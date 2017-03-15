Вроде прогресс, вроде появились светодиодные лампочки, и кажется что проблема с габаритами — противотуманными фарами, да и головным освещением почти решена! НО на практике получается все совершенно по-другому. Габаритные LED огни (которые куплены у китайских собратьев) через сайты или же через наших «перепродажников» перегорают еще быстрее чем лампочки накаливания, особенно часто в габаритных огнях. НО почему? Что же это такое и где хваленый ресурс в несколько лет. Сегодня подробно расскажу суть процесса, также будет полезная видео версия в конце статьи. Так что читаем – смотрим …

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Не всегда светодиодные лампочки просто перегорают, иногда они подмигивают (аля — стробоскоп). И вот едет такая машина и вся моргает как новогодняя елка, СМОТРИТСЯ ПРОСТО УЖАСТНО. Если побродить по форумам, то такой «прикол» случается сплошь и рядом, а некоторым «особо везучим» уже через пару дней приходится выкидывать лампочки. Чтобы понять весь процесс выхода из строя, предлагаю вам немного теории.

Чего больше всего боятся светодиоды

Я сейчас не буду лезть в дебри, рассказывать из чего состоит этот источник света (вы же сюда не за этим пришли). Вам просто нужно понять от чего он «умирает», причем быстро:

Это температура . Кристаллы диодов рассчитаны строго определенно на нужный им температурный режим. Если его превысить то кристалл очень быстро деградирует, срок его службы сокращается в разы, если не в десятки раз. Если утрировать – светить будет ярко, но не долго. Вот почему сейчас на многих лампах есть алюминиевые или даже с «кулерами» системы охлаждения, банально держат температуру в нужных рамках, продлевая НАМНОГО срок службы лампы. Как заверяют некоторые производители, нормальный температурный режим находится в пределах + 35, +40 градусов.

. Кристаллы диодов рассчитаны строго определенно на нужный им температурный режим. Если его превысить то кристалл очень быстро деградирует, срок его службы сокращается в разы, если не в десятки раз. Если утрировать – светить будет ярко, но не долго. Вот почему сейчас на многих лампах есть алюминиевые или даже с «кулерами» системы охлаждения, банально держат температуру в нужных рамках, продлевая НАМНОГО срок службы лампы. Как заверяют некоторые производители, нормальный температурный режим находится в пределах + 35, +40 градусов. Строго определенный ток. Светодиоды питаются строго определенным током, который указывается производителем, меньше подавать — можно, а вот больше – нельзя. Иначе очень быстрая деградация (опять же сильный разогрев) и выход из строя. Вот почему в строении LED ламп есть определенный элемент, который ограничивает и стабилизирует (не дает скачков) до рамок производителя, которые он заложил.

Светодиоды питаются строго определенным током, который указывается производителем, меньше подавать — можно, а вот больше – нельзя. Иначе очень быстрая деградация (опять же сильный разогрев) и выход из строя. Вот почему в строении LED ламп есть определенный элемент, который ограничивает и стабилизирует (не дает скачков) до рамок производителя, которые он заложил. Строго определенное напряжение. Идеальное считается в 12,0В, что почти идеально когда автомобиль стоит и не работает, однако и тогда там 12,5-12,7В если конечно ваш АКБ не разряжен почти полностью. Но после пуска, начинает работать генератор, выдавая 14,2 – 15В, а это так на минуточку почти на 20% больше, чем нужно светодиоду.

Если строго соблюдать эти правила, то работать такие лампы будут очень и очень долго. Действительно 20 — 25000 часов (если быстрее электроника не погорит).

Про стабилизирующие питание элементы

Собственно тут есть также два больших лагеря, и про это ОЧЕНЬ важно отметить:

Дорогие лампы . Обычно устанавливают в головной свет, бывают со встроенным стабилизатором, в народе его называют «драйвером» (где даже читал, называют – «блоком розжига», хотя это не правильно). Здесь все более-менее хорошо, причем сейчас на рынок выходят серьезные игроки, такие как PHILIPS, OSRAM и прочие которые дают достаточно хорошие гарантии на лампы, то есть гореть БУДУТ ДОЛГО. Но тут опять же есть подпольный Китай, а вот с ним все не так стабильно, могут радиатор поставить мелкий, лампа все равно будет перегреваться, кулера встают, стабилизаторы сделаны не пойми из чего, берете как «кота в мешке». НО все же гореть могут ДОЛГО (приближаемся к заветной мечте).

. Обычно устанавливают в головной свет, бывают со встроенным стабилизатором, в народе его называют «драйвером» (где даже читал, называют – «блоком розжига», хотя это не правильно). Здесь все более-менее хорошо, причем сейчас на рынок выходят серьезные игроки, такие как PHILIPS, OSRAM и прочие которые дают достаточно хорошие гарантии на лампы, то есть гореть БУДУТ ДОЛГО. Но тут опять же есть подпольный Китай, а вот с ним все не так стабильно, могут радиатор поставить мелкий, лампа все равно будет перегреваться, кулера встают, стабилизаторы сделаны не пойми из чего, берете как «кота в мешке». НО все же гореть могут ДОЛГО (приближаемся к заветной мечте). Дешевые и мелкие лампы. Такие устанавливаются в габариты, в подсветку номера, салона, «приборной доски» и прочее. Здесь как вы понимаете, таких стабилизаторов быть попросту не может, ибо корпус не поместится в цоколь или место крепления. В них стоит обычный резистор (за 3 копейки), это не стабилизатор, а просто ограничитель тока.

ТО есть если подвести итог, стабилизаторы (они же драйверы) и обычные резисторы.

Почему горят светодиоды в габаритах

Разговор пойдет именно о лампах W5W. Собственно, все уже можно понять из информации сверху. Однако стоит подвести как бы черту.

Конечно, это неправда что нет нормальных LED ламп для габаритов, реально есть, однако они именитых фирм таких как PHILIPS, OSRAM и прочих, стоят они запредельно, зачастую могут доходить до 1000-1500 рублей. Зато с электроникой у них все в порядке, они могут ограничивать как по силе тока, так и по напряжению. Разогрев практически отсутствует и работают они ДОСТАТОЧНО долго.

ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ многие покупают лампы на Китайских площадках типа «Алиэкспресса», «Гирбеста» и прочих. Покупают за три копейки (около 10 рублей-штука), а вот тут с расчетом электроники внутри, никто не «заморачивается». Поэтому при превышении напряжения (до 14,2-15В), намного вырастает потребления тока, что ведет к сильному разогреву лампочки. Вот вам и тройной убийственный эффект: превышение напряжения – превышение силы тока – сильный разогрев, ЖИТЬ ТАКОМУ LED светильнику оставалось недолго. Можно с уверенностью сказать — что протянет максимум пару месяцев, затем начнет моргать, после просто откажется работать.

Мой эксперимент

Что я решил сделать, показать зависимость напряжения, потребления и разогрева лампы. У меня есть обычная габаритная светодиодная лампа W5W, в ней 8 малых модулей и один большой под стеклом (типа линза).

Если подключить ее к блоку питания на 12В, то она потребляет всего 80мА (или 0,96Ватта) причем разогрев лампы стабильный, то есть при включении температура примерно 31 градус Цельсия, а после 10 минут работы примерно 34 градуса.

Теперь возьмем и сымитируем напряжение в 15В, что же видим — потребление выросло аж до 150мА и продолжило расти с разогревом лампы 160-170мА (2,4-2,55Ватта), при включении температура была 34 градуса Цельсия, но уже через 10 минут достигла 58 градусов. Думаю, через полчаса была бы около +70! А ведь рядом находится еще «галогенка», она тоже дает температуру, вот вам и критический разогрев, долго не протянет – скоро перегорит.

Вот вам простая имитация запушенного двигателя на современном автомобиле, сейчас некоторые генераторы выдают от 14,2 до 15В (правда, кратковременно)!

Как уберечь светодиоды

Все просто, нужно сделать стабилизирующий блок питания своими руками, и уже от него питать наши светодиодные лампочки. В интернете очень много таких схем, причем реально рабочих! Суть в том, что режется напряжение и потребление тока, таким образом, почти отсутствует нагрев, соответственно этот экземпляр может работать заявленный производителем ресурс.

Однако мало кто будет так заморачиваться, да и не совсем удобно это, все же лампы W5W миниатюрные, и банально стабилизирующий элемент может не полезть в крепление.

Сейчас очень подробная видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, друзья старался для вас, поэтому с вас лайки и репосты в социальных сетях. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.