Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

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В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямба зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямба») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямба) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямба) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямба (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбу (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямба», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Пустая . Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.

. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит. С мини-катализатором внутри . То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.

. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений. Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ ПЛЮСЫ Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет) Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%) Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах) Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте») Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2 Снижение расхода топлива (также около 3%) Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.