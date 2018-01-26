Продолжаю цикл статей про каталитический нейтрализатор (а сокращенно катализатор). Мы уже говорили — что это такое, а также что будет — если его полностью удалить из автомобиля (почитайте интересно). Однако не всегда он может разрушаться, иногда просто забивается. Чем это грозит, какие есть симптомы и последствия, ну и что собственно делать? Давайте разбираться, как обычно будет интересное видео в конце статьи (так что читаем-смотрим) …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В этой статье я не буду рассматривать — зачем он нужен в автомобиле, у меня на эту тему уже есть статья. Сегодня будет разговор, связанный с забиванием ну и частично оплавлением этого фильтра, практически всегда автомобиль ведет себя одинакового, то есть симптомы практически не отличаются.

Почему забивается катализатор?

Причин здесь масса. Как мы с вами знаем это своеобразный фильтр, который должен отчищать отработанные газы, делая их менее токсичными. Обычно это мелкие керамические соты (на которые наносится тонкий слой благородных металлов, обычно платиновой группы), собранные в специальный блок, которые находятся в специальном утолщении глушителя. При прохождении газов этот «блок» разогревается примерно до 750 – 900 градусов и под воздействием температуры происходит преобразование плохих соединений газов в безопасные.

Соты очень тонкие (около 1 квадратного миллиметра) и они могут реально забиться, это происходит из-за систематического нарушения работы двигателя:

Попадание антифриза или ТОСОЛА . Если у вас пробита прокладка головки блока, либо есть течи теплообменника, да и сам блок может быть поврежден (в общем охлаждающая жидкость уходит ). Зачастую она попадает в цилиндры двигателя и далее с отработанными газами оседает на поверхности катализатора. Происходит не только забивание, но и оплавление поверхности.

. Если у вас пробита прокладка головки блока, либо есть течи теплообменника, да и сам блок может быть поврежден (в общем ). Зачастую она попадает в цилиндры двигателя и далее с отработанными газами оседает на поверхности катализатора. Происходит не только забивание, но и оплавление поверхности. Попадание масла в выхлоп. Это когда у силового агрегата присутствует «маслорож» (уровень масла постоянно падает), а владелец, длительное время ничего не предпринимает. Масло оседая в сотах, не сгорает, а постепенно забивает их.

Плохое топливо . Если вы залили какой-нибудь контрафактный бензин , то на такте выхлопа он может еще не сгореть, а горящий выходит в глушитель и оплавляет поверхность катализатора.

. Если вы залили какой-нибудь , то на такте выхлопа он может еще не сгореть, а горящий выходит в глушитель и оплавляет поверхность катализатора. Плохая прошивка . Если залить не проверенную прошивку (сделать чип-тюнинг ), то возможно опять получить эффект не сгоревшего топлива, потому как может быть нарушена система зажигания, либо задана не верно.

. Если залить не проверенную прошивку (сделать ), то возможно опять получить эффект не сгоревшего топлива, потому как может быть нарушена система зажигания, либо задана не верно. Газомоторное топливо. Или попросту газ, у него есть свой блок управления, если настроить его не верно, опять же будет выходить горящая смесь в глушитель и катализатор. Да и выхлоп от газа, намного горячее, чем от бензина.

Конечно, есть еще вариант с механическими повреждениями, то есть задел об колею, но так было на старых авто, когда катализатор находился внизу (под кузовом автомобиля). Сейчас все больше производителей устанавливают его в моторном отсеке, в плотную рядом с выпускным коллектором.

В любом случае, катализатор либо забивается, либо оплавляется от топлива, газа, плохих настроек. И он уже не может нормально пропускать отработанные газы.

Косвенные признаки забитого нейтрализатора

Друзья все просто, если этот элемент забивается или оплавляется, вы практически сразу это сможете понять:

У вас загорится CHECK ENGINE на приборной панели. Как мы с вами знаем работу этого «фильтра», контролируют два датчика кислорода. Один стоит перед ним, другой после, второй должен фиксировать лучшие результаты (то есть меньше плохих веществ). Если проявляется какое-либо отклонение, или давление падает (потому что газы нормально не проходят). Эти датчики подают в ЭБУ сигнал, что здесь что-то не так. Причем мощность искусственно будет занижаться.

