Примерно год назад я писал про подборку — автомобили до 250 000 рублей на автомате, меня просили снять вторую часть про более дорогие варианты, я конечно же это сделаю (но чуть позже). Сегодня же я решил написать и снять совсем про другой материал, речь пойдет про внедорожники (они же паркетники) в районе 700 000 – 800 000 рублей (не хочу их мешать с обычными седанами и с хетчбеками). Как обычно мы не будем брать машины старше 10 лет, ну и постараемся брать с АКПП. Как обычно будет видео версия в конце …

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В самом начале хочется предупредить, что машины берем до 10 лет, и я постараюсь выбрать именно практичные, которые вам, скорее всего не доставят больших проблем. Если это будет первый – второй владелец, тогда они смогут ходить еще долго. Однако без мелких поломок в таких авто не обойтись, все же года берут свое и скажем заменить части подвески (те же масляные или газовые амортизаторы), стойки стабилизаторов или сайлентблоки и т.д., скорее всего потребуется. Но это расходные материалы.

Как будем выбирать?

Сейчас об основных критериях подбора, я сейчас не буду учитывать российские автомобили, их всего два (УАЗ и НИВА) и они для реально узкого сегмента рынка. ТО есть ни тот ни другой авто, нельзя назвать комфортабельным «паркетником» для города (если только Chevrolet NIVA, но это немного другая история). ИТАК:

«Китай» не рассматриваем . Сейчас конечно машины подтягиваются, но 10 лет назад это было совсем не хорошо. ДА и брать даже 5 летний «Китай» … НА это нужно просто решиться.

. Сейчас конечно машины подтягиваются, но 10 лет назад это было совсем не хорошо. ДА и брать даже 5 летний «Китай» … НА это нужно просто решиться. Не берем немцев . Ребят, такие БУ автомобили это ДОРОГО и еще раз ДОРОГО! Всякие роботы (типа DSG), турбины, кучи электроники – ПОЛЮБОМУ дадут о себе знать. Особенно если это внедорожник, там еще куча датчиков появляется (по контролю и подключению заднего или переднего моста).

. Ребят, такие БУ автомобили это ДОРОГО и еще раз ДОРОГО! Всякие роботы (типа DSG), турбины, кучи электроники – ПОЛЮБОМУ дадут о себе знать. Особенно если это внедорожник, там еще куча датчиков появляется (по контролю и подключению заднего или переднего моста). Опять же не беру большую часть «ФРАНЦУЗОВ» . Кроме машин, которые просто выпускаются под брендом «РЕНО» в нашей стране, я сейчас про «ДАСТЕРЫ»

. Кроме машин, которые просто выпускаются под брендом «РЕНО» в нашей стране, я сейчас про «ДАСТЕРЫ» Не беру правый руль . Ребят в восточной части нашей страны катаются на таких автомобилях, но у нас в западной части такой возможности нет или практически нет. У нас в городе машин с правом рулем ОЧЕНЬ мало и искать их, специально, а особенно внедорожников никто не будет.

. Ребят в восточной части нашей страны катаются на таких автомобилях, но у нас в западной части такой возможности нет или практически нет. У нас в городе машин с правом рулем ОЧЕНЬ мало и искать их, специально, а особенно внедорожников никто не будет. Не будет никаких турбин . По понятной причине, больше 100 – 120 000 км она не живет и именно в этот момент многие пытаются эти автомобили скинуть

. По понятной причине, больше 100 – 120 000 км она не живет и именно в этот момент многие пытаются эти автомобили скинуть Ну и будем брать автоматическую трансмиссию. Только вариант с АКПП, никаких роботов и вариаторов.

Как ни странно, но подбирая этот ТОП, я изначально получил достаточно большое количество паркетников до 10 лет, их насчитывалось почти три десятка, а объявлений (скажем на том же AVITO) было больше 13 000 экземпляров! Но начиная разбираться в каждом из них, понимаешь, что многие не стоит брать по каким-либо причинам (даже на первый взгляд нормальных брендов), да хотя бы по тем параметрам, которые я озвучил сверху

Какие бренды (модели) не попали, но вы их можете посмотреть

Постараюсь бегло перечислить внедорожники тех или иных брендов (а иногда и моделей) и почему я их отклонил (напомню минимальный порог у нас — 2008 год, а максимальная стоимость 800 000 рублей):

НИВА и УАЗ . Машины «нишевые», для многих я бы сказал культовые, но они больше созданы для бездорожья, нежели для города. ДА и многие меня просят именно об иномарке – внедорожнике за 800 000, а не про наши авто

. Машины «нишевые», для многих я бы сказал культовые, но они больше созданы для бездорожья, нежели для города. ДА и многие меня просят именно об иномарке – внедорожнике за 800 000, а не про наши авто MAZDA – СХ-7 и CX-9 . Первый вариант внедорожника я не рассматривал только потому что, там стоит турбина (с мотором были проблемы), а второй слишком дорогой даже для 2008 года, в наш предел он втискивается еле-еле, да и живых вариантов CX-9, найти сложно

. Первый вариант внедорожника я не рассматривал только потому что, там стоит турбина (с мотором были проблемы), а второй слишком дорогой даже для 2008 года, в наш предел он втискивается еле-еле, да и живых вариантов CX-9, найти сложно NISSAN QASHQAI и X-TRAIL. Машины культовые, и реально можно их посмотреть. НО С ОДНОЙ оговоркой, если только вас не пугает вариатор .

Машины культовые, и реально можно их посмотреть. НО С ОДНОЙ оговоркой, если только вас не пугает . MITSUBISHI OUTLANDER и ASX . Опять же ничего личного, но в основном у них идут вариаторы, а эта трансмиссия достаточно не прогнозируемая, ты просто не понимаешь сколько она будет жить и что делать чтобы продлить ее срок службы. Кстати OUTLANDER рассмотреть можно, но только с мотором в 3,0 литра V6 и на обычной АКПП. Но он уже выходит из наших рамок в 800 тысяч рублей

. Опять же ничего личного, но в основном у них идут вариаторы, а эта трансмиссия достаточно не прогнозируемая, ты просто не понимаешь сколько она будет жить и что делать чтобы продлить ее срок службы. Кстати OUTLANDER рассмотреть можно, но только с мотором в 3,0 литра V6 и на обычной АКПП. Но он уже выходит из наших рамок в 800 тысяч рублей HYUNDAI SANTA FE и KIA SORENTO. В принципе рассмотреть можно, но в 2008 год входят впритык, а 2010-2011 годов будут, скорее всего уже «убитые». Если найдете хороший экземпляр то рассмотреть можно, но скорее всего, ценник за живой вариант будет около 900 тысяч рублей

В принципе рассмотреть можно, но в 2008 год входят впритык, а 2010-2011 годов будут, скорее всего уже «убитые». Если найдете хороший экземпляр то рассмотреть можно, но скорее всего, ценник за живой вариант будет около 900 тысяч рублей SUZUKI GRAND VITARA. Это ответ нашей НИВЕ, она мягко сказать, не совсем создана для города, постоянный полный привод не дает комфортного передвижения, но если вам это и не нужно (а в основном вы передвигаетесь по грунтовкам) тогда стоит рассмотреть, почему бы и нет. ДА и с мотором была проблема, у них подтекает антифриз, и дело тут в самом блоке, у него стенки не такие толстые.

Это ответ нашей НИВЕ, она мягко сказать, не совсем создана для города, постоянный полный привод не дает комфортного передвижения, но если вам это и не нужно (а в основном вы передвигаетесь по грунтовкам) тогда стоит рассмотреть, почему бы и нет. ДА и с мотором была проблема, у них подтекает антифриз, и дело тут в самом блоке, у него стенки не такие толстые. JEEP COMPASS и GRAND CHEROKEE. Отличные машины тех годов, надежные и проходимые, достаточно комфортные (у меня есть у одного знакомого, он их фанат). НО в России они практически не продаются (мало предложений), запчасти найти сложно, обслуживать сложно.

Отличные машины тех годов, надежные и проходимые, достаточно комфортные (у меня есть у одного знакомого, он их фанат). НО в России они практически не продаются (мало предложений), запчасти найти сложно, обслуживать сложно. CHEVROLET CAPTIVA и OPEL ANTARA. По сути одно и тоже, разницы в них нет, самый большой косяк (и это не жор масла и коксование, как многие сейчас подумали) это расход топлива, моторы 2,4 – 3,2, расход в городе примерно 25 литров, это для них нормально, хотя ехать они вообще не будут!

НУ вот, вроде многое объяснил, теперь давайте перейдем непосредственно к автомобилям которые стоит посмотреть

FORD KUGA – 6 МЕСТО

Кстати у этого производителя есть еще такой автомобиль как ECOSPORT, но назвать его паркетником язык не поворачивается, все потому что вырос он из FIESTA, автоматов – нет, стоят роботы (рассматривать только механику). ДА и только передний привод

FORD KUGA – это примерно 2009 – 2012 года. Моторы, которые я вам советую брать либо 2,5 литра (200 л.с.), либо вариации дизельного 2,0 литра (один из самых популярных на 164 л.с.), коробка автомат на 6 передач, привод подключаемый полный. Мое мнение нужно брать бензиновый вариант, он проверенный временем и менее проблемный, чем дизельные варианты. Первые модели имели проблемы с передней подвеской, а именно рулевой рейкой, но потом все исправили (зачастую там стоит ЭУР). Были проблемы с топливной рейкой, с впускным коллектором, ну и еще пару детских болезней, в целом не смертельно – но неприятно. Ценовой диапазон примерно от 570 (2009) до примерно 800 000 (2014).

HYUNDAI IX-35 и KIA SPORTAGE – 5 МЕСТО

HYUNDAI IX-35 – средний собрат из класса, сейчас уже не продается (его заменил TUCSON). Он с подключаемым полным приводом. В России шел с мотором 2,0 (150л.с.). Это не обновленная модель, с ними могли быть проблемы в виде зазоров (почитайте вот эту мою статью, я все подробно разбирал). Проблема не массовая (если учитывать, сколько машин было продано) но она имела место быть. Сейчас произошло обновление модели, установлены форсунки охлаждения поршней, и я думаю, что с 2017 года проблема проявляться не будет. С АКПП, да и с остальным проблемы не было и нет.

Собственно KIA SPORTAGE это тоже самое, что и IX-35, только кузов другой, проблемы те же самые не обновленный мотор 2,0 литра. К остальному у меня претензий особо нет. ЗА 800000 рублей, можно взять внедорожник с полным приводом и автоматом (он также надежен). Год будет примерно 2011, с передним приводом 2013.

Если честно, то я бы поставил эти машины на первое место (соотношение цена – качество-оснащение у них на высоком уровне) если бы не мотор! Тут корейцы дали маху, причем в других странах такой проблемы нет. Многие сходятся на том, что все дело может быть как в прошивке, так и установке форсунок охлаждения поршня. Поставили бы еще один агрегат в 2,4 литра (у него проблем с задирами нет), все можно было бы брать и не бояться! Но нужно быть честным, поэтому только 5 место (и да очень интересную историю расскажу в видео внизу, так что всем советую посмотреть)

HONDA CR-V – 4 МЕСТО

Как ни странно, но здесь будет один автомобиль, конечно, многие могут написать про PILOT (но он опять входит впритык), поэтому до 800 000 рублей, возьмем именно CR-V

Машина нужно сказать культовая, которая славится своей надежностью, в США так это вообще из лидеров продаж.

Полный подключаемый привод, два надежных бензиновых мотора 2,0 (150) и 2,4 (166) и обычный автомат (зачастую на 5 передач). Нужно отметить, что в последующих (более свежих) версиях стали устанавливать и вариатор.

Цены начинаются от 720 000р. (это обычно 2008г.) до 790 000р. (это 2009г.) Машина отличная и надежная, жалко, что потом начали устанавливать вариаторы.

TOYOTA RAV4 – 3 МЕСТО

Мне нравились машины TOYOTA тех лет, они были настоящие что-ли. Тогда TOYOTA не хотела много денег, и делала просто качество. Видно из-за этого и наступил «расслабон», понимание того что ты самый крутой и даже немцы не могут с тобой тягаться. И тут пришло осознание, а почему бы не поднять и цены? И немного сэкономить на дизайне и разработках! Сэкономили – ДА! И получили конкурента, с которым сейчас не знают что делать, в виде Корейцев! Тех темпов развития у компании ТОЙОТА просто нет.

НО да ладно, считаю что TOYOTA RAV4 – 2008-2010 годов была именно той настоящей. Моторы 2,0 (150) и 2,4 (170л.с.), честный автомат (а не как сейчас вариатор), ну и вменяемое качество. Ценник примерно 725 до тех же 800 тысяч. Если найдете не убитую, берите она того стоит.

NISSAN TERRANO и RENAULT DUSTER – 2 МЕСТО

По сути это два брата близнеца, которые выросли из бренда DACIA (который у нас в России не продается). Машины ОЧЕНЬ надежные и ОЧЕНЬ практичные, но страшные! С дизайном у них беда (скажем не для притязательных людей), но если вам нужен авто, просто передвигаться, причем иногда выезжать по грибы и ягоды это ваш вариант.

NISSAN TERRANO – это самая младшая модель паркетников от этого производителя. Стоит отметить, что стоит дороже, чем RENAULT DUSTER,из-за бренда. Моторы идут 1,6 (102 л.с.) и 2,0 литра (135 л.с.), есть как передний, так и полный привод. Трансмиссия либо механика (5 передач), либо АКПП (4 передачи). Примерно за 750-770 тысяч, можно взять 2016 года, почти в максимальной комплектации (2,0 + АКПП + полный привод).

RENAULT DUSTER – Эти машины на механике с мотором 1,6(102л.с.) первых годов (2013) продаж в России можно найти вообще около 500-550000 рублей. Чуть свежее также с 1,6(114), это уже 2016-2017г. Можно и дизель 1,5(90л.с.). Причем удивительно, что они все идут с полным приводом (пусть и подключаемым). А если брать наш бюджет, то тут уже почти ТОП версия 2,0л (135 — 143л.с.), АКПП (4 передачи) и полный привод. Машина можно сказать не снашиваемая, причем достаточно проходимая. НО дизайна никакого, еще хуже, чем у TERRANO. Это многих и отпугивает.

Пару слов хочется сказать про RENAULT KAPTUR, и я вот честно не понимаю почему его многие «хают», что мол — тот же DUSTER но намного дороже (примерно на 150 – 200 000 рублей). Ребят многие хотели улучшенный дизайн, как внутри (сиденья, кнопки чтобы располагались как привыкли и т.д.), так и снаружи, получите. НО за это нужно платить. ДА и продается он с 2017 года, так что цены на нормальные комплектации с мотором 2,0 литра стартуют от 900 000 рублей

HYUNDAI CRETA – 1 МЕСТО

У нас в стране он известен как CRETA, в других странах как IX-25. Машина просто «взорвала» рынок паркетников в 2016 году. И вот уже два года ей просто нет равных по продажам, даже DUSTER и TERRANO не могут тягаться.

HYUNDAI CRETA – это достаточно свежий автомобиль на нашем рынке, он реально один из бестселлеров и завоевал доверие покупателей балансированной ценой и приемлемым качеством. Кстати во внедорожник до 800 000 рублей, входят чуть ли не новые экземпляры. Конечно, скорее всего, это будет самая бюджетная версия на МКПП, с бензиновым агрегатом 1,6 литра (123л.с.) примерно 2017 года, но факт остается фактом. Если накинуть в бюджете 100 000 тогда можно смотреть уже 2,0 литра (150 л.с.) и автоматом на 6 передач (но это не наша тема).

Если опять же посмотреть на силовые агрегаты, так сказать «под лупой», то сможем увидеть два знакомых:

1,6 литра (я про них писал вот здесь , почитайте-посмотрите очень интересно). Такой же ставится на СОЛЯРИСЫ и РИО, в этому мотору претензий просто нет. Есть много примеров в интернете, что ходят и по 500 – 700 000 км. Однако он немного слабоват, особенно если у вас комплектация с полным приводом и АКПП

, почитайте-посмотрите очень интересно). Такой же ставится на СОЛЯРИСЫ и РИО, в этому мотору претензий просто нет. Есть много примеров в интернете, что ходят и по 500 – 700 000 км. Однако он немного слабоват, особенно если у вас комплектация с полным приводом и АКПП 2,0 литра, почти тот самый (не совсем конечно, но не суть). Сейчас он идет обновленный, с 2017 года начали устанавливать форсунки охлаждения поршней и я думаю, проблема с задирами уйдет. Он с АКПП и полным приводом, будет уже пободрее

Статья получилась очень большая, даже неожиданно для меня. А сейчас такое же подробное видео.

В заключении, если вам хочется посвежее и понадежнее — внедорожник (паркетник), то смотрите всего на несколько авто — CRETA, DUSTER, TERRANO, возможно KAPTUR. Если эти варианты для вас малы, да и не такие статусные, тогда смотрите другие автомобили из моего ТОПА.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал в YOUTUBE.