Причин, почему болт может не откручиваться действительно масса. В одном случае это повреждение его физически (например — был удар), в другом случае это «прикипание» от высоких температур (встречается в горячих частях автомобиля – глушитель, коллектор, катализатор), ну и последнее это окисление (такие проблемы бывают у деталей, которые контактируют с водой – суппорта, сайлентблоки). Да и бывает что колесо сложно открутить потому как «резина» очень давно не менялась, скажем машина стояла на стоянке зимой и имеется ржавчина, которая и стопорит процесс съема. В общем, нужно с этим бороться, есть много способов начиная от специальных средств, заканчивая достаточно радикальными методами. Сегодня подробно поговорим про это …

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Лично я на своей практике встречался практически с каждым из перечисленных проблем, но самое сложное это открутить болты на глушителе или коллекторе, потому как они реально прикипают от высоких температур! Кстати что-то похожее может происходить и с суппортами, ведь они достаточно сильно разогреваются при торможении, а затем резко охлаждаются (заехали в лужу). Методы условно можно разделить на химические и физические.

WD-40 и другие проникающие средства

Реально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.

Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.

Кислоты

Это также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.

Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится. Если же нужно открутить «тяжелый случай» тогда вокруг шляпки делается бортик из пластилина и туда добавляется несколько капель кислоты, чтобы усилить эффект кладется еще и кусочек цинка (создается гальваническая пара). После 12 – 24 часов, практически любой болт, даже прикипевший можно открутить. Однако не всегда можно сделать такой бортик из пластилина.

Кстати на YOUTUBE полно «лайф-хаков» где для откручивания применяется «КОКА-КОЛА», в ней содержится ортофосфорная кислота, она также работает как приникающее средство, но только в легких случаях.

Лично я вам рекомендую быть осторожными с такими способами, все же концентрированная серная кислота ОПАСНА!

Нагрев

Нагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.

Если крепление небольшое, то его можно нагреть обычным паяльником, подержать примерно 10 – 15 минут. Однако если случай тяжелый это не поможет. Здесь прекрасно работает горелка с открытым пламенем — продаются специальные баллончики. Болт разогревается чуть ли не до красного цвета, металл расширяется (эффект «прикипания» ослабляется), теперь его резко нужно охладить (желательно проникающим составом, как WD-40), получается как бы мини удар, можно смело откручивать.

Электрический нагрев

Открытый огонь это конечно хорошо, но вот только опять же есть вероятность что-нибудь спалить! Поэтому лучше применять электрический нагрев, здесь речь идет не о «паяльнике», скорее здесь принцип сварочного аппарата, но с малым напряжением.

Берется трансформатор от микроволновки, на вторичную обмотку накручивается толстый медный кабель – это нам дает напряжение в 1,5Вольта, но вот сила тока просто зашкаливает. К концам этого провода приделываются два щупа, желательно из толстых листов меди и затачиваются. Эти два щупа нужно установить в начале и конце болта (или гайки и болта). Таким образом, пойдет сильный разогрев, дальше все как с открытым источником огня, остужаем проникающим средством и откручиваем. Смотрим полезное видео, такого метода.

Физические способы

Собственно тут их всего два, однако будьте осторожны можно сорвать грани и сделаете еще хуже, итак:

Постукивание – берем обычный молоток и просто обстукиваем гайку или болт (не сильно, чтобы не помять), зачастую этого достаточно, окислы, ржавчина или даже «прикипание» отходит и соединение может поддаться. Если этого не происходит, попробуйте сконцентрировать удар, берем «ударную отвертку» направляем усилие на гайку или шляпку болта. НЕ НУЖНО БИТЬ ПО РЕЗЬБЕ, ЕСЛИ ЕЕ ПОМНЕТЕ, БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ, тогда только срезать.

Рычаг или плечо. Зачастую ключом открутить не получается, просто не хватает усилия рычага. Достаточно удлинить ручку, взять длиннее «вороток» или на ключ одеть металлическую трубу, соединение может открутиться. Однако будьте осторожны, можно сорвать грани!

Болгарка или срезаем

Пожалуй, самое последнее если ничего не помогает, да еще и если грани сорваны, то тут только – «резать»! Обычно это происходит «болгаркой», можно ножовкой по металлу, если болгаркой не подлезть (или опасно). Тут собственно и комментировать нечего, срезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).

На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!

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