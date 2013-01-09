Я уже рассказал про обгонную муфту генератора, что она реально увеличивает срок службы ременной передачи. Но и сами ремни сейчас стали другие, на смену обычным клиновым пришли поликлиновые или как их еще называют ручейковые варианты. Благодаря этому соединение коленчатого вала с различными узлами стало намного прочнее, срок службы увеличился кратно, а также выросло КПД. Однако в некоторых каталогах, эти два одинаковых значения, почему то разделяют, то есть «поли» и «ручеек» — отдельно! Верно ли это, и в чем собственно разница давайте разбираться …

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Для начала определение

Ручейковый (поликлиновый) – это ремень, на внутренней (рабочей) стороне которого, есть специальные «клинья» или как сейчас их называют «ручейки». Созданы они для того чтобы улучшить сцепление между шкивами различных агрегатов.

Сейчас они широко применяются в автомобилях для связи коленчатого вала и навесного оборудования, например генератора, насоса ГУР, насоса кондиционера и прочего. Чем сложнее передача, тем сложнее и шире полотно, а также количество «ручейков».

Строение

Если рассмотреть его снизу вверх можно заметить несколько слоев:

Защитный слой . Это верхняя часть (некоторые называют внешней). Сделан из полихлоропрена (или неопрена, найрита). Это очень прочная составляющая, которая держит внутренние части.

. Это верхняя часть (некоторые называют внешней). Сделан из полихлоропрена (или неопрена, найрита). Это очень прочная составляющая, которая держит внутренние части. Корд . Средняя часть. Делается из прочных нитей, полиэфира или нейлона. Они отвечают за силовую составляющую

. Средняя часть. Делается из прочных нитей, полиэфира или нейлона. Они отвечают за силовую составляющую Клинья, ребра, ручейки. Рабочая часть. Имеют вид в разрезе как многие называют в виде «пилы» или несколько «холмиков». Сделаны также из полихлоропрена, бывает и из хлоропрена. Очень прочные и износостойкие.

Почем именно полихлоропрен или неопрен выбран в строении как основной материал? Дав все просто – он очень устойчив к различного рода воздействиям, которых в работе ременной передачи (под капотом автомобиля) очень много. Устойчив к – открытому огню и высоким температурам, отлично склеивается с тканями и металлами, высокая стойкость к атмосферным изменениям, стойкость к естественному окислению, к истиранию и низким температурам. Если сказать просто – это банально идеальный материал.

Про «поли-клинья» (ручьи)

Из названия понятно, что внутренняя поверхность (рабочая) представляет из себя «клинья», а приставка «поли» обозначает что их много. Количество зависит от шкивов навесного оборудования. На средних иномарках, где генераторы имеют не такие массивные шкивы (как скажем на бизнес-классе), их примерно от 5 до 7 ручейков.

В автомобилях классами выше, может доходить до 10, в грузовиках до 12.

Чем больше таких клиньев, тем прочнее связь со шкивами, соответственно нагрузка распределяется равномерно и срок службы увеличивается.

Кстати многие производители и мастера их называют «ручьи», потому как они похожи на параллельные потоки воды, если смотреть снизу. НО стоит отметить что это два названия одно и тоже! Если в каталоге они указаны отдельно, то это мягко сказать НЕ ПРАВИЛЬНО! Путаница может быть из-за того что различные производители называют их по-разному. Скажем смотрите вы каталог для своего авто, один указывает именно ручейковый, а другой поли ремень, не бойтесь они одинаковые, просто названия разные.

Клиновой или поликлиновой ремень

НА заре появления машин, шкив генерирующей установки был один, соединялся он с генератором одним и очень простым ремнем, который был сделан в форме клина — был высокий и литой. Однако в строении также применялись нейлоновые нити, для усиления конструкции.

Такие варианты не ходили долго, причем их очень часто приходилось подтягивать, чтобы они не проскальзывали. Боковые части были подвержены высокому износу и он как бы проседал внутрь, затем банально рвался. ДА и шкивы в то время имели всего одну борозду.

Ресурс клинового соединения был очень низкий, потому как основная нагрузка была на одно звено, были частые проскальзывания (потому как отсутствовали обгонные муфты) и как следствие больший износ. Если не подтянуть такое соединение оно быстро протиралось и рвалось.

Позднее появляются поликлиновые соединения, изменяются и шкивы генераторов и прочих навесных частей (в частности насосов). Сейчас внутреннее полотно ременной передачи имеет уже несколько малых клиньев оно становится — ШИРОКИМ и НЕВЫСОКИМ, да и на навесных частях шкивы также стали делаться с несколькими бороздами.

Таким образом, совмещая широкую ременную передачу и широкий шкив, мы улучшаем работу и уменьшаем износ. Так как борозд зацепления у нас намного больше.

Кстати вот видео как заменить старый тип на новый, на обычной классике.

Как ни крути, но обычное клиновое соединение уходит в прошлое, сейчас будут только «поли» ременные передачи, они банально надежнее, давайте подробнее про плюсы.

Плюсы

Нашли свое применение не только в автомобильной промышленности, в частности внутри авто. Но и в других сферах, таких как станкостроение, привода и прочие сложные соединения. Почему получили такое широкое распространение, давайте по пунктам:

Высокая износостойкость

Большой ресурс

Выдерживают высокую нагрузку

Меньше проскальзываний

Реже нужно натягивать и следить за ними. В машинах, так вообще есть ролики-натяжители

Плавная работа

Могут работать с высокими скоростями

Передают высокие передаточные отношения

Могут использоваться в сложных системах, а также с возможностью обратного изгиба

Работают в системах с непараллельными валами

Больший КПД по сравнению с обычным «клиновым» вариантом

Современные материалы делают их устойчивыми не только к температурным изменениям, а также невосприимчивыми к атмосферным и озонным колебаниям.

Отрицательными моментами можно назвать только стоимость и сложность в конструктиве. Стоят в два – три раза дороже, однако и ходят до пяти раз дольше, чем обычные варианты.

НА этом заканчиваю, думаю моя информация была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.