Не так давно я писал статью про «ПАУК 4-2-1 и 4-1», а именно для чего он вообще нужен, и действительно может ли прибавить 10% мощности (почитайте интересно). Но в этой статье мне начали писать комментарии, что я забыл упомянуть такую важную вещь как «термолента» что при правильном тюнинге ей обязательно обматывать глушитель, в частности выпускной коллектор. Что же давайте разберем – для чего это нужно делать и действительно ли дает прирост мощности в несколько «лошадок» …

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Как я писал в той статье – ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ, невозможно поставить просто ПАУК и получить прирост аж в 10 лошадиных сил! Вам нужно полностью переоборудовать всю выхлопную систему, начиная от самого выпускного коллектора, убирая катализатор, устанавливая спортивные резонаторы, да еще и рассчитывая определенный диаметр трубы. Только тогда можно добиться мощности действительно в + 10% от номинальной. НО сейчас начинает муссироваться еще одна тема, что достаточно на улучшенный ПАУК намотать «термоленту» и тут плюс еще 5% мощности!!! Давайте разбираться.

Что такое термолента для глушителя

Нужно отметить, что пришла она к нам из строительной отрасли. Раньше это была термостойкая асбестовая ткань, которая может выдерживать температуры по 1100 – 1500 градусов. Однако как показали исследования — асбест очень вреден для окружающей среды и человека рядом. Поэтому такие ткани сейчас практически не применяются (если только не закажите из Китая).

Сейчас «ленты» для тюнинга в основном идут с использованием кремнеземных нитей или другие составы кремния (графита). Другие производители, говорят что они делают их чуть ли не из распыленной лавы (технология LR) которая расплавляясь оседает в волокнах делая ткань очень прочной и устойчивой. Все варианты, также как асбест могут держать высокие температуры, без какого либо вреда окружающей среде и человеку.

Обычно термолента шириной около 5 сантиметров и имеет черный цвет, если провести по ней руками, но руки будут черные как от графита.

Для чего нужно обматывать?

Вот здесь есть несколько теорий, и все они нравятся любителям тюнинга.

Звук выхлопа . Если вы переделываете выхлопную трубу, то зачастую вы ставите самодельные системы (например те же ПАУКИ или резонаторы). Если что-то сделать не по правилам (банально не рассчитать), то звук выхлопа вместо глубокого баса, будет «звенящим». Что убрать этот эффект, зачастую обматывают трубу термолентой, тогда реально звон уменьшается, зачастую переходя в бас. Это как если кинуть шарик в металлический таз — будет идти звон, а если проложить резиновый коврик (или тканевый) звук будет поглощаться

. Если вы переделываете выхлопную трубу, то зачастую вы ставите самодельные системы (например те же ПАУКИ или резонаторы). Если что-то сделать не по правилам (банально не рассчитать), то звук выхлопа вместо глубокого баса, будет «звенящим». Что убрать этот эффект, зачастую обматывают трубу термолентой, тогда реально звон уменьшается, зачастую переходя в бас. Это как если кинуть шарик в металлический таз — будет идти звон, а если проложить резиновый коврик (или тканевый) звук будет поглощаться Прибавление мощности. Как мы уже знаем, система выхлопа тормозит отработанные газы (диаметром, катализатором, резонаторами). И если мы их будем быстрее и легче отводить, то мотору не понадобиться усилия чтобы их проталкивать то всей трубе. Отработанные газы выходят и сталкиваются с холодной трубой выпускного коллектора, тем самым они остывают и сжимаются — их способность прохождения падает. А как мы знаем из курса физики 8 класса, при высоких температурах, объем газа больше при той же массе. Из этого следует, что разогретый (не остывший) газ, будет быстрее двигаться по выхлопной системе. А чем быстрее он отводится — тем самым немного прибавляется мощность.

Температура подкапотного пространства. Еще один «убитый заяц» термолентой – это низкая температура в подкапотном пространстве. Реально большой плюс для многих пластиковых частей в летний период, также и для аккумулятора.

НО нужно отметить, что ТЮНЕРОВ в основном волнует именно БЫСТРЫЙ ОТВОД отработанного газового потока, чтобы увеличить мощность вот и все.

Как правильно обмотать своими руками

Сейчас я беру вариант — когда у вас уже стоит прокаченная выхлопная система (с ПАУКАМИ) и вы хотите ее еще больше усовершенствовать.

Стоит покупать термоленту все же именитых производителей (как показала практика, купленные на АЛИ могут быть низкого качества, причем с содержанием асбеста).

Нужно брать толщину примерно 40 – 50 мм – это самый оптимальный вариант. Если взять уже 30 мм или шире в 60 – 80 мм, просто сложнее наматывать

Коллектор НУЖНО обрабатывать коррозионностойкой и термостойкой краской – ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО, так он будет служить гораздо дольше

Ленту перед намоткой нужно хорошо намочить, в обычной воде примерно на час или два. Делается это для того чтобы термолента в дальнейшем «не гуляла» по трубе, а наматывалась как нужно

На каждом этапе, нужно фиксировать части намотки металлическими хомутами. Как и саму конструкцию позже, иначе закрепление этого слоя будет невозможно

Обычно обрабатывают только выпускной коллектор (в нашем случае он усовершенствованный ПАУК). Весь глушитель обрабатывать нет смысла, потому как газы все равно теряют температуру. Однако если хочется то можно!

Минусы обработки

Конечно же есть минусы и вам нужно прежде думать — чем обматывать:

Объем газов. Как я уже говорил, если не понижать температуру выхлопа, то объем газов остается большой при такой же массе. С одной стороны это хорошо – быстрее отходят. С другой стороны давление идут не только в одну сторону (глушителя), но и в другую – выпускных клапанов, для них это может быть чревато и они быстрее могут подгорать!

Металл. Выпуск находится либо спереди, либо почти под машиной, это влага, соль, грязь и прочее которое в любом случае будет набиваться в эту термоленту. Все это будет причиной коррозии и преждевременного выхода из строя выпуска

НУ и конечно цена. Зачастую качественный вариант стоит недешево, от 1500 до 2500 рублей за 10 метров

Хорошо готовы потерпеть все эти минусы, а эффект то есть?

Прибавление мощности

Мощность здесь в виде погрешности, а именно можно рассчитывать на +3+4% (максимум)!!! Конечно если у вас стоит грамотно настроенный выхлоп + ставим эту ленту, то уже будет не плохо, плюсом звучание получится глубокое.

НО надеяться, что прибавка будет в +5+10% не стоит, еще раз подчеркну – как показывает практика МАКИСМУМ 3 процента (допускаю 4, не больше)

Если вы просто поставили ПАУКА и обмотали его этим термоэлементом (не убрали катализатор и не провели замену резонаторов), то прибавка может быть вообще не заметной.

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна и интересна. Подписывайтесь на наш канал и сайт, будет еще много полезных статей и видео.