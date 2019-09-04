Иномарка (машина) до 500 тысяч рублей. Разберем Б/У + автомат. Подробно + видео

«На носу» у нас осень, а поэтому через месяц – два будет самое время покупать автомобиль, ибо цена ближе к зиме начинает немного падать (ибо падает спрос) – это своеобразная аксиома рынка. Поэтому я решил сделать подборку автомобилей до 500 000 рублей на автомате, причем вы давно меня об этом просите. У нас уже были авто до 250 000 рублей, а также паркетники – внедорожники до 700 – 800 тысяч, почитайте интересные подборки получились. И вот сейчас я думаю самая востребованная сумма. Как обычно будет текстовая версия + видео (для тех, кому читать не хочется). НУ что поехали …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Опять же хочется оговориться, машины мы будем брать максимум до 10 лет. И нужно понимать некоторые модели уже довольно … подержанные. ТО есть в них, возможно, придется немного вложится. Однако если их взять из под первого – второго хозяина, то они вам не доставят каких то глобальных проблем.

Ограничиваем выбор

Как обычно вначале я хочу ограничить рамки выбора, ведь до 500 тысяч много чего есть, даже из премиум сегмента:

Автомобили класса «С». Знаете, я не хочу брать, так называемые «народные машины», это я сейчас про Солярисы – РИО – ПОЛО и прочие представители класса «B» . Про них, возможно «я запилю» отдельную статью. Давайте постараемся выбрать авто класса чуть больше, то есть «С», а вот на «D» смотреть не стоит ибо за 500 000 это будут уже дрова, они просто не уложатся в наш бюджет и года.

Знаете, я не хочу брать, так называемые «народные машины», это я сейчас про Солярисы – РИО – ПОЛО и прочие представители . Про них, возможно «я запилю» отдельную статью. Давайте постараемся выбрать авто класса чуть больше, то есть «С», а вот на «D» смотреть не стоит ибо за 500 000 это будут уже дрова, они просто не уложатся в наш бюджет и года. Не будем брать наши авто . Все же мы выбираем иномарку, а не КАЛИНУ – ПРИОРУ – ВЕСТУ

. Все же мы выбираем иномарку, а не КАЛИНУ – ПРИОРУ – ВЕСТУ Никакого Китая. Подержанная китайская машина, да еще если она за 5 – 7 лет (ближе к 10), это совсем не то, что мы ищем. ДА и тех годов китайские авто достаточно быстро сгнивали

Подержанная китайская машина, да еще если она за 5 – 7 лет (ближе к 10), это совсем не то, что мы ищем. ДА и тех годов китайские авто достаточно быстро сгнивали Не буду брать французов . Ничего личного, но они мне просто не нравятся, зачастую они бывают проблемными (особенно подвеска) да и теряют в цене они прилично

. Ничего личного, но они мне просто не нравятся, зачастую они бывают проблемными (особенно подвеска) да и теряют в цене они прилично Правый руль не учитываем . Опять же ничего личного, где – то на дальнем востоке этих машин навалом и все на них катаются, но у нас их крайне мало и чтобы найти нормальную, нужно постараться либо гнать ее прямо из Владика.

. Опять же ничего личного, где – то на дальнем востоке этих машин навалом и все на них катаются, но у нас их крайне мало и чтобы найти нормальную, нужно постараться либо гнать ее прямо из Владика. Никаких турбин . По понятной причине, машина в 5 – 10 лет с турбиной, это дополнительный геморрой.

. По понятной причине, машина в 5 – 10 лет с турбиной, это дополнительный геморрой. Обычный АКПП. Опять же никаких роботов, вариаторов. Только старый добрый проверенный гидротрасформаторный автомат.

Ну что критерии выбора проставили, можно переходить к самому «ТОПУ», начинаем с последнего места, а в самом низу будет первое.

NISSAN TIIDA – 11 место

Нужно смотреть поколение С11 (возможно рейсталинг). В наши рамки в 500 тысяч входит автомобили от 2010 до 2012 года.

Двигатель 1,6 литра (110 л.с.), обычный и надежный автомат на 4 передачи. Была такая у одного моего знакомого, машина очень прочная, внутри мягкий пластик, огромный салон, прекрасная шумоизоляция. Выпускалась в двух типах кузова седан и хетчбек. Но есть одна проблема – эта иномарка страшная снаружи! Прям вот страшная – квадратная — вытянутая и т.д. Если для вас внешность не важна, а нужно средства доставки вас до работы – «АШАНА», который не будет делать «вам мозги». То рассмотреть можно. Если внешность важна это не ваш вариант.

CHEVROLET CRUZE – OPEL ASTRA – 10 место

Почему здесь сразу два авто? ДА просто, потому что они практически одинаковые делались одним концерном и используют одну и туже платформу, моторы коробки и прочее.

Chevrolet Cruze (это будет первое поколение), можно взять производства 2010 – 2012 года. Моторы здесь их два, это 1,6 (109 л.с.) и 1,8 (141л.с.), идут в паре с автоматом на шесть передач. АКПП 6T40, не самая выдающаяся коробка (по ней были косяки), в основном не хватает охлаждения. Ставьте дополнительный радиатор и все будет хорошо. С мотором в 1,6 литра – машина вялая, лучше брать с 1,8 литра.

OPEL ASTRA поколения J, также можно взять 2010 – 2012 года.

Мотор 1,6 (115) по сути это все тот же агрегат, но немного с другой прошивкой. А вот 1,4 (140 л.с.) – брать не стоит, опять же ТУРБО и опять же мы договорились их не учитывать в нашем ТОПЕ. АКПП все тоже самая, и те же самые проблемы что и у «КРУЗА»

TOYOTA COROLLA – 9 место

Будем рассматривать Х поколение, год 2009 – 2010. Сейчас многие «ТОЙОТОЛЮБЫ» — «понабегут», да «понапишут» — как ты мог поставить эволюцию Японского автопрома (просто прям вершину), на 9 место!!! Как же так???

Во-первых, я не считаю TOYOTA пиком эволюции автопрома (обычная машина, которая не вызывает эмоций, ничего сверхъестественного)

Во-вторых, 9 место только потому, что в 500 000 рублей входит с натягом, из-за своей переоцененности на рынке. Поискать можно, но ОЧЕНЬ сложно, куча битья и прочего шлака, для этого автомобиля нужно хотя бы 550 тысяч.

По технической части — мотор 1,6 (124 л.с.), АКПП 4 ступени.

SKODA OCTAVIA – 8 место

Отличная машина (но овощная), если найдете ее живой, наверное это будет один из лучших вариантов. Однако как и TOYOTA, за 500 тысяч найти ее достаточно сложно, для живого экземпляра нужно хотя бы 550 000.

Поколение – II, возможно найти даже в рестайлинговом кузове (2010—2012)года. Мотор будет 1,6 (102 — 110 л.с.) это обычный MPI. НЕ ТУРБО! Автомат на четыре передачи.

Volkswagen Jetta – 7 место

Рассматриваем пятое поколение, эту иномарку можно взять примерно 2010 года. Силовая установка здесь одна – 1,6, но вот лошадиных сил здесь бывает различное количество — 102, 105, 110 л.с., все это зависит от прошивки и комплектации.

Как обычно двигатель только атмосферный, он идет с приставкой — MPI. НЕ ТУРБО! А вот автомат здесь на 6 диапазонный.

НО у JETTA, та же песня что и у OCTAVIA, ее в 500 тысяч сложно найти, нужно прибавить примерно 50 000, тогда вариант будет более живой. И лишь только поэтому 7 место.

FORD FOCUS 2 – 6 место

Хочу отметить, что именно с шестого места идут машины, которых и на рынке полно и выбрать есть из чего. ДА и до 500 000 это будут почти самые лучшие варианты.

И первым таким авто идет именно FORD FOCUS 2, не смотря на его преклонный возраст, эти машины ОЧЕНЬ востребованы из-за своей надежности и неприхотливости. Можно взять примерно 2010 года, моторы этой иномарки будут 1,6 (100 л.с.) и 2,0 (145 л.с.), трансмиссия автоматическая на 4 передачи. Если нашли живой экземпляр, можно брать не боясь.

НЕ ПУТАТЬ С FORD FOCUS 3 (его я вам не советую).

Mitsubishi Lancer X – 5 место

Отличный автомобиль, за хорошую цену. Вообще LANCER 10, я считаю намного лучше, чем та же COROLLA 10, и по дизайну и по технической составляющей. Взять можно примерно 2010 – 2011 г., силовые установки 1,5 (109л.с.) или 1,6 (117 л.с.), АКПП 4-диапазонная.

НО именно «ЛАНСЕР X» нужно тщательно проверять, ибо автомобиль был популярный и его достаточно много угоняли. Поэтому выдирая на «AVITO» или других сайтах тщательно изучайте, сейчас кстати есть такой интересный инструмент как «AUTOTEKA» прогоните хотя бы через нее.

Битье и проблемы с документами, там можно увидеть.

KIA CERATO – Hyundai Elantra – 4 место

По сути опять же одна платформа, только кузова разные. Огромный выбор на рынке и прекрасное соотношение цена качество:

KIA CERATO будет 2 поколения, года 2010 – 2011. Мотор 1,6 будет варьироваться от 124 до 126 л.с. (подробнее про них здесь), тут как и прошивки разные, так есть и с одним или двумя фазовращателями. Трансмиссия автомат – 4 ступени. «Шестеступки» шли с 2,0 литра. Но он уже не укладывается в 500 000

Hyundai Elantra, будет либо 4, либо 5 поколение, 2010 – 2012.

Моторы 1,6 такие же как и у ЦЕРАТО, примерно (122л.с.), но у ЭЛАНТРЫ есть и 1,8 (150), с ним также нет проблем и его можно брать. АВТОМАТ 4-х диапазонный.

KIA CEED – 3 место

Почему я поставил CEED отдельно от CERATO и ELANTRA, вроде же один и тот же автомобиль? А вот не совсем.

Во-первых, CEED это хетчбек, это для любителей.

Во-вторых, у него сзади многорычажка, а не балка как у двух «родственников – седанов» и управляется он совершенно по-другому. Лично мне нравится больше.

Взять его можно поколения – ED, примерно 2010 – 2012 годов, двигатель все тот же самый 1,6 (122 – 125 л.с.), автоматическая 4-х диапазонная трансмиссия.

За 500 тысяч можно найти очень не плохой вариант этой иномарки.

MAZDA 3 – 2 место

Писать особенно нечего, хороший выбор за нашу сумму, поколение — BL (2), примерно 2010 – 2012 г., двигатель — 1,6 (105), автомат – 4 передачи.

НО есть и на пятиступенчатый автомат, с мотором 2,0 литра (150 л.с.), но скорее всего в наш рейтинг это не войдет, ибо не укладывается в 500 000.

Если найдете живую эту иномарку, берите – не плохой вариант.

HONDA CIVIC – 1 место

Почему именно HONDA и почему именно она на первом месте. Просто потому что отличный «драйверский» вариант.

Поколение будет VIII, это примерно 2010 – 2011 год, но в России в основном продавался с силовой установкой 1,8 литра (140 л.с.), и автоматической коробкой на 5 передач (почти не убиваемая). Все это в совокупности дает очень не плохую связку, назвать овощем этот авто не получится, да и прекрасное соотношение цены – качества. Именно поэтому и первое место.

ОДНАКО, как я писал сверху, с 1 по 6 место, вы можете менять машины по своему усмотрению, ибо они все достойны.

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом я заканчиваю, думаю, моя подборка иномарок была полезна, ИСКРЕННЕ ВАШ – АВТОБЛОГГЕР.

(12 голосов, средний: 4,67 из 5)

голосов, средний:из 5)

Комментарии