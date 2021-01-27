Можно ли ездить с подключенным elm327 постоянно? Подробно + видео

Про диагностический сканер ELM327 я уже много раз рассказывал, кто не знает, что это такое переходите и читайте. Вещь реально полезная позволяет скидывать кучу ошибок, считывать много различных показаний (скорости, температуры, датчиков кислорода и т.д.). Вы просто привязываете его к телефону или планшету, ставите нужную вам программу, связываете его либо по bluetooth, либо по WI-FI и все готово. Многие даже хотят его оставить постоянно в машине, такой импровизированный бортовой компьютер. А что удобно. НО! Не опасно ли это для автомобиля? Можно ли так ездить и что будет. В этой статье отвечу на все вопросы …

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Для начала я хочу всех предостеречь, версии, у этого адаптера бывают разные скажем 1,5 или 2,1, чем они отличаются и какую брать, читаем здесь. Китайцы постоянно что-то мудрят и пытаются нас «облапошить»

На чем основан ELM327

Я сейчас не буду повторять свои статьи, оставил ссылки сверху почитайте, там все есть. НО скажу что микросхему ELM327 разработала канадская компания, которая занимается производством диагностического и другого оборудования. Правда ее сканеры стоят намного больше + программное обеспечение, и все это выходит в копеечку.

Китайцы изначально не стали использовать платы ELM, а стали устанавливать свои, намного дешевле. Например – «PIC18F25K80», но прошивку засунули от Канадских аналогов. И вроде все это как-то еще и работает. Простыми словами, обычная «кустарщина», но буквально за копейки (500 – 600 рублей)

Что будет если подключить в OBD2?

Подробнее про ОBD2 разъем можно почитать здесь, очень полезно. Простыми словами это стандартный разъем для всех современных автомобилей. Именно туда подключают ELM327 адаптер.

После подключения ничего не произойдет, сам адаптер это просто инструмент, который может читать сигналы из ЭБУ автомобиля. Вам еще нужно программное обеспечение, которое эти сигналы поймет, как я писал выше, ставят на смартфон или планшет определенное ПО, которого сейчас огромное количество.

В итоге если все сделали правильно, то эта «цепочка» работает, причем хорошо. Видит все критические ошибки, скидывает их из ЭБУ. Также читает много параметров. Вы даже можете покататься с ней пару часов, все будет хорошо

Долгое сопряжение

Многие пишут, что у ELM 327 долго сопряжение с телефоном, планшетом или другого устройства скажем на ANDROID. Буквально по несколько минут и нужно несколько раз «перевтыкивать» сканер.

Друзья это бред. Когда вы подключаете ЕЛМ в разъем, она получает питание, она находится как бы в спящем режиме, то есть не отключается (это тоже не очень хорошо, внизу поймете почему).

После того как вы активируете bluetooth или WI-FI в зависимости какая у вас версия, запускаете программу, то сопряжение занимает буквально секунды (5 — 10). Ничего переключать не нужно. Проверено лично мной на нескольких автомобилях

Использовать постоянно?

Но вот можно ли использовать ELM327 постоянно в машине и не отключать его? Из своей практике скажу – 50 на 50. И лично я бы, наверное, не стал этого делать. Какие есть причины:

Лично на моем автомобиле (знаю и на многих других тоже), чтобы вставить ELM 327 в OBD2 разъем, нужно открыть специальный люк с предохранителями, гипотетически так ездить можно, но выглядит это не эстетически

(знаю и на многих других тоже), чтобы вставить ELM 327 в OBD2 разъем, нужно открыть специальный люк с предохранителями, гипотетически так ездить можно, но выглядит это не эстетически Утечка тока . Когда я вытаскиваю ключ, вся бортовая система отрубается. Но ЕЛМ остается в активной фазе, даже на моем автомобиле, читал на форумах что потребление минимальное около 30 мАч, но все же, если вы оставляете на несколько дней, это «жрет» аккумулятор, особенно зимой и если он уже не первой свежести. Так что нужно думать

. Когда я вытаскиваю ключ, вся бортовая система отрубается. Но ЕЛМ остается в активной фазе, даже на моем автомобиле, читал на форумах что потребление минимальное около 30 мАч, но все же, если вы оставляете на несколько дней, это «жрет» аккумулятор, особенно зимой и если он уже не первой свежести. Так что нужно думать Безопасность . Стандартный пароль на подключение 1234 или 0000, то есть любой желающий сможет подключиться к вашему ЭБУ, и натворить (при наличии программного обеспечения), все что угодно

. Стандартный пароль на подключение 1234 или 0000, то есть любой желающий сможет подключиться к вашему ЭБУ, и натворить (при наличии программного обеспечения), все что угодно ELM 327 рассчитана на короткие диагностические цели, то есть покатались максимум несколько часов и отложили до другой проверке. Постоянно использовать его не получится, ибо он перегревается от постоянной связи, а элементов охлаждения у него нет

на короткие диагностические цели, то есть покатались максимум несколько часов и отложили до другой проверке. Постоянно использовать его не получится, ибо он перегревается от постоянной связи, а элементов охлаждения у него нет Качество исполнения. Все это скорее подпольный Китай, чем фабрика, не понятно как он себя поведет при длительном использовании

НУ и последнее расскажу из личной практики, у меня есть знакомый, который катался с ELM долго точно больше полгода, привязал его к магнитоле на ANDROID, считывал все показания, было все хорошо.

НО в один день, машина встала буквально колом, перешла в аварийный режим. АКПП не переключалась на высокие передачи и вообще работа была не адекватная, попробовал считать опять же через «ЕЛЭМКУ» проблемы не получилось, но висело куча ошибок.

Вытащили, подключили мою ELM 327, считали ошибки, их была куча по CAN – шине. Сбросили их, машина поехала. Вставили опять старую «ЕЛЭМКУ», ошибки опять появились. В итоге, сканер сдох, причем когда он дохнет, дает кучу ошибок по CAN шине, ладно у нас обошлось легким испугом, а если какой-то глюк и он отправил бы ЭБУ отключить какой-то параметр! Тут нужно думать. Не для постоянного подключения он, просто разовая диагностика.

Сейчас видео версия, смотрим

НА этом я заканчиваю свои материалы, думаю, они были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР