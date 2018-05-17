Как обещал в статье про моторы KIA и Hyundai (2.0 и 2.4 литра), решил рассказать про проблемы с катализатором в НЕУБИВАЕМЫХ машинах, таких как KIA CEED и RIO. Сейчас те, кто «наблюдают» эту тему, спросят — а где же HYUNDAI SOLARIS, I30, ELANTRA и прочие. А вот друзья, проблемы были именно с моделями KIA. Но не буду раскрывать все секреты сразу, все будет в статье. Как обычно видео версия в конце …

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Опять же проблема не массовая и почему то она проявлялась только на ограниченных моделях компании KIA, но и опять же из большого количества проданных авто, это всего лишь мелкий процент. Но странное в другом, а именно в гарантии на катализатор!

В чем суть проблемы

ДА банально в том — что катализатор разваливался. Нет, он не оплавлялся, а просто начинал рассыпаться сверху. «НУ И ЧТО» – скажите вы, «ну сыпется и хай с ним».

А вот не все так просто. Вся трагедия в том, что катализатор состоит из керамической основы, и напыления благородных металлов (обычно платиновой группы). Если он начинает сыпаться, то выделяется керамический песок (который очень прочный). Так вот при перекрытии клапанов, его может засасывать в цилиндры двигателя (потому как у современных авто, катализаторы стоят сразу за выпускным коллектором – то есть очень близко с мотором).

Если этот «песок» попадает в мотор, он оседает в первую очередь на кольцах поршня (маслосъемных и компрессионных) и работает как абразив, изнашивая стенки цилиндра. Отсюда вам задиры и быстрый выход из строя. Даже неубиваемые моторы 1,4 и 1,6 литра, очень быстро начинают стучать из-за этого.

Далее этот песок может попасть в масло, и не факт что его задержит масляный фильтр. А если он есть в системе смазки, значит он может проникнуть во вкладыши коленчатого вала, и также их износить. В общем натворит дел в моторе.

На каких авто проявлялось?

Многие злопыхатели писали — что катализатор рассыпался вот прям на всех корейских авто без исключения! НО это ДАЛЕКО не так. Под удар попали только две модели компании KIA, это CEED и RIO (конечно от некачественного топлива, катализатор может развалиться на любой машине), но здесь дело было не в топливе.

Под удар попали автомобили (CEED и RIO) 2012 – 2015 модельного года, именно у них существует большая вероятность того что он может разрушиться – САМ ПО СЕБЕ! Причем это может происходить при пробеге, как в 30 000 км, так и в 70 000 км. Владельцы льют как 92, так и 95 бензин. Никакой закономерности не прослеживается.

АБСУРДНОСТЬ ГАРАНТИИ

Самое абсурдное, что гарантия на катализатор в 2012 – 2015 годах, на автомобили KIA RIO, CEED, CERATO, SOUL составляет — ВСЕГО 1000КМ ПРОБЕГА, ни о каких 5 лет и 150000км пробега речи не идет!

Именно такую запись можно было встретить в сервисной книжке, то есть если у вас нейтрализатор рассыпался уже на пробеге в 2000 км и задирал мотор, то это уже не гарантийный случай.

И ВОТ ЧТО СТРАННО, в большинстве случаев происходит разрушение именно на KIA CEED – 90% случаев и на RIO — 10%, например на CERATO, SOUL таких проблем нет. А на OPTIMA, SPORTAGE, SORENTO, SORENTO PRIME нет даже такой записи в сервисной книжке, то есть тут гарантия 5 лет или 150 000км.

НО СТРАННО ВДВОЙНЕ, что на родственники (буквально братья близнецы) автомобили компании HYUNDAI — SOLARIS, I30, ELANTRA. Такой проблемы НЕТ ОТ СЛОВА – ВООБЩЕ:

У них нет такой записи в сервисной книжке (про 1000км)

У них гарантия на катализатор 5 лет или 150 000 км пробега

ДА и ходят нейтрализаторы, без каких-либо проблем

Задиров моторов по вине нейтрализаторов, почти вообще не зафиксировано (на уровне погрешности)

Раньше для меня это был почти один и тот же бренд. Сейчас четко проявляются отличия, и они почему складываются не в пользу KIA

Как решили ситуацию?

Ситуация решилась в начале 2016 года. Именно тогда начали выдавать новые сервисные книжки, в которых вообще не было записи про нейтрализатор. И многих стал мучать вопрос – а что сейчас с гарантией? Она опять же 1000км или как? Началось очень много вопросов в компанию KIA.

И тогда она на своем официальном сайте выдала такую информацию (выдержка из перечня гарантийных условий):

— Элементы системы выпуска отработанных газов*** *** Могут быть заменены по гарантии изготовителя в течение 36 месяцев или 100.000 км пробега, с момента продажи автомобиля первому Владельцу (в зависимости от того, что наступит ранее), если причиной выхода их из строя послужил дефект материала или изготовления.

Таким образом, получается, что сейчас гарантия на катализатор намного увеличена, во-первых до 3 лет, во-вторых с 1000 до 100000км (конечно это опять не 150000км). Но намного лучше, чем было.

Лично мое мнение:

Просто заменили поставщика и сейчас проблема РЕШЕНА.

Так как случаи не массовые (их буквально капля в море, про это чуть ниже). Было решено просто продлить гарантию

Я склоняюсь к первому пункту, потому как с 2016 года проблем с нейтрализатором на KIA CEED и RIO просто НЕТ.

Немного статистики

Многие мне любят приводить примеры, вот почитай на DRIVE2, сколько там случаев с нейтрализатором. Почитал, до меня уже проводили такое исследование и что получилось:

На драйве было зарегистрировано 2290 KIA CEED JD. И ТОЛЬКО У 8 ШТУК развалился нейтрализатор, и это подтверждено самими владельцами (проходил опрос). Получается, что развалился только 1 из 286 штук, если перевести на проценты это 0,35% из 100 возможных! Причем все машины в основном из столичного региона и заправлялись 95 бензином!

Получается, что проблема могла быть действительно в некачественном топливе. А именно в присадках, которые поднимали октановое число (про это может говорить красный налет на свечах)

Пусть к этому еще приложится несколько десятков (даже сотен) автомобилей KIA RIO, но опять же это капля в море.

Как вы думаете — массовая это проблема или нет? Я думаю — НЕТ! Однако гарантия в 1000км пугает, в этом я с вами согласен.

Сейчас видео версия смотрим

Хочется подытожить. С 2016 года, проблема с моторами 1,4 и 1,6 литра РЕШЕНА – МОЖНО БРАТЬ НЕ БОЯСЬ! Сейчас гарантия на катализаторы минимум 3 года или 100 000км пробега. Так что выбивать их на 500-1000км как минимум не правильно. Катайтесь до сотни, а дальше принимайте решение. А если у вас автомобили ХЕНДАЙ, тогда можно смело кататься до 150000км. И да, на заметку в среднем нейтрализатор работает до 150000км, дальше его нужно заменить — И ЭТО НА ЛЮБОЙ МАШИНЕ!

НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.