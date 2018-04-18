Многие из моих читателей замечают белый дым из выхлопной трубы, он появляется из-за поломки, но зачастую происходит в основном тогда, когда на улице холодает и машина может таким образом «парить» — это нормально. Все дело в том, что в резонаторах (и прочих «банках») может скапливаться достаточно много воды, и когда выхлопная система прогревается, она провоцирует ее испарение (вот и валят клубы белого дыма, а точнее пара). Но многие мне начали писать – вода в глушителе, серьезно? ДА не может быть! Вторые – а что сделать, чтобы ее удалить от туда. Третьих начали сверлить резонаторы, делать дренаж (обычно тонким сверлом). А как правильно? Давайте разбираться, будет и видео версия и голосование в конце …

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Как ни крути, но вода в любом случае будет образовываться внутри, ведь эта система не закрытая, да и сам принцип работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС), подразумевает ее наличие в выхлопе.

Как вода попадает в глушитель

Есть две причины, внешняя и внутренняя

Внешняя: Снег (сугробы заносы и т.д.), дождь и прочая влага (даже туман может быть причиной появления влаги). Думаю здесь дальше пояснять не нужно

Внутренняя: Под этим я подразумеваю выхлоп самого двигателя. Как нам с вами известно, любой мотор работает на смеси топлива (бензина или дизеля) + обычный воздух. Под воздействием температуры в выхлопе всегда будет образовываться водяной пар, ЗАПОМНИТЕ ВСЕГДА! И причем чем ниже температура снаружи и холоднее сам глушитель, тем больше будет конденсироваться этот водяной пар.

Таким образом, как бы вы не крутили, но внутри всегда будет образовываться вода, однако это не так страшно как кажется на первый взгляд

Система выхлопа и водяной пар

«Почему же это не страшно?» – спросите вы. Да все просто, выхлоп из двигателя очень горячий (примерно 500 – 550 градусов Цельсия), да еще и встречаясь с катализатором (который дожигает отработанные газы), он разогревается до 800 – 900 градусов (а задний резонатор прогревается примерно до 90 — 110 гр.) Таким образом, сам глушитель (все его части) также разогреваются.

От этой температуры вся влага просто испаряется в окружающую среду. Это тоже самое, что налить немного воды на раскаленную сковородку, образуется пар и она опять станет сухой

Вроде бы проблем нет и все само-собой удаляется. Собственно летом и в жаркий период времени это именно так (летом на улице жарко и даже из неработающего авто, вся влага может испариться). НО не все так радостно. В холодный период времени автомобиль не успевает прогреть выхлопную систему, особенно в сильные морозы и короткие поездки. А поэтому влага начинает скапливаться все больше и больше. И это реально плохо

Чем грозит вода в глушителе

Плохо это тем, что банально она может замерзнуть, а это:

Может разорвать часть глушителя автомобиля (трубу или резонатор)

Лед может закупорить трубу и ваша машина не запустится (отработанные газы пойдут обратно и топливная смесь станет бедной)

Также всем известно, что влага это одна из причин коррозии, то есть внутренние стенки резонаторов, трубы и прочего начнут ржаветь изнутри. Например, на наших первых ВАЗ, где стояли обычные глушители (сделанные из простой стали), сгнивали за 3 года почти полностью.

НА иномарках ситуация чуть лучше, все потому что зачастую используется нержавеющая сталь, которая намного лучше противостоит коррозии (да и на современных ВАЗ, типа ВЕСТЫ, Х-РАЙ и прочих), также выхлопная система из таких материалов.

НО нержавейка, может страдать от других реагентов. Если рассказать на пальцах, то выхлоп состоит почти из 180-200 компонентов (самые известные — углекислый газ, оксиды углерода, окислы азота, соединения свинца) а также сернистый ангидрид, его примерно 0,0059% у бензинового мотора и 0,021% у дизельного. Опять же если не лезть в дебри, то этот ангидрид (при соединении с водяным паром) является составляющим компонентом серной кислоты (H2SO4). А кислота может разъесть любой металл, даже нержавейку, пусть долго, но она это сделает.

Таким образом, очень важно, осушать глушить от лишней влаги (так как все полностью удалить не удастся, просто потому что есть пар в выхлопе)

И здесь кто что советует. НО начнем с самого радикального способа, просверлить глушитель.

Зачем и можно ли сверлить глушитель автомобиля?

Обычно сверлится самая последняя «банка» резонатор, делается это тонким сверлом примерно 2-3 мм, и зачастую из этой банки выливается очень много влаги, от 200 до 400 мл, если верить роликам в интернете. Есть и такие кто сверлит отверстия почти во всех резонаторах, чтобы конденсат удалялся изо всех банок.

Способ этот радикальный, но многие его используют даже на новых автомобилях! Лично я вам так делать не советую. Постараюсь обосновать.

Одно лечим — другое калечим. Как я уже писал выше, есть глушители из просто стали, а есть из «нержавейки».

Если просверлить отверстие в резонаторе глушителя, для обычной стали это будет медленная, но верная смерть:

Во-первых, эта дырка, пусть даже 3 миллиметра начнет разрастаться, от высоких температур, от грязи, которая туда (в любом случае начнет попадать). И тут даже сложно сказать, что будет лучше сверлить или оставить

Во-вторых, если отверстие будет в средней банке (под днищем авто), в салон могут попадать отработанные газы, что само по себе плохо

В-третьих, многие просверлившие замечали, что меняется звук выхлопа, он становится более звонкий и громкий.

С вариантом на иномарках, где стоит нержавейка пункты такие же, однако гнить, ржаветь и разрастаться отверстие будет намного медленнее.

Как же правильно удалить влагу из глушителя?

Лично я сторонник немного другого метода, а именно осушения глушителя разогревом. Ведь влага в основном образуется только от коротких поездок.

А это значит что хотя бы раз в месяц, нужно совершать длинные поездки, когда машина и ее выхлопная система полностью прогревается. Делать это стоит зимой, а также в холодную и сырую погоду, осень — весна

Поездка должна быть примерно на час (не менее), желательно на трассе с высокими оборотами (простыми словами «прожарьте» машину немного на трассе). Чтобы газы, вырывающиеся из глушителя, полностью его прогрели (вода испарится). Просто скатайтесь к друзьям или родственникам, либо куда-то на природу. Как я считаю это самый правильный способ удаления влаги, да и не слышал я, чтобы у иномарок была какая-то проблема с системой выхлопа.

Сейчас видео версия, смотрим

А как думаете вы, небольшое голосование – сверлить или не сверлить дырки в резонаторах.





НА этом заканчиваю, думаю было полезно, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР