Светодиодные лампы в фары головного света

Сейчас многие автомобилисты чтобы улучшить головной свет своего железного коня, начали покупать специальные светодиодные лампы. Нет, это не те «LED» которые продавались лет 5 назад (и практически не светили), сейчас все по-другому. Свет от них яркий и четкий (я имею в виду есть четкая свето-теневая граница), они чем то похожи на КСЕНОН (из-за яркости), поэтому многие сотрудники ГИБДД к ним «неровно дышат» и норовят их приравнять к газоразрядным лампам. НО это не совсем так! Поэтому справедливо может возникнуть вопрос, а действительно – можно ли сейчас ставить современные диодные лампы в фары по закону? Или за это полагается штраф? Давайте разбираться, как обычно будет видео версия в конце …

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Начну с того что если посидеть и разобраться в законе – РЕАЛЬНО СТАНОВИТСЯ ВСЕ ПОНЯТНО – СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ, но с другой стороны, просто так проверить рядовые сотрудники ГИБДД эти лампы не могут, поэтому есть небольшая лазейка в законе. Но давайте по порядку.

Три развития событий установки светодиодов

Как светодиодные лампы могут попасть к вам в фары? Есть всего три причины:

Если их установили на заводе. ТО есть ваш производитель, штатно оснащает ваш автомобиль такими лампами – они легальны и никакой штраф вам не грозит

Установка таких фар, если на такой модели автомобиля производитель в максимальных комплектациях устанавливает LED

Установка в обычные фары, рассчитанные на галоген и производитель не предусматривает установку светодиодов.

Для нас самый интересный случай это конечно же пункт «три», однако рассмотрим и пункт «два», такие случаи сейчас также встречаются.

Что говорит нам закон?

Будем разбирать самый распространенный случай — это когда у вас есть обычный автомобиль, его фары и отражатели предназначены для работы с галогеном, вы покупаете светодиодные лампы, которые подходят под ваш цоколь и устанавливаете их себе в авто.

Закон здесь уже предусматривает нарушение согласно пункту 3.1 (перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств)

3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.

И скорее всего инспектор вам постарается вменить, часть 3 статьи 12.5 КоАП, которая гласит

Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.

То есть, как бы попадаем по полной. Можно лишиться прав — аж до одного года. Однако здесь есть лазейки и не всегда так просто доказать что у вас стоят светодиоды.

Лазейки в законе

Начну с того что — согласно приказу МВД, контроль за техническими параметрами происходит только на стационарном посту, инспектором технического надзора ГИБДД И ТОЛЬКО СРЕДСТВАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ внесенными в государственный реестр типов и средств измерений!

То есть обычный рядовой сотрудник ГИБДД, в 95% случаев не имеет таких полномочий — самое ГЛАВНОЕ КВАЛИФИКАЦИИ и оборудования, а значит, он не может проверить у вас лампочки.

Для примера, ксенон вычисляется на раз, ДАЖЕ ОБЫЧНЫМ СОТРУДНИКОМ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ, достаточно открыть капот:

Во-первых, он имеет другой цвет, нежели положенный обычным галогеновым лампам (а это уже пункт 3.1) и вычислить это не трудно

Во-вторых, после того как откроете капот, инспектор может увидеть блоки розжига и заподозрить вас в неправомерной установке. А установка таких блоков это уже изменение в конструкции

В-третьих, на КСЕНОНЕ должна обязательно стоять автоматическая коррекция фар, линзы, и омыватель. Если этого НЕТ – ВЫ ПОПАЛИ.

А вот с LED лампочками в фарах головного света не все так просто. Они имеют четкую светотеневую границу, они имеют практически такой же цвет что и галоген (ну может чуть белее, хотя производители сейчас подбирают очень хорошо). У них нет никаких блоков розжига, то есть конструктивно фара не страдает (и из подкапотного пространства ее вычислить очень сложно). ДА и определить их также не просто даже визуально, потому как зачастую закрыты металлическими колпачками снаружи.

НО что делать, если инспектор ГИБДД попался очень настойчивый и хочет прямо таки доказать что у вас стоит что-то плохое в фарах? Даю расклад по пунктам:

Вас останавливает инспектор, кстати, сейчас вы его можете снимать и лучше это делать, для вашего доказательства, если вдруг понадобиться (просто поверните в его сторону видеорегистратор, попросите друга снимать, ну если нет ни того ни другого можете снимать сами). Но нужно это делать максимально корректно, без всякого рода задираний!

Отдаете ему права и задаете вопрос, а какая причина остановки? Допустим, он говорит – «что есть подозрение на установку ксенона» и говорит – «открывайте капот и тушите фары». Тут друзья, нужно понимать, что это просьба, а не приказ, И КАК БЫ ВЫПОЛНЯТЬ ЕГО ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ! Вам нужно задать вопрос – «для осмотра или для досмотра». Если «ДЛЯ ОСМОТРА» пусть ходит и осматривает, вы не должны ничего открывать и выключать. Если «ДЛЯ ДОСМОТРА», то ему нужны два понятых для того чтобы по закону досмотреть ваш авто (а как правило это ночь, если фары горят, и найти их не так-то просто), конечно инспектор (по закону) может вас снимать на камеру, но лучше ему про это не говорить (пусть ищет понятых).

ДОПУСТИМ, ОН приводят двух понятых, теперь они могут открывать ваш автомобиль, лезть под капот, багажник и прочее. ТЕПЕРЬ – ЕСЛИ ОНИ ОТКРЫВАЮТ КАПОТ и видят там блок розжига ксенона, то вам капец (пахнет лишением прав). А вот если ваша светодиодная лампа СПРЯТАНА ПОД КРЫШКУ в фаре, и снаружи ничего не видно, ТО ВСЕ ХОРОШО. РАЗБИРАТЬ ФАРУ (нарушать конструктивную целостность) – НЕЛЬЗЯ!

Согласно статье 27.9 КоАП

Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения.

Если же все сотрудник ГИБДД нарушит целостность, тем самым он вызовет неисправность которая запрещает эксплуатацию ТС.

Есть и такой вариант, что инспектор не разбирая определил снаружи – ЧТО У ВАС СТОЯТ СВЕТОДИОДЫ. Еще раз читаем статью 12.5 часть 3, «цвет огней и режим работы» которых не соответствует требованиям ГОСТ. Ссылаются на ГОСТ 51709 – он очень большой, но нам нужно понять из него, что все световые приборы должны работать в постоянном режиме, кроме сигналов поворота и аварийной сигнализации (эти должны работать в проблесковой сигнализации). Свет фары называется «постоянный ближний» НА НЕ СООТВЕТСТВИИ его работы уже должен проверять сотрудник технического надзора, а не сотрудник ГИБДД, который как мы выяснили, не имеет на это КВАЛИФИКАЦИИ.

НУ и последнее опять 12.5 часть 3 — «цвет огней и режим работы». Если у вас цвет фар белый, а не синий или желтый (как скажем на КСЕНОНЕ). То вас по этой статье привлечь НЕЛЬЗЯ! Хотя если дойдет дело до технического контроля и далее суда то могут.

НУ и для прочего спокойствия, НО ЭТО ТОЛЬКО В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, с некоторыми лампами идут различные сертификаты (хотя это по сути фикция), на соответствие всем ГОСТАМ! Этим можно «козырять» уже перед сотрудником технического надзора (если вдруг проверили) – «мыл не знал, сказали что есть все разрешения, сертификаты и прочее». То есть вина как бы, лежит не на вас, а на производителе – ПРАВ ВАС ЛИШИТЬ НЕ МОГУТ.

Вот такая вот канитель, как видите с этими лампами очень все не просто, сотрудники ГИБДД про это знают и поэтому с ними попросту не связываются. ДА и если честно определить их сложно, ведь они реально похожи на мощный галоген.

Если на вашей марке в максимальной комплектации есть LED

Здесь дела обстоят лучше. Вам не нужно проходить никакие проверки соответствия безопасности. Согласно пункту 77, раздела 4, главы V технического регламента таможенного союза:

1) при установке на транспортное средство компонентов: предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов; предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации; 2) при серийном внесении изменений в конструкцию на основании разработанной и согласованной в установленном порядке конструкторской документации, если на ее основе была выполнена оценка соответствия внесенных изменений.

Вы можете поставить фары с максимальной комплектации и это не должно вызвать никаких проблем со стороны сотрудников ГИБДД и технического контроля.

Сейчас видео версия смотрим

ИТОГ

Что остается в сухом остатке, ДА ТО, ЧТО СТАВИТЬ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, В ФАРЫ РАССЧИТАННЫЕ НА ГАЛОГЕН – НЕЛЬЗЯ! НО чтобы доказать, что у вас стоят «ЛЭДЫ», сотрудник ГИБДД должен потратить просто уйму времени, ПОЭТОМУ С НИМИ ОНИ ПОПРОСТУ НЕ СВЯЗЫВАЮТСЯ.

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