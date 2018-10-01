Примерно год назад я писал про подборку — автомобили до 250 000 рублей на автомате, меня просили снять вторую часть про более дорогие варианты, я конечно же это сделаю (но чуть позже). Сегодня же я решил написать и снять совсем про другой материал, речь пойдет про внедорожники (они же паркетники) в районе 700 000 – 800 000 рублей (не хочу их мешать с обычными седанами и с хетчбеками). Как обычно мы не будем брать машины старше 10 лет, ну и постараемся брать с АКПП. Как обычно будет видео версия в конце …
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В самом начале хочется предупредить, что машины берем до 10 лет, и я постараюсь выбрать именно практичные, которые вам, скорее всего не доставят больших проблем. Если это будет первый – второй владелец, тогда они смогут ходить еще долго. Однако без мелких поломок в таких авто не обойтись, все же года берут свое и скажем заменить части подвески (те же масляные или газовые амортизаторы), стойки стабилизаторов или сайлентблоки и т.д., скорее всего потребуется. Но это расходные материалы.
Как будем выбирать?
Сейчас об основных критериях подбора, я сейчас не буду учитывать российские автомобили, их всего два (УАЗ и НИВА) и они для реально узкого сегмента рынка. ТО есть ни тот ни другой авто, нельзя назвать комфортабельным «паркетником» для города (если только Chevrolet NIVA, но это немного другая история). ИТАК:
- «Китай» не рассматриваем. Сейчас конечно машины подтягиваются, но 10 лет назад это было совсем не хорошо. ДА и брать даже 5 летний «Китай» … НА это нужно просто решиться.
- Не берем немцев. Ребят, такие БУ автомобили это ДОРОГО и еще раз ДОРОГО! Всякие роботы (типа DSG), турбины, кучи электроники – ПОЛЮБОМУ дадут о себе знать. Особенно если это внедорожник, там еще куча датчиков появляется (по контролю и подключению заднего или переднего моста).
- Опять же не беру большую часть «ФРАНЦУЗОВ». Кроме машин, которые просто выпускаются под брендом «РЕНО» в нашей стране, я сейчас про «ДАСТЕРЫ»
- Не беру правый руль. Ребят в восточной части нашей страны катаются на таких автомобилях, но у нас в западной части такой возможности нет или практически нет. У нас в городе машин с правом рулем ОЧЕНЬ мало и искать их, специально, а особенно внедорожников никто не будет.
- Не будет никаких турбин. По понятной причине, больше 100 – 120 000 км она не живет и именно в этот момент многие пытаются эти автомобили скинуть
- Ну и будем брать автоматическую трансмиссию. Только вариант с АКПП, никаких роботов и вариаторов.
Как ни странно, но подбирая этот ТОП, я изначально получил достаточно большое количество паркетников до 10 лет, их насчитывалось почти три десятка, а объявлений (скажем на том же AVITO) было больше 13 000 экземпляров! Но начиная разбираться в каждом из них, понимаешь, что многие не стоит брать по каким-либо причинам (даже на первый взгляд нормальных брендов), да хотя бы по тем параметрам, которые я озвучил сверху
Какие бренды (модели) не попали, но вы их можете посмотреть
Постараюсь бегло перечислить внедорожники тех или иных брендов (а иногда и моделей) и почему я их отклонил (напомню минимальный порог у нас — 2008 год, а максимальная стоимость 800 000 рублей):
- НИВА и УАЗ. Машины «нишевые», для многих я бы сказал культовые, но они больше созданы для бездорожья, нежели для города. ДА и многие меня просят именно об иномарке – внедорожнике за 800 000, а не про наши авто
- MAZDA – СХ-7 и CX-9. Первый вариант внедорожника я не рассматривал только потому что, там стоит турбина (с мотором были проблемы), а второй слишком дорогой даже для 2008 года, в наш предел он втискивается еле-еле, да и живых вариантов CX-9, найти сложно
- NISSAN QASHQAI и X-TRAIL. Машины культовые, и реально можно их посмотреть. НО С ОДНОЙ оговоркой, если только вас не пугает вариатор.
- MITSUBISHI OUTLANDER и ASX. Опять же ничего личного, но в основном у них идут вариаторы, а эта трансмиссия достаточно не прогнозируемая, ты просто не понимаешь сколько она будет жить и что делать чтобы продлить ее срок службы. Кстати OUTLANDER рассмотреть можно, но только с мотором в 3,0 литра V6 и на обычной АКПП. Но он уже выходит из наших рамок в 800 тысяч рублей
- HYUNDAI SANTA FE и KIA SORENTO. В принципе рассмотреть можно, но в 2008 год входят впритык, а 2010-2011 годов будут, скорее всего уже «убитые». Если найдете хороший экземпляр то рассмотреть можно, но скорее всего, ценник за живой вариант будет около 900 тысяч рублей
- SUZUKI GRAND VITARA. Это ответ нашей НИВЕ, она мягко сказать, не совсем создана для города, постоянный полный привод не дает комфортного передвижения, но если вам это и не нужно (а в основном вы передвигаетесь по грунтовкам) тогда стоит рассмотреть, почему бы и нет. ДА и с мотором была проблема, у них подтекает антифриз, и дело тут в самом блоке, у него стенки не такие толстые.
- JEEP COMPASS и GRAND CHEROKEE. Отличные машины тех годов, надежные и проходимые, достаточно комфортные (у меня есть у одного знакомого, он их фанат). НО в России они практически не продаются (мало предложений), запчасти найти сложно, обслуживать сложно.
- CHEVROLET CAPTIVA и OPEL ANTARA. По сути одно и тоже, разницы в них нет, самый большой косяк (и это не жор масла и коксование, как многие сейчас подумали) это расход топлива, моторы 2,4 – 3,2, расход в городе примерно 25 литров, это для них нормально, хотя ехать они вообще не будут!
НУ вот, вроде многое объяснил, теперь давайте перейдем непосредственно к автомобилям которые стоит посмотреть
FORD KUGA – 6 МЕСТО
Кстати у этого производителя есть еще такой автомобиль как ECOSPORT, но назвать его паркетником язык не поворачивается, все потому что вырос он из FIESTA, автоматов – нет, стоят роботы (рассматривать только механику). ДА и только передний привод
FORD KUGA – это примерно 2009 – 2012 года. Моторы, которые я вам советую брать либо 2,5 литра (200 л.с.), либо вариации дизельного 2,0 литра (один из самых популярных на 164 л.с.), коробка автомат на 6 передач, привод подключаемый полный. Мое мнение нужно брать бензиновый вариант, он проверенный временем и менее проблемный, чем дизельные варианты. Первые модели имели проблемы с передней подвеской, а именно рулевой рейкой, но потом все исправили (зачастую там стоит ЭУР). Были проблемы с топливной рейкой, с впускным коллектором, ну и еще пару детских болезней, в целом не смертельно – но неприятно. Ценовой диапазон примерно от 570 (2009) до примерно 800 000 (2014).
HYUNDAI IX-35 и KIA SPORTAGE – 5 МЕСТО
HYUNDAI IX-35 – средний собрат из класса, сейчас уже не продается (его заменил TUCSON). Он с подключаемым полным приводом. В России шел с мотором 2,0 (150л.с.). Это не обновленная модель, с ними могли быть проблемы в виде зазоров (почитайте вот эту мою статью, я все подробно разбирал). Проблема не массовая (если учитывать, сколько машин было продано) но она имела место быть. Сейчас произошло обновление модели, установлены форсунки охлаждения поршней, и я думаю, что с 2017 года проблема проявляться не будет. С АКПП, да и с остальным проблемы не было и нет.
Собственно KIA SPORTAGE это тоже самое, что и IX-35, только кузов другой, проблемы те же самые не обновленный мотор 2,0 литра. К остальному у меня претензий особо нет. ЗА 800000 рублей, можно взять внедорожник с полным приводом и автоматом (он также надежен). Год будет примерно 2011, с передним приводом 2013.
Если честно, то я бы поставил эти машины на первое место (соотношение цена – качество-оснащение у них на высоком уровне) если бы не мотор! Тут корейцы дали маху, причем в других странах такой проблемы нет. Многие сходятся на том, что все дело может быть как в прошивке, так и установке форсунок охлаждения поршня. Поставили бы еще один агрегат в 2,4 литра (у него проблем с задирами нет), все можно было бы брать и не бояться! Но нужно быть честным, поэтому только 5 место (и да очень интересную историю расскажу в видео внизу, так что всем советую посмотреть)
HONDA CR-V – 4 МЕСТО
Как ни странно, но здесь будет один автомобиль, конечно, многие могут написать про PILOT (но он опять входит впритык), поэтому до 800 000 рублей, возьмем именно CR-V
Машина нужно сказать культовая, которая славится своей надежностью, в США так это вообще из лидеров продаж.
Полный подключаемый привод, два надежных бензиновых мотора 2,0 (150) и 2,4 (166) и обычный автомат (зачастую на 5 передач). Нужно отметить, что в последующих (более свежих) версиях стали устанавливать и вариатор.
Цены начинаются от 720 000р. (это обычно 2008г.) до 790 000р. (это 2009г.) Машина отличная и надежная, жалко, что потом начали устанавливать вариаторы.
TOYOTA RAV4 – 3 МЕСТО
Мне нравились машины TOYOTA тех лет, они были настоящие что-ли. Тогда TOYOTA не хотела много денег, и делала просто качество. Видно из-за этого и наступил «расслабон», понимание того что ты самый крутой и даже немцы не могут с тобой тягаться. И тут пришло осознание, а почему бы не поднять и цены? И немного сэкономить на дизайне и разработках! Сэкономили – ДА! И получили конкурента, с которым сейчас не знают что делать, в виде Корейцев! Тех темпов развития у компании ТОЙОТА просто нет.
НО да ладно, считаю что TOYOTA RAV4 – 2008-2010 годов была именно той настоящей. Моторы 2,0 (150) и 2,4 (170л.с.), честный автомат (а не как сейчас вариатор), ну и вменяемое качество. Ценник примерно 725 до тех же 800 тысяч. Если найдете не убитую, берите она того стоит.
NISSAN TERRANO и RENAULT DUSTER – 2 МЕСТО
По сути это два брата близнеца, которые выросли из бренда DACIA (который у нас в России не продается). Машины ОЧЕНЬ надежные и ОЧЕНЬ практичные, но страшные! С дизайном у них беда (скажем не для притязательных людей), но если вам нужен авто, просто передвигаться, причем иногда выезжать по грибы и ягоды это ваш вариант.
NISSAN TERRANO – это самая младшая модель паркетников от этого производителя. Стоит отметить, что стоит дороже, чем RENAULT DUSTER,из-за бренда. Моторы идут 1,6 (102 л.с.) и 2,0 литра (135 л.с.), есть как передний, так и полный привод. Трансмиссия либо механика (5 передач), либо АКПП (4 передачи). Примерно за 750-770 тысяч, можно взять 2016 года, почти в максимальной комплектации (2,0 + АКПП + полный привод).
RENAULT DUSTER – Эти машины на механике с мотором 1,6(102л.с.) первых годов (2013) продаж в России можно найти вообще около 500-550000 рублей. Чуть свежее также с 1,6(114), это уже 2016-2017г. Можно и дизель 1,5(90л.с.). Причем удивительно, что они все идут с полным приводом (пусть и подключаемым). А если брать наш бюджет, то тут уже почти ТОП версия 2,0л (135 — 143л.с.), АКПП (4 передачи) и полный привод. Машина можно сказать не снашиваемая, причем достаточно проходимая. НО дизайна никакого, еще хуже, чем у TERRANO. Это многих и отпугивает.
Пару слов хочется сказать про RENAULT KAPTUR, и я вот честно не понимаю почему его многие «хают», что мол — тот же DUSTER но намного дороже (примерно на 150 – 200 000 рублей). Ребят многие хотели улучшенный дизайн, как внутри (сиденья, кнопки чтобы располагались как привыкли и т.д.), так и снаружи, получите. НО за это нужно платить. ДА и продается он с 2017 года, так что цены на нормальные комплектации с мотором 2,0 литра стартуют от 900 000 рублей
HYUNDAI CRETA – 1 МЕСТО
У нас в стране он известен как CRETA, в других странах как IX-25. Машина просто «взорвала» рынок паркетников в 2016 году. И вот уже два года ей просто нет равных по продажам, даже DUSTER и TERRANO не могут тягаться.
HYUNDAI CRETA – это достаточно свежий автомобиль на нашем рынке, он реально один из бестселлеров и завоевал доверие покупателей балансированной ценой и приемлемым качеством. Кстати во внедорожник до 800 000 рублей, входят чуть ли не новые экземпляры. Конечно, скорее всего, это будет самая бюджетная версия на МКПП, с бензиновым агрегатом 1,6 литра (123л.с.) примерно 2017 года, но факт остается фактом. Если накинуть в бюджете 100 000 тогда можно смотреть уже 2,0 литра (150 л.с.) и автоматом на 6 передач (но это не наша тема).
Если опять же посмотреть на силовые агрегаты, так сказать «под лупой», то сможем увидеть два знакомых:
- 1,6 литра (я про них писал вот здесь, почитайте-посмотрите очень интересно). Такой же ставится на СОЛЯРИСЫ и РИО, в этому мотору претензий просто нет. Есть много примеров в интернете, что ходят и по 500 – 700 000 км. Однако он немного слабоват, особенно если у вас комплектация с полным приводом и АКПП
- 2,0 литра, почти тот самый (не совсем конечно, но не суть). Сейчас он идет обновленный, с 2017 года начали устанавливать форсунки охлаждения поршней и я думаю, проблема с задирами уйдет. Он с АКПП и полным приводом, будет уже пободрее
Статья получилась очень большая, даже неожиданно для меня. А сейчас такое же подробное видео.
В заключении, если вам хочется посвежее и понадежнее — внедорожник (паркетник), то смотрите всего на несколько авто — CRETA, DUSTER, TERRANO, возможно KAPTUR. Если эти варианты для вас малы, да и не такие статусные, тогда смотрите другие автомобили из моего ТОПА.
НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал в YOUTUBE.
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