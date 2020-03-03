Удалить (вырезать) катализатор. И не сделать ошибок + видео

Друзья всем доброго дня. Очередная интересная тема, будет она касаться удаления катализатора (или каталитического нейтрализатора) из автомобиля. Тема окутанная мифами и ошибками которые надежно сидят у многих владельцев (особенно подержанных автомобилей) в голове. Для примера – многие думают, что нейтрализатор в автомобиле нужно удалять ОБЯЗАТЕЛЬНО, через определенный пробег! Что это кусок металла, он буквально ничего не стоит и выбивая, просто выкидывают его! Однако это неправильно, его можно сдать, причем за немалые деньги. Про эти и не только ошибки и поговорим сегодня. Как обычно будет текстовая версия + видео внизу (для тех, кто не хочет читать). Так что не будем затягивать, давайте начинать …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Статья будет построена из 5 ошибок, которые совершают много владельцев при вырезании нейтрализатора. Обязательно читаем и запоминаем.

ОШИБКА #5 На каком пробеге нужно удалять?

Скажу так — это первая ошибка, нет определенного пробега для удаления катализатора. Все очень индивидуально и зависит от многих показателей, в том числе и от топлива которое вы заливаете.

Бывает, что хреновый бензин может оплавить и разрушить катализатор за один раз, может пострадать не только он, а скажем еще и клапана или даже головка блока.

Кстати про выбор топлива у меня также есть интересная статья, переходим и смотрим.

Так вот, если вы заправляетесь хорошим топливом, на проверенных заправках, то катализатор может проходить ОЧЕНЬ долго, например 150 — 200 или даже 250 000 км. Особенно если этот нейтрализатор стандарта ЕВРО3 – ЕВРО4 (то есть на старых авто), они были прочные, стенки у них были толстые и ходили они КРАЙНЕ ДОЛГО.

Стандарт катализаторов ЕВРО5 – ЕВРО6 (которые устанавливаются на современные машины), не такие прочные, все потому что ячейки у них сделали тоньше, чтобы они очищали большее количество отработанных газов (требование экологии для них жестче). Поэтому и ходят они не так долго. Класс ЕВРО своего автомобиля можно посмотреть в СТС.

В любом случае если нейтрализатор выработал свой ресурс, вам на панели приборов, скорее всего выйдет ошибка, которая пойдет от второго датчика кислорода. Что очищение газов не такое эффективное. А также автомобиль будет хуже тянуть или вообще глохнуть

Однако современные катализаторы, могут разрушаться частично, например – вырабатывается поверхность (на ней появляются выщербленки), а если нейтрализатор керамический начинает образовываться песок, который при перекрытии клапанов может засосать в цилиндры мотора, и задрать стенки блока цилиндров.

Чтобы такое не произошло, следите за своим мотором, купите эндоскоп на том же АЛИЭКПЛЕСС, стоит он недорого около 1000 рублей и смотрите состояние катализатора, например, залезть и посмотреть на него через датчик кислорода.

И если есть «выкрашивание» верхнего слоя — уже тогда нужно будет принимать решение.

В ИТОГЕ, на старых авто катализаторы могут ходить ОЧЕНЬ долго и выбивать их просто так – нецелесообразно. НА современных авто ходят в разы меньше, и нет какого-то определенного пробега, на котором его нужно удалять. Однако если автомобиль на гарантии, то бояться, как я считаю нечего, а вот уже после — решать вам.

ОШИБКА #4 Удаление как увеличение мощности

Многие думают — что после удаления катализатора у них увеличится мощность. Причем сразу намного — ну скажем процентов на 10! То есть раньше мотор у вашего авто был 100 л.с., а станет аж 110!

Друзья это ошибка! Удаление катализатора, конечно же даст небольшой прирост мощности – примерно 2-3% (не больше), потому как вы убрали элемент который мешает выходить выхлопным газам.

НО как я уже писал выше, на современных автомобилях, нейтрализаторы имеют тонкие стенки и они минимально задерживают выхлопные газы. Так что прирост в 10 или 15% — это все сказки венского леса.

И если (на стоковом авто), вы его хотите удалить именно по причине увеличения мощности – это мягко сказать глупо! Чтобы повысить мощность авто, нужно проводить целый комплекс мер, в том числе и менять сам выхлопной тракт, например ставить паук 4 – 2 – 1 или 4 – 1

ДА и при удалении, я еще раз подчеркиваю на стоковом авто, вы можете столкнуться с такими неприятностями — как увеличенный расход топлива, расход масла, звенящий звук глушителя, я уже молчу про вонь в машине (особенно летом при открытых окнах). Так что всегда нужно включать голову и думать …

ОШИБКА #3 Обманка или прошивка?

Вопрос прямо скажу непростой. Есть два лагеря, первые говорят — что нужно прошивать ЭБУ (заливать модифицированную прошивку, в которой отключен второй датчик кислорода, и по первому есть коррекция).

Вторые говорят — что делать этого не в коем случае нельзя (это ошибка), а можно ставить только обманку (в которую вкручивается второй датчик кислорода)! Таким образом, автомобиль думает что он работает с катализатором.

Где же правда? Выскажу свое мнение

Если вы не тюнингуете автомобиль (под спорт), а вам нужно просто передвигаться как раньше. То я считаю оправданным поставить ремонтный катализатор. Причин этому масса, про это чуть ниже.

НО, если вы не хотите ставить ремонтный катализатор, тогда:

Прошивка. Она идеальна почти во всем. Шьемся под ЕВРО2. Если ОЧЕНЬ утрировано — отключаем второй лямбда-зонд, корректируем прохождение кислорода через первый датчик, можем даже поднять немного мощность и т.д. НО!

Сейчас все современные машины, как я писал сверху идут либо ЕВРО5, либо ЕВРО6, найди оригинальную прошивку под ЕВРО2 – нереально (официальные производители ее просто не делают ибо незачем). В итоге вы льете в свой ЭБУ, не пойми что, сделанную не пойми кем! Гаражные Кулибины просто берут оригинальную прошивку ЕВРО5-ЕВРО6, модифицируют ее, в лучшем случае отключают в ней второй датчик кислорода. Но опять же непонятно как с ней будет работать современный авто! Есть много случаев, когда такая прошивка через небольшой пробег просто убивала мотор, скажем по причине неправильной подачи топливной смеси. Особенно это актуально с турбовыми моторами. ВЫВОД тут такой, если решились шиться под ЕВРО2, делайте это в специализированных компаниях, где прошивки эти делаются профессионалами, дается гарантия на них и на мотор (что он не умрет через 3 – 5000 км). ДА, стоят они недешево, но если делать — так нормально.

Обманка. Она как бы создана для того чтобы не менять заводскую прошивку, то есть вы ее не модифицируете, а просто вкручиваете в крепление второго датчика кислорода обманку, а уже сам датчик в нее. Обманки сейчас также продвинулись и некоторые из них, представляют из себя как бы мини катализаторы.

ДА и зачастую обманка несколько дешевле, чем профессиональная прошивка. НУ вроде все хорошо – катализатор выбили – вкрутили обманку – прошивку не меняли она осталась той же. Однако есть одно НО! Зачастую такие машины начинают больше расходовать топлива и даже жрут масло. Про это у меня есть пару видео (ссылки как обычно сверху), но если кратко о расходе – смотрите, если просто выбить катализатор и не ставить никаких пламегасителей, тогда скорость отработанных газов возрастает. Соответственно через первый лямбда-зонд проходит больше кислорода ибо преград больше нет. Автомобиль пытается все это выровнять автоматически из-за чего может расти расход топлива.

Из этого вывод, нужно ставить пламегаситель – он не только делает выхлоп тише, не таким звенящим. Увеличивает ресурс остального глушителя – ведь если его нет, то отработанные газы практически не теряют своей энергии, и далее могут разрушать резонаторы, соединения и т.д.

Так еще пламегаситель способствует выравниванию расходу топлива, ведь он также как и катализатор является преградой, значит, отработанные газы не будут проходить так быстро. И скорее всего первый датчик кислорода будет работать, так как нужно.

ОШИБКА #2 Старый катализатор ничего не стоит

Как поступают у нас 90% водителей удаливших катализатор? Все правильно – оставляют его на СТО, либо просто выкидывают

НО это ОШИБКА! В катализаторе есть много благородных металлов в основном платина, паладий или родий (стоят они ОЧЕНЬ не мало). Сейчас есть специализированные компании, которые научились извлекать эти металлы.

Происходит это так – вы везете старый катализатор в такую компанию (либо они сами могут к вам приехать), сейчас таких компаний куча в каждом городе.

Далее вы отдаете катализатор, они его измельчают, после анализируют состав, каких металлов в нем больше. Все это пересчитывается на курс этих металлов (по курсу ЦБ), часть они забирают себе за работу. А большую часть денег отдают вам.

Для примера килограмм металлического катализатора может стоить от 2000 до 5000 рублей, а керамического от 6000 до 30 000 рублей.

Если у вас современная иномарка среднего класса, стандарта ЕВРО5 – ЕВРО6 запросто можно выручить около 6 – 9 000 рублей.

Так что не выкидывайте и не оставляйте их на СТО, они СТОЯТ реально больших денег, даже изношенные и вышедшие из строя!

ОШИБКА #1 Ремонтный катализатор

Вообще у многих автовладельцев есть куча мифов связанных с катализатором, например — что это крайне бесполезная вещь, которая только губит авто. Что заменить его стоит ОГРОМНЫХ денег в десятки, если не сотни тысяч рублей.

Начну с того, что на мой взгляд этот узел не такой бесполезный. Хотя бы из-за того, что вы не загрязняете окружающую среду (а экология во всем мире и так хромает). НО вы мне сейчас напишите – «Серега да мне «похрену» на окружающую среду, катаюсь как хочу!» И такое мнение есть, я не отрицаю. НО что я вам хочу сказать, отработанные газы, попадают и к вам в машину (особенно летом), а полезного в них мало! В итоге загрязняете природу и травите себя и своих близких, подумайте над этим.

Однако можете возразить второй раз – «Серега, а ты видел цены на оригинальные катализаторы? Они мягко сказать зашкаливают! ДА и еще многие знают, что они могут даже при небольших пробегах — разливаться! Что делать тогда?»

НУ и как вы наверное догадались – есть такая тема как ремонтные катализаторы. Стоят они в разы (если не десятки раз) меньше, чем оригинальные. Цена около 5 – 9000 рублей, все зависит от ЕВРО класса вашего автомобиля, объема двигателя, из чего изготовлен ремонтный блок (металл или керамика) и куда он врезается, магистраль или катколлектор.

После такой установки вы практически восстанавливаете изначальные характеристики автомобиля. ТО есть не прошивок, не обманок не нужно. Бывает это не всегда, но очень часто. Иногда все же обманку приходится ставить, но она уже работает более корректно! Опять же нет вони, нет загрязнения окружающей среды, нет большого расхода топлива и масла, ибо машина работает как бы в номинале. Некоторые владельцы убирают катализатор из катколлектора и устанавливают его в магистраль под машиной, что уберегает от попадания пыли в цилиндры двигателя.

В общем — ремонтный катализатор это самый правильный выход на мой взгляд. Если боитесь керамического, можете поставить металлизированный, он так просто крошиться не будет. Да и сейчас все больше мастерских начинают устанавливать именно ремонтные катализаторы.

Сейчас видео версия, смотрим

Вот такие вот материалы получились. Я думаю, они были вам полезны. Напишите — удаляли ли вы катализатор, на каком пробеге, на каком авто? И самое главное зачем? Что вы думаете, про ремонтные катализаторы? Обязательно подпишитесь на канал, напишите здесь комментарий на сайте, а у меня на этом все, искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР.