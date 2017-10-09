По многочисленным просьбам, я решил возобновить, одну из популярных когда-то рубрик про выбор машины. Меняется время, меняюсь Я, растет опыт, да и «новоиспеченные» владельцы сейчас уже не те, что были мы раньше. Сейчас если новичок выходит из автошколы, так ему сразу подавай иномарку, желательно с «автоматом» да и желательно по небольшой цене, скажем в 250 000 рублей. А вообще — сейчас реально взять такой авто, да еще и за такие небольшие деньги? Оказывается да! Как обычно небольшая подборка + видео версия …

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Друзья в самом начале, нужно понимать — что это будут не свежие, иногда сильно подержанные модели. Однако я постараюсь подобрать ТОП машин до 10 лет. Которые если вы возьмете из под «первого – второго» владельца, доставят вам минимум хлопот. НО возможно вам нужно будет что-то по мелочи делать, от этого никуда не уйти. Например — туже подвеску, рейку, менять масло и фильтр в АКПП, собственно вложения могут быть, и нужно быть к этому морально готовыми

Критерии выбора

Вначале я сразу хочу оговорить условия выбора (про русские машины говорить не будем, все же они не иномарки):

Никакого КИТАЯ (как я считаю, это «недоиномарки») многие сгнивают через 5 лет чуть ли не окончательно, теряют в цене просто неприличные деньги

(как я считаю, это «недоиномарки») многие сгнивают через 5 лет чуть ли не окончательно, теряют в цене просто неприличные деньги Никаких НЕМЦЕВ . Их стараются сплавлять после 3 – 5 лет, типа четким пацанам, которые берут затем на ремонты чуть ли не ипотеки. Все эти роботы (DSG), турбины, сложные компьютеры, напичканная электроника просто убивают к ним интерес

. Их стараются сплавлять после 3 – 5 лет, типа четким пацанам, которые берут затем на ремонты чуть ли не ипотеки. Все эти роботы (DSG), турбины, сложные компьютеры, напичканная электроника просто убивают к ним интерес Большая часть «Французов» также не учитывается , я считаю что эти машины не заслуживают внимания, лишь только потому что созданы не для наших условий. В расчет не берутся ЛОГАНЫ, САНДЕРО, КАПТУРЫ, ДАСТЕРЫ, ЛАРГУСЫ и прочее построенное на платформе «B0»

, я считаю что эти машины не заслуживают внимания, лишь только потому что созданы не для наших условий. В расчет не берутся ЛОГАНЫ, САНДЕРО, КАПТУРЫ, ДАСТЕРЫ, ЛАРГУСЫ и прочее построенное на платформе «B0» Лесом идет правый руль . Конечно, понимаю что во Владике все ездят так, но это наверное единственный регион и он уникален (там критерии выбора могут быть другие), в остальных все ездят с левым рулем

. Конечно, понимаю что во Владике все ездят так, но это наверное единственный регион и он уникален (там критерии выбора могут быть другие), в остальных все ездят с левым рулем Ну и берем именно классический гидротрасформаторный автомат (АКПП), никаких роботов, вариаторов. Все должно быть надежно

НУ что критерии определили. ДА друзья, надеюсь, вы понимаете что в «ТОПЕ» будут в основном представители «B-класса», и они многие «влезают с натягом», то есть мы руководствуемся реально практичной точки зрения! НО если вы хотите только «С или D-класс», но лохматых годов, этот материал не для вас. И вот теперь начинаем с последнего места до первого

Chevrolet Lacetti – 7 место

Да, меня сейчас многие могут закидать помидорами, мол типа — кокой «ЛАЧЕТТИ», о чем ты! Друзья вы не совсем правы, за 250 000 рублей, можно взять вполне достойный аппарат, да еще и с АКПП, причем это уже «С-класс»! Да у этого автомобиля много детских болезней (поэтому только последнее 7 место), но агрегаты достаточно надежны.

Мотор – построен концерном GM в который входит и OPEL (по сути моторы одинаковые, хотя и могут быть небольшие различия, с автоматической трансмиссией шли два мотора 1,6 (109 л.с.) и 1,8 (122 л.с.) – проблемы только с клапаном EGR (от сажи могут подвисать клапана), ремень меняем раз в 60 000 км, есть проблемы с масляными датчиками, подтекание масляной крышки, есть проблемы с термостатом. Однако в целом двигатель нормальный, ресурс около 250 000 км

АКПП — АКПП ZF 4HP16, переваривает крутящий момент до 240 НМ, при должном обслуживании ходит 200 – 250 000 км без ремонта

Можно купить примерно 2007 – 2009 года

SKODA FABIA – 6 место

Многие знатоки скажут – «почему FABIA, этот «неубиваемый аппарат» и только 6 –место?» Друзья этому есть причины, да эта иномарка очень надежна, причем и кузов, и подвеска и агрегаты, но в 250 тысяч рублей она входит еле-еле, все же эти машины дороже и нужно смотреть от 300 000, вот здесь есть где разгуляться.

Двигатель – 1,4 литра (75 л.с.) VW EA111 под индексом CFNA, обычный «АТМО», не «ТУРБО». Надежен, как и все моторы VOLKSWAGEN того времени, каких-то особых проблем с ним нет. Если не считать торохтение на не прогретом, и стуки подушки. Рассчитан примерно на 200 – 250 000км

Коробка – JATCO (NISSAN) JF404E, 4-передачи, достаточно надежная, при должном обслуживании ресурс около 250-300 000км

Hyundai Accent II (ТагАЗ) – 5 место

Очень популярный и достаточно надежный авто, в 2007 – 2008 года продавался просто пачками, стоял не дорого и ремонтировался за копейки. Одно время собирался по контракту на «ТАГАЗЕ». Конечно, салон очень простой и зачастую не очень комфортабельный, за 250 тысяч можно взять нормальный экземпляр, который будет ездить и не разваливаться.

Силовой агрегат – 1,5 литра (102 л.с.), надежный и не прихотливый. Ресурс двигателя, около 250 000км

АКПП — 4-х ступенчатая Акпп A4AF-3, A4BF-3, РЕАЛЬНО ОЧЕНЬ НАДЕЖНАЯ, может выдерживать долгие мучения грязным маслом, каких-либо претензий при своевременном обслуживании просто нет.

Hyundai Getz I – 4 место

Собственно собрат «АКЦЕНТА» со всеми вытекающими, только здесь кузов хетчбек. Автомобильчик не большой, но вместительный благодаря своему кузову. Каких-то глобальных проблем не вызывал. Я сам на таком гонял и нужно сказать мотора в 1,4 (97л.с.) ему хватает «за глаза»

Мотор – 1,4 литра (97л.с), надежный и не прихотливый, ходит по 250 000 без капитального ремонта.

АКПП — здесь абсолютно такая же как и у АКЦЕНТА, 4-х ступенчатая Акпп A4AF-3, A4BF-3, создана в сотрудничестве с МИЦУБИШИ. Очень надежна и не прихотлива.

Nissan Almera Classic I – 3 место

НУ что же тройка лидеров. НА третьем месте реально надежный автомобиль, в свое время он был также популярен как соперник со второго места (про него ниже) и даже были баталии и решали кто лучше или хуже. В наш ценник можно подобрать себе достаточно надежный агрегат, который будет вас радовать долгие тысячи пробега.

Двигатель – 1,6 литра (107л.с.), носит аббревиатуру QG16DE. Здесь уже имеются фазовращатели, но нет гидрокомпенсаторов, замена цепи ГРМ каждые 150 000 км. В принципе силовой агрегат беспроблемный, можно отметить только стрекотание цепи ближе к замене, если не заводится нужно чистить дроссель, может свистеть (это ремень генератора), может дергаться на низких оборотах (стоит обновить прошивку ЭБУ). Ресурс около 250 – 300 000км

Автомат – 4 передачи (RE4F03B, RЕ4F03A) – достаточно надежная, высокое соотношение цены качество. Если менять масло раз в 60000, то проблем не доставляет.

Mitsubishi Lancer IX – 2 место

Этот автомобиль заслуженно занимает второе место, это просто бестселлер с 2007 года, причем его снимали с производства, но из-за большого спроса опять возродили в 2009-2010 году. Этот автомобиль достаточно комфортабелен и надежен. Конечно, «официальные» запчасти стоят больших денег, но сейчас очень много качественных аналогов. Салон большой и ОЧЕНЬ эргономичный.

Силовой агрегат – в России именно с АКПП шел 1,6 (98 л.с.) — 4G18. Имеются гидрокомпенсаторы, ГРМ сделан с ремнем (стоит поменять его раз в 80 000). Проблема этого мотора это масложор, при 100 – 150 000 он начинается, причем почти на всех авто, причина тепловой просчет инженеров и залегание маслосъемных колец. Сейчас эта проблема практически решена, зачастую нужно элементарно поставить другие кольца и ВСЕ! Причем многие этот ремонт делают чуть ли не в гараже. В целом, если это не учитывать потенциал около 250-300 тысяч километров

АКПП – 4 передачи (F4A42) совместная разработка МИЦУБИШИ-КРАЙСЛЕР, коробка требует своевременного обслуживания и замены масла, если его не менять возможна проблема и ремонт. В целом если следить и не насиловать ходит долго.

Renault Logan I

Сейчас многие начнут «плеваться» — что это за лидер такой? Неотесанный, некрасивый, салон просто набор пластика с непонятной эргономикой. ДА ВСЕ ЭТО ТАК ДРУЗЬЯ. НО – этот автомобиль реально не убиваемый, мотор, АКПП, подвеска и остальное просто работает и делает это очень хорошо. Расскажу небольшую историю – у меня на работе было два ЛОГАНА, на них ездили «ЧОПОВЦЫ», при принятии на работу водителям обещали «золотые горы», а в итоге платили в два раза меньше. Поэтому машины не жалелись вообще, яма – значит яма, рельсы — значит рельсы, тапка в пол и все хорошо. Даже масло не меняли по 30 000! Так вот один проходил без каких-либо проблем около 560 000, а второй 300 000 км, затем я уволился и не знаю дальше их судьбу. Правда они были на механике, но все же. Можно найти варианты и 2010 годов.

Моторы – с автоматом устанавливаются 1,6 литра (102 л.с.), K4M. Достаточно надежный, есть гидрокомпенсаторы, два распредвала, стоят легкие поршни. Неисправности в основном детские, троение (нужно смотреть катушки зажигания), ремень ГРМ желательно менять раз в 50 – 60 000, иногда плавают обороты, но это из-за плохого топлива. А так каковых проблем с ним не много.

АКПП – 4 степени, индекс DPO, может переваривать момент до 210Нм, достаточно надежна, если знать как ее эксплуатировать. Масло и фильтр не обсуждается раз в 60000, но есть еще одна проблема это перегрев АКПП, она работает на предельных температурах – это очень негативно влияет на гидроблок и соленоиды. В общем если установить дополнительный радиатор охлаждения с термостатом и снизить критичный разогрев – ходит очень долго.

В целом ЛОГАН, СЕНДЕРО, ЛАРГУСЫ – машины не красивые, но надежные как автомат Калашникова, делались не для красоты, а чтобы ездить и ездить каждый день. Поэтому справедливо первое место, если найдете нормальный за 250 000руб считайте — повезло.

Сейчас видео версия смотрим

На этом я заканчиваю свой ТОП, как видите можно купить не только «ржавые ведра с болтами», но и вполне нормальные автомобили. На этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГЕР.