Иномарка (машина) до 500 тысяч рублей. Разберем Б/У + автомат. Подробно + видео

Блог про автомобили и все что с ними связано.
«На носу» у нас осень, а поэтому через месяц – два будет самое время покупать автомобиль, ибо цена ближе к зиме начинает немного падать (ибо падает спрос) – это своеобразная аксиома рынка. Поэтому я решил сделать подборку автомобилей до 500 000 рублей на автомате, причем вы давно меня об этом просите. У нас уже были авто до 250 000 рублей, а также паркетники – внедорожники до 700 – 800 тысяч, почитайте интересные подборки получились. И вот сейчас я думаю самая востребованная сумма. Как обычно будет текстовая версия + видео (для тех, кому читать не хочется). НУ что поехали …
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Опять же хочется оговориться, машины мы будем брать максимум до 10 лет. И нужно понимать некоторые модели уже довольно … подержанные. ТО есть в них, возможно, придется немного вложится. Однако если их взять из под первого – второго хозяина, то они вам не доставят каких то глобальных проблем.
Как обычно вначале я хочу ограничить рамки выбора, ведь до 500 тысяч много чего есть, даже из премиум сегмента:
Ну что критерии выбора проставили, можно переходить к самому «ТОПУ», начинаем с последнего места, а в самом низу будет первое.
Нужно смотреть поколение С11 (возможно рейсталинг). В наши рамки в 500 тысяч входит автомобили от 2010 до 2012 года.
Двигатель 1,6 литра (110 л.с.), обычный и надежный автомат на 4 передачи. Была такая у одного моего знакомого, машина очень прочная, внутри мягкий пластик, огромный салон, прекрасная шумоизоляция. Выпускалась в двух типах кузова седан и хетчбек. Но есть одна проблема – эта иномарка страшная снаружи! Прям вот страшная – квадратная — вытянутая и т.д. Если для вас внешность не важна, а нужно средства доставки вас до работы – «АШАНА», который не будет делать «вам мозги». То рассмотреть можно. Если внешность важна это не ваш вариант.
Почему здесь сразу два авто? ДА просто, потому что они практически одинаковые делались одним концерном и используют одну и туже платформу, моторы коробки и прочее.
Chevrolet Cruze (это будет первое поколение), можно взять производства 2010 – 2012 года. Моторы здесь их два, это 1,6 (109 л.с.) и 1,8 (141л.с.), идут в паре с автоматом на шесть передач. АКПП 6T40, не самая выдающаяся коробка (по ней были косяки), в основном не хватает охлаждения. Ставьте дополнительный радиатор и все будет хорошо. С мотором в 1,6 литра – машина вялая, лучше брать с 1,8 литра.
OPEL ASTRA поколения J, также можно взять 2010 – 2012 года.
Мотор 1,6 (115) по сути это все тот же агрегат, но немного с другой прошивкой. А вот 1,4 (140 л.с.) – брать не стоит, опять же ТУРБО и опять же мы договорились их не учитывать в нашем ТОПЕ. АКПП все тоже самая, и те же самые проблемы что и у «КРУЗА»
Будем рассматривать Х поколение, год 2009 – 2010. Сейчас многие «ТОЙОТОЛЮБЫ» — «понабегут», да «понапишут» — как ты мог поставить эволюцию Японского автопрома (просто прям вершину), на 9 место!!! Как же так???
Во-первых, я не считаю TOYOTA пиком эволюции автопрома (обычная машина, которая не вызывает эмоций, ничего сверхъестественного)
Во-вторых, 9 место только потому, что в 500 000 рублей входит с натягом, из-за своей переоцененности на рынке. Поискать можно, но ОЧЕНЬ сложно, куча битья и прочего шлака, для этого автомобиля нужно хотя бы 550 тысяч.
По технической части — мотор 1,6 (124 л.с.), АКПП 4 ступени.
Отличная машина (но овощная), если найдете ее живой, наверное это будет один из лучших вариантов. Однако как и TOYOTA, за 500 тысяч найти ее достаточно сложно, для живого экземпляра нужно хотя бы 550 000.
Поколение – II, возможно найти даже в рестайлинговом кузове (2010—2012)года. Мотор будет 1,6 (102 — 110 л.с.) это обычный MPI. НЕ ТУРБО! Автомат на четыре передачи.
Рассматриваем пятое поколение, эту иномарку можно взять примерно 2010 года. Силовая установка здесь одна – 1,6, но вот лошадиных сил здесь бывает различное количество — 102, 105, 110 л.с., все это зависит от прошивки и комплектации.
