У меня на сайте, да и на канале YOUTUBE, много материала про, так называемый, диагностический сканер ELM327. Полезная «вещица» покупает ее много автовладельцев, которые хотят скидывать ошибки CHECK ENGINE (ну и хотя бы узнавать, чем они вызваны). НО опять же есть много ошибок в этих моментах, мне вообще могут задать такие вопросы: – «Сергей, купил себе OBD2 и не могу подключить к машине. Почему?» Либо купил «OBD2 ELM327»! В общем, есть небольшая путаница, которую нужно прояснить. Как обычно будет статья + видео версия …

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Друзья поймите, вы никак не можете купить себе OBD2 или OBD2 ELM327 (хотя второй иногда так называют китайцы), ведь одно является разъемом для диагностики, а второй адаптером для считывания ошибок. И ЭТО НЕ ОДНО И ТОЖЕ! Давайте все по порядку

Что такое OBD2?

Если расшифровать «OBD» с английского языка, то получается On-Board Diagnostic, а цифра «2», обозначает level 2, то есть уже второй релиз. OBD1 возник еще в 90-х годах в США, по требованиям властей Калифорнии.

Первое поколение было «заточено» в основном на сбор данных по экологии, то есть в машине нужен был разъем, к которому можно было легко и просто подключиться специальным оборудованием и «считать» данные по выбросам в окружающую среду. Также должны были показываться ошибки систем автомобиля, которые приводили к увеличению выбросов. Например, неисправность системы зажигания, подачи топлива и т.д. Вообще OBD1, был достаточно скудным по характеристикам

В 1996 году (в США) вводят новый стандарт OBD2, он стал обязательным для всех производителей автомобилей, причем стал универсальным. То есть сама форма разъема одинакова на всех авто (похожа на трапецию с закругленными углами).

В Европе этот разъем стал появляться в 2001 году для бензиновых моторов, а в 2003 – для дизельных.

Нужно отметить, что этот изначально, разъем не был обязательным на Европейских, Японских, Корейских и многих других авто. Поэтому на некоторых старых машинах его может и не быть.

НО уже с 2008 годов, этот разъем стал обязательным для всех стран, в том числе и для Российских авто.

Для чего используется?

Сейчас OBD2 это достаточно мощный инструмент диагностики, считывания данных, сброса ошибок и т.д. Причем зачастую вы можете сделать это сами, без помощи каких-либо станций и прочих мастеров.

Например, если у вас вылезла ошибка CHECK-ENGINE, то вы можете легко и просто «прочитать» ее код, далее при помощи специальных справочников (ну или банально интернета), вы можете найти, что вызвало эту ошибку. Удалить причину самому или уже ехать на СТО зная, что у вас неисправно.

Например – «пропуски системы зажигания в таком-то цилиндре», понятно, что не работает либо свеча, либо катушка зажигания.

Зачастую ошибки (даже не глобальные) могут переводить автомобиль в аварийный режим, и вы не сможете передвигаться нормальная, мощность машины режется. Так вот, сброс такой ошибки поможет вам банально доехать до сервиса.

Еще одним из полезных особенностей является контроль за различными характеристиками, скажем температура двигателя или АКПП (для нее это важно), расход топлива, скорость, разогрев катализатора, угол опережения зажигания, данные с датчиков кислорода и т.д. Благодаря этому вы сможете понять в каком состоянии у вас различные агрегаты (скажем катализатор). Возможности сейчас действительно впечатляют.

НУ и на верное последнее, многие могут прошивать ЭБУ, через этот разъем (не на всех авто это удается но все же). Также вы можете разблокировать те или иные функции, скажем на авто RENAULT, функции на бюджетных комплектациях машин, специально выключают (данные спидометров, поднятие стеклоподъемников, настройка света и т.д.). Так вот пир помощи OBD2 и специальных программ и устройств вы можете все это включить.

Где находится?

Нет общего стандарта, и засунуть этот разъем могут куда угодно. Например у меня на ОПТИМЕ он находится внизу передней панели, за специальной крышкой. То есть открыл и только после этого увидел.

НА других авто, например VOLKSWAGEN или FORD может находиться под рулем , нужно заглянуть под него и сразу увидите.

В третьих авто, может находиться в бардачке, сбоку или где то сверху.

Как видите, определенного места нет. Посмотрите под панелью, под рулем, в бардачке, это самые распространенные места.

OBD2 и ELM327

Наверное, это самый важный пункт в моей статье! Почему? ДА просто потому что, зачастую люди путают сам разъем … еще раз он называется OBD2 и находится в автомобиле (то есть купить его на АЛИЭКСПРЕСС, невозможно).

И ELM327 – это диагностический сканер, который подключается в этот разъем (его купить на АЛИЭКСПРЕСС МОЖНО)!

Надеюсь теперь такие вопросы типа – купил себе OBD2 как им пользоваться? Больше мне не будут задавать!

Вообще сам разъем вам ни о чем не расскажет (это просто «розетка», если провести аналогию, вам нужна еще и «вилка»). Чтобы прочитать ошибки, вам нужно специальное оборудование + программное обеспечение (которое вы можете поставить и на смартфон, и на компьютер и неважно под какими системами они работают, я имею в виду MAC, ANDROID или WINDOWS)

Есть как специализированные сканеры, которые поддерживают кучу ЭБУ, почти всех производителей, в них уже встроенные все базы (причем их каждый год обновляют) в них есть и свое программное обеспечение. ТО есть такой аппарат уже готовый к бою! НО стоит он ОЧЕНЬ дорого, если и по 60 000 а есть и по 200 000 рублей. Все зависит от функционала и возможностей.

Однако есть бюджетные варианты, типа ELM327, который продается на «АЛИ» и стоит копейки. Вы его покупаете, ставите специальные программу себе на смартфон, подключаете его в OBD2 разъем, и считываете параметры или ошибки.

У меня есть про это подробное видео, посмотрите

Единственное, что поддерживать он может не все авто, база не такая широкая (как у платных сканеров). ДА и могут отличаться по версиям, есть 1,5 и 2,1 (нужно брать именно 1,5, потому как ее содрали с оригинального Канадского сканера).

Про это тоже есть видео можете посмотреть.

В целом ничего сложного и наверное уже поняли чем отличаются OBD2 (розетка) и ELM327 (вилка).

НА этом заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны. Читайте мой сайт, подписываетесь на канал в YOUTUBE. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.