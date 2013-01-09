Сейчас век инжекторных автомобилей, это уже далеко не карбюратор (в котором многие функции выполнялись механически), это машина напичканная электроникой. Управление многими функциями и параметрами машины, происходит ЭБУ (Электронным Блоком Управления). Однако этот блок сам по себе просто набор железок и микросхем, в него нужно залить определенную программу или как ее называют «прошивка», которая уже по специальным алгоритмам будет управлять всеми основными функциями (например — впрыск топлива, зажигание и т.д.). Но прошивка это всего лишь программа, которая зашивается в чипы ЭБУ, то есть эту программу можно менять, улучшать, делать более оптимизированной. Именно такое улучшение и «перепрошивка» микропрограммы и называется громким словом «ЧИП-ТЮНИНГ». НО всегда ли это благо? Стоит ли делать такое улучшение, какие есть плюсы и минусы, и не будет ли для двигателя и остальных агрегатов вреда? Давайте разбираться, как всегда будет видео в конце так что читаем — смотрим …

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Многие владельцы «дохлых» авто, просто мечтают о таком виде улучшения. Ведь чип-тюнинг, особенно на наши ВАЗ может сделать практически каждый более менее разбирающийся в электронике человек, при наличии программатора, да и прямых рук. Лезем на тематический форум, качаем «супер-турбо» прошивку и ВУАЛЯ – вместо положенных 80 – 90 лошадиных сил, прибавляется аж до 110 – 120 (а тои больше)! Ну не сказка — правда?

И вот уже полетели вести о том какие инженеры ВАЗ, плохие, да они ничего не умеют и вообще руки у них растут их «ж.пы»! А вот мы красавцы, да все умеем, машина просто «прет» (наконец то можно с «Солярисом» на светофоре потягаться), в общем одни плюсы.

Кстати это касается не только наших отечественных машин, но и многих других брендов, начиная от Рено Логан, заканчивая крутыми БМВ и Мерседес.

Есть одно правило (из наблюдений) – сколько бы мощности у вас не было, через полгода вам будет хотеться еще больше! Ибо вы уже привыкли к такой мощности двигателя

Так вот и мечтают многие из нас с вами просто выстреливать на светофорах, хотя под капотом у вас двигатель всего 1,4 литра (а может и того меньше). НО при необдуманном чип-тюнинге, есть большой шанс, просто убить двигатель, катализатор, коробку ЗА ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ! Давайте детально разбираться.

Что такое прошивка

«Прошивка» или правильнее будет называть «микропрограмма», это своего рода операционная система для нашего ЭБУ. Как наш домашний компьютер или ноутбук не будет работать без WINDOWS (это просто набор железа), так и для того чтобы управлять машиной в ЭБУ нужно установить или загрузить специальную программу, которая будет управлять всем авто.

Не нужно думать — что создание микропрограммы, это такой легкий и непринужденный процесс, и что каждый ФОРУМ и «специалисты» на нем могут вот так вот просто взять и создать ее с нуля! ЭТО КРАЙНЕ НЕ ВЕРНО.

Микропрограмма, создается с нуля только производителем, ЭТО РЕАЛЬНО СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС. Куча программистов и инженеров трудятся над ее созданием. Это как написать WINDOWS с нуля, в гаражах и прочих «конторах» никто так не делает, это просто нереально. А просто ломают существующую программу, и по их мнению улучшают какие параметры.

Однако хочется сказать, что бывает ОФИЦИАЛЬНО несколько программ (прошивок) именно на вашу машину, например исправление самим производителем каких-либо «багов». Но зачастую вам перепрограммируют сами лицензированные сервисные или дилерские центры. Однако если гарантия у вас закончилась, то и оповещать вас никто не будет. Поэтому если задумались делать чип-тюнинг поинтересуйтесь — а если ли официальные свежие прошивки.

Как прошивка влияет на мощность

Собственно по-разному, в зависимости от того что вам нужно. Вообще микропрограмму можно как «придушить», так и наоборот «отпустить». Что это значит – да все просто, есть «чип-тюнинг» который придушит вашу машину, но она станет экономичной, то есть снизится расход топлива — но такие явно не пользуются популярностью. А вот есть другой тюнинг, который увеличит мощность вашего двигателя! И такие ОЧЕНЬ СИЛЬНО пользуются спросом.

Справедливости ради, стоит отметить, что есть так называемые нормализированные прошивки – это когда берется штатная (стоковая) прошивка и слегка улучшается – немного снижается расход топлива, увеличивается мощность, плавность работы двигателя и т.д.

Однако как я написал выше, «нормализированные» и «экономичные» чип-тюнинги нужны только единицам, все подавай больше мощности, и тут есть где разгуляться.

В общем как мы с вами знаем, есть два больших класса двигателей – это бензин и дизель. В свою очередь бензин делится на — ТУРБО и обычный атмосферник.

Если забежать вперед — то увеличение только при помощи прошивки (чип-тюнинга) может достигать до 30 – 40% мощности, только вдумайтесь! Скажем было у вас на ТУРБО движке 150 л.с. а стало 180 – 200 л.с.!

Справедливости ради стоит отметить, именно на турбированных двигателях и неважно бензин это или дизель, стоит ждать максимального прироста мощности.

На обычных атмосферных моторах, прибавка не такая критичная, все же обычные «атмосферники» зачастую «чипуются» для того чтобы убрать катализатор, и убрать «затупы» при «трогании» с места, которые обусловлены экологическими ограничениями. Однако «раскачать» мощность до 15 – 20% можно.

Если посетить крупные компании, которые занимаются чип-тюнингом, то можно понять что оптимальной прибавкой к мощности является именно 20 – 25%! Почему поймете ниже.

Вроде одни плюсы, если даже установить «нормализированную» микропрограмму, то характеристики однозначно улучшаться. Но почему так много в сети негативных отзывов, ТО ЕСТЬ ОТКРОВЕННО МИНУСОВ! Давайте разбираться.

Плюсы и минусы

Ребят хочется начать с минусов и развеять много мифов, которые так и витают рядом с чип-тюнингом.

Если честно, то нормальных прошивок (микропрограмм), КОТОРЫЕ МАКСИМАЛЬНО увеличивают мощность вашему двигателю очень мало. Вам нужно отдавать отчет самому себе, что при изменении настроек в ЭБУ, системы двигателя (и многие другие) начнут работать совершенно по другим алгоритмам! Что в конечном итоге может реально навредить вашему мотору, вплоть до выхода его из строя!

Любая прошивка, ДОЛЖНА ОБКАТЫВАТЬСЯ с замерами многих параметров, прежде чем применяться на сотнях или даже тысячах машин! Производитель это знает и делает это, а вот ТЮНИНГ конторы (даже самые именитые), зачастую НЕТ!

Что происходит в итоге. Вы пригоняете свежую или даже новую машину (на гарантии) в такую компанию, вам делают чип-тюнинг и вы уезжаете. Вас заверяют, что прошивка у них ФИРМЕННАЯ, что делают ее чуть ли не в Германии, Корее или Японии (в общем стране производителя), и она абсолютно безвредная, НО РАСКРОЕТ ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ ДВИГАТЕЛЯ. И действительно машина начинает «валить», мощность увеличивается, расход (как правило) также увеличивается, но не критично, вы довольны «как слон». Но после 5000 – 10000 километров пробега, у вас накрывается либо двигатель, любо катализатор, либо коробка передач, особенно если она автоматическая. НО почему? Что произошло?

Ребят никто не задумывается над параметрами, этой прошивки и как она повлияла на ваш двигатель. ДА в ней может быть заложена большая подача топлива, и обогащение смеси, что при определенных оборотах даст больше мощности. НО какими средствами? Как повлияет эта смесь скажем — на клапана, на температуру двигателя, на катализатор, детонацию и прочее?

Если чип-тюнинг сделан не верно, то — перечислю по пунктам:

Клапана от обогащенной смеси, могут прогореть

Двигатель из-за неправильного впрыска, может сильнее разогреваться, что может привести к его перегревам, особенно в жару, летом в пробках

Если смесь обогащенная, то температура ее горения может быть выше и выхлопные газы могут просто оплавлять катализатор. Так нормальная температура скажем на 2 – 3 передаче около 500 – 600 градусов Цельсия, а вот при неправильном чип-тюнинге она может доходить до 900 градусов, КРИТИЧНО для катализатора

Детонация. Датчик детонации будет просто кричать! Но в обычном состоянии это вам покажет значок «CHECK ENGINE», а вот в прошивке его банально могут отключить. А детонация – это реально разрушающий процесс для мотора в целом

Отдельный и ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ МИНУС — это трансмиссия! Тут стоит разъяснить более подробно. Смотрите зачастую коробка передач (опять же если это особенно — вариатор или автомат) рассчитана на определенный крутящий момент. Конечно, у них есть небольшой задел, но он реально НЕБОЛЬШОЙ! Зачастую бывает — прошивкой специально «душится силовой агрегат» чтобы он не мог нанести вред трансмиссии, делается это на смежных моделях или одной модели но с разными моторами (например 1,6 и 2,0 литра).

Теперь что делается прошивкой – да банально убирается это ограничение, да машина начинает лететь, НО! Коробка передач не рассчитана на такой крутящий момент, и ее банально ломает. Причем бывает, что ломает вал — просто вдумайтесь.

НО, конечно же вас никто не спросит – А КАКОЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ПЕРЕВАРИВАЕТ ВАША КОРОБКА, И КАКОЙ ПРИРОСТ ДАСТ НОВАЯ ПРОШИВКА!

Поэтому минусов в чип-тюнинге, также предостаточно, особенно если вы делаете его сами, скачав микропрограмму с форума или «проверенного» сайта.

Так стоит ли делать или нет?

Вопрос не однозначный. Есть действительно профессиональные компании, которые занимаются ГРАМОТНЫМ ЧИП-ТЮНИНГОМ, но таких единицы, в нашей да и соседних странах. Стоимость их услуг зачастую просто зашкаливает, ВЕДЬ РЕАЛЬНО ГРАМОНТАЯ ПРОШИВКА и работа по ее замене — обкатке стоит больших денег. Это вам не «дядя Вася» в гараже с нетбуком купленным за 1500 рублей. Они вам дадут и гарантию на свои работы, и представят все графики. Например, «кривая» увеличения мощности, показатели датчика детонации, показатели с датчика катализатора, расчет по мощности чтобы не повредить трансмиссию.

Именно из-за трансмиссии (иногда из-за катализатора и турбины) на турбированных моторах, СЕРЬЕЗНЫЕ КОМПАНИИ УВЕЛИЧИВАЮТ МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНО НА 20-25%, хотя возможно до 40%

В нашей стране можно поставить заграничные прошивки, которые продиктованы у нас ограничениями закона. Что я имею в виду, например — возьмем тот же Hyundai Creta с двигателем 2,0 литра, в нашей стране чтобы транспортный налог был не такой большой мощность ужали на уровне 149 л.с., хотя например в Китае Hyundai IX25 (по сути тот же Creta) имеет мощность в 165 л.с.! То есть наш производитель умышленно «порезал» характеристики чтобы влезть в приемлемую налоговую нагрузку. Если сделать чип-тюнинг именно от «IX25» (официальную), да еще и найти нормальную компанию, то реально мощно прибавить около 10% мощности, без каких-либо серьезных последствий для машины.

В остальных случаях – это непонятно какие микропрограммы (скаченные с форумов), непонятно какие компании (которые делают прошивки типа в других странах), гаражные специалисты (которые еще и не дают гарантии) – Я ВАМ НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ, ЗАГУБИТЕ СВОЙ АВТО, БУДЕТ МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО!!!

Сейчас видео версия статьи смотрим

Сейчас небольшое голосование, вы за чип-тюнинг или нет?





Собственно на этом у меня все! Думаю было полезно, читайте мой АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал.