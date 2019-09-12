Удалил (вырезал) катализатор – вырос расход! Почему?

Некоторые автовладельцы по той или иной причине удаляют каталитический нейтрализатор (по-простому катализатор). Но потом замечают что после такого «вырезания» у автомобиля вырастает расход топлива. Причем не просто несколько миллиграмм, а растет конкретно, скажем на 10 – 15%, почему такое происходит и что с этим делать, давайте разбираться. Как обычно будет подробная текстовая версия + видео …

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Вырезать катализатор это полбеды нужно еще правильно настроить или прошить автомобиль после этой операции. Хотя я никого не призываю удалять нейтрализатор, все это бережет нашу «матушку-природу», причем выход есть про него внизу.

Зачем удаляют?

Это вопрос как говорится риторический – причин много. Кто-то боится, что катализатор развалится, керамический песок попадет в цилиндры двигателя, образуются задиры, тут и до капиталки недалеко. Кто-то просто уже имеет огромный пробег на автомобиле, и его «каталик» сдох – либо оплавился, либо забился и т.д. Можно конечно поставить новый, но стоить он будет как «каменный мост», а если у вас машина подержанная, скажем 10 летняя иномарка, то цена в 50 – 70 000 за оригинал может вас повергнуть в ШОК!

Причем сейчас катализатор находится в так называемом «катколлекторе», который идет прямо за двигателем, то есть это выпускной коллектор + нейтрализатор.

Именно из-за этого и удаляют, это основные две причины. Удалить это одно, а вот грамотно прошить авто, чтобы он не расходовал лишнего — это другое.

Так почему же вырос расход?

Лично мне кажется, причина тут банальна, и кроется она в датчике кислорода (еще его называют «ЛЯМБДА-ЗОНД»). В современном автомобиле их всего два, один до катализатора, второй после. Нужно отметить, что это соответствует нормам ЕВРО 4, 5 и 6. У норм ЕВРО 2,3 был один до нейтрализатора.

Первый датчик кислорода (ДК), который идет «до», нужен в основном, для корректировки свежей топливной смеси, он в режиме онлайн замеряет уровень кислорода в выхлопе, если его много или мало он обогащает или обедняет смесь.

Второй датчик нужен в основном чтобы контролировать катализатор, то есть показания между первым и вторым датчиками должны быть различные, иначе электроника (в частности ЭБУ) поймет, что нейтрализатора — нет, и выдаст вам CHECK ENGINE, да машина вообще может перейти в аварийный режим.

Так вся суть именно в первом датчике. Именно из-за него машина начинает расходовать больше топлива.

Как это работает?

Когда вы выбиваете катализатор, то отработанные газы вырываются с огромной скоростью из двигателя, заходят в пустую банку нейтрализатора, и их там ничего не держит

Поток газов увеличивается

Датчик кислорода откалиброван на определенное количество газов, а сейчас оно возросло, соответственно кислорода в них больше.

Начинает корректировать смесь, добавляя больше топлива, ведь я еще раз повторяюсь, он замеряет прохождение в режиме «онлайн»

Именно из-за этого возрастает расход топлива, потому что нет препятствия и нет противодавления от сот катализатора

НО этот случай не общая практика, у кого-то все нормально, наоборот после того как удаляют, возрастает мощность и падает расход топлива! Так в чем же дело?

Что делать?

Вначале скажу одно, проявляется увеличение расхода, только у тех, кто ставил себе обманку на вторую «ЛЯМБДУ». Здесь прошивка остается стандартной, заводской, как и оба датчика кислорода, просто мы обманываем второй при помощи специальной вставки. А именно через первый ДК и увеличивает поток газов.

Так как же решить проблему. Есть всего три основных способа:

Поставить универсальный катализатор . Как я и писал сверху, этот способ понравится многим (тут как говорится и экологи довольны – не загрязняем атмосферу, вам хорошо – он стоит чуть дороже пламегасителя, ну и окружающие довольны – от машины не воняет как от «шестерки»). Он создаст противодавление в трубе, и таким образом количество кислорода, проходящее возле первого ДК, уменьшится, как правило, расход приходит в норму. Стоит отметить, что его также нужно правильно рассчитать, есть под определенные объемы движков, можно вварить в магистраль под авто (а не в «катколлектор»), таким образом, даже если разрушится, не дойдет до мотора. Кстати цена универсального нейтрализатора на рядовую иномарку около 5000 – 7000 рублей, недорого согласитесь?

. Как я и писал сверху, этот способ понравится многим (тут как говорится и экологи довольны – не загрязняем атмосферу, вам хорошо – он стоит чуть дороже пламегасителя, ну и окружающие довольны – от машины не воняет как от «шестерки»). Он создаст противодавление в трубе, и таким образом количество кислорода, проходящее возле первого ДК, уменьшится, как правило, расход приходит в норму. Стоит отметить, что его также нужно правильно рассчитать, есть под определенные объемы движков, можно вварить в магистраль под авто (а не в «катколлектор»), таким образом, даже если разрушится, не дойдет до мотора. Кстати цена на рядовую иномарку около 5000 – 7000 рублей, недорого согласитесь? Поставить пламегаситель. ОН также повысит противодавление в трубе, ведь зачастую пламегаситель имеет меньший внутренний диаметр и камеры, которые «гасят» давление. Как правило, после установки, расход нормализируется

Правильная прошивка. Обычно под «ЕВРО2», тут скорее всего вам уже не понадобится обманка второго ДК, его просто отключают. НУ и производят корректировку первого ДК. Таким образом, новая программа приводит «мозги ЭБУ» в порядок. НО! Стоит помнить, не все прошивки одинаково полезны, если шьетесь, тогда делаете это в нормальных конторах.

Для тех, кто не понял, о чем я написал, видео версия, там понятнее.

На этом заканчиваю, думаю, мои статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР