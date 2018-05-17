Как обещал в статье про моторы KIA и Hyundai (2.0 и 2.4 литра), решил рассказать про проблемы с катализатором в НЕУБИВАЕМЫХ машинах, таких как KIA CEED и RIO. Сейчас те, кто «наблюдают» эту тему, спросят — а где же HYUNDAI SOLARIS, I30, ELANTRA и прочие. А вот друзья, проблемы были именно с моделями KIA. Но не буду раскрывать все секреты сразу, все будет в статье. Как обычно видео версия в конце …

Катализатор KIA - проблемы


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Опять же проблема не массовая и почему то она проявлялась только на ограниченных моделях компании KIA, но и опять же из большого количества проданных авто, это всего лишь мелкий процент. Но странное в другом, а именно в гарантии на катализатор!

В чем суть проблемы

ДА банально в том — что катализатор разваливался. Нет, он не оплавлялся, а просто начинал рассыпаться сверху. «НУ И ЧТО» – скажите вы, «ну сыпется и хай с ним».

Катализатор сыпется

А вот не все так просто. Вся трагедия в том, что катализатор состоит из керамической основы, и напыления благородных металлов (обычно платиновой группы). Если он начинает сыпаться, то выделяется керамический песок (который очень прочный). Так вот при перекрытии клапанов, его может засасывать в цилиндры двигателя (потому как у современных авто, катализаторы стоят сразу за выпускным коллектором – то есть очень близко с мотором).

В выпускном коллекторе

Если этот «песок» попадает в мотор, он оседает в первую очередь на кольцах поршня (маслосъемных и компрессионных) и работает как абразив, изнашивая стенки цилиндра. Отсюда вам задиры и быстрый выход из строя. Даже неубиваемые моторы 1,4 и 1,6 литра, очень быстро начинают стучать из-за этого.

Далее этот песок может попасть в масло, и не факт что его задержит масляный фильтр. А если он есть в системе смазки, значит он может проникнуть во вкладыши коленчатого вала, и также их износить. В общем натворит дел в моторе.

На каких авто проявлялось?

Многие злопыхатели писали — что катализатор рассыпался вот прям на всех корейских авто без исключения! НО это ДАЛЕКО не так. Под удар попали только две модели компании KIA, это CEED и RIO (конечно от некачественного топлива, катализатор может развалиться на любой машине), но здесь дело было не в топливе.

KIA CEED 2013

Под удар попали автомобили (CEED и RIO) 2012 – 2015 модельного года, именно у них существует большая вероятность того что он может разрушиться – САМ ПО СЕБЕ! Причем это может происходить при пробеге, как в 30 000 км, так и в 70 000 км. Владельцы льют как 92, так и 95 бензин. Никакой закономерности не прослеживается.

АБСУРДНОСТЬ ГАРАНТИИ

Самое абсурдное, что гарантия на катализатор в 2012 – 2015 годах, на автомобили KIA RIO, CEED, CERATO, SOUL составляет — ВСЕГО 1000КМ ПРОБЕГА, ни о каких 5 лет и 150000км пробега речи не идет!

Именно такую запись можно было встретить в сервисной книжке, то есть если у вас нейтрализатор рассыпался уже на пробеге в 2000 км и задирал мотор, то это уже не гарантийный случай.

пробег 1000км

И ВОТ ЧТО СТРАННО, в большинстве случаев происходит разрушение именно на KIA CEED – 90% случаев и на RIO — 10%, например на CERATO, SOUL таких проблем нет. А на OPTIMA, SPORTAGE, SORENTO, SORENTO PRIME нет даже такой записи в сервисной книжке, то есть тут гарантия 5 лет или 150 000км.

НО СТРАННО ВДВОЙНЕ, что на родственники (буквально братья близнецы) автомобили компании HYUNDAI — SOLARIS, I30, ELANTRA. Такой проблемы НЕТ ОТ СЛОВА – ВООБЩЕ:

  • У них нет такой записи в сервисной книжке (про 1000км)
  • У них гарантия на катализатор 5 лет или 150 000 км пробега
  • ДА и ходят нейтрализаторы, без каких-либо проблем
  • Задиров моторов по вине нейтрализаторов, почти вообще не зафиксировано (на уровне погрешности)

Раньше для меня это был почти один и тот же бренд. Сейчас четко проявляются отличия, и они почему складываются не в пользу KIA

Как решили ситуацию?

Ситуация решилась в начале 2016 года. Именно тогда начали выдавать новые сервисные книжки, в которых вообще не было записи про нейтрализатор. И многих стал мучать вопрос – а что сейчас с гарантией? Она опять же 1000км или как? Началось очень много вопросов в компанию KIA.

И тогда она на своем официальном сайте выдала такую информацию (выдержка из перечня гарантийных условий):

— Элементы системы выпуска отработанных газов***

*** Могут быть заменены по гарантии изготовителя в течение 36 месяцев или 100.000 км пробега, с момента продажи автомобиля первому Владельцу (в зависимости от того, что наступит ранее), если причиной выхода их из строя послужил дефект материала или изготовления.

Скрин с официального сайта

Таким образом, получается, что сейчас гарантия на катализатор намного увеличена, во-первых до 3 лет, во-вторых с 1000 до 100000км (конечно это опять не 150000км). Но намного лучше, чем было.

Лично мое мнение:

  • Просто заменили поставщика и сейчас проблема РЕШЕНА.
  • Так как случаи не массовые (их буквально капля в море, про это чуть ниже). Было решено просто продлить гарантию

Я склоняюсь к первому пункту, потому как с 2016 года проблем с нейтрализатором на KIA CEED и RIO просто НЕТ.

Немного статистики

Многие мне любят приводить примеры, вот почитай на DRIVE2, сколько там случаев с нейтрализатором. Почитал, до меня уже проводили такое исследование и что получилось:

На драйве было зарегистрировано 2290 KIA CEED JD. И ТОЛЬКО У 8 ШТУК развалился нейтрализатор, и это подтверждено самими владельцами (проходил опрос). Получается, что развалился только 1 из 286 штук, если перевести на проценты это 0,35% из 100 возможных! Причем все машины в основном из столичного региона и заправлялись 95 бензином!

Получается, что проблема могла быть действительно в некачественном топливе. А именно в присадках, которые поднимали октановое число (про это может говорить красный налет на свечах)

Красный налет на свечах

Пусть к этому еще приложится несколько десятков (даже сотен) автомобилей KIA RIO, но опять же это капля в море.

Как вы думаете — массовая это проблема или нет? Я думаю — НЕТ! Однако гарантия в 1000км пугает, в этом я с вами согласен.

Сейчас видео версия смотрим

Хочется подытожить. С 2016 года, проблема с моторами 1,4 и 1,6 литра РЕШЕНА – МОЖНО БРАТЬ НЕ БОЯСЬ! Сейчас гарантия на катализаторы минимум 3 года или 100 000км пробега. Так что выбивать их на 500-1000км как минимум не правильно. Катайтесь до сотни, а дальше принимайте решение. А если у вас автомобили ХЕНДАЙ, тогда можно смело кататься до 150000км. И да, на заметку в среднем нейтрализатор работает до 150000км, дальше его нужно заменить — И ЭТО НА ЛЮБОЙ МАШИНЕ!

НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.