 мм дорожный просвет (причем, до защиты). У остальных в классе от 185 до 197мм, зачастую без учета защиты.

САЛОН, БАГАЖНИК нового КАШКАЙ 2019

Салон поменялся, как мне кажется, стал лучше. У меня не обзоре, была максимальная версия, поэтому как водится на сидениях кожа (ну или материал под кожу).

Что сказать пластик салона мягкий (правда не везде, на дверях только сверху, внизу дубовый).

«Колодцы» приборов – два по бокам аналоговые, в середине бортовой компьютер (переключение функций просто уйма), да и остальных систем хватает:

Это и уход от столкновения

Удержание в полосе

Сигнал уставшему водителю

Четыре камеры по кругу

Передние задние парктроники

Датчики слепых зон

Подогревы переднего и заднего ряда

Лобовое и заднее стекло с подогревами

Панорамная крыша (не люк, а именно крыша, открывается только тканевая защита)

Есть еще много чего, в своем отзыве сейчас вот так вот просто и не вспомнить.

Отдельно хочется отметить систему ЯНДЕКС АВТО. Тут также функций хватает, хотя бы то что можно подвязать к смартфону, и слушать до 70 радиостанций онлайн + яндекс музыка и т.д. НО вот что мне не нравится, так это навигация, карты проработаны хорошо, вот только масштабируются и пролистываются они с тормозами (терпимо, но все же)

Отдельно про сидения и места в салоне. Передняя часть очень не плохая, боковая поддержка сами сидения мне нравятся (некоторые пишут что маловата подушка, но для меня как раз, у меня рост 180 см). А вот сзади места откровенно не хватает, я сел за собой, и ноги уперлись в переднее сидение.

Как раз и не хватает тех 12 см в длину, которые производитель сэкономил, если бы их добавили между рядами, было бы намного комфортнее

А вот багажник здесь не плох, изначально, кажется — что он мал, однако это не так. Видно пожертвовали салоном в угоду багажному отделению. Я сейчас даже не буду указывать литры, я всегда делаю уклон на свои ощущения.

ДВИГАТЕЛЬ и ТРАНСМИССИЯ

Моторов, также как и трансмиссий здесь два вида:

БЮДЖЕТНЫЕ ВЕРСИИ – это 1,2 ТУРБО (115 л.с.) + механика или вариатор. МОЕ МНЕНИЕ – я не понимаю малообъемные моторы, да еще и с турбиной. ДА и откровенно маловат мотор 1,2 для такой массы. Хотя с механикой еще более-менее. Кстати к механике никаких претензий у меня НЕТ.

СРЕДНИЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ – это 2,0 (144 л.с.), передний или полный привод, в основном идут с вариатором. Двухлитровый вариант, это уже хорошо, надежный (пусть и алюминиевый блок), да и тащит машину пободрее

ОДНАКО даже двухлитрового мотора не хватает! Динамика заявленная производителем около 10,1 до сотни, но по факту, лично мне кажется чуть больше. Давишь на педаль газа, мотор ревет, а машина не едет. Возможно настройка связки ДВС + ВАРИАТОР

ПРО ВАРИАТОР. Я лично не являюсь поклонником этой трансмиссии, у меня есть друзья которые катаются и по 200 000 км без проблем, есть такие у которых сломался при 70 – 80 000 км. НО все же если эксплуатировать и не рвать эту коробку (про это писал здесь), думаю минимум 150 000 км должна пройти.

ПОДВЕСКА КАШКАЙ 2019

Так как у меня максимальная версия для обзора, то колеса у меня стояли R18 (215/55). И знаете — подвеска не мягкая, но и не слишком жесткая. Правда у меня стола резина МИШЛЕН, а она славится своей энергоемкостью (глотает кочки «на раз»).

Возможно, еще и колеса были немного перекачены, но излишней мягкости тут нет. Хотя это на всех кроссоверах так, потому как кузов тяжелый, высокий и его нужно нормально держать.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ – сбалансированное, не супер точное как на немцах (да даже на моей ОПТИМЕ четче), но управлять комфортно, при больших скоростях (от 70 – 80 км/ч), налит усилием, это делает вождение понятнее.

При 130 – 150 км/ч, раскачек, кренов — НЕТ, это плюс подвески, именно поэтому она немного жестковата.

НУ и последнее, это шумоизоляция – в арки не так сильно слышны камни и завывание ветра, однако мотор слышно почти всегда, особенно сильно когда, стараешься его крутить.

ЦЕНА

НУ и последнее в моем отзыве про NISSAN QASHQAI 2019, это цена автомобиля. Почему то многие АВТОБЛОГЕРЫ говорят — что она самая низкая в классе! Давайте разберемся. Я сейчас не буду лезть в дебри, просто возьму саму меньшую цену и самую большую, они составляют 1 170 000 и 1 950 000 рублей соответственно (на данный момент).

Конечно, если сравнить верхнюю планку, 1.950 млн. в «максималке», получается вроде как конкурентно, ведь оппоненты могут стоять по 2.200 и даже по 2.370 млн.

НО ОПЯТЬ ТУТ НЕ КОРРЕКТНОЕ СРАНЕНИЕ! Например, NISSAN QASHQAI есть только с 2,0 литровым мотором, больше нет в принципе, а у оппонентов есть моторы 2,2 (дизель) 2,4 и 2,5 литра (бензин), соответственно стоить они будут дороже.

А вот если сравнить оппонентов и QASHQAI 2019, с 2,0 литра моторами, то тут цены примерно одинаковы. ОДНАКО оппоненты зачастую больше по габаритам, но проигрывают по оснащению и клиренсу.

Сейчас видео версия отзыва, смотрим.

ИТОГ

Можно ли рассмотреть новый КАШКАЙ для покупки? Однозначно ДА. Конечно, стоит брать мотор 2,0 механику или вариатор, тут что вам больше по душе. Он держит марку вот уже столько лет, причем надежность (всех поколений) находится на высоком уровне. НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР