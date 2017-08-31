Ни для кого не секрет что двигатель внутреннего сгорания имеет очень низкий КПД (бензиновый в районе 25%, дизель можно прокачать до 40 — 50%). Ничего не поделать, но эти моторы, по сути уже прошлый век (думаю электромобили уже не за горами). Дело можно подправить всевозможными доработками, например установкой турбины, облегчением конструкции поршней, коленвала и т.д. Доработкой впускной и выпускной систем. Именно над выпуском бьются сейчас многие тюнеры, ведь в грамотных руках можно действительно снять до 10% мощности. Но как это происходит? Некоторые думают, что достаточно установить так называемый «паук» по формуле 4-2-1 или 4-1 и ВСЕ! НО что это вообще такое? Какие пауки, какие формулы – что это дает и как настраивается. Читайте дальше и все поймете …

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Начнем с того что у любого мотора есть впускной и выпускной коллектор. Понятное дело, что через «впуск» заходит топливная смесь (воздух + бензин), а через «выпуск» уходят отработанные газы (сгоревшие в камере сгорания). Так вот если сделать выпускную систему максимально беспрепятственной, то можно добиться в небольшом прибавлении мощности.

А в чем вообще проблема выпуска?

Проблем всего две:

Это шум . Поэтому система выпуска зачастую называется глушителем, чтобы глушить громкий звук

. Поэтому система выпуска зачастую называется глушителем, чтобы глушить громкий звук Это экология. Не все газы сгорают в камере сгорания, и если выразиться «простым языком» их нужно «дожечь или разложить» на более-менее безопасные составляющие этим занимается катализатор.

Если бы не было глушителя, то мощность двигателя была бы по умолчанию больше примерно на 10% (зависит от настройки клапанов и распределительного вала). НО на таком автомобиле ездить бы было не возможно, во-первых бы вы сами оглохли от треска, который вырывается от мотора (да и вас бы оштрафовали за нарушение спокойствия граждан, это сейчас преследуется по закону), во-вторых экологическая составляющая была бы на нуле, потому как нет катализатора (а у нас и так загрязненный мир, который требует глобальной уборки) – пройти ТО с таким показателем не возможно, да и сейчас сотрудники ГИБДД могут легко проверить выхлоп.

В общем, систему глушения газов убрать НЕЛЬЗЯ, но можно ее улучшить, именно этим и занимаются тюнеры.

Что такое паук в автомобиле?

Да действительно — а что это такое?

Собственно здесь также все просто — это выпускной тракт (коллектор) который крепится к блоку двигателя и отводит отработанные газы.

Кстати наши с вами деды и отцы называли его – «штаны» (потому как они чем-то похожи на них). Тюнеры сейчас называют «паук» (типа похож на это насекомое из-за сплетений труб) особенно не штатный, а тот, который изменен по определенным формулам – размерам – расчетам (например, 4–2–1, 4-1 и т.д., про это чуть позже).

Названий масса, суть одна. Где-то читал, что такое название сделано, чтобы привлечь внимание молодежи, маркетинг и все дела, чем агрессивнее назовешь сразу + 10 лошадиных сил!

Штатный «глушак» – чем плох?

Собственно начинаем подбираться к самому интересному, чем же штатная система то не угодила? Почему ее срочно нужно заменить (так думаю все тюнеры)?

Ответ прост – штатная система, ее можно назвать 4-1 – НЕРАЗВИТАЯ!

Для начала, что такое формула 4-1 – это четыре трубы (от каждого цилиндра) которые соединяются в одной точке (трубе) и далее все это дело идет в основной тракт через катализатор, резонаторы и прочее.

ТЕПЕРЬ ПОЧЕМУ ОНА НЕ РАЗВИТАЯ? Как правило, чтобы угодить инженерам, экологам и прочим – производитель делает короткие трубы от цилиндров двигателя, которые тут же соединяются в одну. Чем это плохо? ДА тем, что расстояние до соседних труб очень короткое. При выпуске образуется определенная волна, которая должна отводить газы в основной выхлоп – НО также эта волна поступает в соседние трубы и цилиндры, тем самым тормозя отвод газов. Отягощает ситуацию наличие катализатора (ибо он фильтр и создает дополнительное сопротивление), наличие продвинутых резонаторов (звук гасят хорошо, а вот отвод газов хуже) и диаметр трубы (зачастую делают тонкими, в пределах разумного конечно).

Если сказать простыми словами — мотор как бы душит сам себя, то есть в этом и есть НЕРАЗВИТОСТЬ системы отвода газов. Двигатель должен «дышать» (отводить «отработку» свободно), тем самым и мощность подрастет.

ПАУК 4-2-1

Как устроен и что дает? Опять же очень просто – короткие трубы, которые идут от двигателя удлиняют (в теории они должны быть около двух метров, но такое не получится реализовать физически), их соединяют в пары – то есть две трубы скажем от первого и четвертого, а две от второго и третьего (по параллельности выхлопа), после эти пары соединяются в одну трубу (но уже далеко от блока).

Получается 4 выхода – 2 пары (по 2 трубы) – 1 общая в конце. Вот вам и формула 4-2-1.

Таким образом, уже нет близкого сообщения между каналами отвода, газы не мешают друг другу (они сгруппированы) и отводятся более уверенно. Таким образом, паук дает прирост в мощности.

ПАУК 4-1

Принцип здесь такой же, цилиндры не мешают друг другу отводить «отработку». Только вот формула немного другая. Здесь 4 длинных отвода от блока двигателя, которые соединяются в один большой тракт далеко за блоком.

Получается 4 удлиненных выхода – в один тракт (далеко от блока), нет паразитного сопротивления. Вот вам и формула 4-1

Такой паук также должен хорошо работать. Однако как обычно есть одно НО.

Эффективность пауков

В интернете очень много компаний, которые твердят почти одно и тоже, поставь паук на свой ВАЗ и сразу возрастет мощность на 10% — ВО КАК! То есть было 100 л.с. и тут сразу 110, а это я вам скажу ощутимо!

НО ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ? Давайте разбираться логически:

Для установки требуется удаление катализатора. А уже доказано, что удаление этого фильтра прибавляет от 4 до 5% мощности

Нужно прошиваться под ЕВРО 2 – 3. Иначе никак фильтрующего элемента ведь нет! А вот прошивками можно догнать свой авто до 7 – 10% мощности

Ставятся другие резонаторы. Спортивные как их называют! У них меньше сопротивление еще + 2-3%

Иногда всю эту систему варят из большей трубы 51 мм диаметр.

ТАК что делает сам паук и действительно ли + 10%? Скорее всего — НЕТ! ДА он дает небольшой прирост, около 2-3% сам по себе (но ощутить их вы не сможете, потому как это на уровне погрешности). ДА и эта производительность ЗАЧАСТУЮ бывает только в ограниченном диапазоне работ, например 5000 – 6000 оборотов (не всегда, но ЧАСТО). ВАМ нужно понимать, если его задумали ставить, то нужно делать это в совокупности с другими операциями иначе будет эффекта почти не заметно.

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, подписывайтесь на наш канал, сайт – будет еще много интересных статей и видео. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.