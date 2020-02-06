Замена масла в двигателе. Какие ошибки вы допускаете + ВИДЕО версия

Друзья всем доброго дня. Зачастую при замене моторного масла существует огромное количество различных мифов и ошибок: для примера — нужно ли промывать мотор при каждой замене или нет? Нужно ли заливать масло в новый фильтр перед установкой или не нужно? Как вы догадались, сегодня будем говорить об 5 ошибках при замене. Будет интересно, а в конце как обычно вас ждет видео версия статьи. НУ что не будем затягивать, давайте начинать …

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Как обычно я разделю статью на 5 интересных и я бы сказал спорных пунктов, которые должен знать любой автолюбитель. Я не претендую на 100% правду, но выскажу свое мнение, построенное на моем опыте.

ОШИБКА #5 Через какой пробег менять масло?

Как говорится вопрос на миллион. Сейчас дилеры рекомендуют менять масло через 10 или через 15 000 километров. Конечно, если вы не планируете ездить на этом авто долго, скажем всего 2 или 3 года … с натяжкой, можно послушать дилера.

НО если вы ухаживаете за своим авто, и хотите чтобы он ходил долго, то лучше менять масло чаще. Однако как же понять, насколько это чаще?

Смотрите есть такое понятие как моточасы – то есть когда ваш автомобиль стоит, а двигатель у него работает. По сути работа совершается, даже без движения, масло изнашивается и теряет свои характеристики.

И в больших городах, где много машин, светофоров, пробок — такой пустой работы ОЧЕНЬ много! Не стоит забывать и об автозапуске, когда машина «тарабанит» впустую по 10 минут несколько раз в день, например перед работой и после. Вы можете за день проехать всего 10 — 20 километров (по прямой вы их пролетите за несколько минут. Но в городе, до дома можете добираться несколько часов, и ведь моторы в пробках никто не глушит!

Сейчас я не буду долго рассказывать про моточасы, про это у меня уже есть ОЧЕНЬ полезная и доступная статья, которое я всем СОВЕТУЮ прочитать. Здесь я кратко и немного утрировано хочу вам напомнить.

Если брать среднюю синтетику (различных производителей), по стандарту API она маркируется как SM/SN. Она хорошо работает примерно до 350 моточасов. Есть конечно синтетика которая работает до 500 часов, но стоит она в 2 – 3 раза дороже, так что ее покупают крайне редко.

НО как вычислить ваши моточасы? В некоторых машинах на панели есть счетчик, который их считает, но далеко не во всех.

Есть много способов вычисления, но я вам расскажу про один самый легкий. В этом нам поможет средняя скорость на спидометре, у многих автомобилей есть такая функция. И чем дольше вы ее не обнуляли — тем лучше.

Так вот, на примере моего автомобиля, она у меня 24 км/ч, это учитывая пробки и светофоры (хотя в больших городах она может быть и 15 – 20 км/ч). А масло вы должны менять, гипотетически, при 15 000 км. Тогда 15 000/24 = 625 моточасов. А синтетика наша нормально работает всего до 350 моточасов.

Тогда 24 Х 350 = 8400 км. Вот вам и ответ. Это у нас в небольшом городе.

В мегаполисах желательно менять еще чаще, лично я стараюсь на своем авто менять через каждые 7500 км.

ОШИБКА #4 Какое масло выбрать?

Тут есть два глобальных вопроса, которые мне задают в неделю по несколько десятков раз:

Какой марки (производителя) заливать масло

Что будет если залить не той вязкости

Начнем с производителя или марки (кому как нравится). ДРУЗЬЯ я не советую марку и производителя. Выбирайте сами! Почему? Да все просто, масло которое вчера было отличное, сегодня его начали подделывать или качество упало (такое тоже бывает) и оно стало, мягко говоря хреновое. Для примера, раньше, когда я работал на СТО (было это много лет назад), всем советовали «MOBIL 1» было популярное качественное масло, но потом стали замечать что масло это стало просто угорать, то есть падал уровень (от замены до замены), потом начали читать, что его сильно подделывали (в канистру с МОБИЛ лили более дешевые варианты). Затем вроде как ситуация с ним выровнялась. НО опять же, нужно выбирать самому, методом проб и ошибок.

Смотреть в интернете ролики, где рассказывают, как отличить поддельные канистры от настоящих, с маслами это целое искусство. Наблюдать за выгоранием масла и т.д. Поэтому советовать какого-то конкретного производителя я не буду!

Помните одно правильно — покупайте масло там, где за ним следят, например, в серьезных специализированных магазинах, где есть чеки, сертификаты и прочее. Обычно такие магазины следят за своей репутацией, отслеживают подделки и т.д. Конечно и у них может проскальзывать левак, но вероятность эта крайне мала!

Второй вопрос – лить не той вязкости. Например, для вашего географического положения нужно лить 5W – 30, а вы начинались умных форумов и решили лить 0W – 20.

Друзья любой производитель указывает масло для вашего мотора не просто так — обычно это закладывается конструктивно, например стоит определенный масляный насос, или на стенках должна держаться определенная масляная пленка или в вашем регионе суровые зимы, да даже модификация одного и того же мотора в разных странах может различаться, факторов очень много. И если вы меняете вязкость, тогда вы нарушаете эксплуатационные характеристики заложенные производителем. Лично я не за такой подход. Я всегда лью то, что указывает производитель в своих мануалах, и вам советую. Как показывает практика, с таким подходом в 95% случаев мотор работает дольше.

ОШИБКА #3 ПРИСАДКИ В МАСЛО

Даже если с двигателем все хорошо, и он работает как часы, то у многих наших автовладельцев постоянно чешутся руки и хочется что-то улучшить.

А тут еще как назло из каждого чайника можно услышать про «ЧУДО присадки» в масло. Добавь, и упадет расход топлива (чуть ли не на 20%), повысится мощность (на те же 20%), улучшиться экологичность, уменьшится шум двигателя, да и жена станет моложе лет так на 10! Ну не миф ли а?

В общем, доводилось мне бывать в лаборатории в Германии компании SHELL, так вот, они изучают много различных масел и присадок других производителей. В частности они покупали отдельные присадки, произведенные в России (тему они эту серьезно мониторят). По словам их инженеров ничего сверхъестественного в них не было, обычно там зашкаливали модификаторы трения, например молибден и все, на этом чудеса заканчиваются.

НО! В синтетических маслах он уже есть, и в нужном количестве и сверх нормы он может наоборот усугубить ситуацию. Потому как в одном режиме он может работать хорошо, например при высоких оборотах, а при холодном запуске и низких оборотах он работает плохо. Способствует образованию нагара, закупорке масляных каналов и т.д.

По словам немецких специалистов, исследования в России таких присадок — недостаточны, ибо они не покрывают полный спектр работы мотора. В Германии эти чудо средства просто запрещены! И еще такой момент — эти присадки могут добавляться во все масла, то есть и в минералку, и полусинтетику, и в синтетику, то есть разницы нет куда их лить! Это также не правильно, получается просто супер универсальный продукт.

Если подвести короткий итог. Не лейте эти присадки в моторы, особенно в гарантийные, ведь если потом он загнется, получить деньги за ремонт с производителя этой присадки крайне проблематично, а дилер после экспертизы откажем вам в ремонте. Да и в современных маслах, есть уже все нужные составы! Лучше масло меняйте чаще, чем такой фигней заниматься! А дохлому мотору уже ничего не поможет …

ОШИБКА #2 Наливать масло в фильтр или нет

Для тех, кто не в курсе – есть две секты:

Первые, кто заполняет маслом свежий фильтр, и потом закручивают его в двигатель автомобиля. Доводы у них такие – что улучшается заполнение фильтра маслом (особенно актуально тогда когда он большого объема), также масло почти сразу попадает в магистраль и не дает работать мотору, что говорится на сухую (то есть все пары трения — шейки, вкладыши, поршни и прочее) почти сразу смазываются, как бы нет воздушной пробки

Другие говорят, что заполнять фильтр маслом перед установкой – нельзя ни в коем случае! У них доводы такие, что может порваться фильтрующая бумага из-за чего фильтр, по сути работать не будет. Также весь измажешься, испачкаешь мотор и т.д.

Так где же правда?

Выскажу свое мнение. Когда у меня был МОСКВИЧ 2140 и потом наши классические ВАЗ, я всегда наполнял фильтр маслом, ибо тогда он был большого объема, чем современные варианты (примерно процентов на 30, это личные наблюдения). Масляный насос на классике был не такой производительный и наполнение фильтра маслом реально помогало мотору не работать на сухую. НУ и масла лет так 15 – 20 назад были не такие текучие и качественные, так что прокачивать их было сложновато.

НО что же сейчас с современными моторами и маслами? Да все просто, если у вас современная иномарка, которой не более 5 – 7 лет, то можно и добавлять масло в фильтр и не добавлять. Масляные насосы сейчас настолько производительные, что они заполнят фильтр, да и масляную магистраль за пару-тройку секунд. Масла сейчас более совершенные, особенно синтетические, даже если их слить, на парах трения все равно будет оставаться защитная пленка, которая 2 секунды и даже более, точно выдержит без основной смазки на холостых оборотах.

Насчет того, что внутри фильтра разорвет бумагу, при добавлении в него масла. Якобы масло ринется в одну сторону фильтра и ее повредит. Это чистой воды бред. Кто это говорит, наверное не учились в школе — ибо давление жидкости в замкнутом пространстве одинаково во все стороны. А если масло густое (например, холодный пуск) и выходит за пределы пропускания фильтрующего элемента, то есть специальный перепускной клапан, который открывается как раз, когда смазка густая и не может проходить через бумагу.

В итоге, на современных моторах, можете — как наливать масло в фильтр, так и не делать этого, для мотора это разница почти не заметна.

И да, на многих машинах фильтр может быть под углом, так что большая часть из него просто выльется, а на других моторах меняется просто сам фильтрующий элемент — бумажная вставка, (так было на моем ШЕВРОЛЕ АВЕО T300) и добавить в нее масло практически не возможно! Подумайте над этим.

ОШИБКА #1 Правильная промывка, перед заменой

Вот это реально нужный пункт как я считаю. Очень часто ко мне приходят вопросы — а нужно ли промывать мотор после старого масла? А как это делать? Нужно ли использовать промывки или нет? Ведь производители промывок рассказывают такие ужасы. И так далее.

Давайте разбираться, перечислю по пунктам:

Вы ездите на синтетическом масле , меняете его через 7,5 – 10 000 км и заливаете опять такое же. В этом случае ничего промывать не нужно, просто слили старое и залили новое. НУ и конечно же поменяли фильтр, думаю про это не нужно говорить

, меняете его через 7,5 – 10 000 км и заливаете опять такое же. В этом случае ничего промывать не нужно, просто слили старое и залили новое. НУ и конечно же поменяли фильтр, думаю про это не нужно говорить Вы катаетесь на масле одного производителя, а хотите перейти на другого производителя. Лично я вам не советую использовать никакие присадки — промывки, зачастую они могут быть ОЧЕНЬ агрессивными, особенно пятиминутные. Они негативно влияют на сальники, краску поддона (могут ее отъедать) и т.д. НО если у вас есть «тараканы в голове» и вам это не дает спокойно спать, есть два типа промывки бюджетный и подороже. Бюджетный – берем канистру нового масла и плюс малу канистру в 1 литр.

После того как слили старое масло — закручиваем пробку внизу — наливаем новый литр — и затем сливаем (без запуска двигателя), у нас на СТО говорили прогнать литр через мотор.

Таким образом, этот литр вытолкнет все остатки в поддоне (а их там не мало, бывает около 200 – 300 мл), а также остатки в каналах (не во всех, но все же), и заливаем свежее масло, меняем фильтр и т.д. Таким образом, вы смените масло на 95 — 98%. Дорогой способ — но 100%-й, берем две пятилитровых канистры нового масла (если у вас мотор объемом до 2 — 2,5 литров, если объем больше, то масла соответственно нужно больше).

Далее почти все тоже самое, старое — сливаем, заливаем новое (5 литров), запускаем на нем мотор, даем поработать, скажем 15 – 20 минут, повышаем иногда обороты, чтобы давление в системе было выше. И сливаем. Затем берем вторую канистру, заливаем ее, меняем фильтр и катаемся. Таким образом, вы правильно перейдете на другое моторное масло, без всяких присадок.

Если вы проехали на масле много. Скажем 15 – 16 000 км и такое бывает. Я вам посоветую залить дополнительный литр в систему (как в бюджетном варианте промывки), пусть он вытолкнет почти все старое масло. И далее вы без криминала зальете свежее.

Конечно с литром или тем более пятилитровой канистрой можно не замарачиваться. Но лично я, если проехал более 7500 км и не поменял масло, все докупаю литр для промывки.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

НА этом я заканчиваю свои материалы, думаю, они были вам полезны. Поддержите видео лайками, напишите в комментариях – через, сколько вы меняете масло, какие бренды льете в свой мотор, меняли ли вы вязкость, и какие у вас еще есть пункты при замене, мне и моим читателя будет интересно! А у меня на этом все – искренне ваш АВТОБЛОГГЕР