Как обычно двигатель только атмосферный, он идет с приставкой — MPI. НЕ ТУРБО! А вот автомат здесь на 6 диапазонный.
НО у JETTA, та же песня что и у OCTAVIA, ее в 500 тысяч сложно найти, нужно прибавить примерно 50 000, тогда вариант будет более живой. И лишь только поэтому 7 место.
Хочу отметить, что именно с шестого места идут машины, которых и на рынке полно и выбрать есть из чего. ДА и до 500 000 это будут почти самые лучшие варианты.
И первым таким авто идет именно FORD FOCUS 2, не смотря на его преклонный возраст, эти машины ОЧЕНЬ востребованы из-за своей надежности и неприхотливости. Можно взять примерно 2010 года, моторы этой иномарки будут 1,6 (100 л.с.) и 2,0 (145 л.с.), трансмиссия автоматическая на 4 передачи. Если нашли живой экземпляр, можно брать не боясь.
НЕ ПУТАТЬ С FORD FOCUS 3 (его я вам не советую).
Отличный автомобиль, за хорошую цену. Вообще LANCER 10, я считаю намного лучше, чем та же COROLLA 10, и по дизайну и по технической составляющей. Взять можно примерно 2010 – 2011 г., силовые установки 1,5 (109л.с.) или 1,6 (117 л.с.), АКПП 4-диапазонная.
НО именно «ЛАНСЕР X» нужно тщательно проверять, ибо автомобиль был популярный и его достаточно много угоняли. Поэтому выдирая на «AVITO» или других сайтах тщательно изучайте, сейчас кстати есть такой интересный инструмент как «AUTOTEKA» прогоните хотя бы через нее.
Битье и проблемы с документами, там можно увидеть.
По сути опять же одна платформа, только кузова разные. Огромный выбор на рынке и прекрасное соотношение цена качество:
KIA CERATO будет 2 поколения, года 2010 – 2011. Мотор 1,6 будет варьироваться от 124 до 126 л.с. (подробнее про них здесь), тут как и прошивки разные, так есть и с одним или двумя фазовращателями. Трансмиссия автомат – 4 ступени. «Шестеступки» шли с 2,0 литра. Но он уже не укладывается в 500 000
Hyundai Elantra, будет либо 4, либо 5 поколение, 2010 – 2012.
Моторы 1,6 такие же как и у ЦЕРАТО, примерно (122л.с.), но у ЭЛАНТРЫ есть и 1,8 (150), с ним также нет проблем и его можно брать. АВТОМАТ 4-х диапазонный.
Почему я поставил CEED отдельно от CERATO и ELANTRA, вроде же один и тот же автомобиль? А вот не совсем.
Во-первых, CEED это хетчбек, это для любителей.
Во-вторых, у него сзади многорычажка, а не балка как у двух «родственников – седанов» и управляется он совершенно по-другому. Лично мне нравится больше.
Взять его можно поколения – ED, примерно 2010 – 2012 годов, двигатель все тот же самый 1,6 (122 – 125 л.с.), автоматическая 4-х диапазонная трансмиссия.
За 500 тысяч можно найти очень не плохой вариант этой иномарки.
Писать особенно нечего, хороший выбор за нашу сумму, поколение — BL (2), примерно 2010 – 2012 г., двигатель — 1,6 (105), автомат – 4 передачи.
НО есть и на пятиступенчатый автомат, с мотором 2,0 литра (150 л.с.), но скорее всего в наш рейтинг это не войдет, ибо не укладывается в 500 000.
Если найдете живую эту иномарку, берите – не плохой вариант.
Почему именно HONDA и почему именно она на первом месте. Просто потому что отличный «драйверский» вариант.
Поколение будет VIII, это примерно 2010 – 2011 год, но в России в основном продавался с силовой установкой 1,8 литра (140 л.с.), и автоматической коробкой на 5 передач (почти не убиваемая). Все это в совокупности дает очень не плохую связку, назвать овощем этот авто не получится, да и прекрасное соотношение цены – качества. Именно поэтому и первое место.
ОДНАКО, как я писал сверху, с 1 по 6 место, вы можете менять машины по своему усмотрению, ибо они все достойны.
Сейчас видео версия, смотрим.
НА этом я заканчиваю, думаю, моя подборка иномарок была полезна, ИСКРЕННЕ ВАШ – АВТОБЛОГГЕР.
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