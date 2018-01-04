Светодиодные лампы в фары головного света

Сейчас многие автомобилисты чтобы улучшить головной свет своего железного коня, начали покупать специальные светодиодные лампы. Нет, это не те «LED» которые продавались лет 5 назад (и практически не светили), сейчас все по-другому. Свет от них яркий и четкий (я имею в виду есть четкая свето-теневая граница), они чем то похожи на КСЕНОН (из-за яркости), поэтому многие сотрудники ГИБДД к ним «неровно дышат» и норовят их приравнять к газоразрядным лампам. НО это не совсем так! Поэтому справедливо может возникнуть вопрос, а действительно – можно ли сейчас ставить современные диодные лампы в фары по закону? Или за это полагается штраф? Давайте разбираться, как обычно будет видео версия в конце …
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Начну с того что если посидеть и разобраться в законе – РЕАЛЬНО СТАНОВИТСЯ ВСЕ ПОНЯТНО – СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ, но с другой стороны, просто так проверить рядовые сотрудники ГИБДД эти лампы не могут, поэтому есть небольшая лазейка в законе. Но давайте по порядку.
Три развития событий установки светодиодов
Как светодиодные лампы могут попасть к вам в фары? Есть всего три причины:
- Если их установили на заводе. ТО есть ваш производитель, штатно оснащает ваш автомобиль такими лампами – они легальны и никакой штраф вам не грозит
- Установка таких фар, если на такой модели автомобиля производитель в максимальных комплектациях устанавливает LED
- Установка в обычные фары, рассчитанные на галоген и производитель не предусматривает установку светодиодов.
Для нас самый интересный случай это конечно же пункт «три», однако рассмотрим и пункт «два», такие случаи сейчас также встречаются.
Что говорит нам закон?
Будем разбирать самый распространенный случай — это когда у вас есть обычный автомобиль, его фары и отражатели предназначены для работы с галогеном, вы покупаете светодиодные лампы, которые подходят под ваш цоколь и устанавливаете их себе в авто.
Закон здесь уже предусматривает нарушение согласно пункту 3.1 (перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств)
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
И скорее всего инспектор вам постарается вменить, часть 3 статьи 12.5 КоАП, которая гласит
Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
То есть, как бы попадаем по полной. Можно лишиться прав — аж до одного года. Однако здесь есть лазейки и не всегда так просто доказать что у вас стоят светодиоды.
Лазейки в законе
Начну с того что — согласно приказу МВД, контроль за техническими параметрами происходит только на стационарном посту, инспектором технического надзора ГИБДД И ТОЛЬКО СРЕДСТВАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ внесенными в государственный реестр типов и средств измерений!
То есть обычный рядовой сотрудник ГИБДД, в 95% случаев не имеет таких полномочий — самое ГЛАВНОЕ КВАЛИФИКАЦИИ и оборудования, а значит, он не может проверить у вас лампочки.
Для примера, ксенон вычисляется на раз, ДАЖЕ ОБЫЧНЫМ СОТРУДНИКОМ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ, достаточно открыть капот:
Во-первых, он имеет другой цвет, нежели положенный обычным галогеновым лампам (а это уже пункт 3.1) и вычислить это не трудно
Во-вторых, после того как откроете капот, инспектор может увидеть блоки розжига и заподозрить вас в неправомерной установке. А установка таких блоков это уже изменение в конструкции
В-третьих, на КСЕНОНЕ должна обязательно стоять автоматическая коррекция фар, линзы, и омыватель. Если этого НЕТ – ВЫ ПОПАЛИ.
А вот с LED лампочками в фарах головного света не все так просто. Они имеют четкую светотеневую границу, они имеют практически такой же цвет что и галоген (ну может чуть белее, хотя производители сейчас подбирают очень хорошо). У них нет никаких блоков розжига, то есть конструктивно фара не страдает (и из подкапотного пространства ее вычислить очень сложно). ДА и определить их также не просто даже визуально, потому как зачастую закрыты металлическими колпачками снаружи.
НО что делать, если инспектор ГИБДД попался очень настойчивый и хочет прямо таки доказать что у вас стоит что-то плохое в фарах? Даю расклад по пунктам:
- Вас останавливает инспектор, кстати, сейчас вы его можете снимать и лучше это делать, для вашего доказательства, если вдруг понадобиться (просто поверните в его сторону видеорегистратор, попросите друга снимать, ну если нет ни того ни другого можете снимать сами). Но нужно это делать максимально корректно, без всякого рода задираний!
- Отдаете ему права и задаете вопрос, а какая причина остановки? Допустим, он говорит – «что есть подозрение на установку ксенона» и говорит – «открывайте капот и тушите фары». Тут друзья, нужно понимать, что это просьба, а не приказ, И КАК БЫ ВЫПОЛНЯТЬ ЕГО ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ! Вам нужно задать вопрос – «для осмотра или для досмотра». Если «ДЛЯ ОСМОТРА» пусть ходит и осматривает, вы не должны ничего открывать и выключать. Если «ДЛЯ ДОСМОТРА», то ему нужны два понятых для того чтобы по закону досмотреть ваш авто (а как правило это ночь, если фары горят, и найти их не так-то просто), конечно инспектор (по закону) может вас снимать на камеру, но лучше ему про это не говорить (пусть ищет понятых).
- ДОПУСТИМ, ОН приводят двух понятых, теперь они могут открывать ваш автомобиль, лезть под капот, багажник и прочее. ТЕПЕРЬ – ЕСЛИ ОНИ ОТКРЫВАЮТ КАПОТ и видят там блок розжига ксенона, то вам капец (пахнет лишением прав). А вот если ваша светодиодная лампа СПРЯТАНА ПОД КРЫШКУ в фаре, и снаружи ничего не видно, ТО ВСЕ ХОРОШО. РАЗБИРАТЬ ФАРУ (нарушать конструктивную целостность) – НЕЛЬЗЯ!
Согласно статье 27.9 КоАП
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Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения.
Если же все сотрудник ГИБДД нарушит целостность, тем самым он вызовет неисправность которая запрещает эксплуатацию ТС.
- Есть и такой вариант, что инспектор не разбирая определил снаружи – ЧТО У ВАС СТОЯТ СВЕТОДИОДЫ. Еще раз читаем статью 12.5 часть 3, «цвет огней и режим работы» которых не соответствует требованиям ГОСТ. Ссылаются на ГОСТ 51709 – он очень большой, но нам нужно понять из него, что все световые приборы должны работать в постоянном режиме, кроме сигналов поворота и аварийной сигнализации (эти должны работать в проблесковой сигнализации). Свет фары называется «постоянный ближний» НА НЕ СООТВЕТСТВИИ его работы уже должен проверять сотрудник технического надзора, а не сотрудник ГИБДД, который как мы выяснили, не имеет на это КВАЛИФИКАЦИИ.
- НУ и последнее опять 12.5 часть 3 — «цвет огней и режим работы». Если у вас цвет фар белый, а не синий или желтый (как скажем на КСЕНОНЕ). То вас по этой статье привлечь НЕЛЬЗЯ! Хотя если дойдет дело до технического контроля и далее суда то могут.
НУ и для прочего спокойствия, НО ЭТО ТОЛЬКО В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, с некоторыми лампами идут различные сертификаты (хотя это по сути фикция), на соответствие всем ГОСТАМ! Этим можно «козырять» уже перед сотрудником технического надзора (если вдруг проверили) – «мыл не знал, сказали что есть все разрешения, сертификаты и прочее». То есть вина как бы, лежит не на вас, а на производителе – ПРАВ ВАС ЛИШИТЬ НЕ МОГУТ.
Вот такая вот канитель, как видите с этими лампами очень все не просто, сотрудники ГИБДД про это знают и поэтому с ними попросту не связываются. ДА и если честно определить их сложно, ведь они реально похожи на мощный галоген.
Если на вашей марке в максимальной комплектации есть LED
Здесь дела обстоят лучше. Вам не нужно проходить никакие проверки соответствия безопасности. Согласно пункту 77, раздела 4, главы V технического регламента таможенного союза:
1) при установке на транспортное средство компонентов:
предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов;
предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;
2) при серийном внесении изменений в конструкцию на основании разработанной и согласованной в установленном порядке конструкторской документации, если на ее основе была выполнена оценка соответствия внесенных изменений.
Вы можете поставить фары с максимальной комплектации и это не должно вызвать никаких проблем со стороны сотрудников ГИБДД и технического контроля.
Сейчас видео версия смотрим
ИТОГ
Что остается в сухом остатке, ДА ТО, ЧТО СТАВИТЬ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, В ФАРЫ РАССЧИТАННЫЕ НА ГАЛОГЕН – НЕЛЬЗЯ! НО чтобы доказать, что у вас стоят «ЛЭДЫ», сотрудник ГИБДД должен потратить просто уйму времени, ПОЭТОМУ С НИМИ ОНИ ПОПРОСТУ НЕ СВЯЗЫВАЮТСЯ.
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