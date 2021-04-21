Какой ELM327 лучше WIFI или Bluetooth? Подробно + видео версия

У меня много статей про диагностический адаптер известный как ELM327 (можете почитать здесь). Это достаточно «тонкая штука», его нужно правильно выбрать (версия 1,5 или 2,1). Но при грамотном подключении, выборе приложения он позволяет читать огромное количество параметров и скидывать ошибки (CHECK ENGINE). Но сейчас у многих моих читателей и слушателей, есть еще одни вопрос – какой выбрать WIFI или Bluetooth? Чем они отличаются и какой из них лучше. Как обычно подробная статья + видео в конце …

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Что хочется отметить, раньше на АЛИЭКСПРЕССЕ (а ELM327 в 90% случаев покупается именно там), WIFI или bluetooth версии кардинально отличались, одна была большая, другая маленькая ее еще прозвали ELM 327 MINI. Но сейчас корпуса практически идентичные, отличить чисто визуально, можно только по наклейкам на корпусах

Старые ЕЛМ 327

Так почему же так разительно отличались раньше корпуса? Все дело в том, что старая WIFI версия использовала большой передатчик ВАЙ-ФАЙ, поэтому они была массивная.

Bluetooth же всегда была компактной, то есть само оборудование передачи данных было миниатюрным (из-за этого приставка MINI).

Сейчас новые устройства, уже имеют миниатюрный корпус, как я писал выше, разницы именно в габаритах просто нет.

Конструктивные особенности

Я сейчас не буду «лезть в дебри», скажу только по аппаратной части различий просто нет. В основном ELM327 делается на контроллере «PIC18F25K80», это самая лучшая стабильная версия. Это часть подключается к OBD2 разъему автомобиля.

НО вам нужно как-то связать ЭБУ и ваш телефон, а вот тут как раз и вступают модули либо WIFI, либо Bluetooth. ТО есть они нужны, по сути только для связи с конечным оборудованием (которое показывает параметры).

Как ни крути «ВАЙ-ФАЙ» версия обладает некоторыми преимуществами:

Она более стабильно работает

Скорость передачи данных выше, а это значит, приложения будут работать лучше

Большее расстояние работы, можете проводить диагностику далеко от автомобиля

Работает с различными устройствами, на разных операционных системах

Единственный минус, цена выше.

IPHONE и ELM327

Если у вас продукция от компании APPLE, то есть у вас смартфон на IOS, то скорее всего в 95% случаев вам не удастся подключиться к ELM327. Почему? ДА просто потому что, эта компания ограничивает круг возможных подключений по Bluetooth, типа из-за безопасности, но как я считаю, что это из-за денег, только свои гаджеты.

Причем у меня есть два типа ЕЛМ, стандартное дешевое (из Китая), и чуть подороже, которое продается у нас, допиленное нашими ребятами, там стоит другой БЛЮТУЗ модуль, версия у него выше 4.0

Пытался подключить на своем автомобиле, через смартфон друга (он у меня поклонник IPHONE), дешевый вообще не увиделся, а дорогой обнаружился, но не смог подключиться.

И только через WIFI версию ELM 327 мы смогли наладить соединение. Подробнее будет в видео версии внизу

НО опять же тут половина проблемы, именно под IPHONE программного обеспечения просто в разы меньше. Таких популярных приложений как TORQUE PRO, вы днем с огнем не найдете!

Что же с ANDROID?

А тут все прекрасно. Если у вас смартфон на этой операционной системе, вы запросто сможете подключиться по различным протоколам, неважно WIFI или Bluetooth.

Также приложений в GOOGLE PLAY просто огромное количество, в разы, если не в десятки раз больше. Причем их можно найти как платные, так и достаточно качественные бесплатные.

Как видите, какую версию выбрать зачастую решает наш гаджет (IOS или ANDROID), а также цена данного девайса. Аппаратная часть, которая взаимодействует с ЭБУ автомобиля, зачастую одинакова

Сейчас полезное видео, смотрим

Покупайте ЕЛМ 327 правильно, желательно 1,5 версию, и тогда перед вами откроются действительно большие возможности. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР