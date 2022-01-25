Чем отличается дорогой сканер от дешевого ELM327. Отличия все же есть

Сейчас на просторах интернета, а в первую очередь на одном китайском магазине, начали появляться дорогие сканеры для автомобиля. Все мы знаем, что есть старый добрый ELM 327 версии 1,5 (все помним, что брать версию 2.1 не стоит). Но что такое дорогой сканер, например я недавно купил себе от компании ROKODIL (это просто для примера), чем он отличается, стоит ли его покупать. Сегодня быстро и подробно расскажу. Погнали …

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Решил написать эту статью, а также снять видео (оно как обычно будет внизу), потому что есть ряд вопросов от моих зрителей и читателей. Разберем как одинаковую составляющую ELM327 и сканеров для автомобиля, а также и разницу. Причем она достаточно существенна

Про стоимость

Если брать всем известный ELM327 и его более дорогой аналог, то разница в цене, может доходить 2 – 3 раз. Я сейчас не говорю про сканеры с отдельными дисплеями, а также базами, это вообще другая тема. Говорим именно про так называемые – «мини версии», итак:

Цена обычной версии ELM 327 – около 700 рублей

А вот сканеры типа ROKODIL – около 2000 рублей

НО в чем же разница, почему второй стоит в три раза дороже? Никакого секрета тут нет, может быть, я кого-то удивлю, но стоимость зачастую оправданна, рассказываю

Одинаковая составляющая

Как я уже говорил, что все добротные сканеры построены на микросхеме — PIC18F25K80, она самая лучшая и стабильная. Именно она работает с прошивкой 1,5 (чем отличаются прошивки ELM327, смотрим по этой ссылке).

Так вот дешевый ELM и дорогой сканер, имеют одну похожую плату – разницы тут нет. Она позволяет работать с большим количеством автомобилей (если я не ошибаюсь от 2002 года и выше)

Вы мне можете сейчас сказать — ну все понятно, зачем же тогда переплачивать? Плата одна, значит и функции одни. Не спешите, плата это всего лишь сердце сканера, как двигатель в машине. НО в остальном — разница есть, и она достаточно большая

Разные составляющие

Начнем с того, что у сканеров типа ROKODIL есть кнопка на корпусе, то есть вы его можете принудительно включить, а также выключить — его вам не нужно вытаскивать из OBD2 разъема.

А смотрим, сколько стоит сканер с такой кнопкой на АЛИЭКСПРЕСС, уже около 1000 рублей. Понятно, что кнопка многим может быть и не нужна, но факт остается фактом.

Однако самое большое отличие — в версии Bluetooth – дешевый ELM327 имеет старую версию, многие пишут, что это вторая версия. Самая большая проблема, что обычный ELM 327 не будет работать с IPHONE, он просто его не увидит, проверяли уже много раз.

А вот дорогие сканеры типа ROKODIL, имеют версию Bluetooth 4.2, она намного продвинутая.

Во-первых, соединение быстрее и лучше.

Во-вторых, работает стабильно с современными смартфонами, (с IPHONE в том числе), можно смело брать, подключаться и работать.

Вообще соединение вашего смартфона или планшета, и ЭБУ автомобиля через протокол Bluetooth, это вторая важная составляющая на уровне самой платы. Так называемая транспортная составляющая, передача пакетов.

НУ и последнее, для многих также важное. Корпус у дорогого сканера, немного скошен по бокам, делают это специально, чтобы установить в автомобили VAG. Обычный ELM327 насколько я знаю, не полезет в некоторые разъемы ODB2 — автомобилей VAG, там просто ему не хватит места.

НУ и конечно в такие сканеры как ROKODIL, заложено больше усилий, это например сайт бренда на русском языке, поддержка в частности в России, гарантия в 5 лет (а это согласитесь немало).

Сейчас видео версия, смотрим

Если все это сложить, вот вам и получается цена выше. Хотя еще раз, зачастую это обосновано, особенно если у вас техника от APLLE. На этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР