HAVAL F7. Подробный обзор и мой реальный отзыв

Вот уже несколько месяцев идет массированная реклама нового кроссовера от компании HAVAL, модель F7. Якобы этот автомобиль просто идеален, да еще и стоит малые деньги! Ко мне «стучатся» (пишут) куча подписчиков и просто читателей сделать «тест-драйв» этого паркетника, ну и оставить свой реальный отзыв. И знаете, я добрался до него! Сегодня мы с вами будем думать, смогли ли «Китайцы» в этот раз или нет. Как обычно будет подробный текстовый обзор, ну и в конце видео версия. Так что читаем, а кому делать это лень смотрим видео внизу …

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HAVAL F7 это свежая модель, ее сборка началась в 2018, как в России, так и в Китае. Сделать его решили максимально современным, и как говорят сами производители «молодежным», отсюда и технологии которые у него внутри. НО все по порядку и как обычно в обзорах начнем с кузова.

КУЗОВ

Здесь разработчики постарались собрать самое лучшее, со всех успешных моделей, есть элементы и от MAZDA CX-5, что-то есть от Hyundai Tucson, что-то от KIA SPORTAGE. Но в целом внешность очень агрессивная и она мне реально нравится.

Передняя часть имеет массивную решетку радиатора, соты (ромбы) в средней части из полированного пластика (не знаю насколько это практично). Присутствует обилие хрома, как на решетке радиатора (окантовка), на противотуманных фонарях, так и внизу бампера – насколько это практично и будет ходить, покажет только время.

В максимальной версии фары – узкие, светодиодные. Придает агрессивный вид реально красиво. Причем они поворотные освещают «слепые зоны» — полезно!

Боковая часть, сделана гармонично, опять же есть хром около окон, который сужается ближе к задней части. Есть неокрашенный пластик около колесных арок.

НО что мне реально нравится это пороги. Здесь внешняя часть как бы интегрирована в дверь, то есть открываешь, и у тебя остается узкая полоска порога, а широкая часть внизу двери. Удобно, не испачкаешь штаны – джинсы.

Сами двери, не сказать, чтобы идеально зашумлены, однако закрываются хорошо, не хлопают как дешевая консервная банка.

Колеса в минимальной версии 17 дюймов, а вот в максимальной версии 19 дюймов 225/55 R19, производитель COOPER TYRES, честно сам их не встречал, но если верить отзывам в интернете это Американцы, с хорошем качеством.

Задняя часть HAVAL F7, также сделана агрессивно — это узкое заднее окно, узкие светодиодные зализанные фары, которые переходят на задние крылья, опять же обилия хрома (в том числе и внизу на бампере – там вообще есть раздвоенный «фальш-выхлоп») + массивный бампер.

Если говорить о дизайне – то реально машина красивая и проработанная, как я не искал «косяков» в виде разных зазоров, как обычно это бывает у Китайцев (например, справа у задней двери 1 см, а слева 3 мм) – здесь такого не нашел. Чувствуется, качество сборки выросло, причем значительно.

Из визуального обзора хочется отметить 4 камеры одна спереди в решетке радиатора, две в зеркалах и одна сзади, работают очень хорошо, камеры не виснут. Наличие переднего и заднего парктроника, намного облегчит жизнь водителю. В целом кузов на строгую «пятерку».

САЛОН и БАГАЖНИК нового HAVAL F7

Минимум дешевого пластика, видно, что разработан с пожеланиями многих владельцев. Передняя панель – мягкий пластик, с «фальш-прострочкой». По консоли имеется 9 дюймовый сенсорный дисплей (который развернут на водителя), ниже блок кнопок и рычаг РОБОТА (про него чуть ниже). Средняя часть (между сидениями) поднята, лично мне нравится, можно комфортно привалить к ней ногу.

Приборы аналоговые, два колодца: спидометр – бак, обороты – температура.

Двери сверху мягкий пластик, в середине двери «ЭКОКОЖА», блок кнопок стеклоподъемников сделан в блоке похожем на дерево (смотрится интересно), внизу жесткий пластик (в который вписан динамик). Стоит отметить, что автоматический стеклоподъемник здесь один, только водительский. Динамики, даже в максимальной комплектации, лично меня не впечатлили – не хватает басов (хотя я не меломан, но в моей KIA OPTIMA музыка лучше).

Передние сидения с выраженной боковой поддержкой, можно удобно разместиться. НО как обычно, отмечаю в своих отзывах — ростом я в 180 см. Мне важно, чтобы кресло водителя — было широкое и водительская подушка была длинная (ну или глубокая). Здесь с этим не все так хорошо, боковая поддержка есть, но кресло (как по мне узковатое), впивается в мою широкую спину (возможно, мне просто нужно похудеть). Подушка водителя коротковатая, ноги свешиваются, если в городе это незаметно, то на длительные поездки могут затекать ноги.

Еще мне не понятно, зачем с USB портом нужно было играть в КВЕСТ! Не понимаете, о чем я говорю, поясню – порт находится в середине центральной консоли, точнее внизу почти у пола (сразу не найдешь), чтобы скажем зарядить телефон, вам нужно наклониться – залезть внутрь – вставить провод – а потом через отверстие и коврик на центральной консоли вытащить его наверх!!! Зачем это было сделано? Почему нельзя было разместить сверху, ведь там места навалом?

9 дюймовая система управления, многофункциональна, она прекрасно отображает все 4 камеры, кстати с динамической разметкой (отображает парктроники), есть куча различных функций, есть «ANDROID AUTO» и «APPLE CARPLAY».

Половина функций по настройки печки, подогреву сидений, убрана в сенсорные кнопки, и все это работает без «глюков» и зависаний. Для меня такое расположение не очень удобно, я привык к механическим кнопкам на панели, которые всегда под рукой и ты их уже знаешь интуитивно (однако это «вкусовщина»).

Что еще хочется отметить в обзоре на HAVAL F7, то, что в головном устройстве нет встроенной навигации. Я понимаю молодое поколения, все настраивается через «ANDROID AUTO» и «APPLE CARPLAY», но как показывает практика примерно 70 – 80% водителей старше 30 – 35 лет вообще не пользуются этими системами, и им нужно пусть простую – дешевую, однако встроенную систему навигации, которая как говорится в «паре кликов» от тебя! И это не проблема именно «ХАВАЛ» а новая тенденция всех производителей …

Однако по электронным помощникам можно только похвалить этот автомобиль. Уже банально и не хочется писать про ABS, EBD и т.д. здесь все есть. Но что реально очень круто, это адаптивный круиз-контроль, работает он на 100%, держит машину в потоке на трассе разгоняет ее и тормозит. Также лично мне понравилась система удержания при спуске, когда машина ползет с крутого глиняного склона, под дождем и ее не стаскивает, за тебя все решает электроника.

Климат (кстати он двухзонный) работает выше всяких похвал, тебе не холодно, не жарко, а именно так как должно быть.

По обзору почти все прекрасно, боковые стойки немного великоватые и скрывают часть дороги, но они тоньше, чем у конкурентов в классе, что увеличит безопасность.

Задняя часть имеет плоский диван (хотя здесь боковая поддержка не так важна), опять же с короткой подушкой и средним подлокотником с двумя стаканами.

Плюсами сзади можно назвать – много места до переднего ряда (реально много), складывающуюся спинку (соотношение 60 на 40), причем вы ее можете отрегулировать по наклону, очень круто! Сзади есть подогрев сидений (причем регулируется два положения), ну и есть воздуховоды и USB порт (который опять в самом низу).

Что меня положительно удивило, то, что нет центрального выступа, то есть пол ровный и плоский, хотя машина у нас полноприводная. Однозначно увеличивает комфорт задних пассажиров, тот кто в середине не будет чувствовать себя обделенным.

Есть шикарная панорамная крыша с люком (просто мечта), закрывается тканевой защитой. Одно нажатие открывает эту защиту, далее открывается сам люк. Кстати эту систему разработала компания «WEBASTO».

БАГАЖНИК. Более чем достаточно, лично я в своих отзывах никогда не меряю их литрами, зачастую это ничего не значит для моих читателей. Я просто их смотрю с точки зрения обычного водителя, например на NISSAN JUKE он критически маленький и его реально мало. ТО здесь он большой, и хватит для 3 – 4 мешков картошки (если кому то это важно), да даже еще и место остается.

А если сложить задний ряд, то образовывается огромное поле, тут и холодильник возить можно (ну или спать в походах).

Пол багажника HAVAL F7 сделан из плотного материала (возможно ДВП или ДСП) обитым черной тканью. Лично мне нравятся такие решения, а не просто какая-то черная мягкая тряпочка на полах. Внизу как обычно запаска и бокс из мягкого материала, где закреплена запаска, домкрат, баллонный ключ и аварийный знак.

В целом салон привлекательный — современный, со своими сильными и слабыми сторонами (все как у всех машин).

ДВИГАТЕЛЬ и ТРАНСМИССИЯ

Тут все не однозначно, и есть достаточно странные решения именно для рынка России.

ДВИГАТЕЛИ HAVAL F7. Их всего два:

В бюджетных комплектациях устанавливается ТУРБИРОВАННЫЙ 1,5 литра (150 л.с.) момент в 280 Hм, при оборотах 1400 – 3000. Разгон автомобиля до 100 км/ч – 11 секунд

В максимальных версиях ТУРБИРОВАННЫЙ 2,0 литра (190 л.с.), момент 340 Нм при оборотах 2000 – 3200. Ускорение до сотни – 9 секунд

Моторы ни у кого не «слизаны», не куплена лицензия, а собственной разработки. Турбину также разработали сами и она с электронным управлением, для лучшей тяги с низов, также чтобы убрать «ТУРБОЯМУ».

Когда я писал этот отзыв, поймал себя на мысли, 2,0 ТУРБО мотор всего 190 л.с., да еще и разгон за 9 секунд. Если взять 2,0 ТУРБО моторы от конкурентов, они реально мощнее и быстрее. ВОЗМОЖНО, это сделано специально, чтобы войти в планку 200 л.с. и платить меньше налогов?

ТРАНСМИССИЯ, одна и она роботизированная. РОБОТ с двумя «мокрыми дисками» (купаются в масле) на 7 передач (7DCT), собственной разработки. Делал для HAVAL — Герхард Хеннинг, именитый инженер.

Лично мне кажется, «странное» соотношения для Российского рынка, ТУРБО моторы, да еще и на роботе собственной разработки! Вы помните роботы от VOLKSWAGEN, пресловутые DSG, помните их баги и глюки, люди с ними намучались и только сейчас ФОЛЬКСВАГЕН (а я его считаю лидером в разработке роботов), достиг стабильного ресурса в 100 — 120 000 км. А тут ХАВАЛ!!! Честно «роботы» пугают людей.

Причем ХАВАЛ позиционирует автомобиль как с хорошей проходимостью. То есть на РОБОТЕ и в поле, и в грязь!

Конечно, производитель дает гарантию в 150 000 км пробега и 3 года срока. Но автомобиль выпускается с 2018 года и непонятно, сколько эти агрегаты (собственной разработки) в реальных условия будут ходить!

Нужно будет плотно наблюдать за автомобилем. Что с ним станет через 70 – 100 – 120 000 км пробега.

ПОДВЕСКА и ПРИВОД ХАВАЛ Ф7

Как я считаю хорошее сочетание, передняя стандартно «МАКФЕРСОН», задняя независимая с двумя рычагами (в простонародье – «многорычажка»).

Энергоемкая, кочки глотает хорошо, машину в поворотах не сносит даже при больших скоростях. Хочется отметить, что идет она по трассе как влитая. При скоростях в 90 – 100 км/ч вообще кажется, что «пешком стоишь».

По акустическому комфорту, в салон проходят шумы от колесных арок, и причем он начинает нарастать уже с 90 км/ч, нужно «шумить».

Полный привод – однозначно ХОРОШ! Работает через электронную многодисковую муфту, от именитой компании BorgWarner.

В видео обзоре у меня будет частичка с глиняной горы, в которую в дождь он бодро поднимается. Сначала встает, когда начинают буксовать передние колеса, затем подрубается задний привод и медленно, но верно ползет в гору! Однозначно круто. Вот небольшая фотка.

В целом подвеска и полный привод работает очень даже хорошо, каких-то претензий (кроме шумки), у меня нет.

ЦЕНА

А вот тут не все так безоблачно, и для многих она покажется слишком высокой. Вообще у HAVAL F7 есть много различных комплектаций, но выстраиваются они в основном так – с мотором 1,5 с передним приводом, и пустым авто (в котором нет практически ничего, то есть тряпочка в салоне, нет светодиодов, нет люка, кругового обзора и т.д.) – такой автомобиль начинается от 1 449 000 рублей. Потом идут комплектации с мотором 1,5 уже с полным приводом и со всеми плюшками, ценник – 1 719 000 рублей

Та же песня с мотором 2,0 литра – цена от 1 549 000 до 1 819 000 рублей.

Мягко сказать ценник не малый, можно посмотреть много паркетников, из Японии, Кореи, Франции и т.д. Пусть они будут не в «максималке», но доверия к ним больше.

Сейчас видео версия обзора смотрим

ИТОГ

Постарался максимально четко сформулировать свой отзыв, что понравилось, а что нет. Какие есть ПЛЮСЫ и МИНУСЫ HAVAL F7 – думаю, получилось. Мне реально интересно ваше мнение о модели, КАК ДУМАЕТЕ, ВЫ – «смогли ли китайцы в этот раз или не смогли?» Пишите комментарии внизу. А я на этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.