Занижение мощности . Даже если не горит CHECK ENGINE (то есть нет искусственного занижения), мощность и так может упасть. Все потому что отработанные газы не отводятся нормально, и какая-то часть в момент перекрытия клапанов попадает опять в камеры сгорания, смешиваясь с вновь поступившей смесью и как бы понижая ее эффективность. ТО ЕСТЬ ДАВИТЕ НА ГАЗ, а машина не едет.

. Даже если не горит (то есть нет искусственного занижения), мощность и так может упасть. Все потому что отработанные газы не отводятся нормально, и какая-то часть в момент перекрытия клапанов попадает опять в камеры сгорания, смешиваясь с вновь поступившей смесью и как бы понижая ее эффективность. ТО ЕСТЬ ДАВИТЕ НА ГАЗ, а машина не едет. Увеличение расхода топлива. Здесь также все понятно, во-первых датчики кислорода работают не правильно, поэтому идет не корректная информация от них. Во-вторых, вы постоянно «педалируете», давите на педаль газа, а машина не тенет вообще.

Если у вас проявляются все эти три причины, то скорее всего есть проблема с катализатором, нужно его проверить.

Как проверить катализатор?

Про это у меня есть отдельная статья, почитайте она подробная и познавательная. Здесь же я хочу немного ее повторить:

Снять и посмотреть . Это самый легкий и самый сложный пункт одновременно. С одной стороны снять это будет самое правильное решение, все на виду как говорится. Но все дело в том, что он может очень сильно прикипать и чтобы раскрутить крепления, нужна либо болгарка (отрезаем), либо паяльная лампа, или баллончик с газом (греем), без навыков это очень сложно сделать

. Это самый легкий и самый сложный пункт одновременно. С одной стороны снять это будет самое правильное решение, все на виду как говорится. Но все дело в том, что он может очень сильно прикипать и чтобы раскрутить крепления, нужна либо болгарка (отрезаем), либо паяльная лампа, или баллончик с газом (греем), без навыков это очень сложно сделать Эндоскоп камера. Очень много предложений есть на различных китайских сайтах. Смысл какой, маленькая узкая камера на гибком проводе с подсветкой, откручиваем верхний датчик кислорода, засовываем ее в это отверстие, можно рассмотреть соты катализатора. Причем при желании можно открутить и нижний датчик, рассмотреть его снизу (это тоже желательно), потому как зачастую он может оплавляться именно с другой стороны

Проверка давления. Если нет эндоскопа, тогда можно обойтись обычным манометром. Опять откручиваем верхний датчик, устанавливаем специальный переходник и вкручиваем манометр. Запускаем двигатель и раскручиваем примерно до 2500 – 3000 оборотов в минуту. Давление должно быть примерно 0,3 кгс/см2.

От себя скажу сейчас самый действенный способ, это эндоскоп, быстро – ничего снимать не нужно, а главное такие камеры стоят копейки.

Что делать если забился – оплавился – осыпался?

Начну с самого печального, если оплавился – осыпался. Есть два выхода – замена на новый оригинальный стоит дорого, замена на универсальный можно купить за вменяемые деньги, но не всегда они подойдут по очищению газов, второй датчик кислорода может выдавать иногда CHECK, также нужно будет разрезать глушитель выкидывать старый и ХОРОШО устанавливать новый (не все мастера могут это сделать). НУ и самое распространенное, сейчас так делают многие – просто выбиваем, ставим пламегаситель, либо паук 4 – 2 – 1, и шьем под ЕВРО2, иногда ставим обманку. Тут выбирать, как говорится — ВАМ, загрязнять нашу планету или сохранить ее и потратить свои кровные.

А вот в случае если забился, скажем маслом, есть просто черный нагар (но нет оплавления и разрушения). Можно попробовать его очистить. Сейчас продается просто уйма средств, которые могут разъесть его и смыть. Снимаем – чистим – если помогло (машина стала тянуть, перестал гореть CHECK — хорошо). Если не помогло, тогда повторяем верхний алгоритм.

Сейчас смотрим полезное видео.

В заключение хочу сказать, в 70% случаев забитый катализатор уже не спасти (то есть либо замена на новый или же удаление и прошивка). НА этом заканчиваю, думаю информация была вам полезна, будет еще много полезных статей и видео – ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.