Каталитический нейтрализатор, а по-простому «катализатор» устанавливается сейчас на все бензиновые автомобили. Нужен он только для одного — разлагать вредные газы, которые выходят из двигателя машины, и делать из них менее токсичными (которые минимально наносят вред окружающей среде). Если сказать простыми словами, то это своеобразный фильтр, который делает наш мир (а точнее воздух вокруг) чище. Ведь планета итак сильно загрязнена, а мы ее еще больше губим. Однако многие заверяют – «нейтрализатор, не работает долго (как известно, нет ничего вечного), через определенный срок службы его нужно менять»! Правда это или нет? Как обычно будет текстовая версия + подробное видео …

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Статья будет обширная, но она раскроет вам все аспекты современных катализаторов, а именно: — срок службы, почему они «умирают» (выходят из строя) и что делать, чтобы их уберечь.

Как работают

У меня про это есть обширная статья (почитайте интересно), однако здесь я хочу напомнить без углубления.

Простыми словами, это часть глушителя (толстая часть), в которой есть слой из сот (для большего соприкосновения с отработанными газами). Покрываются соты (по всей длине) различными благородными металлами, например – «палладий» или «родий» (все элементы платиновой группы), да и зачастую самой «платиной». Это если можно так выразиться – «активаторы», без них работы не будет.

Основная задача, как я писал сверху, это разложение, дожигание, по-научному «доокисление» (как хочешь, называй), вредных газов и перевод их менее вредные состояния (работа начинается при температурах от 300 градусов Цельсия):

Оксид углерода и оксид азота – переходят в диоксид углерода и обычный азот

Остальные углеводороды – (опять же таки), в диоксид углерода и водяной пар

Таким образом, вредные вещества уходят на 95, а на современных нормах ЕВРО (5,6) на 98%. Что практически безвредно для окружающей среды и самого человека в целом (ведь дышать вредным токсичным выхлопом, в первую очередь плохо для вашего здоровья)

Именно поэтому выбивать просто так катализатор, это совсем не хорошая идея (машина будет вонять как старое «ЖИГУЛИ», 80-х годов).

Возможно, вас даже подташнивать будет. Ведь газы идут в зону пониженного давления, когда вы открываете окно (также их засасывает печка с улицы), а дальше они там находятся, а вы ими дышите! Так что думайте перед удалением несколько раз, если нет надобности, удалять не стоит (про это мы еще поговорим чуть ниже).

Металл или керамика?

Еще один важный аспект — это металлический или керамический катализатор. Основой сот (на которые затем напыляется благородные металлы) может быть либо металл, либо керамика.

Сейчас все больше производителей переходят именно на керамические варианты, уходят от металлических. В этом-то есть и большая проблема.

Металлический нейтрализатор: Здесь много плюсов – этот вариант намного надежнее, мог ходить очень и очень долго. Ему практически нестрашны физические удары, перепады температур, попадание на него воды, напор отработанных газов, легче переносит неисправность системы подачи топлива.

Однако минусы: – не так эффективно очищает выхлоп, и на стандарт «ЕВРО 6», скорее всего не пройдет, потому как соты нельзя сделать тонкими, для увеличения площади покрытия (также разогрев происходит медленнее, а ведь катализатор начинает работать только при температуре примерно 300 градусов Цельсия). Также его производство – дороже, чем керамический вариант. Поэтому многие производители сейчас начинают отказывать от них

Керамическая основа. Плюсы: – дешевый, что хорошо для производителя. Лучше очищает выхлоп (из-за того что соты можно сделать меньше), быстрее прогревается (начинает быстрее работать). НА этом положительные моменты заканчиваются.

Отрицательные моменты: — более хрупкая конструкция, он легче разрушается (срок службы может быть минимальным). И от потока отработанных газов (бывает, что выпускной коллектор, сделан неправильно), от перепада температур (когда он резко охлаждается, например попала вода), от неправильной подачи топлива, да и от самого топлива. Еще один глобальный минус, это то, что — крошится и превращается в керамический песок, который может засосать в блок двигателя (и скорее всего, образуются задиры).

В общем, керамика лучше чистит «отработку» (до 98% выхлопа), но она хрупкая, и ей нужны идеальные условия.

НО бич современных автомобилей в том, что именно керамика стоит сейчас на многих авто, начиная от КИА, ХЕНДАЙ, ТОЙОТЫ, НИССАНА и заканчивая китайскими производителями.

Когда менять катализатор?

Тут как говорится вопрос на «миллион долларов». А действительно когда? Какой его срок службы?

В сети ходит такая информация, что нужно менять при 100 – 150 000 км. Правда это или нет? Вообще 100 – 150 000 км это официальная гарантия производителей на весь автомобиль, именно от этого и растут ноги. Многие проверяют нейтрализаторы в этот пробег и иногда они могут быть изношены. ДА и зачастую машина сама вам может указывать ошибками (различными CHECK ENGINE), что очищение газов отработки недостаточное

ОДНАКО — может быть, я сейчас удивлю многих, но у этой части нет определенного срока замены! То есть в идеале, она может проходить всю эксплуатацию автомобиля. Как заверяют производители, нейтрализаторы не расходуют активный слой со временем (это важно). И на старых авто так и было! Но на новых машинах он «дохнет» и в 10 – 20 – 50 – 70 000 км. Но почему? ДА все просто

Старые автомобили зачастую использовали металлические катализаторы (или толстостенные керамические), а как мы с вами уже узнали они намного прочнее, да и ячейки у них больше. ОНИ НЕ ОСЫПАЛИСЬ КАК ОППОНЕНТ, ОНИ МОГЛИ ОПЛАВЛЯТЬСЯ, НО ЭТО НЕ ТАК СТРАШНО. Но подходили они под нормы ЕВРО3 — ЕВРО4 или ЕВРО5. И именно из-за норм экологии, их начинают снимать с производства или в крайнем случае ставят несколько (один за другим), но это неоправданно дорого. Именно поэтому ходили они и по 150 – 200, есть случаи, когда и по 300 000 км.

Однако новые, керамические такой выносливостью не отличаются. И тут действительно их лучше проверить при пробегах, начиная уже от 50 000 и выше. Сделать это можно обычным эндоскопом, изношенная поверхность сразу будет видна. В противном случае, мы можем получить задиры стенок блока цилиндров.

Прежде чем определить срок службы своего нейтрализатора, постарайтесь узнать его технологию изготовления. Металлическая основа, можно ездить весь срок гарантии и не парится, керамическая основа, стоит проверять от 50 000 км и выше

НО не всегда проблемы именно в катализаторе, есть несколько причин, которые могут его вывести из строя.

Как выходит из строя

Причин не мало, давайте по порядку:

Самое банальное механическое повреждение . Все дело в том, что на старых авто, нейтрализатор мог висеть под днищем машины, один удар и его можно было помять. А так как — керамическая структура, то он очень быстро осыпался. Но эта крошка, зачастую не попадала в двигатель (через выпускной коллектор и клапан EGR), потому как расстояние большое (иногда доходило до метра). Сейчас же катализаторы встроены в выпускной коллектор ( называются – «катколлектор» ), и они находятся прямо за выпуском. Делается это для того, чтобы ускорить прогрев, таким образом, вредные газы быстрее начнут преобразовываться. Повредить его под капотом практически нельзя (если это не сильная авария), однако если он осыплется по другим причинам, крошка через клапан EGR уже может попасть в цилиндры двигателя (и возможны задиры).

. Все дело в том, что на старых авто, нейтрализатор мог висеть под днищем машины, один удар и его можно было помять. А так как — керамическая структура, то он очень быстро осыпался. Но эта крошка, зачастую не попадала в двигатель (через выпускной коллектор и клапан EGR), потому как расстояние большое (иногда доходило до метра). Сейчас же катализаторы встроены в выпускной коллектор ( ), и они находятся прямо за выпуском. Делается это для того, чтобы ускорить прогрев, таким образом, вредные газы быстрее начнут преобразовываться. Повредить его под капотом практически нельзя (если это не сильная авария), однако если он осыплется по другим причинам, крошка через клапан EGR уже может попасть в цилиндры двигателя (и возможны задиры). Перепады температур. Если резко охладить катализатор, то керамика внутри может банально лопнуть. Это может случиться, для примера — в глубокой луже.

Если резко охладить катализатор, то керамика внутри может банально лопнуть. Это может случиться, для примера — в глубокой луже. Удары выхлопа. Не редко бывают инженерные просчеты в исполнении «катколлектора». Когда вырвавшиеся отработанные газы ударяют по поверхности нейтрализатора, начиная его в буквальном смысле крошить. Нужно перерабатывать конструкцию и уменьшать ударные нагрузки на нейтрализатор

Не редко бывают инженерные просчеты в исполнении «катколлектора». Когда вырвавшиеся отработанные газы ударяют по поверхности нейтрализатора, начиная его в буквальном смысле крошить. Нужно перерабатывать конструкцию и уменьшать ударные нагрузки на нейтрализатор Плохой бензин. Если у вас залито топливо со слишком низким октаном, и его не может вывести даже датчик детонации. Это вызовет слишком позднее зажигание, что может привести к догоранию топливной смеси на выпуске, что многократно увеличит температуру выпуска, скажем до 900 градусов Цельсия (при этой температуре идет оплавление любого катализатора).

Присадки в бензин . К таким же последствиям могут привести и непонятные присадки в бензин. Например, запрещенные сейчас, основанные на тетраэтилсвинце.

. К таким же последствиям могут привести и непонятные присадки в бензин. Например, запрещенные сейчас, основанные на тетраэтилсвинце. Пропуски зажигания . Если есть пропуски в одном из цилиндров. Смесь в нем не сгорает, тогда она будет воспламеняться в катализаторе, что опять повышает температуру

. Если есть пропуски в одном из цилиндров. Смесь в нем не сгорает, тогда она будет воспламеняться в катализаторе, что опять повышает температуру Датчик кислорода . Если какой-то выходит из строя, опять же смесь будет неправильной, есть большая вероятность что она будет воспламеняться рядом с катализатором, туда же можно отнести проблему со льющими форсунками.

. Если какой-то выходит из строя, опять же смесь будет неправильной, есть большая вероятность что она будет воспламеняться рядом с катализатором, туда же можно отнести проблему со льющими форсунками. Прогрев современного мотора. Современные моторы, рассчитанные на стандарты ЕВРО6, заточены на быстрый прогрев нейтрализатора, поэтому они изначально после пуска (особенно если холодная погода), могут переобогощать топливную смесь, которая может уже догорать на поверхности катализатора.

Это не все причины, но как я считаю основные именно они, могут в разы сокращать срок службы каталитических нейтрализаторов, и вы предстанете перед выбором либо менять его, либо выбивать.

Почему выбивать не выход

Про удаление катализатора, я уже писал статью и снимал видео, посмотрите интересно. Там я сказал что в принципе можно это сделать и «прошиться» под ЕВРО2 (убрать второй лямбда-зонд), установить пламегаситель и ездить.

НО ЗНАЕТЕ, машина получается, прямо таки «токсичная». Еще раз напишу свои слова из верхних абзацев: — «отработанные газы могут попадать в машину, через окно или засасываться печкой (кондиционером). В городе при пробках и слабом потоке, это мягко сказать неприятно, а если вы находитесь за рулем весь день, это еще и неблагоприятно влияет на здоровье. Головокружение и тошнота обеспечены»

НО как же быть? Например, мне пишут некоторые владельцы KIA RIO или CEED, особенно 2012 – 2014 годов, когда гарантия на катализаторы была абсурдно мала (около 1000 км) и он мог выйти из строя и «понести» за собой и мотор в целом. А если закончилась гарантия, срок службы «каталика» также подошел к концу (причем это могло быть на коротких пробегах) – ЧТО ДЕЛАТЬ ТОГДА? Не оставлять же двигатель погибать?

Решение написали мне несколько из моих читателей. Установить универсальный катализатор в «катколлетор» или просто вварить его перед вторым «лямбда-зонтом».

Причем сейчас есть универсальные типы, на металлической основе, то есть намного надежнее. Да и стоят они не так много (можно взять почти по цене пламегасителя, ну чуть дороже). Есть даже варианты под ЕВРО4, так что второй датчик кислорода, который идет за катализатором, может показывать нормальные данные (если нет можно бахнуть обманку, даже не прошивку).

Кстати кто-то даже вваривал нейтрализаторы от ЛАДА ПРИОРА, и они нормально работали.

Ценник, который мне озвучивали, от 3 до 8 000 рублей, плюс работа по варке 2 -3000. В итоге за 5, максимум 11 000 можно получить нормально работающий «каталик», да еще и на металлической основе.

В итоге мы убираем запах (уходят вредные газы), не загрязняем атмосферу, и нет звенящего (пустого) звука. Как то так. А старый, который отработал свой срок службы можно сдать, да еще и за это денежку получить.

Сейчас полезное видео смотрим.

На этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР