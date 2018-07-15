У меня есть много статей про катализатор, например, очень полезная — как его проверить. Там я использовал различные методики, однако все может оказаться гораздо проще. Сейчас на современных авто имеется два датчика кислорода (они же «лямбда-зонты») один перед этим «фильтром», другой после. Так вот – если грамотно считать с них показания, то можно примерно оценить состояние и износ каталитического нейтрализатора. В общем статья очень полезная, как обычно будет и видео версия в конце …

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Сложность проверки катализатора заключается в том, что просто так его снять и посмотреть очень сложно! А тем более если машина у вас каталась хотя бы 50 – 70 000 км, то сделать это сложно вдвойне. Потому как болты прикипают, их чуть ли не срезать нужно.

Можно конечно залезть через «лямбду-зонт» например эндоскопом, но ее также нужно открутить, а с ней может быть аналогичная ситуация что и с креплениями.

Хотелось бы без разбора и прочих танцев с бубном — и знаете, такой метод есть.

ELM327 в помощь

Да – да, именно через него. Я вообще считаю, что он должен быть у каждого автовладельца, особенно современных авто, где куда датчиков и прочий электроники (у меня есть подробная статья, в ней я четко и по полкам рассказал, что и как настраивать)

Для тех, кому лень читать, немного расскажу – ELM327 это определенный сканер, который может читать показания различных датчиков и скидывать ошибки (в том числе и CHECK ENGINE).

Эти устройства есть как проводные, так и работающие без проводов (через Bluetooth или WIFI). Вам нужно установить его в специальный разъем на автомобиле обычно это OBD2 и подключить к своему смартфону или планшету.

Однако чтобы считать ошибки и показания, вам нужно установить на смартфон или планшет специальную программу, сейчас самая популярная это TORQUE.

Будем считать, что все мы это сделали, это элементарно. Но для тех, кто все же это не понимает, смотрим вот это видео, все расстановится на свои места.

Диагностика катализатора

Я буду считать, что все просмотрели это видео и сейчас все могут настраивать программу и наш сканер.

После того как мы наладили подключение с автомобилем, в программе, вам нужно добавить специальные окна. Я вам настоятельно рекомендую «графики»

Нажимаем и держим на пустом экране в открытой программе – далее «добавить прибор» — в списке ищем пункт – «НАПРЯЖЕНИЕ 1-ГО ДАТЧИКА 02 БАНКА 1» — затем повторяем все тоже самое, только добавляем «НАПРЯЖЕНИЕ 2-ГО ДАТЧИКА 02 БАНКА 1».

Второй набор датчиков «CAT B1S1» и «CAT B1S2» — они показывают температуру до катализатора и после.

Теперь запускаем двигатель, и ждем, чтобы машина прогрелась до рабочей температуры, летом хватит 5 – 7 минут.

И вот теперь начинаем считывать показания с первых датчиков по напряжению, важно чтобы обороты были холостые (газовать не нужно):

«НАПРЯЖЕНИЕ 1-ГО ДАТЧИКА 02 БАНКА 1» — это первый лямбда-зонт, его график будет идти то вверх, то вниз, это абсолютно нормально. Это говорит нам о том, что ЭБУ корректирует подачу воздушно-топливной смеси. То обогащая ее, то обедняя.

«НАПРЯЖЕНИЕ 2-ГО ДАТЧИКА 02 БАНКА 1» — вот это для нас самый интересный параметр. Нормальное его значение колеблется в районе 0,7 – 0,9. Причем желательно чтобы график был как можно прямее, без волн и скачков. О чем нам это говорит? Все просто – катализатор дожигает вредные газы, и через второй лямбда-зонт проходит большое количество кислорода. Значит он работает правильно.

Если график находится на уровне 0,5-0,6 или тем более 0,1-0,2 – то это плохо! Значит катализатор, уже плохо очищает отработанные газы (его поверхность износилась) и его скоро нужно будет менять

НАБОР «CAT B1S1» и «CAT B1S2» — первый показывает температуру до катализатора, второй после. Так вот у нормально работающего элемента, показанию до (CAT B1S1), будут выше, чем показания после (CAT B1S2), примерно на 10%. Происходит это потому что газы вырывающиеся из двигателя максимально разогреваются в катализаторе, но выходя из него немного остывают (на 7-10%).

Если показания и на первом датчике температуры и на втором одинаковые, то это говорит что скорее всего каталитический нейтрализатор посыпался. И газы идут напрямую. Нужно менять

Как видите все легко и просто. Не нужно ничего разбирать и откручивать все понятно и так.

Минусы такого метода

Конечно же есть и минусы (куда же без них). Начнем и программы – не всегда (не на всех автомобилях) отображаются показания первого лямбда-зонта. Конечно это не критично, все же нам важны показания со второго (а практически всегда отображается). Но хотелось бы иметь полную картину.

НУ и последнее, этот тест показывает износ, забитость и полностью разрушение катализатора. То есть если процесс у вас только начался (сыплется передняя часть), то его можно и не увидеть, тут только эндоскоп или полностью снятие.

Сейчас видео версия, там все разжевано «от и до».

На этом заканчиваю, думаю мои материалы были вам полезны. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР