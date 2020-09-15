Удаление катализатора бесплатно, в чем подвох? Подробно + видео

У меня уже есть статья про удаление катализатора и что от этого можно ожидать, переходите, почитайте полезно. Однако все чаще на просторах нашей страны (или интернета) можно увидеть объявления, которые могут сделать эту услугу бесплатно. То есть вы приехали, вам вырезали нейтрализатор, прошили под ЕВРО 2, так еще и денег не взяли! В чем подвох, в чем развод? Вот про это в этом материале и будем говорить. Как обычно будет текстовая версия, а для тех, кто не хочет читать видео версия внизу …

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Вначале мне хочется отметить я не сторонник удаления катализатора, я считаю это не правильным. Тут много причин, и вонь выхлопа как от «классического жигуля» (особенно прекрасно, когда стоишь в пробке, а за тобой стоят другие участники потока), ну и окружающая среда страдает (и так планета загрязнена).

Если не хочется брать оригинальный нейтрализатор, можно поставить универсальный. Он и стоит раза в 4 дешевле, его можно поставить под днище, да и ходить он будет долго.

Почему удаляют катализатор бесплатно?

Многие думают, что бесплатное удаление – это банально развод. Однако это не правда, катализатор даже отработанный стоит больших денег.

И чем больше у вас автомобиль, тем мощнее у него мотор, тем больше и дороже стоит каталитический нейтрализатор. А на некоторых авто D – класса, может стоять несколько штук. Например, у мотора V6 их может быть 4 штуки

Так как же это работает?

Очень просто – Вы приезжаете на СТО, вам выбивают катализатор, часто прошивают машину под ЕВРО2, и вы уезжаете ничего платить не нужно.

Далее это СТО, собирает старый выбитый нейтрализатор, и относит его в специальную компанию по приему, там его оценивают, и отдают деньги.

Сколько может стоить старый катализатор?

Для начала хочется немного напомнить, как устроен катализатор. Обычно это керамическая решетка, на которую наносят благородные металлы обычно платиновой группы. Они разогреваются от выхлопных газов и разлагают вредные вещества, на менее вредные.

Как становится понятно, эти металлы стоят дорого, отсюда и такая высокая цена (как нового продукта, так и вышедшего из строя)

Если сдавать отработанный каталитический нейтрализатор, то конечная сумма очень сильно плавает.

Например, на малых авто, B-C класса весит не так много (около полкилограмма), применяются металлы немного проще и их меньше. Соответственно стоимость будет меньше, если брать Солярис, Рио, Поло, Весту и прочие авто, цена примерно – 3000 – 5000 рублей.

НА автомобилях D-класса, стоимость может доходить до 20 – 30000 рублей, только из-за того что они массивнее и как я писал выше их может быть несколько.

Также стоимость может сильно гулять от норм ЕВРО. Например драгоценных металлов в поколении ЕВРО2, намного меньше, цена при сдаче будет копеечной. А вот если ставать ЕВРО4 – ЕВРО5, то тут порядок цен совершенно другой.

Как поступать правильно?

Если вы четко намерены выбить катализатор, вы его проверили и он у вас нормально не работает. Тогда я вам пару советов:

Если у вас малый авто B-класса , тогда выбивать бесплатно можно и оставлять его на сервисе. Почему? ДА просто потому что работа по удалению и прошивке под ЕВРО2, как раз стоит около 4000 рублей, как ваш Б/У нейтрализатор

, тогда выбивать бесплатно можно и оставлять его на сервисе. Почему? ДА просто потому что работа по удалению и прошивке под ЕВРО2, как раз стоит около 4000 рублей, как ваш Б/У нейтрализатор А вот если у вас крупный авто. Тогда нужно заехать в организацию по скупке старых каталитических нейтрализаторов. Пусть они вам скажут примерную стоимость на ваш авто. Часто бывает, что работа по удалению примерно на 6000 – 7000 рублей, а сдать можно на 20 – 25000 рублей. Разница на лицо.

По итогу, никакого развода тут нет, просто СТО при удалении катализатора как бы забесплатно, потом сдают его и получают либо эти же деньги, либо намного большие. А вы должны сами решить как поступать.

Сейчас видео версия статьи, смотрим

НА этом я заканчиваю свои материалы, думаю, они были вам полезны. Подписывайтесь на канал и конечно же читайте мой АВТОБЛОГ.